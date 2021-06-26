Болсонару и его министров оштрафовали за сексизм

Немецкий эксперт объяснил провал попытки провести саммит Россия – ЕС

«Рано или поздно встреча лидеров ЕС и России состоится, но атмосфера вокруг российского вопроса уже испорчена», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя неспособность Евросоюза договориться о проведении саммита с Россией на фоне обсуждения новых санкций против Москвы.

«По итогам первого дня саммита ЕС ясно одно – по российскому вопросу сообщество остается расколотым. При этом выяснилось, кто есть кто. Самую агрессивную позицию в отношении России занимают отдельные страны Восточной Европы. В этот раз их слово оказалось громче «голосов разума» из Берлина и Парижа, которые продвигают идею восстановления сотрудничества с Москвой», – считает германский политолог Александр Рар.

Он также добавил, что политика Берлина и Парижа за последние годы всегда была направлена на поиск консенсуса по российскому вопросу. И немцы всегда считали, что другие страны их поддержат в этом стремлении, считает Рар.

Однако, по словам эксперта, многие «младоевропейцы» поддерживают позицию Украины и США по Донбассу и Крыму, отсюда – нежелание вести диалог с Россией. «Кроме того, среди членов ЕС есть разочарование и недовольство сближением Джо Байдена с лидером России в ходе совместного саммита. Они считают, что США должны продолжать антироссийский курс. Меня удивляет, как некоторые лидеры и дипломаты отдельных стран Европы представляют геополитическую ситуацию в мире. Неужели они всерьез думают, что ЕС может командовать всем миром из-за того, что у них есть некая мораль и европейские ценности?» – задается вопросом политолог.

В то же время Рар указывает на существование третьей позиции в ЕС, которая тоже определяет внешнеполитическую политику сообщества в отношении России. «Это нейтральные страны. Они не хотят участвовать во внутренних конфликтах из-за России. В их числе есть страны, которые могут встать на позицию сотрудничества с Москвой и отмены санкций – Венгрия, Греция, Италия и другие. Но они на это не идут, заявляя, что для них это не настолько важный вопрос», – отметил политолог.

Собеседник также отметил непримиримую позицию Нидерландов в отношении саммита ЕС и России. «Есть страны ЕС, которые считают, что с Россией не нужно иметь дела из соображений европейской морали. Если Россия нарушает западный вариант «прав человека», то ее нужно изолировать и «задушить» санкциями», – полагает Рар.

При этом политолог не исключает вероятности проведения саммита стран ЕС и России. «Рано или поздно эта встреча лидеров состоится, поскольку такое решение поддерживают флагманы ЕС. Но атмосфера вокруг российского вопроса уже полностью испорчена», – заключил Рар.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель по итогам первого дня саммита стран сообщества заявила, что лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного с Россией саммита.

«Это была очень обстоятельная и непростая дискуссия. Мы еще раз определились, на каких условиях мы готовы работать и более тесно взаимодействовать с Россией. Сегодня соглашение о срочном проведении встречи достигнуто не было», – сказала Меркель.

В свою очередь дипломатические источники Bloomberg сообщили, что инициатива Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о проведении встречи лидеров стран Евросоюза с президентом России Владимиром Путиным не вошла в итоговое заявление саммита из-за угроз ряда стран Восточной Европы наложить на документ вето.

Между тем стало известно, что главы государств и правительств Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить варианты введения новых антироссийских санкций для противодействия возможной будущей деятельности РФ. Об этом говорится в итоговом заявлении по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

Также лидеры ЕС повторили призыв к России выполнять минские договоренности и заявили о готовности оказывать поддержку «гражданскому обществу, правозащитным организациям и независимым СМИ в России».

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель в последнем выступлении в бундестаге призвала к диалогу с Россией и преодолению существующих конфликтов ради решения глобальных проблем. Днем ранее британская Financial Times сообщила, что Меркель и Макрон хотят предложить лидерам стран ЕС пригласить на саммит Евросоюза президента России Владимира Путина. Глава МИД Сергей Лавров связал предложения по проведению саммита Россия – ЕС со встречей с американским лидером Джо Байденом в Женеве.