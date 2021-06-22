За сутки в России выявили 16,7 тыс. случаев коронавируса Назван главный симптом коронавируса у вакцинированных пациентов 22 июня 2021, 12:34 Текст: Евгения Шестак

Британские исследователи зафиксировали признак заражения коронавирусом, который встречается только у вакцинированных от инфекции пациентов – частое чихание. По данным приложения для отслеживания симптомов ZOE COVID Symptom Study, у вакцинированных инфекция поначалу проявляется через частое чихание. При этом у непривитых этот симптом считается признаком не COVID-19, а скорее, простуды или аллергии, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Express. Ученые отмечают, что люди, которые вакцинировались и все же заразились, хоть и легкой форме, также жалуются на чихание. Этот симптом не входит в двадцатку самых распространенных при заражении коронавирусом. Чаще всего у пациентов наблюдается высокая температура, потеря вкуса или обоняния, утомляемость, головная боль, диарея, насморк, сбивчивое дыхание и непрерывный кашель. «Если вы сделали прививку и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения», – посоветовали авторы исследования. Ранее руководитель лаборатории Центра им. Гамалеи Владимир Гущин заявил, что все больше тяжелых случаев течения коронавируса наблюдается у молодых людей, это свидетельствует о том, что заболевание «молодеет».

Названы характерные для индийского штамма COVID-19 симптомы 21 июня 2021, 16:00

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

У инфицированных индийским штаммом коронавируса «дельта» наблюдаются некоторые опасные симптомы, отличные от тех, что характерны для других штаммов, пишут СМИ. У инфицированных дельта-вариантом коронавируса нередко наблюдается диарея, сообщил инфекционист Абдул Гафур, передает РИА «Новости» со ссылкой на Express. Этот симптом в первую волну эпидемии фиксировался гораздо реже. Также у заболевших этой разновидностью возникают тромбы, которые провоцируют гангрену. Больные также жалуются на нарушения слуха, тяжелые расстройства желудка. Британские специалисты указывают, что эта мутация повысила риск госпитализации инфицированных. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в мире и в России резко возрастает доля индийского штамма, симптомы которого схожи с простудными. Врач объяснил запах гниения после коронавирусной инфекции 21 июня 2021, 14:59 Текст: Алексей Дегтярев

Переболевшие коронавирусом пациенты могут чувствовать запах гнили из-за гайморита, спровоцированного вирусом, заявил ЛОР-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Вероятнее всего воспаление слизистой носа, которое повлекло снижение обоняния, воспалило гайморовы пазухи. Когда там появляется воспаление, то отекает слизистая не только пазух носа, но и в соустье. Это отверстие между пазухой и полостью носа. Отверстие вскрывается и это зловоние усиливается, потому что пазуха воспаляется все сильнее с каждым днем. По мере того, как это отверстие открывается, запах гнили выходит», – рассказал Ura.ru Зайцев. Он добавил, что запах исходит именно от воспаленных гайморовых пазух. Эксперт добавил, что коронавирус может привести к риниту, который провоцирует гайморит. С этими симптомами необходимо обращаться к врачу и делать рентгеновский снимок или КТ пазух носа. После такого обследования точный диагноз будет установлен. Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России будет достигнут в течение трех недель, а через два месяца стоит ожидать падения заболеваемости. Вирусолог рассказал о влиянии жары на коронавирус 21 июня 2021, 14:54

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Не исключено, что индийский штамм коронавирусной инфекции способен противостоять жаре, поэтому именно она способствует его распространению в России, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов. В Москве ожидается рекордная жара, воздух прогреется до 33 градусов. Несмотря на теплую сухую погоду, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что пока в городе не наблюдается улучшений в ситуации с коронавирусом. «Трудно сказать, как жара влияет на коронавирус. У меня есть ощущение, что на этот, как и на другие вирусы, определенное сочетание климатических факторов влияет. Мы же прослеживаем сезонность: вот он у нас поднимался в октябре и сам спал в конце декабря. Такой же подъем, как сейчас, был в прошлом году, только к середине июня он закончился, а сейчас только начался», – говорит Чепурнов. Он объясняет, что, как правило, жаркая обстановка и сухость отрицательно влияют на вирус. То есть ему комфортнее, когда более прохладно и мокро, как осенью. Тем не менее, несмотря на достаточно жаркую погоду, в стране наблюдается подъем. Из этого можно сделать вывод, что климатические факторы не всегда играют роль в заболеваемости коронавирусом. «В прошлом году был отчетливый спад по заболеваемости, причем абсолютно понятный, с середины июня до середины сентября. Так работают и практически все остальные вирусы. То есть они именно так обычно ведут себя в условиях даже просто культивирования. Не то что там при передаче от человека к человеку, а просто при культивировании на культурах клеток, например, животных. В это время вирус всегда давал отчетливое снижение в титрах на один–два порядка», – рассказывает вирусолог. Сейчас же происходит абсолютно иная ситуация, вирус показывает свою устойчивость и приспосабливаемость, продолжает специалист. «Поскольку заявляют, что 90% вируса, который гуляет по стране, это индийский штамм, то не исключено, что именно он и способен противостоять жаре. В Индии-то давно уже тепло. Поэтому, возможно, что именно в этом случае климат стал благополучным для вируса, способствуя его живучести и размножению. Но пока это только предположение, не больше», – считает Чепурнов. Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян считает, что через одну-три недели заболеваемость достигает пика и выйдет на плато. При этом понижение, по его мнению, следует ожидать не ранее чем через два месяца. Ранее синоптики сообщили, что москвичей ждет теплое лето. Кроме того, в июле и августе ожидается дефицит осадков. Температура воздуха будет выше средних значений на один–три градуса и вернется в климатическую норму только к середине последнего летнего месяца. В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что почти у 90% зараженных за последнее время выявлен новый индийский штамм COVID-19. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Минздрав рассказал о рекомендациях по ревакцинации от коронавируса 21 июня 2021, 16:13 Текст: Елена Мирошниченко

Повторную прививку от коронавируса в период подъема заболеваемости необходимо делать раз в полгода, при более спокойной ситуации – раз в год, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. «Не нужно ходить каждый день проверять какой у вас уровень антител, бессмысленно. Именно задача по ревакцинации в установленные сроки является наиболее оптимальной», – рассказал он в эфире канала «Россия 24», сообщает РИА «Новости». Ранее в Минздраве заявили, что вакцины «Спутника V» и «Спутника Лайт» могут эффективно применяться для повторной вакцинации, в том числе для тех, кто был изначально привит ими. Между тем глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что россиянам, вероятнее всего, будет нужна ревакцинация от коронавируса в дальнейшем. Гинцбург отметил «хитрость» индийского штамма COVID-19 22 июня 2021, 05:55

Фото: NIAID/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, чем опасен индийский штамм коронавируса и его мутации. По его словам, мутация, «о которой сообщают СМИ», опасна, поскольку «сам индийский штамм опасен». Как пояснил Гинцбург, у этого штамма «другой характер взаимодействия с нашими клетками», он их не «разрушает». Указанный штамм коронавируса «переходит из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки». В результате, уже попав внутрь, вирус «становится очень устойчив к антителам, которые в крови циркулируют, в этом его хитрость». Однако запас антител, который дает вакцинация «Спутником V», достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день штаммов, передает РИА «Новости». Напомним, в Индии зарегистрированы 20 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, получившим название «Дельта плюс» с международной кодировкой B.1.617.2.1. Все существующие на сегодняшний день вакцины защищают от тяжелых форм коронавируса, вызванных «дельта»-вариантом, при условии прохождения полного курса вакцинации, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Путин: Угроза коронавируса не отступила, но самый жесткий удар удалось отбить 21 июня 2021, 14:08 Текст: Алина Назарова

Угроза коронавируса в России еще не отступила, но самый жесткий удар удалось отбить, заявил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной думы седьмого созыва. «К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила», – сказал президент, передает РИА «Новости». При этом он указал, что «к сожалению, угроза коронавируса еще не отступила, в ряде регионов ситуация даже обострилась», передает ТАСС. «Но весной и летом прошлого года, когда ситуация была особенно сложной, непредсказуемой и непонятной... все-таки нам вместе удалось смягчить самый первый, наиболее жесткий удар эпидемии, выиграть время для мобилизации системы здравоохранения, для наших ученых, разработавших вакцину», – добавил Путин. Президент также подчеркнул бессрочный характер некоторых антикризисных мер, принятых в стране во время пандемии коронавируса. «Некоторые из наших экстраантикризисных мер имеют бессрочный характер», – сказал глава государства. Для примера он привел «двукратное снижение общей ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса – с 30% до 15%». Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией в столице, отметив отсутствие положительной динамики. Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян предположил, что пик заболеваемости в России будет достигнут в течение трех недель, а через два месяца стоит ожидать падения заболеваемости. ВОЗ: Существующие вакцины защищают от «дельта»-варианта коронавируса 21 июня 2021, 20:50

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Все, существующие на сегодняшний день вакцины, защищают от тяжелых форм коронавируса, вызванных «дельта»-вариантом, при условии прохождения полного курса вакцинации, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. «Что касается эффективности вакцин, мы знаем, что в отношении всех вариантов, вызывающих беспокойство, включая вариант «дельта», вакцины остаются эффективными против тяжелых форм заболевания и смертности. Так что это очень хороший признак. Но нам нужно ввести две дозы (вакцины), чтобы обеспечить полный уровень защиты. Мы действительно видим снижение эффективности одной дозы, и поэтому действительно нужно, чтобы те, кто получил первую дозу, получили вторую дозу», – передает ее слова РИА «Новости». По словам Ван Керкхове, сейчас нет подтверждений, что «дельта»-вариант вызывает увеличение смертности. Однако у ВОЗ пока недостаточно данных об этом, чтобы делать окончательные выводы. «Мы знаем, что в одном исследовании, проведенном в Шотландии, недавно появилось предположение о повышенном риске госпитализации, но это предварительная работа, которая проводится в одной стране и требует дальнейшего изучения, чтобы лучше понять последствия и серьезность. У нас нет признаков увеличения смертности от варианта «дельта», но, опять же, мы все еще изучаем этот вариант, поскольку он циркулирует по всему миру», – сказала представитель организации. Между тем «дельта»-штамм коронавируса выявили у себя уже 92 страны. В ВОЗ отметили, что этот вариант «продемонстрировал повышенную передаваемость», и это вызывает беспокойство. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в мире и в России резко возрастает доля индийского штамма, симптомы которого схожи с простудными. Также были названы характерные для индийского штамма COVID-19 симптомы. В «Артеке» 60 детей поместили в обсерватор после выявленного коронавируса 21 июня 2021, 12:59

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

У 12 проводивших отдых в Международном детском центре «Артек» детей выявили коронавирус, они переносят его в легкой форме, их и еще несколько десятков детей поместили в обсерватор, заявил директор «Артека» Константин Федоренко. «У нас на сегодняшний момент в обсерваторе находятся 60 детей – это контактные, а в медицинских учреждениях находятся 12 детей – те, у кого подтвержден ковид. Сейчас изолированных контактных вожатых – 16 человек», – пояснил Федоренко ТАСС. Все инфицированные дети – школьники из Москвы и Подмосковья, возраст оказавшихся в больнице и обсерваторе – от девяти до 15 лет. Дети с подтвержденным коронавирусом переносят сейчас его почти бессимптомно. Всего в «Артеке» находятся 2535 детей из 82 регионов страны. Всех детей с подозрениями на заболевание направляют в медучреждение, чтобы сохранить эпидобстановку в лагере. «Если подтверждается, что есть ковид, то мы с Роспотребнадзором проводим эпидрасследование, выявляем круг контактных, и этих контактных по маршрутной карте мы отправляем как заболевших, так и контактных», – пояснил директор лагеря. Ранее сообщалось, что в «Артеке» коронавирусом заболели шестеро детей. В ГНЦ «Вектор» допустили неограниченную ревакцинацию «ЭпиВакКороной» 21 июня 2021, 16:59 Текст: Евгения Шестак

Состав вакцины «ЭпиВакКорона» от коронавирусной инфекции дает возможность использовать препарат для ревакцинации неограниченное количество раз, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ГНЦ «Вектор». «Состав вакцины «ЭпиВакКорона» создает возможность ее использования для ревакцинации – без ограничения по их числу. Такая ревакцинация является безопасной и призвана повысить показатели иммунитета к COVID-19 до оптимальных значений и далее поддерживать их для обеспечения постоянной защиты», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что для ревакцинации от коронавируса после «Спутника V», возможно, потребуется другая вакцина, но исследования в этой области еще идут. При этом главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов заявил, что предположение о невозможности ревакцинации препаратом «Спутник V» не имеет научного обоснования. В Индии появился новый штамм коронавируса «дельта плюс» 21 июня 2021, 13:27 Текст: Алексей Дегтярев

В Индии зарегистрированы 20 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, получившим название «дельта плюс» (B.1.617.2.1). «Мы нашли «дельта плюс» в Нави-Мумбаи, Палгаре и Ратнагири. После этого мы отправили еще образцы на анализ и ждем отчетов», – сообщил руководитель управления медицинского образования и исследований, доктор Т.П. Лахан в эфире India TV, передает РИА «Новости». Пять случаев инфицирования этим штаммом зарегистрировали в портовом городе Ратнагири, у двух заболевших не было ни одного симптома. Для сдерживания распространения созданы специальные зоны, районы, где нашли мутацию, заблокировали. Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что «антитела, которые получаются в результате использования «Спутника V», защищают от всех на сегодняшний день известных штаммов, начиная от британского, и кончая, соответственно, штаммом Дельта, индийским штаммом». Ученые заявили о способности коронавируса менять клетки крови 21 июня 2021, 13:19 Текст: Евгения Шестак

Группа ученых из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии обнаружила способность COVID-19 менять клетки крови заболевшего человека. В исследовании участвовали 17 пациентов, у которых COVID-19 протекал в острой форме, 14 выздоравливающих и 24 здоровых человека (они стали контрольной группой). Всего ученые изучили более 4 млн клеток крови, передает РИА «Новости» со ссылкой Biophysical Journal. В результатах работы говорится, что коронавирус в долгосрочной перспективе может влиять на размер и жесткость красных и белых кровяных телец. Кроме того, ученые выявили деформацию некоторых клеток. «Некоторые из этих изменений вернулись к нормальным значениям после госпитализации. Другие сохранялись в течение месяцев после выписки из больницы, что свидетельствует о долговременных последствиях COVID-19 для организма», – говорится в материалах ученых. Ранее специалисты из Королевского колледжа Лондона сообщили об изменении общих симптомов коронавируса, отметив, что самые распространенные больше напоминают простуду. Кремль объяснил позицию по бесплатному тестированию на коронавирус 21 июня 2021, 13:07 Текст: Алексей Дегтярев

Речь о бесплатном тестировании в России на антитела к коронавирусной инфекции пока не идет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Что касается анализов, действительно, это недешевое удовольствие, каких-либо разговоров о том, чтобы это удовольствие было бесплатным, не ведется, мне неизвестно, по крайней мере, об этом. Ну такая реальная ситуация, тяжелая, тенденции пока скорее плохие, чем хорошие», – цитирует Пескова РИА «Новости». Он пояснил, что ревакцинация россиян в любом случае будет проводиться. Представитель Кремля напомнил, что у каждого человека «разная динамика с антителами». «Тем не менее ревакцинация является неизбежной – не только вакцинация, но и ревакцинация для тех, кто хочет обезопасить себя, родных, близких, и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его», – указал Песков. Ранее в Минздраве заявляли, что для ревакцинации от коронавируса после «Спутника V», возможно, потребуется другой препарат, в этой области ведутся исследования. Глава ведомства Михаил Мурашко отмечал, что министерство занялось подготовкой рекомендаций по ревакцинации россиян от коронавируса. На Кубани ввели обязательную вакцинацию от COVID для части населения 21 июня 2021, 18:43 Текст: Алексей Дегтярев

В Краснодарском крае проведут обязательную вакцинацию для работающих с людьми лиц, заявил глава региона Вениамин Кондратьев. «К сожалению, ситуация, которая сегодня складывается, не оставляет нам выбора: с 16 июня мы видим рост числа заболевших. Поэтому считаю необходимым в ближайшее время совместно с Роспотребнадзором края ввести обязательную вакцинацию. В первую очередь для тех, кто работает с людьми», – заявил Кондратьев, передает ТАСС. За последние сутки в регионе, по данным краснодарского оперштаба на понедельник, выявили 113 случаев инфицирования коронавирсом, с начала пандемии коронавирус подтвердился у 50 тыс. 565 человек, 44 тыс. 896 выздоровели и выписаны из больниц, 3 тыс. 268 умерли, 54 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ сейчас. В понедельник власти Нижегородской области постановили организовать вакцинацию от коронавируса не менее 60% сотрудников организаций из сферы торговли, бытовых услуг, общественного транспорта, здравоохранения и образования. Ранее постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций в сфере услуг приняли в Москве. Власти Петербурга начали проверку видео с лежащими в коридоре пациентами 21 июня 2021, 13:25 Текст: Алексей Дегтярев

Видеозапись с лежащими на полу в коридоре медучреждения больными в Петербурге проверит комитет здравоохранения города, сообщили в пресс-службе ведомства. «Проверка видео, распространенного в соцсетях, ведется», – пояснили в пресс-службе комитета РИА «Новости». Видеозапись опубликовали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», автор ролика утверждает, что запись произведена в городской больнице №15, где принимают коронавирусных больных. В ролике запечатлены лежащие на каталках и матрасах в коридоре пациенты. Напомним, в Петербурге с 21 июня запрещен вход в аквапарки и на аттракционы из-за коронавируса, число посетителей фан-зоны Евро-2020 в Петербурге будет ограничено с 5 до 3 тысяч, кроме того, до 15 августа обязаны вакцинироваться от COVID 65% госслужащих города. Названо число включенных в эксперимент по «бесковидной» зоне заведений в Москве 21 июня 2021, 21:10 Текст: Алексей Дегтярев

Более 170 заведений в Москве уже могут начать работу как «бесковидные», их посетителям не потребуется носить маски и перчатки, заявил замглавы аппарата мэра и правительства города, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. «Включение предприятий в реестр COVID-free носит заявительный характер. Более 170 заведений уже начали работать как «бесковидные»: они заявили о своем желании, вошли в реестр на i.moscow и могут начать работать без ограничений по времени. При этом горожане смогут посещать такие кафе и рестораны без средств индивидуальной защиты, столы в них можно расставлять ближе, чем на 1,5 м друг от друга, но персонал будет работать в масках и перчатках», – пояснил Немерюк ТАСС. По его словам, решившие работать таким способом заведения проверят на соответствие всем требованиям Роспотребнадзора и указа мэра. Эксперимент по «бесковидным» зонам планируется проводить до 29 июня, посещать рестораны смогут только те жители, которые прошли вакцинацию и готовы подтвердить это соответствующим QR-кодом с сайта госуслуг. «При анонсирования проекта мы ожидали, что таких «бесковидных» заведений будет 10-15. Но сами предприниматели, предложив такой формат работы для кафе и ресторанов в нынешних эпидусловиях, показывают высокую активность в заявительной кампании. Количество желающих войти в реестр COVID-free за два дня превысило ожидания более чем в 10 раз. Прием заявок продолжается», – подвел итог Немерюк. В понедельник Ассоциация кальянной индустрии предложила открыть в Москве «свободные от коронавируса» (COVID-free) кальянные заведения по примеру с экспериментом в общепите.