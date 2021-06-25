Мишустин обратил внимание на рост цен на ПЦР-тесты

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору контролировать решение проблемы необоснованного роста цен на ПЦР-тесты и затягивания получения их результатов.

«В последнее время из регионов приходит информация о том, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растет. Людей это сильно беспокоит», – передает ТАСС слова Мишустина на заседании президиума координационного совета по борьбе с пандемией.

Получив от руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой доклад о мерах, необходимых для исправления ситуации, он дал поручение «держать этот вопрос на контроле». «И еще: обратите внимание санитарных врачей в субъектах России, что надо активнее взаимодействовать с органами власти на местах, чтобы снизить риск заболеваемости, активнее свою позицию высказывать. В принципе, к этому готов губернаторский корпус, здесь значительно все зависит также от позиции главного санитарного врача», – обратил внимание Поповой глава правительства.

По словам Поповой, охват тестированием на ковид остается ниже нормативного в Алтайском крае, Республике Ингушетия, Волгоградской, Смоленской, Курганской областях и Еврейской автономной области.

«Охват тестирования (на коронавирус) вырос за последнюю неделю и достигает практически 300 на 100 тыс. населения в сутки в целом по стране. Но меньше 150 на 100 тыс. населения он в шести регионах. Это Алтайский край, Республика Ингушетия, Волгоградская, Смоленская, Курганская область и Еврейская автономная область», – сказала она.

Попова попросила кабмин дать поручения ведомству и Федеральной антимонопольной службе провести проверки случаев подорожания тестов на коронавирус в клиниках.

«Что касается цены – это та же самая ситуация, когда коммерческие лаборатории поднимают цены, набирают большое количество заказов и не успевают их вовремя выполнить. Поэтому попрошу вашего поручения ФАС и нам проконтролировать эту ситуацию на рынке», – сказал она.

Попова добавила, что Роспотребнадзор рассматривает возможность ограничить срок проведения теста на коронавирус одними сутками.

«Мы усиливаем контроль сейчас за сроками прохождения [тестирования], вместе с тем учитываем возможность лабораторной системы <...> и рассматриваем вариант перехода к обязательному 24-х часовому периоду проведения исследований», – сказала она на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Напомним, за минувшие сутки в России выявили 20 393 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,4 млн случаев заболевания.

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