Насильника вычислили в Москве по потерянному паспорту

Напавший на девушку в Москве насильник уронил паспорт и убежал, жертве удалось от него отбиться, а подозреваемого нашли по этому документу, сообщил источник в правоохранительных органах.

Заявление в полицию от девушки поступило утром в воскресенье, мужчина напал на нее в районе Ховрино на Зеленоградской улице, пояснил собеседник РИА «Новости».

Он повалил девушку, начал душить, порвал одежду и попытался овладеть ей, но девушке удалось отбиться, «завершить свое преступное деяние не смог».

«Во время борьбы насильник выронил свой паспорт, благодаря чему его нашли в тот же день: в районе 23 часов он был задержан неподалеку от места жительства», – сказал источник.

Уголовное дело возбудили по статье о покушении на изнасилование.

9 июня возле нацпарка «Лосиный остров» две студентки были по очереди изнасилованы мужчиной, девушки рассказали полиции, что мужчина угрожал им ножом, а затем убежал. Позже насильник попытался изнасиловать другую девушку, но вскоре был задержан.