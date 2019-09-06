Жену Макрона вновь оскорбили в Бразилии

Министр экономики Бразилии Паулу Гедес завил, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит некрасивая, однако позже извинился.

Глава бразильского ведомства Паулу Гедес оскорбил первую леди Франции во время своего выступления перед предпринимателями.

«Президент (Бразилии – прим. ВЗГЛЯД), не солгал, она действительно некрасива, это чистая правда», – приводит слова министра «НТВ».

Однако позже Гедес заявил: «Не бывает некрасивых женщин. Есть дамы, на которых смотрят с неверного ракурса».

Напомним, президент Бразилии Жаир Болсонару оставил нелестный комментарий в адрес Брижит Макрон под публикацией в Facebook, где пользователь сравнил внешность супруг французского и бразильского лидеров. Позже граждане Бразилии извинились перед первой леди Франции за поведение своего президента.