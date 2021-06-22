Россиянина в США обвинили в сговоре о незаконном экспорте оптических прицелов

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22 июня, вторник | Последнее обновление — 01:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия не вышла в плей-офф Евро-2020
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Есть основания полагать, что новоизбранный президент Раиси окажется умнее и сильнее Махмуда Ахмадинежада. Пост президента в Иране – наиболее выгодная площадка для рывка к верховной власти.
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После резкого высказывания в Faсebook на тему BLM человека могут просто уволить с волчьим билетом. Все прекрасно понимают, о чем речь, а произносить вслух нельзя.
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Нас так долго учили любить запретные плоды, что мы разучились пожинать собственные. Все познается в сравнении, а не копировании чужих образцов. Мы – такие, какие есть, а не такие, какими нас хотели бы видеть.
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В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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Дважды Герой Советского Союза, совершивший три космических полета, Владимир Шаталов ушел из жизни на 94-м году жизни. Во время одного из его полетов впервые в мире была осуществлена ручная стыковка космических кораблей
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Россиянина в США обвинили в сговоре о незаконном экспорте оптических прицелов
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В США пяти лицам предъявлены обвинения в сговоре с целью незаконного экспорта в Россию военного оборудования, сообщает американский минюст.
Обвинения предъявлены 45-летнему россиянину Борису Полосину, двум гражданам Израиля – 52-летнему Владимиру Гохману и 39-летнему Игорю Панчерникову, а также 59-летней Елене Шифриной и 55-летнему Владимиру Придаче (их гражданство не уточняется), передает ТАСС.
Сообщается, что Шифрина и Придача арестованы в Иллинойсе. По версии американских властей, в течение почти четырех лет они покупали в США тепловизионные оптические прицелы и перепродавали их в Россию, используя фальшивые имена и адреса. Экспорт тепловизионных прицелов запрещен без специальных лицензий. При покупке Шифрина и Придача давали письменные гарантии, что не будут экспортировать продукцию в другие страны, передает РИА «Новости».
Всем пятерым предъявлены обвинения в сговоре с нарушением закона об экспортных ограничениях, им грозит до 20 лет тюрьмы.
Напомним, в 2018 году сотрудниками ФБР в аэропорту острова Сайпан был задержан российский гражданин из Владивостока Дмитрий Макаренко. Его также обвинили в попытке вывезти из США в Россию ружейные прицелы ночного видения и тепловизионные монокуляры двойного назначения.
В Германии заявили о крахе концепции «конца истории» с развалом СССР
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Запад совершил «роковую ошибку», поверив в концепцию американского политолога Фрэнсиса Фукуямы о «конце истории» после развала СССР, заявил колумнист Михаэль Штюрмер в своей статье для Die Welt.
По словам автора, после развала СССР в США распространилась идея о том, что наступил «конец истории» – западная цивилизация одержала победу во всем мире, что свидетельствовало о конце эпохи идеологических противостояний, глобальных революций и войн, передает РИА «Новости».
Однако это было всего лишь фантазией. Как отмечает Штюрмер, данная идея была слишком красивой, чтобы быть правдой, а эйфория продлилась недолго.
«Из руин Советского Союза через неимоверную боль и революционные преобразования» возродилась Россия, при этом западные страны очень необдуманно подошли к решению восточноевропейского вопроса, с улыбкой победителя приняв Польшу и Прибалтику в ЕС и НАТО без учета мнения Москвы, написал автор.
«России пришлось скрывать досаду под улыбкой. Но старые счета открыты по сей день», – выразил мнение колумнист. Как считает Штюрмер, «старые демоны» взяли свое, и «на европейском континенте» возникла система, созданная не на основе баланса, а на гегемонии с США в роли абсолютного лидера. Однако впоследствии ситуация изменилась, так как Россия под новым руководством начала заявлять о своем нежелании мириться со второстепенной ролью в новом миропорядке и вернулась на международную арену.
Как отмечает Штюрмер, Запад недооценил Россию, так как короткий период слабости после развала Советского Союза не был ее концом. Конфронтация с реальностью превратила привлекательную идею о «конце истории» в «роковой самообман». По словам автора, оглядываясь назад, можно понять, что лучший шанс на создание ориентированного на Запад и западные ценности миропорядка был между агониями России и триумфами США. При этом этот шанс уже упущен, и неизвестно, представится ли еще одна такая возможность, заключает колумнист.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил о начале крушения мирового порядка под предводительством США и группы поддерживающих Вашингтон стран.
В сентябре 2020 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о движении мира к многополярному устройству. В апреле того же года президент России Владимир Путин перед визитом в Китай отверг претензии США на единоличное глобальное лидерство. Ранее в США признали потерю статуса важнейшего игрока на мировой арене, а Пентагон объявил о попытках России и Китая создать новый миропорядок.
Вашингтон не увидел причин для изменения политики в отношении России
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Женевская встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Закон требует, чтобы мы продолжали рассматривать цели санкций, связанные с применением химического оружия», – заявила Псаки, слова которой приводит New York Times. Издание отмечает, что по словам Псаки, период, когда прозвучали слова Салливана, не имеет значения. По словам пресс-секретаря Белого дома, в этом плане после состоявшегося 16 июня в Женеве саммита Россия – США «ничего не изменилось», передает РИА «Новости».
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят «новый пакет санкций» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний России, строящих трубопровод «Северный поток – 2».
Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США начали готовить новые санкции против России. В тот же день Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона. Как указал посол Анатолий Антонов после возвращения в США, «это не тот сигнал, которого все ждали после саммита в Женеве».
Ранее президент Владимир Путин указал, что если после саммита в Женеве США введут против России новые санкции, то это очередная упущенная возможность в отношениях.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы.
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Захарова назвала полным беззаконием действия США в ОЗХО
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Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила властям США на позицию по антироссийским санкциям, призвав обратить внимание на действия Вашингтона в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
«А давно США стали жить по законам? То, как они действуют в Организации по запрещению химического оружия, ни под какой закон не подпадает – полное беззаконие», – написала дипломат в Telegram.
Она подчеркнула, что для начала Вашингтон должен наказать сам себя за Югославию и Ирак, а также за миллионы убитых и искалеченных людей по всему миру. «А потом можно будет слово «закон» произносить», добавила она.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевская встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона. Она отметила, что «закон требует рассматривать санкции, связанные с применением химического оружия».
В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят «новый пакет санкций» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний России, строящих трубопровод «Северный поток – 2». Как указал посол Анатолий Антонов после возвращения в США, «это не тот сигнал, которого все ждали после саммита в Женеве».
Напомним, президент Владимир Путин указал, что если после саммита в Женеве США введут против России новые санкции, то это очередная упущенная возможность в отношениях.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы.
Пушков отреагировал на угрозы введения новых санкций со стороны США
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление администрации президента США Джо Байдена о подготовке новых санкций против России, указав на предсказуемость такого шага.
«Новые санкции США против связанных с «Северным потоком – 2» российских компаний были предсказуемы. Мы имеем тенденцию рассматривать такого рода саммиты, как начало новой фазы отношений – в сторону их улучшения. Но в Вашингтоне – другой подход», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, администрация Джо Байдена изначально исключала возможность «перезагрузки» отношений с Россией и не скрывала, что намерена всячески мешать запуску «Северного потока – 2», раз уж США не смогли воспрепятствовать его сооружению.
«И ни разу Белый дом даже не намекнул на возможность снятия или хотя бы частичного пересмотра санкций. [Президент США Джо] Байден и [госсекретарь Энтони] Блинкен с самого начала подчеркивали, что рассматривают саммит как площадку для обсуждения важных для США вопросов, а не как повод для изменения отношения к России и ее политике», – уверен Пушков.
«После саммита напряженность в отношениях чуть снизилась, но все разногласия – по «Северному потоку – 2», Украине, Донбассу, Сирии и так далее – сохранились и никуда не исчезли. Как сказал (президент России Владимир) Путин на пресс-конференции в Женеве, «иллюзий никаких нет и быть не может»», – заключил сенатор.
Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США начали готовить новые санкции против России. В тот же день Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона. Как указал посол Анатолий Антонов после возвращения в США, «это не тот сигнал, которого все ждали после саммита в Женеве».
В прошлую среду в Конгрессе США призвали ввести санкции против России по химоружию.
Ранее президент Владимир Путин указал, что если после саммита в Женеве США введут против России новые санкции, то это очередная упущенная возможность в отношениях.
Напомним также, с 14 июня вступили в силу санкции США против госдолга России.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы.
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В Кремле оценили планы США ввести новые санкции против России
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В Кремле знают о планах США ввести новые санкции против России и просчитывают варианты, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы знаем о грядущих санкциях, возможных санкциях, которые кодифицированы. Собственно, дело в том, что некоторые санкции, они кодифицированы и их введение уже даже не зависит от воли президента США. Вот часть санкций именно относится к таким, категории кодифицированных», – заявил Песков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в Кремле слышали заявления по «Северному потоку» уже после саммита «о том, что Америка продолжит такую линию, направленную против этого проекта». «Продолжим нашу работу, рассчитываем, что, по крайней мере, хотя бы можно продолжать работу в ходе диалога с американцами, но и, конечно, продолжим работу с нашими европейскими партнерами в плане финализации этого проекта и его скорейшего запуска», – уточнил Песков.
Он также заявил, что Вашингтон своей санкционной политикой демонстрирует постоянство и одновременно непредсказуемость. «В плане своих санкционных устремлений и санкционной зависимости фактически Вашингтон демонстрирует постоянство и одновременно непредсказуемость. Пока, действительно, изрядная доля непредсказуемости. Предсказуемыми являются только те самые санкции, которые кодифицированы», – сказал Песков.
По его словам, российская сторона анализирует ситуацию и просчитывает разные варианты. Как отметил представитель Кремля, обе стороны неоднократно говорили о желании предсказуемости и стабильности в двусторонних отношениях. «Нам действительно нужна предсказуемость», – подчеркнул Песков.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевская встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона.
Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США начали готовить новые санкции против России. В тот же день Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона. Как указал посол Анатолий Антонов после возвращения в США, «это не тот сигнал, которого все ждали после саммита в Женеве».
Ранее президент Владимир Путин указал, что если после саммита в Женеве США введут против России новые санкции, то это очередная упущенная возможность в отношениях.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы.
Антонов приступил к исполнению обязанностей посла России в США
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Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов после возвращения в Вашингтон из Москвы приступил к исполнению своих обязанностей, сообщили в пресс-службе российской дипломатической миссии в США.
«20 июня посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон и приступил к исполнению своих обязанностей», – говорится в Twitter посольства России в США.
Антонов на служебном автомобиле въехал на территорию дипломатической миссии РФ в Вашингтоне после возвращения регулярным рейсом «Аэрофлота» в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди из Москвы.
В воскресенье вечером Антонов вернулся в США. После возвращения в Соединенные Штаты Антонов объяснил, чем намерен заняться в США.
Накануне американский посол Джон Салливан заявил о скором возвращении в Россию. Как отмечали в МИД, Москва исходит из того, что следующую рабочую неделю посол России в США Анатолий Антонов проведет уже в Вашингтоне.
На встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. В американской администрации после саммита в Женеве отмечали, что Россия и Соединенные Штаты условились попытаться решить проблемы, мешающие нормальной работе дипломатических представительств друг друга.
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Белый дом анонсировал начало диалога по стратегической стабильности с Россией
США и Россия в рамках принятых на саммите в Женеве решений начнут диалог по стратегической стабильности в ближайшие недели, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Президент США заявил о том, чего хотел достичь в Женеве. Это определение сфер, в которых США и Россия могут работать совместно на основе взаимных интересов. Мы запустили переговоры по стратегической стабильности, часть обсуждений [президентов РФ и США] касалась того, что необходимо продолжить [консультации] <...> Часть из этого будет [обсуждаться] на уровне госсекретаря США. <...> Обсуждения начнутся в ближайшие недели», – цитирует ее ТАСС.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
В Германии призвали установить «разумные отношения» с Россией
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Германии, кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Армин Лашет считает, что Западу следует «установить разумные отношения» с Москвой.
«Игнорирование России не отвечает ни нашим интересам, ни интересам США», – сказал Лашет. Он позитивно отозвался о решении президента США Джо Байдена провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 16 июня в Женеве, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Лашет напомнил, что Россия является одной из крупнейших стран мира, ядерной державой и постоянным членом Совета Безопасности ООН. Подход Байдена – возвращение послов, признание России великой державой – это «очень важный сигнал», добавил политик. Он оспорил мнение экс-президента США Барака Обамы, назвавшего Россию «региональной державой». Подобная позиция – одна из причин роста напряженности между Москвой и Западом в последнее десятилетие, считает председатель ХДС.
Ранее группа депутатов из фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) представила на рассмотрение бундестага резолюцию, в которой предложила «перезапустить» отношения Москвы и Берлина.
Американский университет признали нежелательным НПО в России
Иностранную неправительственную организацию «Бард Колледж» признали нежелательной на территории России, соответствующее решение вынесла Генпрокуратура.
«По результатам изучения поступивших материалов 21 июня Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности образовательной иностранной неправительственной организации «Бард колледж» (Bard College), США. Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Информацию об этом решении отправили в Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
Бард-колледж – частный гуманитарный университет США в штате Нью-Йорк, у него есть образовательная сеть из более чем 35 дочерних программ, институтов и центров, охватывающих 12 городов, пять штатов, семь стран и четыре континента.
В Госдепе назвали сроки возвращения посла США в Россию
Посол США в России Джон Салливан вернется в Россию на этой неделе, сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
«Он вернется в Москву на этой неделе», – передает его слова РИА «Новости».
Прайс добавил, что Вашингтон приветствует возвращение в США российского посла Анатолия Антонова.
На встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе.
В воскресенье вечером Антонов вернулся в США. Дипломат после возвращения в США заявил, что намерен заниматься восстановлением диалоговых механизмов между странами.
Напомним, Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина.
16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон.
Псаки заявила о праве США «отвечать» на «российские» кибератаки
Если Россия совершит кибератаку на американскую инфраструктуру, США ответят на действия Москвы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Ей задали вопрос о том, предоставила ли американская сторона в Женеве список областей, которые не должны подвергаться кибератакам. По мнению Псаки, от президента Джо Байдена не требуется «передавать президенту Путину список для определения критической инфраструктуры в США», передает ТАСС.
Как заявила Псаки, Байден «дал понять, что за этими сферами» власти США «будут следить и оставляют за собой право на ответ». Соответствующий сигнал был направлен во время саммита в Женеве. Объясняя, почему США не передали Москве список российских объектов, по которым могут нанести «ответный» удар, Псаки сказала: «Потому что мы не анонсируем меры».
Напомним, в Женеве прошли переговоры Путина и Байдена. Российский лидер на пресс-конференции после встречи заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. По словам Путина, наибольшее количество кибератак в мире совершается из США. Также он добавил, что что Москва предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, сама же ответов вообще не получает.
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В Германии предупредили Запад об угрозе переоценки своих возможностей
Попытки Запада навязывать остальным государствам свою точку зрения могут иметь опасные последствия, пишет колумнистка Беттина Гаус в статье для журнала Spiegel.
По ее словам, во время российско-американского саммита президент США Джо Байден хотел продемонстрировать, что отличается от своего предшественника Дональда Трампа. При этом он подчеркнул, что Вашингтон будет стойко реагировать на действия соперников, передает РИА «Новости».
«Я благодарна Байдену хотя бы за то, что он не стал объяснять, что на самом деле планирует делать при пересечении Путиным этих красных черт. Это могло меня напугать», – пишет журналистка, отметив, что российский лидер в Женеве вел себя уверенно и общался с американским коллегой на равных.
Однако уверенность Запада в способности диктовать другим государствам свои условия весьма опасно, ведь «унижение сильных в военном отношении стран еще никогда не было мудрой стратегией». Автор статьи также напомнила, что НАТО подразумевает под собой оборонительный союз, а не альянс, который должен защищать «наши ценности» и экономические интересы по всему миру.
Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Песков рассказал о сложной работе посла Антонова в США
Сложная работа ожидает российского посла в США Анатолия Антонова после возвращения в Вашингтон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Настрой рабочий. Послы возвращаются в свете договоренности двух президентов в столицы, где они работают. Забот у посла России в Вашингтоне больше чем достаточно. Работа предстоит очень сложная», – сказал Песков, передает ТАСС.
Он также указал, что слова российский стороны о конструктивном настрое на саммите президентов России и США не означают отказа от трезвой оценки отношений между двумя странами.
«Слова президента (Владимира Путина) о конструктивном настрое во время саммита (в Женеве 16 июня) не свидетельствуют о том, что мы отошли от трезвой оценки наших двухсторонних отношений с Соединенными Штатами. В этих отношениях главное – прагматизм и трезвость. И то и другое говорит о том, что конструктивные положительные результаты саммита абсолютно не свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты будут отказываться от сути своей политики по сдерживанию России. Мы отдаем себе отчет, что это было и будет продолжаться», – заявил Песков.
В воскресенье вечером Антонов вернулся в США. Дипломат после возвращения в США заявил, что намерен заниматься восстановлением диалоговых механизмов между странами.
В Британии испугались сотрудничества России и США
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена поставила перед британским правительством трудноразрешимые вопросы и вызывает тревогу, написала в статье для журнала The Spectator обозреватель Мэри Дежевски.
«Один из вопросов, который, возможно, тревожит Даунинг-Стрит больше всего, – план Соединенных Штатов и России обсуждать вопросы кибербезопасности, хотя пока только в порядке эксперимента. ... Насколько комфортно будут чувствовать себя чиновники британских служб безопасности и разведки, если Соединенные Штаты начнут обсуждать вопросы кибербезопасности с Россией – возможно, даже «через их головы?» – задается вопросом Дежевски, передает РИА «Новости».
С тех пор, как в Белом доме оказался Байден, Вашингтон все больше игнорирует Лондон на международной арене, констатировала автор материала. Помимо встречи Путина и Байдена, Дежевски привела в пример вывод войск из Афганистана и саммит Соединенных Штатов и Евросоюза.
В случае налаживания отношений между Белым домом и Кремлем Соединенному Королевству может понадобиться переоценка позиции по отношению к России, однако, добавила журналистка, насколько проблематичным станет этот процесс, учитывая резкую риторику между двумя странами? Вероятно, из-за подобных перемен Великобритании придется реализовывать глобальные амбиции в одиночку, подытожила она.
Ранее Дежевски указала, что попытки Лондона обвинить Россию во «вмешательстве» в выборы являются попыткой отвлечь внимание от предстоящего обнародования доклада, который может указать на российское финансирование Консервативной партии.
США оценили способность санкций остановить «Северный поток – 2»
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И.о. помощника главы Госдепа по делам Европы и Евразии Филип Рикер объяснил, почему США «отложили определенные санкции» против «Северного потока – 2».
По его словам, США намерены и в дальнейшем «подчеркивать, что считают трубопровод российским геополитическим проектом, который угрожает европейской энергетической безопасности и подрывает безопасность Украины и других восточноевропейских стран, включая восточный фланг НАТО», передает ТАСС.
Рикер напомним, что Вашингтон включил в санкционный список «четырех российских юридических лиц, участвующих в деятельности, подпадающей под закон о санкциях, включил в санкционный список четыре российских судна». Однако, как подчеркнули в Госдепе, когда нынешняя администрация США пришла к власти, «строительство было завершено более чем на 90%». Белый дом полагает, что было трудно «предотвратить строительство трубопровода с помощью санкций». В результате Вашингтон «отложил определенные санкции, чтобы достичь чего-то позитивного в этой трудной ситуации, нежели нанести ущерб отношениям с европейскими союзниками».
Сейчас США планируют работать с Германией дипломатическим путем, добиваясь «снижения рисков, исходящих от трубопровода, в отношении Украины и европейской энергетической безопасности», сказал Рикер.
Госсекретарь Энтони Блинкен с 22 по 29 июня посетит Берлин, Париж, Рим и Ватикан. В Берлине он встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой МИД страны Хайко Маасом, заявил Рикер. Стороны собираются обсудить, как «укрепить отношения», чтобы «реагировать на общие вызовы, включая восстановление после пандемии коронавируса, климатический кризис, а также Россию и Китай».
Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс также сообщил, что готовится «диалог по стратегической стабильности» с Москвой. Высокопоставленный сотрудник госдепартамента возглавит делегацию США на переговорах. Планируется «обсудить дальнейшие шаги по контролю над ядерными вооружениями и другие стратегические темы». Стороны намерены «руководствоваться принципом о том, что в ядерной войне нельзя победить и ее никогда нельзя вести».
4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Также Путин заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
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