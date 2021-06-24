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МИД заявил о превращении Черноморского региона в арену военного противостояния
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Черноморский регион превращается в арену военного противостояния, заявил замглавы МИД Александр Грушко, комментируя заход британского эсминца в территориальные воды России.
«Нас не может не беспокоить то, что НАТО последовательно наращивает свое военное присутствие вдоль наших границ, увеличивает объем воздушного патрулирования, количество учений и заходов кораблей своих ВМС в Черное, Балтийское и даже Баренцево море. Попутно отмечу, что в результате этой деятельности очень спокойные в военном отношении регионы – Балтийский и Черноморский – превращаются в арену абсолютно ненужного военного противостояния», – сказал он, передает РИА «Новости».
По словам дипломата, «подобные действия ставят под вопрос релевантость самого основополагающего документа – акта Россия-НАТО. Мы исходим из того, что он должен соблюдаться, но не может не возникать вопрос, чем, скажем, постоянные ротации отличаются от постоянного присутствия».
Он также отметил, что западные партнеры все туже закручивают спираль противостояния с Россией. «Такая ситуация взрывоопасна. Если даже все стороны будут сохранять благоразумие, не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту, а вчера мы видели иллюстрацию преднамеренного, очевидно, инцидента, который может иметь самые серьезные последствия, в том числе с точки зрения эскалации действий, которые могут привести действительно к абсолютно непредсказуемым последствиям», – сказал Грушко.
Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
ПАСЕ призвала не применять в Крыму российские законы
Парламентская ассамблея Совета Европы выступила с утверждением, что в Крыму якобы не следует применять российское законодательство, говорится в резолюции, принятой в среду по докладу представителя Исландии Сунны Эварсдоттир о положении крымских татар.
В резолюции ПАСЕ заявила о своем «непризнании аннексии Крыма». При этом ассамблея призвала российские власти «прекратить применение российского законодательства в Крыму, в том числе в области терроризма и экстремизма, и <…> использовать законы, действующие на Украине», передает ТАСС.
ПАСЕ также призывает «положить конец переводу задержанных лиц на территорию РФ». Кроме того, ассамблея потребовала «освободить лиц, незаконно задержанных или заключенных в тюрьму в связи с неправомерным применением российского законодательства в Крыму».
Накануне украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что после «возвращения» Крыма с полуострова выдворят всех переехавших в республику с материковой части страны россиян. В Крыму заявления Украины о «выдворении» россиян с полуострова назвали абсурдом.
Ранее сенатор Алексей Пушков усомнился в целесообразности пребывания России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), отметив, что с момента возвращения страны в организацию обстановка в ней не только не улучшилась, но даже ухудшилась.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Проникновение эсминца Британии в воды России получило подтверждение
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Британский эсминец «Дефендер» (HMS Defender) в среду преднамеренно зашел в территориальные воды Крыма, сообщил корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, находившийся на борту корабля.
«Российская береговая охрана пыталась маневрировать с тем, чтобы «Дефендер» поменял курс, но военный корабль продолжил идти по признанному морскому маршруту, и мы видели берег Крыма, который находился от нас в пределах 12 миль», – приводит ТАСС текст комментария Била, опубликованного на сайте Русской службы Би-би-си.
Журналист утверждает, что решение войти в 12-мильную зону территориального моря вокруг Крыма было «осознанным ходом» со стороны командования корабля, настаивавшего на том, что он следует из Одессы в Грузию по «международно-признанному морскому маршруту». Бил отмечает, что «Дефендер» получал многочисленные предупреждения со стороны кораблей российской береговой охраны и в какой-то момент над ним находилось более 20 самолетов ВКС России. По словам журналиста, было озвучено предупреждение о том, что если британский корабль продолжит движение в выбранном направлении, в его сторону будет открыт огонь.
«Мы слышали выстрелы, однако был сделан вывод о том, что мы находимся вне зоны поражения. «Дефендер» продолжил путь через территориальные воды Крыма», – рассказал Бил, утверждавший, что корабль не менял свой маршрут и примерно через час вновь вошел в международные воды, где его продолжали сопровождать российские самолеты.
Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи об инциденте с заходом эсминца королевских ВМС в территориальные воды России. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Газета ВЗГЛЯД разбирала, с какой целью корабль НАТО осуществил вторжение в российские территориальные воды.
Пушков оценил реакцию Киева на инцидент с британским эсминцем
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию Киева на инцидент с нарушением российской границы британским эсминцем.
«Украина суетится, дергается, требует. Но никакой угрозы ей не было в инциденте с британским эсминцем», – написал Пушков в своем Telegram.
При этом он задался вопросом, что могло измениться, чтобы Украине сразу же дали план действий по членству в НАТО. «Не думаю, что очередная украинская истерика изменит нежелание ведущих стран НАТО видеть ее в своих рядах», – заключил сенатор.
Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы его выдворить из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер.
Би-би-си опубликовала кадры с британского эсминца у берегов Крыма
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Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си опубликовала в Сети видео с эсминца Defender, который в среду нарушил границы российских территориальных вод у берегов Крыма.
На записи Би-би-си, чей корреспондент был на борту во время инцидента, видны пролеты российских бомбардировщиков и корабли пограничной охраны.
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Ранее корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, находившийся на борту корабля, сообщил, что британский эсминец преднамеренно зашел в территориальные воды Крыма. По его словам, российская береговая охрана пыталась маневрировать с тем, чтобы эсминец поменял курс, но военный корабль продолжил идти по признанному морскому маршруту в 12 милях от берега Крыма.
Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
Британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша
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Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт в четверг вызвана в МИД России из-за инцидента с эсминцем британских ВМС в Черном море, ей будет сделан жесткий демарш, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы заявили вчера о том, что вызван британский посол. Она будет в МИД находиться сегодня. Ей будет сделан жесткий демарш», – сказала Захарова, передает ТАСС.
«Здесь не только ответ дипломатии, как вы, ознакомившись с заявлением Министерства обороны нашей страны, понимаете, это комплексный ответ, вот по таким наглым заходам, по абсолютно бесцеремонным провокациям будет даваться ответ. Ответ комплексный. Это и ответ, который был дан нашими Вооруженными силами, нашей береговой охраной, видеокадры доступны сегодня, кстати говоря, уже достаточно широко разошлись. Это и ответы по дипломатической линии», – сказала она, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Захарова также назвала «враньем в лицо» реакцию Лондона на ситуацию с британским эсминцем. «Есть видеокадры, есть фактологические подтверждения... не только с нашей стороны, но и со стороны британского журналиста», – сказала Захарова.
«Не все же британским спецслужбам подставлять ВВС под удар. Они и так очень часто это делают. А здесь они оказались в неловкой для себя ситуации. Когда британское министерство обороны и британское посольство в Москве говорили, что в ходе их якобы мирного захода не было никаких инцидентов, никакого предупредительного залпа со стороны российской авиации – видимо, они также не увидели катер береговой охраны, а британский журналист все это увидел и услышал, соответственно, ответ очевидный: здесь в лицо вранье. Мы часто фиксируем и ловим за руку наших западных партнеров, коллег, к сожалению, Лондон выдвинулся в этом в передовики», – заключила представитель МИД.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы выдворить его из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер.
В то же время министерство обороны Великобритании заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Также британские военные утверждают, что Россия проводила в Черном море «учебные стрельбы».
Лавров: Россию удивило отсутствие реакции НАТО на предложения Путина
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Москву удивило отсутствие реакции стран Североатлантического альянса на предложения президента России Владимира Путина по стратегической стабильности, заявил глава МИД Сергей Лавров на Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, в области стратегической стабильности складывается «крайне тревожная ситуация». «Серьезный урон всей системе контроля над ракетно-ядерными вооружениями нанес односторонний выход Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В этой связи нас удивило отсутствие внятной реакции стран – членов НАТО на предложение президента Путина не допустить появления в Европе наземных ракет этого класса в любом оснащении – как ядерных, так и неядерных, причем при этом президент подчеркнул в своих посланиях готовность согласовывать меры верификации, чего Запад старательно пытается не замечать», – сказал Лавров.
«В этой связи подчеркну: наши действия в любом случае будут направлены на надежное обеспечение безопасности России и ее союзников», – добавил он, передает РИА «Новости».
Он добавил, что НАТО мерещатся агрессивные действия России, но Москва открыта к диалогу.
Напомним, президент Владимир Путин 26 октября озвучил инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части России ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.
Лавров также заявил, что Москву поражает реакция НАТО и ЕС на выход России из Договора по открытому небу. «Почти 30 лет Договор по открытому небу помогал всем сторонам-участникам лучше понимать намерения друг друга в военной сфере. В этом плане выход США из Договора по открытому небу имеет односторонний характер, под надуманными предлогами грубо нарушил баланс интересов, поставил нашу страну в неравное положение с точки зрения военной прозрачности. В этих обстоятельствах дальнейшее участие Москвы в договоре полностью утратило смысл», – сказал Лавров.
«Поражает реакция на наш абсолютно естественный, давно обозначенный шаг со стороны НАТО и ЕС, которые лицемерно призвали именно Москву не разрушать договор, словно забыли о бесповоротном решении Вашингтона выйти из него в качестве первопричины нынешнего кризиса», – добавил министр.
Он также заявил, что продление ДСНВ дало возможность для дальнейшего диалога России и США по стратегической стабильности. Основой дальнейших усилий на треке Россия – США, по словам министра, должно стать новое уравнение безопасности.
Названы сроки начала летных испытаний МБР «Сармат»
Летно-конструкторские испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» намечены на третий квартал 2021 года, сообщил генеральный директор завода «Красмаш» Александр Гаврилов.
«Первые летные испытания будут в этом году. Намечен третий квартал», – приводит слова Гаврилова ТАСС.
Ранее в ОПК сообщали, что в 2021 году в рамках летно-конструкторских испытаний планируется осуществить три пуска МБР «Сармат».
Напомним, «Сармат» (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода» (по классификации НАТО – «Сатана», РС-20В). Опытно-конструкторские работы по этому проекту начались в 2011 году. «Сармат» будет способен атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.
Житель Симферополя задержан за сбор данных для спецслужб Украины
Сотрудники ФСБ России задержали жителя Симферополя, подозреваемого в сборе данных о полетах российской военной авиации для спецслужб Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности РФ вскрыта и пресечена противоправная деятельность жителя Симферополя, действовавшего в интересах разведывательных органов Украины. В течение длительного времени российский гражданин с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации», – сообщили в ЦОС, передает ТАСС.
В ФСБ подчеркнули, что данные сведения «планировалось использовать против безопасности Российской Федерации». Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По ст. 275 УК РФ предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.
В Крыму призвали внести Британию в список недружественных стран
После инцидента с британским эсминцем у берегов Крыма Великобританию следует включить в список недружественных стран, считает вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.
«Великобритания уже давно заслужила быть включенной в список недружественных государств, как и все участники покушения на нашу территориальную целостность. Инцидент с эсминцем тому подтверждение», – сказал Мурадов РИА «Новости».
По его мнению, Великобритании будет отводиться особая роль в создаваемой Украиной антироссийской коалиции государств, которых планируется собрать на так называемом международном саммите «Крымская платформа». «Пунктом номер один этой готовящейся большой провокации является свобода натовского судоходства в Черном море», – выразил мнение постпред.
Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы его выдворить из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер.
Дальняя авиация и флот отработали удар по противнику в Тихом океане
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Дальние бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М3 совестно с кораблями Тихоокеанского флота отработали нанесение удара по критически важным объектам условного противника на учениях в Тихом океане, сообщили в Минобороны.
По данным российского военного ведомства, самолеты вылетели с аэродрома на Камчатке и перелетели в центральную часть Тихого океана, передает ТАСС.
«Три стратегических бомбардировщика Ту-95 ВКС <…> имитировали нанесение удара крылатыми ракетами по назначенным условным целям, – сообщили в военном ведомстве. – Также в рамках учения дальние бомбардировщики Ту-22М3 <…> отработали задачи по патрулированию и нанесению ударов по авианосной ударной группе условного противника», – сказали в министерстве.
По информации Минобороны, удар по критическим объектам противника в дальней зоне обрабатывался совместно с ракетным крейсером «Варяг» и фрегатом «Маршал Шапошников».
Как сообщили в военном ведомстве, сопровождение самолетов дальней авиации осуществляли высотные истребители перехватчики МиГ-31БМ Тихоокеанского флота. «После решения поставленных задач бомбардировщики Ту-95 выполнили над Тихим океаном дозаправку от двух воздушных танкеров Ил-78 и благополучно вернулись на аэродром базирования», – отметили в министерстве.
В Минобороны рассказали, что в ходе учений по противовоздушной обороне для маскировки кораблей от активно действующей в районе авиации иностранных государств применялись средства аэрозольной маскировки: при обнаружении самолетов и вертолетов заблаговременно выставлялись аэрозольные завесы, после чего специалисты применяли штатные комплекты малых дымовых шашек. «Маскировка не позволяла определить тип корабля и его точные координаты, что давало дополнительное время для организации ПВО», – отметили в министерстве.
Там рассказали, что в предварительно закрытом для полетов авиации и надводных кораблей районе Тихого океана корабельные ударные группы провели артиллерийские стрельбы по имитированным морским и воздушным целям из новых 100-мм универсальных корабельных артиллерийских установок А-190, крейсер «Варяг» вел огонь из 130-мм артиллерийской установки АК-130, также всеми кораблями группировки применялись шестиствольные 30-мм автоматические артиллерийские установки АК-630.
По данным военного ведомства, в ходе практических действий отработано управление силами на большом удалении от пунктов базирования, ведение противолодочных действий, организация противовоздушной обороны отрядов, конвойные операции, нанесение совместных ударов по отрядам кораблей и важным объектам инфраструктуры условного противника, вопросы организации всех видов обеспечения: оперативного, боевого, материально-технического, медицинского и другие.
Напомним, в понедельник российские корабли отработали уничтожение авианосной группы условного противника в центральной части Тихого океана. К учениям разнородных сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне в период с 7 по 24 июня привлекалось более 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота, более 20 летательных аппаратов морской авиации флота и Воздушно-космических сил. За время учения выполнено более 30 боевых упражнений, общий налет самолетов морской авиации превысил 100 часов, более 20 часов провели в небе противолодочные вертолеты корабельного базирования.
Главком ВМФ назвал безумием действия британского эсминца у берегов Крыма
Военно-морской флот (ВМФ) России действовал грамотно и безопасно в ходе инцидента с британским эсминцем в Крыму, заявил главком ВМФ адмирал Николай Евменов.
«Наш флот действовал в первую очередь грамотно, безопасно, чтобы не допустить дальнейшего развития этой провокации, этого безумия со стороны командования корабля Великобритании», – заявил Евменов, передает ТАСС.
Ранее он заявил, что инцидент с британским эсминцем представляет собой наглый вызов со стороны Великобритании.
Замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы выдворить его из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер.
Капитан эсминца Defender подтвердил открытие предупредительного огня российским кораблем
Капитан британского эсминца Defender Винсент Оуэн подтвердил, что российское судно береговой охраны открыло предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.
«За свою 21-летнюю карьеру я впервые так близко подошел к российским кораблям. Я предполагаю, что огонь вел один из кораблей береговой охраны. Мы вели себя уверенно, не вступали в конфронтацию и использовали свое право продолжать мирный проход через международные воды по признанному судоходному маршруту ... Мы находились вне зоны поражения орудий, поскольку шли на скорости 30 узлов, тогда как они – на скорости 21», – заявил капитан Оуэн, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
По его словам, российские корабли подошли к эсминцу на расстояние 100-200 ярдов (примерно 90-180 метров). Оуэн назвал такое развитие событий «небезопасным и не подобающим для моряков».
Корреспондент издания Марк Никол, в свою очередь, стал свидетелем происшествия в Черном море и подтвердил факт предупредительного огня. «Только российские моряки точно знают, в кого и в каком направлении они стреляли. Но учитывая их раздражение из-за того, что они не могли убедить Defender изменить курс, мы были вероятной целью, хотя и вне зоны поражения», – заявил корреспондент.
Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
«Северная верфь» собралась передать ВМФ два корабля и судно обеспечения
«Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в ближайшие полтора года передаст ВМФ России два корабля и судно тылового обеспечения, сообщил в ходе Международного военно-морского салона гендиректор предприятия Игорь Орлов.
«В 2021 году «Северная верфь» должна передать Военно-морскому флоту два заказа – судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» проекта 23120, которое сейчас проходит совмещенные заводские и государственные испытания, и корвет «Ретивый» проекта 20380. В следующем, 2022 году, мы должны сдать заказчику фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350», – цитирует Орлова ТАСС.
По его словам, на корвете ведутся достроечные работы, идет подготовка к размещению на корабле экипажа.
Корвет «Ретивый» – пятый корабль проекта 20380 из числа уже построенных (четыре единицы) или строящихся на «Северной верфи». Основное ударное оружие корветов этого проекта – противокорабельный ракетный комплекс «Уран». Предполагается, что «Ретивый» войдет в состав Черноморского флота.
Фрегат «Адмирал Головко» – третий по счету и второй в серии проекта 22350. По словам Орлова, «фрегат «Адмирал Головко» планируется отправить на ходовые испытания весной 2022 года».
В боевом составе Северного флота в настоящее время находятся два фрегата этого проекта – «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал Флота Касатонов». Основное ударное оружие фрегатов – ракетный комплекс «Калибр-НК». «Адмирал Горшков» принимает участие в испытаниях гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон».
В настоящее время на «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в разных стадиях строительства находятся шесть фрегатов проекта 22350, отметил Игорь Орлов.
По его словам, на втором серийном фрегате «Адмирал Головко» выполняется центровка валовых линий, монтаж спецоборудования, систем и механизмов. На фрегате «Адмирал флота Советского Союза Исаков» продолжается сдача помещений под грунтовку и изоляцию, монтируется вспомогательное оборудование для обеспечения погрузки главных двигателей. Они поступят на завод в два этапа – в июле и августе.
На фрегатах «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» продолжаются стапельные работы. У первого формируется корпус, у второго собираются секции. По заказам «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» продолжается процесс заключения контрактов на изделия с длительным сроком производства.
Фрегаты проекта 22350 несут по несколько универсальных корабельных стрельбовых комплексов, способных применять ракеты «Калибр-НК» и/или «Оникс», а в перспективе – гиперзвуковые «Цирконы».
Год назад главком ВМФ анонсировал масштабное пополнение состава Военно-морского флота России.
Патрушев заявил о процессе возрождения биооружия в мире
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил о наличии явных признаков того, что опасные патогены пытаются использовать в военно-политических целях, налицо возрождение биологического оружия.
«Отмечаются явные признаки того, что опасные патогены пытаются использовать в военно-политических целях. По сути, мы наблюдаем процесс возрождения биологического оружия», – сказал он, передает РИА «Новости».
По его словам, «в данном контексте мировому сообществу необходимо обратить внимание на совпадение мест возникновения вспышек опасных заболеваний с расположением зарубежных биологических лабораторий отдельных стран. Их деятельность строго засекречена и ведет к утрате суверенитета в сфере биобезопасности теми государствами, на территории которых эти объекты находятся».
Кроме того, Патрушев заявил, что «Россия никогда не будет использовать вакцину в политических целях, как это, к сожалению, делают отдельные западные страны». Он подчеркнул, что Москва сохраняет открытость и готовность к международному сотрудничеству в борьбе с распространением коронавируса, передает ТАСС.
В мае первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов заявил, что Соединенные Штаты разрабатывают для многих стран индивидуальные планы биологических исследований.
Рябков предложил Британии переименовать зашедший в российские воды эсминец
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender («Защитник»), предложил переименовать корабль в «Агрессора».
«Предлагаю королевским военно-морским силам Великобритании подумать над тем, чтобы переименовать этот корабль из «Защитника – Defender – в «Агрессора», – сказал он, передает РИА «Новости».
Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.