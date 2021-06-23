Минздрав и Минпромторг прокомментировали замечания к производителю «Спутника V» в Уфе Песков: Производитель «Спутника» исправил вызвавшие замечания ВОЗ недочеты В Кремле объяснили нехватку вакцин в ряде регионов 23 июня 2021, 13:35 Текст: Евгения Шестак

Возможная нехватка вакцин от коронавируса в некоторых регионах России может быть связана с логистическими трудностями и увеличением спроса на прививки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это временные логистические затруднения», – цитирует ТАСС представителя Кремля. Он пояснил, что изменился общий темп вакцинации, ранее он «оставлял желать лучшего». «Сейчас благодаря повышению сознательности граждан из-за очередной волны коронавируса – достаточно сильной и очень опасной, благодаря тому, что активизирована была информационная, разъяснительная работа, значительно увеличилось количество желающих вакцинироваться», – указал Песков. При этом он подчеркнул, что есть определенные условия содержания вакцин: в больших количествах на месте их хранить нельзя. Также представитель Кремля отметил, что возможную нехватку вакцин от коронавируса в регионах восполнят в ближайшие дни. «И в необходимом количестве вакцина будет находится в гражданском обороте, как это было и все предыдущие месяцы», – сказал он. По словам Пескова, качество производства вакцин в России жестко контролируется. «Соответствующими контрольными ведомствами, естественно, контроль осуществляется. Разумеется, это самый жесткий контроль», – заверил он. Во вторник мэрия Москвы сообщила, что вакцина от коронавирусной инфекции «КовиВак» временно закончилась в столице, запись на прививку приостановлена. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что Москва в скором времени получит дополнительные объемы вакцины «КовиВак». Напомним, посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Мэр города Сергей Собянин заявил, что решения, принимаемые руководством Москвы по борьбе с коронавирусом, сложные, непопулярные, но необходимые для сохранения жизни людей.

В Москве разрешат посещать кафе и рестораны только с ПЦР или антителами к COVID 22 июня 2021, 15:17

Фото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. При этом наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом. Получить код можно при помощи электронной медицинской карты Москвы; портала mos.ru; ресурса ЕМИАС.ИНФО; Единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус» или в регистратуре городской поликлиники, говорится в сообщении на сайте мэра. Бумажные справки и сертификаты будут недействительны. Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов. До этого они смогут работать навынос или на доставку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях. Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия. Разрешено будет открыть их только в случае, если организаторы сделают «свободную от ковида зону» и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды. Ранее Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ряде регионов введена обязательная вакцинация групп риска, при необходимости она будет вводиться в других субъектах. Бероева раскритиковали за использование символа Холокоста для защиты непривитых 23 июня 2021, 10:59

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Профессор Российской академии интеллектуальной собственности Лев Симкин раскритиковал поступок актера Егора Бероева, вышедшего на сцену премии ТЭФИ с нашитой на пиджак желтой звездой в знак выступления против вакцинации от коронавируса. По словам Симкина, такой поступок принижает трагедию Холокоста. «Егор Бероев через Facebook поблагодарил за поддержку всех, кто гордится его вчерашним поступком и «жмет его мужественную руку». Таких немало. … Если кто не знает, «Фандорин» и внук «Майора Вихря» надел желтую звезду в знак поддержки тех непривитых граждан, кого грозятся не пускать в рестораны. Почему желтая звезда – ну так евреев в лагерях смерти тоже плохо кормили», – написал Симкин в Facebook. Он также обратил внимание на риторику актера: «Как мы, потомки победителей, могли это допустить?» «Между прочим, год назад «потомки потерпевших поражение» в Мюнхене тоже нашили на одежду желтые звезды и вышли на «несанкционированную» демонстрацию, вызванную слухами о всеобщей обязательной вакцинации. Так их сразу одернули власти, запретив подобное – такие действия умаляют трагедию, «нарушают табу». Мне кажется, правильно сделали», – добавил профессор. По его словам, холокост уже давно используют как разменную карту. «То как повод пнуть «фашистов» из сопредельных стран, то еще как. Помню, пару лет назад на конференции в Оксфорде молодой профессор из Нидерландов, сетуя на исламофобию в Европе, показал фото истощенных узников Освенцима. Из зала поинтересовались, всерьез ли он сравнивает Холокост с карикатурами в европейской прессе и вялыми попытками приостановить поток беженцев. Не моргнув глазом, тот ответил, что и то и другое недопустимо», – добавил ученый. Профессора поддержала Божена Рынска. «Я полностью согласна с Симкиным. Желтая звезда в данной ситуации умаляет, принижает трагедию Холокоста. Давайте вообще теперь по всем поводам желтые звезды надевать! Стейк непрожаренный в ресторане – желтую звезду на дверь, – в Освенциме тоже плохо кормили. Жара не спадает – звезду тащи – в печах тоже удушающе жарко было, а желтый цвет символ палящего солнца. Не пустили пьяного в метро – лепи шестиугольник в знак протеста», – написал она в Facebook. «Знаете, как человек, чьи предки в количестве тринадцати человек были расстреляны гитлеровцами за то, что они – евреи, я бы да – запретила носить желтую звезду по любым поводам, кроме Холокоста. Это вам не цацка-пецка», – добавила Рынска. Аналогичное мнение высказал блогер Станислав Яковлев. «Глядя на артиста Бероева, начинаешь вдруг испытывать искреннее сочувствие к артисту Ефремову Все-таки Ефремов одного человека загубил, и то нечаянно, насинячившись до беспамятства. А сколько людей угробят пещерные антипрививочники вроде Бероева, причем совершенно сознательно и равнодушно, считая душегубство своим неотъемлемым правом, а ограничение этого права – возмутительной дискриминацией?» – написал он. «А еще про артиста Ефремова звучали разные мнения, но как-то никому не пришло в голову аплодировать его преступлению. Бероеву зал сочувственно хлопал», – добавил он. Не поддержала Бероева и писатель Мария Арбатова. «Было замечательное предложение гнать пьяных водителей по моргам, знакомиться с результатами своего лихачества. Стоит и умственно отсталых типа артиста Бероева отправлять в красную зону волонтёрами... Хоть на сутки», – написала она. Напомним, во вторник Егор Бероев в ходе вручения премии «ТЭФИ-Летопись Победы» возмутился «дискриминацией» россиян, непривитых от коронавируса. На сцену актер поднялся с желтой шестиконечной звездой, нашитой на пиджак. Такие звезды нацисты заставляли носить евреев, чтобы выделять их среди других людей. Бероев объяснил, что таким образом он решил выразить протест против того, что невакцинированные люди, по его мнению, становятся людьми второго сорта, пишет «Московский комсомолец». По словам Бероева, сам он не вакцинировался от коронавируса. «Мое тело – мое дело. Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком – гражданин ты, или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми благами и правами», – сказал Бероев, передает Ura.ru. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена (@elenagolovina11) Он также заявил, что ни одна человеческая жизнь и достоинство не могут приноситься в жертву общественному благу. «Человек не отделим от свободы выбора, даже если этот выбор вам не нравится, и вы желаете ему добра», – отметил актер. Он попросил не допустить вражды между людьми и сегрегации общества. «Это однажды уже было, и наши деды заплатили за то, чтобы это не повторилось кровью», – заявил Бероев. Во вторник мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о том, что с 28 июня в заведения общественного питания впустят только посетителей, которые смогут доказать, что защищены от COVID-19. Речь идет о людях, прошедших вакцинацию, переболевших, то есть имеющих в крови достаточное количество антител, либо получивших отрицательный ПЦР-тест. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Власти Москвы установили срок статуса «переболел» для перенесших COVID-19 22 июня 2021, 17:24 Текст: Алексей Дегтярев

Переболевший коронавирусом москвич может носить такой статус на протяжении полугода, сертификат со статусом «ПЦР» действует 72 часа, заявила заммэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. «Статус «Переболел» будет присвоен в системе для граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Он действителен 180 дней», – пояснила Ракова, передает РИА «Новости». Сертификат со статусом «ПЦР» действует 72 часа, он доступен в электронной медкарте гражданам с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. «Будут учтены результаты ПЦР только из московских лабораторий, поскольку они подключены к Единому лабораторному сервису. Список этих лабораторий размещен на сайте департамента здравоохранения Москвы», – заключила заммэра. Также она сообщала, что в последние три недели в Москве фиксируется взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Напомним, посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Ракова заявила о взрывном росте заболеваемости COVID в Москве 22 июня 2021, 16:38 Текст: Елена Мирошниченко

За последние три недели в Москве фиксируется взрывной рост заболеваемости коронавирусом, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Три последние недели мы видим взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Количество вновь выявленных случаев у нас за этот период увеличился практически на 100%», – сказала она в интервью телеканалу «Россия-24», сообщает ТАСС. Также она сообщила, что более 70% пациентов с коронавирусом в Москве проходят лечение дома. «Эпидемиологи связывают рост заболеваемости [коронавирусной инфекцией в Москве] с несоблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Мэр сегодня уже объявил, что никаких ограничительных мер, тем более локдаунов, вводиться не будет. В этих условиях основная нагрузка ложится на медицинский персонал», – добавила она. На сегодняшний день, по словам Раковой, развернуто более 20 тыс. коек, до конца этой недели развернут около 22,5 тыс. коек. Однако при текущем объеме заболеваемости даже этого объема может не хватить. Между тем Ракова выразила надежду, что вскоре в Москву поступит вакцина «Спутник Лайт». «Я очень надеюсь, что в конце этой недели, либо в начале следующей, вакцина «Спутник Лайт» к нам поступит», – передает ее слова РИА «Новости». Этим препаратом будут вакцинировать иностранцев, и уже сейчас в городе отрабатывают схему и специальные вакцинационные пункты для иностранцев и мигрантов. «Мы проводим максимальную работу, чтобы расширить наши мощности в вакцинационных пунктах. У нас 100 пунктов созданы на базе городских поликлиник, и в зависимости от потребности в каждом районе мы продлеваем время их работы до 22.00. На базе 19 детских поликлиник уже в ближайшее время откроются 19 вакцинационных пунктов, в которых будут работать по две бригады», – продолжила Ракова.



Павильоны здоровья «Здоровая Москва» сейчас работают только на вакцинацию. Они работают до 20.00 мск, но по факту они будут работать «до последнего клиента». «Несмотря на беспрецедентный уровень заболеваемости, плановая помощь в Москве продолжает оказываться в полном объеме. О чем мы не могли даже мечтать в прошлом году», – добавила заммэра.



По ее словам, меняется порядок плановой помощи, это касается тех медицинских вмешательств, которые можно отложить на месяц – два. Напомним, посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. В Индии признали «вызывающим опасения» новый штамм коронавируса «дельта плюс» 22 июня 2021, 19:35

Фото: Amarjeet Kumar Singh/Reuters

Текст: Алексей Дегтярев

Новый штамм коронавируса «дельта плюс» (B.1.617.2.1) признан индийским консорциумом по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) «вызывающим беспокойство», сообщил минздрав страны. «INSACOG сообщил, что штамм «дельта плюс» в настоящее время является «вариантом, вызывающий беспокойство», и имеет следующие характеристики: повышенная проницаемость, более сильное связывание с рецепторами клеток легких, возможное снижение ответа на моноклональные антитела», – цитирует сообщение индийского ведомства РИА «Новости». Такая формулировка применяется, если есть доказательства, что мутация может быть либо более заразной, чем исходная, либо вызывающей более серьезное заболевание или может «ускользать» от действия вакцин или антител. Ранее сообщалось, что в Индии зарегистрировали 20 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, получившим название «дельта плюс». Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказывал, чем опасен индийский штамм коронавируса и его мутации. Газета ВЗГЛЯД писала, что известно про новую мутацию вируса. Власти Москвы разъяснили правила получения QR-кодов о вакцинации и ПЦР для посещения кафе 22 июня 2021, 17:46

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Жители Москвы могут получить цифровой сертификат для посещения общепита и других мероприятий с 25 июня, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что вход на мероприятия и в заведения общепита будет разрешен только при наличии цифрового сертификата – QR-кода, сообщается на сайте Мосгорздрава. «В рестораны и на мероприятия можно будет пройти исключительно с QR-кодом. Все заведения должны быть оснащены системой считывания. Никакие бумажные сертификаты, справки о вакцинации, справки о медотводе приниматься не будут», – объяснила Ракова. По ее словам, горожане смогут получить цифровой сертификат с 25 июня. Она отметила, что у тех, кто уже получил доступ к электронной медкарте, эта процедура займет считаные секунды в разделе «Цифровой сертификат». «Так же легко это могут сделать горожане с полной учетной записью на mos.ru: достаточно просто зайти в личный кабинет. Остальным москвичам рекомендуем открыть личный кабинет на mos.ru или доступ к электронной медкарте уже сейчас, чтобы позаботиться об этом заранее», – сказала она. Также вице-мэр сообщила, что сертификат можно будет предъявить с экрана смартфона либо распечатать дома или в поликлинике – там это можно будет сделать в регистратуре или с помощью инфомата. Ракова подчеркнула, что ПЦР-тесты будут учитываться только в случае, если они сделаны в лабораториях, подключенных к Единому лабораторному сервису. Их список размещен на сайте департамента здравоохранения Москвы. Отмечается, что удобный способ получения цифровых сертификатов предусмотрен и для иногородних горожан. Они смогут получить доступ к mos.ru в упрощенном формате и заполнить специальную форму для получения QR-кода. «Все эти данные будут автоматически сверены с федеральным регистром вакцинированных, с федеральным регистром заболевших и с московским единым лабораторным сервисом в части сдачи ПЦР. После проверки внесенных сведений граждане смогут получить цифровой сертификат», – пояснила заммэра. Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек До этого главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ряде регионов введена обязательная вакцинация групп риска, при необходимости она будет вводиться в других субъектах. В магазинах и транспорте Москвы решили пока не вводить «бесковидный» режим 22 июня 2021, 21:37

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

«Бесковидный» режим, который начнет действовать в общепите, пока не планируется распространять на магазины и транспорт, сообщили власти столицы. «На магазины и транспорт «бесковидный» режим распространять пока не планируется», – пояснил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, передает ТАСС. Он напомнил, что в местах общественного пребывания граждане обязаны соблюдать масочный режим и другие эпидемиологические меры. До этого во вторник глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что в правительстве города пока не приняли решения о введении QR-кодов для посетителей ТЦ и тренажерных залов. Посещение «бесковидных» заведений общественного питания в Москве для детей до 18 лет станет возможным с 28 июня, при этом им необходимо будет предъявлять ПЦР-тест. Псковский губернатор заявил о возможном локдауне в регионе 22 июня 2021, 19:15 Текст: Алексей Дегтярев

В Псковской области может быть введен локдаун из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявил глава региона Михаил Ведерников. «У нас на сегодняшний день процент вакцинации самый низкий по Северо-Западу. Это плохо, учитывая географическое положение нашего региона. Растет число заболевших среди молодых, за неделю доля возрастной группы с 18 до 29 лет в структуре заболеваемости выросла на 13%», – указал Ведерников, передает ТАСС. Он пояснил, что положительные тенденции «сбиты» из-за активного распространения новых мутирующих штаммов. «Если мы оперативно не предпримем жесткие и действенные меры, то быстро окажемся в ситуации, когда будем всерьез рассматривать возможность введения тотального локдауна», – подчеркнул губернатор. По его словам, вирус стал агрессивнее к молодым людям, потому власти региона введут дополнительные требования для тех, кто работает с молодежью и детьми. «Такие работники должны либо вакцинироваться, либо представлять ПЦР-тест раз в неделю, но это будет за их счет. Читая комментарии в социальных сетях, порой хочется организовать экскурсию в «красную зону» инфекционки, чтобы люди своими глазами увидели, что происходит и как проходит болезнь, когда она протекает в тяжелой форме. Такое мероприятие многих бы отрезвило, но такой опции у нас нет», – сказал он. На текущий момент в регионе зарегистрированы три вспышки коронавируса: в детсаду в городе Опочка, на заводе «Микрон», и среди сотрудников Пушкиногорской межрайонной больницы. Первым компонентом вакцины сейчас в Псковской области привиты свыше 68 тыс. человек, вакцинацию завершили более 56 тыс. жителей области. Уровень охвата вакцинацией составляет 13,5% от числа взрослого населения. Ранее власти Ростовской области заявили о планах привить от коронавируса до 90% работников торговли и сферы услуг. До этого в Москве решили ввести обязательную вакцинацию не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг. В Москве решили пока не вводить QR-коды для посетителей ТЦ и спортзалов 22 июня 2021, 20:37 Текст: Елена Мирошниченко

Власти Москвы пока не приняли решения о введении QR-кодов для посетителей ТЦ и тренажерных залов, заявил в эфире телеканала «Россия-24» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг. «Пока таких решений нет, будем наблюдать», – ответил он на вопрос о вводе QR-кодов в ТЦ и тренажерных залах. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Минздрав пообещал направить в Москву дополнительные партии «КовиВак» 22 июня 2021, 16:23 Текст: Алексей Дегтярев

Москва в скором времени получит дополнительные объемы вакцины «КовиВак» против коронавируса, заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. «Минздрав России проводит распределение вакцин по регионам, что позволяет полностью удовлетворять потребность в рамках массовой вакцинации населения. В Москву в ближайшее время будут поставлены дополнительные объемы вакцины «КовиВак», – пояснил он в эфире «Россия 24», передает РИА «Новости». Во вторник мэрия Москвы сообщила, что вакцина от коронавирусной инфекции «КовиВак» временно закончилась в столице, запись на прививку приостановлена. Напомним, посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Мэр города Сергей Собянин заявил, что решения, принимаемые руководством Москвы по борьбе с коронавирусом, сложные, непопулярные, но необходимые для сохранения жизни людей. Президент Филиппин пригрозил тюрьмой противникам прививки от COVID 22 июня 2021, 14:12

Фото: Rouelle Umali/Xinhua/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил, что граждане, отказывающиеся делать прививки от коронавируса, могут быть арестованы. «В этой стране кризис. В стране чрезвычайная ситуация. Если вы не хотите вакцинироваться, я прикажу вас арестовать. … Я думаю, никто этого не хочет», – заявил Дутерте, слова которого приводит New York Times. Он также призвал всех, кто не хочет проходить вакцинацию, «покинуть Филиппины» и уехать куда-нибудь, например, в Индию или Америку. «Вы вредители, мы уже страдаем, а вы усугубляете положение. … Но пока вы здесь и являетесь потенциальным носителем вируса, сделайте себе прививку», – добавил Дутерте. Президент также пригрозил обратиться в министерство внутренних дел и местного самоуправления за составлением списков людей, которые отказываются от вакцинации, передает ТАСС. Дутерте сказал, что считает «глупыми людей, которые не желают делать прививки». «Они на самом деле носители, они могут путешествовать из одного места в другое, переносить вирус и заражать других. Вы, люди, которые не желаете делать прививки, я сделаю (вам) вакцину для свиней – ивермектин. Это действительно убьет (вирус), включая вас», – подытожил он. Президент Филиппин ранее заявлял, что ищет подходящий закон, который позволит сажать в тюрьму нарушителей карантина. Он также грозил тюремными сроками людям, которые участвуют в массовых мероприятиях. В начале июня он заявил о возможности предъявления обвинений в убийстве людям, которые осознают, что инфицированы коронавирусом, но пренебрегают правилами, заражая других, что приводит к смертельным исходам. Власти республики делают ставку на достижение коллективного иммунитета с помощью вакцинации против коронавируса, чтобы перезапустить экономику и восстановить нормальную жизнь в стране, однако не все филиппинцы доверяют прививкам. В ноябре 2020 года опрос одного из местных научно-исследовательских институтов показал, что лишь 66% готовы вакцинироваться от коронавируса, в ходе недавнего исследования этот показатель снизился до 32%. Другие опросы также показали аналогичные цифры, при этом большинство респондентов обеспокоены безопасностью и эффективностью вакцин. По состоянию на 21 июня на Филиппинах использовано более 7 млн доз различных прививок, при этом общее число заразившихся в республике превысило 1,36 млн, вылечились более 1,28 млн человек, умерли 23,7 тыс. пациентов. Брянский губернатор объяснил нецелесообразность QR-кодов для заведений общепита в своем регионе 22 июня 2021, 19:15 Текст: Андрей Резчиков

«То, что делает Сергей Собянин в Москве для борьбы коронавирусом, заслуживает уважения. Я уважаю его за решительные действия, направленные на сохранение жизни людей», – сказал газете ВЗГЛЯД губернатор Брянской области Александр Богомаз, комментируя введение в Москве QR-кодов для помещения кафе и ресторанов. При этом он не считает необходимым вводить аналогичные меры в своем регионе. Глава региона отметил, что в Брянской области тоже вновь усиливаются ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости ковидом. Однако такие же меры, как вводятся в Москве, где допуск в кафе и рестораны будет возможен только для вакцинированных или переболевших, он считает в своем регионе излишними.



«Мы запретили все массовые мероприятия. А дальше будем смотреть. У нас нет столько питейных заведений, как в Москве. У нас 70% населения живет в деревне, а Москва – это огромный мегаполис с большим скоплением людей. Нельзя сравнивать столицу с сельскохозяйственным регионом. У нас только 400 тысяч человек живет в Брянске, а остальные 800 тысяч – в районах Брянской области, где поля и леса, озера и реки и там нет такого скопления, как в Москве», – рассказал Богомаз. Говоря о ходе вакцинации, глава региона сообщил, что привился сам, его супруга и двое моих взрослых сыновей. «Сегодня мы стали больше прививать. У нас уже привито под 180 тысяч человек, а всего в области проживает около 1 млн 200 тыс. человек. В день вакцинируется более трех тысяч человек. Для нас это много – больше ста тысяч в месяц. Люди идут, но есть ковид-диссиденты, которые в телеграм-канал пишут, что вакцинация - это плохо и нацелена против народа. Как против народа? На сегодня в России уже привилось больше 20 млн человек и никто не умер после прививки. А от вируса люди умирают везде. И у нас в Брянске умирают каждый день», – рассказал губернатор.



«Что еще нужно рассказать и показать людям, когда наш президент уже привился?» - подытожил Богомаз.



Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин ограничил с 28 июня посещение кафе и ресторанов без защиты от коронавируса. Свой статус надо будет подтвердить специальным QR-кодом. Все заведения должны быть оснащены системой их считывания. Никакие бумажные сертификаты, справки о вакцинации или о медотводе приниматься не будут. ПЦР-тесты будут учитываться только в случае, если они сделаны в лабораториях, подключенных к Единому лабораторному сервису. А уже со вторника в Москве временно запрещены мероприятия численностью более 500 человек. В Брянской области во вторник было подтверждено 149 новых случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Как сообщает Regnum, выписаны после лечения 58 пациентов. С начала пандемии в области COVID-19 выявлен у 42 461 жителя. Выздоровели 41 028 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 416 пациентов. Кремль поддержал меры Собянина по борьбе с COVID 22 июня 2021, 15:47 Текст: Елизавета Булкина

В Кремле поддерживают решительные меры мэра Москвы Сергея Собянина, о которых он объявил в связи с пандемией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы поддерживаем решительные меры мэра Москвы. Они продиктованы сложной ситуацией», – передает его слова ТАСС. Собянин подписал указ, в соответствии с которым посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. За сутки в России выявили 17,6 тыс. случаев коронавируса 23 июня 2021, 11:19

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 17 594 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 17 594 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 15,8% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6534, Московской области – 2323, Санкт-Петербурге – 1092. Всего в стране выявлено 5 368 513 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 902 110 человек, из них 12 660 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 548 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 130 895 человек. Накануне, 22 июня, в России было выявлено 16 715 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 879. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Ресторатор назвал оптимальным решение властей Москвы о QR-кодах для посетителей общепита 22 июня 2021, 18:22

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

С точки зрения компромисса для бизнеса, чтобы не закрывать вообще, а позволять посещать рестораны только посетителям, прошедшим вакцинацию, переболевшим или имеющим отрицательный тест на коронавирус, данное решение властей Москвы оптимально, заявил газете ВЗГЛЯД один из основателей ресторанного холдинга RestArt Алексей Васильчук. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому столичные кафе и рестораны могут посещать граждане, имеющие отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, переболевшие им или прошедшие вакцинацию. Посетители общепита должны будут предъявить на входе QR-код, получить который можно будет при помощи электронной медицинской карты Москвы. «Я вспоминаю прошлый год, когда был локдаун и мы сидели два месяца дома. Сейчас ситуация с точки зрения пандемии, эпидемиологической обстановки гораздо серьезнее, чем была год назад. Мы это видим по всем цифрам, и вирус стал опаснее. Поэтому с точки зрения компромисса для бизнеса, чтобы не закрывать заведения вообще, мне кажется это оптимальным», – говорит Васильчук. Он рассказывает, что положительный опыт подобной работы ресторанов и кафе уже имеется в Израиле, Венгрии и некоторых европейских странах. Кроме того, собеседник поделился, что в понедельник его команда уже запустила первый проект, а сегодня планирует ввести еще три, и подобная система не вызвала пока никаких сложностей. «Понятно, что кому-то это будет неудобно, но, думаю, что за неделю все люди привыкнут и все это будет работать. Конечно, первое время нам будет тяжело, потому что на сегодняшний день пока очень мало людей привились. Но здесь еще есть возможность принимать граждан с ПЦР-тестами и переболевших, так что надеюсь, что за это время мы не уйдем в минус», – рассуждает бизнесмен. Ресторатор выразил надежду, что со временем количество сделавших прививку граждан увеличится и бизнес сможет прийти в норму. В конце мая Собянин предложил московским предпринимателям создавать в ресторанах «зоны, свободные от коронавируса», где будут размещены гости, прошедшие вакцинацию от COVID-19. Позже замглавы аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что более 170 заведений в Москве уже могут начать работу как «бесковидные». Допускаются в такие заведения только граждане, получившие прививку от коронавирусной инфекции. В самих заведениях можно находиться без масок и перчаток.