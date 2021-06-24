МИД заявил о превращении Черноморского региона в арену военного противостояния

Черноморский регион превращается в арену военного противостояния, заявил замглавы МИД Александр Грушко, комментируя заход британского эсминца в территориальные воды России.

«Нас не может не беспокоить то, что НАТО последовательно наращивает свое военное присутствие вдоль наших границ, увеличивает объем воздушного патрулирования, количество учений и заходов кораблей своих ВМС в Черное, Балтийское и даже Баренцево море. Попутно отмечу, что в результате этой деятельности очень спокойные в военном отношении регионы – Балтийский и Черноморский – превращаются в арену абсолютно ненужного военного противостояния», – сказал он, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, «подобные действия ставят под вопрос релевантость самого основополагающего документа – акта Россия-НАТО. Мы исходим из того, что он должен соблюдаться, но не может не возникать вопрос, чем, скажем, постоянные ротации отличаются от постоянного присутствия».

Он также отметил, что западные партнеры все туже закручивают спираль противостояния с Россией. «Такая ситуация взрывоопасна. Если даже все стороны будут сохранять благоразумие, не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту, а вчера мы видели иллюстрацию преднамеренного, очевидно, инцидента, который может иметь самые серьезные последствия, в том числе с точки зрения эскалации действий, которые могут привести действительно к абсолютно непредсказуемым последствиям», – сказал Грушко.

Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.

При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.