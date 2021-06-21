Стало известно о планах сторонников Навального создать новую структуру в Грузии

На смену признанным в России экстремистскими «фондам» и «штабам» Навального создается новая структура, координационный центр которой может разместиться в Грузии. Сторонники Навального планируют сформировать зарубежный филиал антироссийской пропаганды, откуда можно было бы курировать подготовку к «умному голосованию» на предстоящих выборах в Госдуму, полагают эксперты.

Одним из первых информацию о переезде ключевых сотрудников ФБК* в Грузию опубликовал Telegram-канал Sota.Vision, который ряд СМИ связывает с Михаилом Ходорковским. В ФБК опровергли данную информацию и назвали это издание «помойкой». Однако позже директор фонда Иван Жданов подтвердил присутствие активистов в соседнем государстве, хотя и с оговоркой. «Там реально находились несколько сотрудников в отпуске. Кто-то уехал, кто-то в России. Мы все равно будем оставаться в информационном поле, даже если кто-то уедет», – рассказал Жданов в эфире «Эха Москвы».

В беседе с RT близкий к ФБК источник подтвердил появление «отпускников» Навального в Грузии. По его словам, это был «рабочий визит». Собеседник пояснил, что в середине мая в Грузии стартовала целая серия закрытых встреч представителей «Открытой России», Фонда борьбы с коррупцией* и Либертарианской партии. По данным источника, от ФБК присутствовали в том числе директор фонда Иван Жданов, руководитель отдела расследований Мария Певчих, ее заместитель Георгий Албуров, руководитель региональной сети штабов Навального Леонид Волков и Владимир Милов, который в 2016 году выступал как соратник незарегистрированного кандидата в президенты Алексея Навального, а с 11 мая 2017 года вел еженедельную рубрику об экономике «Где деньги?» в программе «Навальный LIVE». На встречу были приглашены и представители «Открытой России» Михаила Ходорковского, которые планируют организовать совместные проекты со сторонниками Навального.

Помимо «Открытой России», сторонников Навального может поддержать грузинское подразделение фонда Free Russia. Офисом FR в Тбилиси руководит бывший сотрудник «Эха Москвы» Егор Куроптев. Free Russia Foundation основан в Вашингтоне в 2014 году группой русскоязычных эмигрантов. Возглавляет его общественница, экс-сотрудница Республиканского института Джона Маккейна Наталья Арно.

По словам близкого к ФБК источника, новая стратегия агитационной деятельности команды Навального в России предусматривает два основных направления. Во-первых, это подготовка к «умному голосованию» на выборах в Государственную думу в сентябре 2021 года. Во-вторых – вовлечение в протестную активность граждан, ранее мало интересовавшихся политикой или поддерживавших действующую власть.

Для достижения обеих целей уже началась подготовка общественного мнения. Так, на сайте Навального всем пользователям, уволенным после участия в несанкционированных митингах или регистрации на сайте «умного голосования», предлагается записать видео и «предать происходящий беспредел максимальной огласке». Собранный материал планируется также распространять на страницах бенефициаров «умного голосования».

Параллельно идет подготовка очередного несанкционированного митинга, который предполагается устроить летом, – в ответ на решение суда по фонду. Это отчасти подтверждает и экс-глава штабов Навального Леонид Волков. В своих стримах, отвечая на вопросы сторонников о протестных мероприятиях, он сообщает, что митинги начнутся в ответ на произвол власти, имея в виду решение по апелляции в деле об экстремизме.

По словам российского общественного деятеля и политолога Сергея Карнаухова, серия встреч в Грузии не что иное, как попытка создать новый зарубежный центр российской оппозиции. «Существует хаб антироссийской деструктивной работы западных спецслужб: прибалтийский, польский, украинский. Теперь к нему добавляется грузинский, куда выехали более 40 соратников Навального», – пояснил политолог.

Как отмечает Карнаухов, появление антироссийского центра в Грузии может послужить угрозой Москве не только напрямую (как политическому центру страны), но и опосредованно, например влиянием на соседние регионы Южного Кавказа. «Эта деструктивная активность может распространиться, например, на Армению, где ситуация становится всё более нездоровой», – резюмировал Карнаухов.