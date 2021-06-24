Фестиваль «Жара» в Москве закрыли для зрителей

Онищенко оценил перспективы вакцинации детей от коронавируса в России

«Все зависит от нас. Если мы вакцинируемся и остановим инфекцию, то нам не придется прививать детей», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя признание со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) целесообразной вакцинацию детей от коронавируса.

«При переходе с млекопитающих на человека COVID-19 был менее контагиозен. Первоначально мы точно знали, что дети не болеют или болеют в бессимптомной форме. Но вирус постепенно мутирует. Сейчас индийский штамм начинает захватывать более молодые контингенты общества», – отметил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Поэтому, – подчеркивает собеседник, – необходимость вакцинации среди детей становится все более очевидной. На площадке ВОЗ собираются эксперты из разных стран, в том числе и из России. В этом направлении в нашей стране есть определенные наблюдения и размышления».

«В то же время пока нельзя сказать, что вакцинировать детей нужно начиная с сегодняшнего дня. Но, например, каждый сезон мы прививаем детей школьного возраста от гриппа. Осень – время подъема воздушно-капельных инфекций, а у нас осенью начинается учебный год. Дети, которые собираются в школу и длительное время находятся в тесном общении между собой, находятся в группе риска».

Депутат напомнил, что при вакцинировании от гриппа используется специальная детская вакцина. Будет ли в отношении детей создана новая вакцина – пока не ясно. «Но, как правило, детские вакцины у нас производятся с меньшей генной нагрузкой», – пояснил Онищенко.

«Поэтому все будет зависеть от нас. Если мы вакцинируемся и остановим инфекцию, то нам не придется прививать детей. Сейчас наше отношение к вакцинации ниже планки популяционной ответственности. В этом мы виноваты сами», – заключил собеседник.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые признала целесообразность вакцинации детей от коронавируса, следует из обновленных рекомендаций на сайте организации. Прививочная кампания среди детей, согласно документу, должна проходить в менее срочном порядке, если вакцинируемые не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).

Приоритет должен оказываться пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями и сотрудникам сферы здравоохранения. Отмечается, что дети и подростки, как правило, переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые.

В минувшее воскресенье профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рекомендовал начать вакцинацию детей в связи с появлением более заразных штаммов коронавируса.

Ранее в июне директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса для детей может быть зарегистрирована в России 15-20 сентября.

В конце мая министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что получены данные по безопасности «Спутника V» для беременных, клинические исследования применения вакцины среди детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны.

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