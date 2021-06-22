Редакция Zeit Online: Путин в статье к 80-летию начала ВОВ описал свой взгляд на историю Путин призвал немцев к восстановлению всеобъемлющего партнерства России и Европы 22 июня 2021, 11:33

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны указал, что мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами, и призвал к восстановлению всеобъемлющего партнерства России и Европы. «Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем», – написал Путин в статье, опубликованной на сайте Кремля. Президент добавил, что мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. «Мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок. Груз, который будет мешать нам сосредоточиться на решении актуаль­ных проблем. Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их. Наша общая и бесспорная цель – обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом», – заключил он. В той же статье Путин указал, что рсширение Североатлантического альянса на восток и вступление в НАТО ряда бывших советских республик похоронило надежды на континент без разделительных линий, а госпереворот на Украине в 2014 году, результатом которого стал раскол страны и выход из ее состава Крыма, был организован Вашингтоном и поддержан европейскими странами. Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также должна появиться во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг – в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян.

Немецкий журналист: Путин стал на Западе вымышленным персонажем 21 июня 2021, 12:44

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Немецкий журналист, писатель и режиссер-документалист Хуберт Зайпель, выпустивший книгу под названием «Власть Путина: почему Европа нуждается в России», рассказал о восприятии на Западе российского президента Владимира Путина. В своей новой книге «Власть Путина: почему Европа нуждается в России» (издана в 2021 году издательством Hoffmann & Campe, Гамбург) Зайпель анализирует внешнюю политику России в последние годы, подтексты сложных, но необходимых обеим сторонам переговоров между Западом и Москвой, а также глобальную систему международных отношений, которая в настоящий момент находится в кризисном модусе, передает РИА «Новости». «Владимир Путин уже давно стал вымышленным персонажем на Западе из-за долгого пребывания у власти. ... Он видел, как приходят и уходят пять президентов США. Хозяин Елисейского дворца во Франции менялся четыре раза... Западная пресса годами постоянно пишет политические некрологи – а он все еще на месте. Только (канцлер ФРГ) Ангела Меркель находится у власти в течение столь же длительного срока», – рассказал Зайпель. Также Зайпель рассказал, какие общие качества есть у Владимира Путина и Ангелы Меркель. «Речь идет всегда, конечно, о национальных интересах, но и о собственном характере. И у них обоих (у Путина и у Меркель) определенно есть общее пристрастие к силе и тактике. Как и Путин, Меркель обеспокоена тем, что другой человек может заглянуть к ней в карты... и, возможно, обнаружить, что генерального плана нет вообще. Политика определяется историей, коллективным опытом и конкретными интересами», – сказал Зайпель. По его словам, обоих лидеров объединяет также внимательное отношение к социологическим опросам. Также Путин и Меркель «оба говорят на языке друг друга»: российский президент – на немецком языке, а канцлер ФРГ – на русском. Все это, тем не менее, «не сильно облегчило положение» в отношениях между ними, считает Зайпель. Он добавил, что согласен с утверждением о том, что между Западом и Россией ведется «постоянная борьба». «Это геополитическая борьба после распада Советского Союза. Борьба за память, за национальную идентичность. Речь также идет о травмах, некоторые из которых восходят к временам царей, когда думаешь о Польше и странах Балтии. Всегда есть две истины: та, которая нам нравится, и другая, которая нас преследует. Спор с США будет продолжаться. Джо Байден сделал четкое заявление, когда вступил в должность: США «займут свое место во главе стола» в мире», так он определил свою внешнеполитическую программу в журнале Foreign Affairs, (США) «готовы сразиться с нашими врагами в любой момент». И он назвал Китай и Россию», – сказал журналист. «Для нас в Европе возникает вопрос: будем ли мы продолжать рассматривать себя в качестве поставщика политических услуг для глобальных интересов Соединенных Штатов или будем представлять нашу собственную концепцию?» – добавил Зайпель, подчеркнув, что саммит при участии президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве стал «попыткой возобновить нормальное политическое общение». Он также рассказал, почему его в ФРГ называют единственным западным журналистом, имеющим прямой личный доступ к российскому президенту Владимиру Путину. «Я... не думаю, что российский президент носит с собой мобильный телефон и ждет, когда я ему позвоню. У него, конечно, другие приоритеты, и мы не ездим вместе в отпуск. Если я правильно помню, (немецкий еженедельник) Spiegel написал это предложение (о «прямом и личном доступе к российскому президенту») в одной статье много лет назад, и с тех пор коллеги с радостью его используют. Верно то, что мы регулярно встречаемся в течение многих лет и обсуждаем политическую ситуацию», – сказал Зайпель. «Мы, наверное, встречались несколько десятков раз за последние десять лет. Все началось с телевизионного документального фильма (немецкого общественно-правового телеканала) ARD о «немцах и газе с востока», который я снял... и для этого я взял интервью также у Владимира Путина. Это была наша первая встреча в Ново-Огарево», – добавил Зайпель. ЕС и США ввели в действие новые санкции против Белоруссии 21 июня 2021, 17:25

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США. «Сегодня Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении 78 белорусских физических и восьми юридических лиц. Это решение было принято в связи с эскалацией серьезных нарушений прав человека в Белоруссии и жестокими репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов», – говорится в заявлении Совета ЕС, сообщает РИА «Новости». Отмечается, что «семь физических и одно юридическое лицо подпали под новые санкции в связи с вынужденной и незаконной посадкой рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года, что поставило под угрозу безопасность полетов, и задержанием белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги». Совет ЕС уточнил, что в список попали «несколько видных бизнесменов, которые поддерживают режим Лукашенко и получают от него выгоду». Кроме того, в санкционный список ЕС включена Белаэронавигация, ее считают причастной к посадке самолета в Минске. Санкции ЕС из-за посадки самолета распространяются также на главу минтранса Белоруссии Алексея Авраменко и директора департамента по авиации минтранса Артема Сикорского. В заявлении указано, что ограничительные меры ЕС в отношении Белоруссии в настоящее время распространяются в общей сложности на 166 физических и 15 юридических лиц. Их активы в ЕС подлежат замораживанию, а европейским гражданам и компаниям запрещается предоставлять им средства, также на физических лиц распространяется запрет на поездки через страны ЕС. Также санкции Евросоюза распространяются на министра обороны Виктора Хренина, главы СК Дмитрия Горы, предпринимателя Алексея Олексина [его бизнес связан с оптовой торговлей нефтепродуктами, сигаретами и электронными сигаретами «Табакерка»], экс-командира Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД страны Николая Карпенкова, пресс-секретаря МВД Ольгу Чемоданову. В список включены и члены семьи президента Белоруссии Александра Лукашенко: жена старшего сына президента Белоруссии Лилия Лукашенко (связана с рядом компаний, включая Dana Holdings / Dana Astra, концерн «Белхудожпромыслы» и Eastleigh Trading Ltd), глава президентского спортклуба, средний сын президента Дмитрий Лукашенко. Глава чешской дипломатии Якуб Кулганек на полях заседания Совмина МИД ЕС заявил, что «меры приняты широкомасштабные и весьма жесткие». «Новые санкции, одобренные сегодня, направлены на несколько конкретных сфер белорусской экономики. В санкционный список дополнительно включены около 80 белорусских деятелей и несколько экономических субъектов. В целом меры приняты широкомасштабные и весьма жесткие. Кроме прочего, они должны коснуться банковской сферы, переработки нефти и газа, а также оборонной промышленности», – сказал Кулганек. Он отметил, что ЕС предложил Лукашенко экономическую помощь в размере около 3 млрд евро, которая обусловлена прекращением репрессий в отношении оппозиции и проведением демократических выборов. По словам Кулганека, на техническую подготовку санкций уйдет несколько недель. Вместе с тем ТАСС сообщил, что новые санкции против Белоруссии ввели в США. В американский список ограничений вошли КГБ Белоруссии, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии, внутренние войска МВД, УВД Брестоблисполкома, минский центр изоляции правонарушителей на Окрестина. Также под новые санкции США попали пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова, командир спецподразделения КГБ Белоруссии «Альфа» Сергей Зубков, начальник милиции Минска Михаил Гриб, замминистра юстиции Белоруссии Сергей Калиновский, а также генпрокурор Белоруссии Андрей Швед. Ранее Евросоюз согласовал санкции против Белоруссии в сфере нефти, телекоммуникаций, калийного производства и табачной продукции. Кроме того, ЕС официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Между тем Минск решил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Маас назвал цель новых санкций ЕС против Белоруссии 21 июня 2021, 18:11

Фото: Tobias Schwarz/МР/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Очередные европейские санкции против Белоруссии направлены на государственные и монопольные предприятия страны, они нужны, чтобы лишить руководство республики финансирования, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. «Цель секторальных санкций – это, конечно, предприятия, в Белоруссии это государственные, монопольные предприятия, есть предприятия, через которые режим [президента Александра] Лукашенко получает финансирование, и эти источники финансирования будут шаг за шагом засушаться», – цитирует Мааса РИА «Новости». По его словам, санкции ЕС – это реакция на нарушение прав человека в Белоруссии. Требования Евросоюза остаются прежними: освобождение политзаключенных, начало инклюзивного диалога с оппозицией и проведение свободных и честных выборов. В понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США. ЕС включил в список санкций против Белоруссии российского бизнесмена 21 июня 2021, 17:58 Текст: Елена Мирошниченко

Российский бизнесмен Михаил Гуцериев включен в санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку белорусского президента Александра Лукашенко, говорится в документе, обнародованном в официальном журнале ЕС. В мотивационной части документа говорится о том, что Гуцериев «имеет значительные интересы в Белоруссии, особенно в энергетическом секторе, является крупным инвестором и личным другом президента Белоруссии». «Михаил Гуцериев извлекает выгоду из режима Лукашенко и поддерживает его», – уточняется в документе. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Между тем Минск решил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Путин: Угроза коронавируса не отступила, но самый жесткий удар удалось отбить 21 июня 2021, 14:08 Текст: Алина Назарова

Угроза коронавируса в России еще не отступила, но самый жесткий удар удалось отбить, заявил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной думы седьмого созыва. «К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила», – сказал президент, передает РИА «Новости». При этом он указал, что «к сожалению, угроза коронавируса еще не отступила, в ряде регионов ситуация даже обострилась», передает ТАСС. «Но весной и летом прошлого года, когда ситуация была особенно сложной, непредсказуемой и непонятной... все-таки нам вместе удалось смягчить самый первый, наиболее жесткий удар эпидемии, выиграть время для мобилизации системы здравоохранения, для наших ученых, разработавших вакцину», – добавил Путин. Президент также подчеркнул бессрочный характер некоторых антикризисных мер, принятых в стране во время пандемии коронавируса. «Некоторые из наших экстраантикризисных мер имеют бессрочный характер», – сказал глава государства. Для примера он привел «двукратное снижение общей ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса – с 30% до 15%». Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией в столице, отметив отсутствие положительной динамики. Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян предположил, что пик заболеваемости в России будет достигнут в течение трех недель, а через два месяца стоит ожидать падения заболеваемости. Путин назвал главную задачу избирательной кампании на выборах в Госдуму 21 июня 2021, 13:52

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Избирательная кампания в Госдуму должна пройти так, чтобы ни у кого не было сомнений в легитимности ее итогов, заявил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы седьмого созыва. «До выборов меньше трех месяцев, и наша общая ответственность – провести избирательную кампанию так, чтобы ни у кого не вызывала сомнений легитимность ее итогов», – подчеркнул он, передает ТАСС. Президент также выразил надежду, что предстоящие выборы пройдут без взаимных обвинений и пустых обещаний, как это было в 90-е годы, передает РИА «Новости». Глава государства заявил, что в работе парламента важна преемственность, а российские избиратели поддержат тех кандидатов, для которых служение Родине является приоритетом. «Вы знаете, как много еще нужно сделать, и как важны не только обновление, но и преемственность в работе парламента, сочетание опыта и свежих, смелых идей. Рассчитаю, что и зрелые, состоявшие парламентские партии и новые политические силы, которые пойдут на выборы именно с учетом такого баланса, сформируют списки своих кандидатов. ... Уверен, что российские избиратели поддержат те партии, тех кандидатов на будущих выборах в сентябре, для которых служение Родине, Отечеству – это высшая ценность», – заявил Путин. Кроме того, Путин призвал провести парламентские выборы так, чтобы никто не сомневался в их честности, и попросил кандидатов в депутаты не опускаться до обвинений и оскорблений во время кампании, передает «Интерфакс». «До выборов – меньше трех месяцев, и наша общая ответственность – провести избирательную кампанию так, чтобы ни у кого не вызывала сомнений легитимность ее итогов. Для всех нас, для общества, для уверенного развития страны важно, чтобы состав будущей восьмой Думы объективно отражал волю людей, суверенный выбор граждан России», – сказал Путин. Он подчеркнул, что выборы должны пройти чисто, честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии с законом. При этом, по словам президента, необходимо, чтобы «естественная острая конкуренция выражалась в цивилизованной предметной дискуссии – без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, невыполнимых по сути обещаний». «Я очень надеюсь, что этот этап жизни (с обвинениями и оскорблениями во время избирательной кампании) прошел и остался в 90-х годах. Только такой содержательный стиль предвыборной конкуренции, уважение к конкурентам а главное – гражданам страны, послужит прогрессивному, качественному развитию парламентаризма и многопартийности в России», – сказал Путин. Он также выразил уверенность, что избиратели поддержат те партии и тех кандидатов, для которых высшей ценностью является служение России. Ранее Путин заявил, что многообразие мнений и инициатив укрепляет роль и статус парламента, главная задача которого – думать и заботиться о людях. Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов страны (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Псаки заявила о праве США «отвечать» на «российские» кибератаки 21 июня 2021, 22:43 Текст: Антон Антонов

Если Россия совершит кибератаку на американскую инфраструктуру, США ответят на действия Москвы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ей задали вопрос о том, предоставила ли американская сторона в Женеве список областей, которые не должны подвергаться кибератакам. По мнению Псаки, от президента Джо Байдена не требуется «передавать президенту Путину список для определения критической инфраструктуры в США», передает ТАСС. Как заявила Псаки, Байден «дал понять, что за этими сферами» власти США «будут следить и оставляют за собой право на ответ». Соответствующий сигнал был направлен во время саммита в Женеве. Объясняя, почему США не передали Москве список российских объектов, по которым могут нанести «ответный» удар, Псаки сказала: «Потому что мы не анонсируем меры». Напомним, в Женеве прошли переговоры Путина и Байдена. Российский лидер на пресс-конференции после встречи заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. По словам Путина, наибольшее количество кибератак в мире совершается из США. Также он добавил, что что Москва предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, сама же ответов вообще не получает. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Статью Путина к 80-летию начала ВОВ опубликуют Zeit Online и Die Zeit 22 июня 2021, 09:49 Текст: Алина Назарова

Статья президента России Владимира Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны будет опубликована в немецком интернет-издании Zeit Online, а также появится в четверг в еженедельной газете Die Zeit, сообщила представитель издания Йоханна Шахт. «Я могу подтвердить, что текст сегодня появится на Zeit Online и в четверг – в разделе «Мнения» в Die Zeit. Другие детали о публикации мы пока не можем объявить», – сказала она, передает ТАСС. Как обещал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, материал опубликуют на сайте главы государства на русском, немецком и других языках. При этом представитель Кремля отказался говорить о содержании статьи, призвав не забегать вперед. Песков подчеркивал, что 22 июня, День памяти и скорби – святой день для любого человека, который живет на пространстве бывшего СССР. Он также обращал внимание на то, что публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению представителя Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. Боррель: ЕС продолжит поддерживать оппозицию Белоруссии 21 июня 2021, 19:18 Текст: Елена Мирошниченко

Евросоюз и дальше будет поддерживать так называемую будущую демократическую Белоруссию в рамках плана помощи оппозиции в 3 млрд евро, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге. «Мы встретились со Светланой Тихановской (экс-кандидат в президенты Белоруссии), внимательно послушали ее и ее призыв к ЕС сохранять свою решительную позицию. ЕС готов поддерживать будущую демократическую Белоруссию в рамках пакета помощи в 3 млрд евро», – цитирует его ТАСС. Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США. При этом ЕС предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко экономическую помощь в размере около 3 млрд евро, которая обусловлена прекращением репрессий в отношении оппозиции и проведением демократических выборов. В Германии предупредили Запад об угрозе переоценки своих возможностей 21 июня 2021, 15:03 Текст: Алина Назарова

Попытки Запада навязывать остальным государствам свою точку зрения могут иметь опасные последствия, пишет колумнистка Беттина Гаус в статье для журнала Spiegel. По ее словам, во время российско-американского саммита президент США Джо Байден хотел продемонстрировать, что отличается от своего предшественника Дональда Трампа. При этом он подчеркнул, что Вашингтон будет стойко реагировать на действия соперников, передает РИА «Новости». «Я благодарна Байдену хотя бы за то, что он не стал объяснять, что на самом деле планирует делать при пересечении Путиным этих красных черт. Это могло меня напугать», – пишет журналистка, отметив, что российский лидер в Женеве вел себя уверенно и общался с американским коллегой на равных. Однако уверенность Запада в способности диктовать другим государствам свои условия весьма опасно, ведь «унижение сильных в военном отношении стран еще никогда не было мудрой стратегией». Автор статьи также напомнила, что НАТО подразумевает под собой оборонительный союз, а не альянс, который должен защищать «наши ценности» и экономические интересы по всему миру. Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. В ЕС допустили подготовку пятого пакета санкций против Белоруссии 21 июня 2021, 19:40 Текст: Елизавета Булкина

Евросоюз не исключает подготовку пятого пакета санкций против Белоруссии, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Это был уже четвертый пакет санкций. Я не исключаю, что будет и пятый. Все будет завесить от действий ответственных за ситуацию в этой стране», – передает его слова РИА «Новости». Боррель заявил, что уверен, что новые санкции окажут влияние на ситуацию в Белоруссии, учитывая, что пострадает экономика всей страны. Напомним, в понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США, Британия и Канада. Путин поручил Шойгу помочь в ликвидации последствий наводнения в Крыму 21 июня 2021, 12:57 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу привлечь необходимые силы и средства для ликвидации последствий ЧС в Крыму, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Утром президент продолжил заниматься Крымом, который переживает очень тяжелые дни после наводнения, после селевых потоков. Серьезно пострадала Ялта. Сегодня президент дал поручение министру обороны Шойгу привлечь необходимые силы и средства, чтобы оказать содействие в уборке и ликвидации последствий этих самых наводнений в Ялте и в других районах Крыма, где это требуется», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, главе Крыма Сергею Аксенову дано поручение «самым активным образом принимать решение в этих работах, которые получат по указанию президента экстренную и масштабную помощь на федеральном уровне». Также Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой принять меры для обеспечения нормальной санитарно-эпидемиологической обстановки в Крыму после наводнений, добавил Песков. В свою очередь главе МЧС Евгению Зиничеву поручено нарастить силы и средства для преодоления последствий наводнений. Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 40 человек, один мужчина погиб. В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки. В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии, причем первый транш уже выделен. Вместе с этим выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше годового запаса воды. Песков объяснил, почему статья Путина о ВОВ написана на немецком языке 21 июня 2021, 13:23 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны (ВОВ) на немецком языке, потому что для Германии, которая была первой жертвой нацизма, эта тема очень важна, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы знаем, что первой жертвой нацизма стала сама Германия, которая была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР. Эта тема очень важна и для немцев, и важна для россиян. Поэтому в диалоге с Германией президент не раз принимал решение обратиться, чтобы изложить свое видение. Почему на немецком языке? Потому что в Германии все говорят на немецком языке», – разъяснил Песков, передает ТАСС. Пресс-секретарь отметил, что не имел возможности ознакомиться со статьей, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что Путин подготовил статью, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны, материал будет опубликован в одном из ведущих изданий Германии 22 июня – в День памяти и скорби. Путин обсудил с главой ФИФА ЧМ по футболу в Катаре 21 июня 2021, 20:21 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин поговорил с президентом ФИФА Джанни Инфантино по поводу подготовки чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Президент Путин в Кремле принял Джанни Инфантино. Состоялся обмен мнениями о ходе подготовки к чемпионату мира по футболу в Катаре», – цитирует Пескова ТАСС. Он добавил, что Путин и Инфантино также поговорили на тему наследия российского ЧМ-2018 по футболу. Напомним, финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Путин назвал главную задачу парламента 21 июня 2021, 13:42

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Многообразие мнений и инициатив укрепляет роль и статус парламента, главная задача которого – думать и заботиться о людях, заявил президент Владимир Путин на встрече с парламентариями в связи с окончанием работы седьмого созыва Госдумы. «Именно многообразие мнений, подходов, инициатив, уважение к иной точке зрения укрепляют статус и роль парламента как высшего органа законодательной и представительной власти, главная задача которого – всегда, в любых обстоятельствах думать, заботиться о людях и защищать национальные интересы России», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Глава государства также поблагодарил депутатов Госдумы седьмого созыва за ответственность и работу на высоком уровне. По словам президента, нынешняя Госдума в условиях пандемии функционировала без пауз, работа не забуксовала, а деньги не зависли и дошли по назначению. «Фактически три сессии из десяти вам пришлось отработать в экстраординарных условиях, в условиях опасной эпидемии. Однако даже в этот сложнейший для всей страны период законодательный процесс не прерывался. А так было не во всех странах мира», – сказал Путин. Глава государства также отметил важность работы парламента «без пауз». «Я думаю, что все понимают: без своевременного принятия законов могут попросту встать, и встали бы у нас целые отрасли, забуксовали бы важнейшие проекты и программы, необходимые для развития регионов, для повышения качества жизни миллионов людей. При вашей поддержке, самом активном, непосредственном участии были выработаны и реализованы несколько срочных пакетов мер, направленных на преодоление последствий пандемии. Для этого потребовалось оперативное принятие целого десятка законов. Еще раз хочу повторить: если бы это не было сделано, то по-простому, чтобы всем было понятно, деньги просто зависли бы и не пришли бы своевременно ни к людям, ни в отрасли экономики, ни на предприятия», – добавил Путин. Он указал, что Госдума седьмого созыва выстроила конструктивную работу с правительством, администрацией президента, работа была нацелена на результат. «Конечно же, далеко не каждый из принятых законов получал единодушную поддержку, это естественно, споры неизбежны, это и хорошо. Однако замечания, как правило, были содержательными, по делу. Знаю это в том числе по нашим встречам с лидерами думских фракций. И, уважаемые коллеги, хочу сказать, что я очень ценю наш такой диалог», – добавил Путин. Ранее в Кремле сообщили, что Путин решил изменить формат встречи с депутатами Госдумы и пообщаться со всеми парламентариями, а не только с лидерами фракций, учитывая активность Думы и просто расширяя общение. «Он посчитал целесообразным обратиться именно к полному составу Думы, учитывая активность Думы и просто расширяя общение. Мы все-таки прошли через год пандемийный, когда был дефицит прямого общения, в данном случае подобные выступления очные, они приобретают особое значение», – сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Седьмой созыв Государственной думы был избран 18 сентября 2016 года сроком на пять лет. Последнее пленарное заседание прошло 17 июня. Весенняя сессия завершится 18 июля, и вплоть до 29 августа депутаты будут в отпуске. Затем они проведут еще четыре недели в регионах, работая с избирателями до выборов в Госдуму 19 сентября.