В Германии предупредили Запад об угрозе переоценки своих возможностей

Попытки Запада навязывать остальным государствам свою точку зрения могут иметь опасные последствия, пишет колумнистка Беттина Гаус в статье для журнала Spiegel. По ее словам, во время российско-американского саммита президент США Джо Байден хотел продемонстрировать, что отличается от своего предшественника Дональда Трампа. При этом он подчеркнул, что Вашингтон будет стойко реагировать на действия соперников, передает РИА «Новости». «Я благодарна Байдену хотя бы за то, что он не стал объяснять, что на самом деле планирует делать при пересечении Путиным этих красных черт. Это могло меня напугать», – пишет журналистка, отметив, что российский лидер в Женеве вел себя уверенно и общался с американским коллегой на равных. Однако уверенность Запада в способности диктовать другим государствам свои условия весьма опасно, ведь «унижение сильных в военном отношении стран еще никогда не было мудрой стратегией». Автор статьи также напомнила, что НАТО подразумевает под собой оборонительный союз, а не альянс, который должен защищать «наши ценности» и экономические интересы по всему миру. Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.

США должны немедленно направить Украине в качестве военной помощи так называемые летальные вооружения, заявили американские конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс и Майкл Маккол. Их слова приводит пресс-служба республиканцев в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Они призвали не ждать, пока Москва «пересечет еще больше «территориальных красных линий» на Украине», а «направить помощь» в виде так называемых летальных вооружений, чтобы «сдержать дальнейшую агрессию России», передает ТАСС. Республиканцы считают, что администрация Джо Байдена «снова и снова выбирает умиротворение Кремля за счет Украины». В частности, конгрессмены указали на «решения вывести два корабля США из Черного моря во время наращивания военного присутствия» России, отказ от «критически важных санкций» против «Северного потока – 2». Также они осудили отказ от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским до «до окончания безрезультатного саммита Байдена и Путина». «Это должно закончиться», – заявили конгрессмены. Напомним, Politico сообщала, что США приостановили план военной помощи Украине. По данным источников, решение было принято Советом национальной безопасности в связи с объявлением России об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и России в Женеве. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла сообщения СМИ. Псаки подчеркнула, что только перед саммитом США – Россия Украине был «предоставлен пакет помощи в сфере безопасности объемом 150 млн долларов, включая помощь летального характера». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия призвала США отказаться от военных учений в Черном море 23 июня 2021, 06:54

Многонациональные военные учения Sea Breeze – 2021 «поощряют милитаристские настроения в Киеве», заявило посольство России в США. По мнению посольства, масштаб и «явно агрессивный характер» учений не соответствуют «реальным задачам безопасности» в регионе, учения лишь увеличивают «риски непреднамеренных инцидентов». В связи с этим российская сторона призвала «США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море». По мнению посольства, причерноморские государства способны самостоятельно решить «возникающие проблемы в этом регионе» и не нуждаются в «навязывании» помощи извне», передает ТАСС. Напомним, учения пройдут с 28 июня по 10 июля. В них примут участие 32 государства. Планируется задействовать 5 тыс. военных, 32 корабля и 40 самолетов. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что НАТО собирается под прикрытием учений Sea Breeze поставить на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе. США не увидели конкурентов доллару в мире 22 июня 2021, 23:43

В связи с возможным отказом России и Китая от доллара глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что сейчас нет валюты, которая была бы близка к тому, чтобы конкурировать с долларом. Он выступил на слушаниях в специальном подкомитете в Палате представителей Конгресса США по преодолению вызванного коронавирусом кризиса. На вопрос о том, обеспокоена ли ФРС возможным отказом России и Китая от доллара, Пауэлл ответил, что данный вопрос не находится «в сфере компетенции или в поле зрения» его ведомства, передает ТАСС. Глава ФРС подчеркнул, что «доллар является мировой резервной валютой», другие валюты не могут с ним конкурировать. Пауэлл связывает такое положение доллара с «демократическими институтами» США, американскими «достижениями в деле поддержания низкого уровня инфляции, открытыми рынками капитала и замечательными торговыми отношениями с остальным миром». Пауэлл «не видит, чтобы что-то изменилось в ближайшее время». Напомним, министр финансов Антон Силуанов объявил, что Фонд национального благосостояния полностью избавится от долларовых активов. В апреле доля доллара в российском экспорте впервые упала ниже 50%. Западные СМИ пишут о том, что вот уже несколько лет Москва работает вместе с Пекином над тем, чтобы юань потеснил доллар на международной арене. Назван возможный срок начала переговоров России и США по стратегической стабильности 22 июня 2021, 21:13 Текст: Елена Мирошниченко

Уже в июле могут начаться переговоры России и США по стратегической стабильности, рассказал посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала CNN. «Мы надеемся, что такие переговоры с США начнутся в следующем месяце. Речь может идти о дальнейшей судьбе договора СНВ. Я надеюсь, они будут включать все необходимые компоненты для этого», – цитирует его ТАСС. Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия предложила США на первом этапе переговоров по стратегической стабильности обсудить взаимные озабоченности в сфере безопасности. Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Американцы сочли Россию противником США 23 июня 2021, 00:56 Текст: Антон Антонов

Большинство жителей США считают, что президент страны Джо Байден добился прогресса на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Harvard-Harris. О том, что Байден добился «значительного» прогресса заявил 21% респондентов, «некоторого» прогресса – 31%. 32% жителей США не увидели никакого прогресса, еще 15% затруднились ответить. При этом 72% назвали Россию противником, 59% посоветовали «не давать спуску России» в случае угрозы интересам США. Опрос проводился с 15 по 17 июня, участие в нем принимали 2006 зарегистрированных американских избирателей, передает ТАСС со ссылкой на Hill. Напомним, первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: НАТО наращивает присутствие у границ России и отказывается от диалога 23 июня 2021, 09:16 Текст: Алина Назарова

Москву беспокоит наращивание инфраструктуры Североатлантического альянса вблизи российских границ, как и то, что НАТО отказывается конструктивно рассматривать предложения по деэскалации напряженности, заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности. «Турбулентность геополитических процессов возрастает, даже несмотря на отдельные позитивные сигналы. Продолжается и эрозия международного права. Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счет безопасности других. Серьезное беспокойство вызывают региональные вооруженные конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников. Особую угрозу по-прежнему представляет международный терроризм», – говорится в обращении Путина, размещенном на сайте Кремля. Президент обратил внимание, что масштаб и глобальный характер обозначенных проблем требуют объединения усилий всех государств. И такая коллективная работа должна вестись на основе международного права, целей и принципов Устава ООН. Он также указал, что Россия никогда не диктует свою волю другим странам, готова на равных, используя политико-дипломатические методы, участвовать в решении глобальных и региональных проблем, расширять созидательное сотрудничество со всеми странами. «Свой оборонный потенциал мы развиваем на основе принципа разумной достаточности и не стремимся к определяющему, одностороннему военному преимуществу и перевесу баланса сил в нашу пользу, тем более в такой чувствительной сфере, как стратегическая стабильность. Но никогда не допустим, чтобы кто-то перетянул этот баланс на себя. Наши усилия направлены на снижение рисков, обеспечение предсказуемости и решение разногласий через диалог и конкретные договорённости, в том числе в области контроля над вооружениями», – указал Путин. При этом он заявил, что Москву беспокоит «непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряженности и снижению риска непредсказуемых инцидентов». «Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают», – добавил президент. Он также отметил, что Россия активно участвует в урегулировании региональных конфликтов. «Благодаря нашей военной помощи удалось освободить большую часть территории Сирии от международных террористов, не допустить распада Сирийского государства, и политико-дипломатическая работа в рамках Астанинского формата вместе с Турцией и Ираном позволила начать процесс сирийского урегулирования под эгидой ООН. При решающем вкладе России остановлен конфликт в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы надежно гарантируют мир и безопасность в регионе, многое делают для улучшения гуманитарной ситуации, разминирования территорий и восстановления социальной инфраструктуры», – указал он. «Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи. Намерены и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на нашем общем континенте», – заключил Путин. Девятая Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 22-24 июня. Это ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности. Путин рассказал Меркель об итогах встречи с Байденом 22 июня 2021, 17:54 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель о переговорах с американским лидером Джо Байденом в Женеве 16 июня, сообщили в Кремле. «Ангела Меркель выразила чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война. С обеих сторон подчеркнута важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет. При этом Владимир Путин сказал, что в России оценили участие Ангелы Меркель и Федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Германии. Констатировано, что для судеб послевоенной Европы ключевое значение имело преодоление взаимной вражды и примирение российского и германского народов. Акцентировано, что и сейчас обеспечение безопасности нашего общего континента возможно лишь совместными усилиями», – на сайте Кремля. Уточняется, что разговор состоялся по инициативе германской стороны в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны и отмечаемым в России Днем памяти и скорби. По просьбе канцлера президент России информировал об основных итогах российско-американского саммита в Женеве 16 июня. Условлено о дальнейших личных контактах. Напомним, президент Владимир Путин подготовил статью, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны, материал будет опубликован в одном из ведущих изданий Германии 22 июня – в День памяти и скорби. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны (ВОВ) на немецком языке, потому что для Германии, которая была первой жертвой нацизма, эта тема очень важна. Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Россия предложила США обсудить взаимные озабоченности в сфере безопасности 22 июня 2021, 19:28 Текст: Елена Мирошниченко

Россия предложила США на первом этапе переговоров по стратегической стабильности обсудить взаимные озабоченности в сфере безопасности, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. «В самом ближайшем будущем наши страны приступят к новому раунду многоуровневого стратегического диалога. Мы выразили готовность приступить к этому диалогу энергично и без промедлений. Надеюсь, что уже очень скоро переговорные команды начнут консультации», – рассказал Рябков, выступая в рамках Carnegie International Nuclear Policy Conference. Об этом сообщает РИА «Новости». Он уточнил, что «с этими целями в качестве первого шага мы предложили нашим американским коллегам представить совместный обзор наших озабоченностей. А на следующем этапе, как нам кажется, можно было бы обозначить пути их урегулирования на взаимоприемлемой основе». По словам Рябкова, Россия рассчитывает на прагматичный подход США к проблемам стратегической стабильности. «Наша надежда заключается в том, что - как это было с продлением ДСНВ - прагматичный подход будет преобладать, и США вступят в диалог с Россией, чтобы мы могли совместно найти сбалансированные решения. Переговоры должны основываться на взаимности, чтобы это произошло», – сказал он. Рябков уточнил, что Москва не пойдет «по дороге с односторонним движением. Односторонних уступок с нашей стороны в такой чувствительной сфере не будет. У России есть свои интересы в сфере безопасности, и мы будем их придерживаться. Коллеги в Вашингтоне должны это понимать». Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Россия разработала средства для нейтрализации угрозы со стороны ПРО США 23 июня 2021, 13:58 Текст: Алина Назарова

Российские специалисты разработали средства нейтрализации угрозы глобальной системы противоракетной обороны США, заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов на Московской международной конференции по безопасности. «Российская Федерация неоднократно поднимала вопрос о недопущении размещения средств глобальной системы ПРО США вблизи нашей границы, поскольку эта система является существенным дестабилизирующим фактором. Необходимость снижения негативного влияния ПРО США на военную безопасность Российской Федерации потребовала разработки средств для нейтрализации этой угрозы», – сказал Герасимов, передает РИА «Новости». Он напомнил, что элементы американской системы ПРО уже развернуты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, продолжается их наращивание за счет создания наземного комплекса ПРО в Польше, придания кораблям НАТО и Японии противоракетного потенциала. Тем временем в польском поселке Редзиково начались финальные работы по сборке и монтажу системы ПРО США Aegis Ashore. Американцы приступили к установке оборудования, не дождавшись завершения строительства самой базы. Aegis представляет для России серьезную угрозу – эта система может использоваться для запуска не только противоракет ПРО, но и крылатых ракет, способных достать до Урала. Вашингтон заявил о единстве позиций США, России и Китая по Афганистану 22 июня 2021, 22:33 Текст: Антон Антонов

США, Россия и Китай согласны, что конфликт в Афганистане не может быть урегулирован военным путем, заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд. «Обращаясь к талибам (движение «Талибан» запрещено в России), мы подчеркиваем, что военный путь не приведет к легитимности. Как многие из нас подчеркнули, включая моих коллег в Совете Безопасности из Европы, России и Китая, в Афганистане военное решение невозможно», - сказала дипломат на заседании Совета Безопасности ООН по Афганистану. Постпред США при ООН уверена, что «мир не признает создание в Афганистане с помощью силы исламского эмирата», существует лишь «один путь вперед – инклюзивное политическое урегулирование путем переговоров под руководством афганцев», передает ТАСС. Тем временем Agence France-Presse со ссылкой на местные власти сообщает, что талибы захватили Шерхан – пограничный поселок и речной порт в Афганистане на границе с Таджикистаном. Это стало «самым значительным» их достижением с момента начала вывода войск США из Афганистана, передает RT. Шерхан, по сообщению местных властей, был захвачен «после часа боев». Армейский офицер сообщил, что военные «были вынуждены покинуть все контрольно-пропускные пункты», а к утру боевики «были повсюду, их сотни». «Талибан» подтвердил, что «контролирует Шерхан-Бандар и все пограничные переходы с Таджикистаном в Кундузе». Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин на саммите в Женеве предложил американцам «помочь по Афганистану и по Ирану». 29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана. Также сообщалось о планах Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года. Путин и глава Кубы обсудили годовщину начала Великой Отечественной 22 июня 2021, 20:30 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщила пресс-служба Кремля. Беседа состоялась по инициативе кубинской стороны, президент Кубы в ходе разговора выразил «чувства поддержки и солидарности» в связи с 80-й годовщиной начала Великой Отечественной войны, и также отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом, сообщается на сайте Кремля. Диас-Канель отметил, что на Кубе «бережно хранят память о подвиге советского народа». Обе стороны акцентировали важность отстаивания исторической правды о войне и ее героях, а также недопустимость попыток переписывания истории. Главы государств обсудили актуальные аспекты российско-кубинского сотрудничества в разных сферах, в том числе в координации по вопросам международной повестки дня и взаимодействие в рамках ООН. Путин в ходе беседы поделился впечатлениями от итогов недавнего российско-американского саммита в Женеве с президентом США Джо Байденом. В апреле сообщалось, что Куба заинтересована в расширении авиасообщения со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Путин оценил вклад Российского фонда мира в продвижение русского языка за границей 23 июня 2021, 14:29 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин на заседании, приуроченном к 60-летию создания Российского фонда мира, оценил вклад фонда в продвижение русского языка и литературы за рубежом. «Все эти годы Фонд достойно выполняет высокую миротворческую, благотворительную миссию и по праву пользуется высоким общественным авторитетом и признанием... Особо отмечу весомый вклад Фонда в продвижение русского языка и литературы за рубежом», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Также Путин поздравил участников торжественного заседания с 60-летием создания Российского фонда мира. Он отметил, что все эти годы Фонд достойно выполняет высокую миротворческую, благотворительную миссию и по праву пользуется высоким общественным авторитетом и признанием. «И, конечно, особо отмечу весомый вклад Фонда в продвижение русского языка и литературы за рубежом», – следует из сообщения. По словам президента, «отделения Фонда работают во многих регионах России, объединяя своими благородными задачами – деятелей науки и культуры, представителей ветеранских, молодёжных, религиозных, добровольческих организаций». Он также подчеркнул, что Фонд помогает тем, кто нуждается в заботе и поддержке, реализует востребованные просветительские и гуманитарные инициативы, плодотворно взаимодействует с авторитетными международными структурами. Ранее Путин заявил, что в странах ближнего зарубежья необходимо уделять должное внимание поддержке изучения русского языка, то, что делается сегодня, «явно недостаточно». Истребитель сопроводил американского разведчика в небе над Охотским морем 23 июня 2021, 15:12 Текст: Алексей Дегтярев

Истребитель Су-30СМ сопроводил американский самолет-разведчик RC-135 над Охотским морем у границ России, сообщили в Национальном центре управления обороной России (НЦУО, входитв Минобороны). Российские средства контроля воздушного пространства 23 июня зафиксировали над Охотским морем приближающуюся к российской границе воздушную цель, пояснили в НЦУО, передает РИА «Новости». «Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», – добавили в центре. Экипаж определил цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, истребитель сопроводил его над водами Охотского моря. В конце мая российский Су-27 сопроводил бомбардировщик В-52Н ВВС США, который приближался к границе России над Балтийским морем. Путин заявил о сохранении сложной ситуации с паводками и пожарами в ряде регионов 23 июня 2021, 15:15 Текст: Елизавета Булкина

В некоторых регионах сохраняется сложная ситуация с паводками и пожарами, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. «Начать хотел бы с вопросов, которые являются наиболее актуальными и значимыми в режиме текущего времени. Мы знаем, что в некоторых регионах РФ – министр Зиничев Евгений Николаевич докладывал мне об этом – сохраняется сложная ситуация с паводками и с пожарами», – передает слова главы государства РИА «Новости». Путин напомнил, что такой паводок недавно произошел в Крыму. «Я попросил и группировку там усилить МЧС, и подключиться другие силовые ведомства в том числе министерство обороны», – добавил он. Ранее врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев доложил Путину, что власти региона обеспокоены уровнем воды в Амуре, сбросы воды на Бурейской и Зейской ГЭС могут осложнить ситуацию. В России заявили о попытках США вовлечь Индию в новый военный альянс 23 июня 2021, 15:29 Текст: Евгения Шестак

Соединенные Штаты Америки пытаются вовлечь Индию в новый военный альянс в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил начальник Главного управления Генштаба ВС России адмирал Игорь Костюков. «В ходе реализации данного курса Соединенные Штаты форсированно создают антикитайскую коалицию на основе так называемого «четырехстороннего диалога по безопасности». Помимо Австралии и Японии, особое значение придается вовлечению в этот формат Индии, которая традиционно самостоятельно выстраивает свою внешнюю политику», – цитирует РИА «Новости» Костюкова. По его словам, США нацелены на установление контроля над Азиатско-тихоокеанским регионом, где производится 60% мирового ВВП и сосредоточено до 45% мировой торговли, и рассматривают его как арену соперничества великих держав. «В полной мере конфронтационный курс США проявляется в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), который превращается в «локомотив» мировой экономики. В подготовленном американским разведывательным сообществом прогнозе развития геополитической обстановки на среднесрочную перспективу «Глобальные тенденции-2040» АТР рассматривается как арена соперничества великих держав», – сказал он. Ранее осведомленные источники издания Politico сообщили, что Пентагон рассматривает возможность размещения в Тихоокеанском регионе постоянной военно-морской оперативной группы для противодействия Китаю. Напомним, в январе в администрации Байдена объявили Китай главным вызовом для США. В декабре 2020 года директор Нацразведки США Джон Рэтклифф назвал Китай крупнейшей угрозой Америке, демократии и свободе во всем мире со времен Второй мировой.