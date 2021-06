МЭР предложило смягчить перечень запрещенных неисправностей автотранспорта АвтоВАЗ анонсировал производство автомобилей «намного дороже миллиона рублей» 21 июня 2021, 10:18

АвтоВАЗ в течение пяти лет представит абсолютно новые модели Lada, чтобы с их помощью вывести бренд в более высокий ценовой сегмент – «намного выше миллиона рублей», заявил президент компании Николя Мор. «Начиная с 2023 года по 2026 год мы будем входить в цикл обновления модельного ряда. ... Lada будет не только достаточно доступным брендом для потребителей, но и брендом, который поставляет потребителям хорошие характеристики за соответствующие деньги», – сказал он, передает РИА «Новости». При этом Мор уточнил, что АвтоВАЗ оставит в своей линейке модели низкого ценового сегмента. Он также рассказал, что компания проводит глубокую модернизацию своих производственных площадок. «Это касается и производства в Тольятти, и в Ижевске, но также это касается модернизации нашей инжиниринговой базы», – отметил топ-менеджер. В частности, ранее заявлялось о переводе производства на единую платформу сборки Renault-Nissan CMF-B. По озвученным в начале года планам, АвтоВАЗ выпустит на российский рынок четыре новые модели автомобилей, которые должны выйти на рынок к 2025 году, включая совершенно новое поколение внедорожника Niva в 2024 году. АвтоВАЗ производит автомобили по полному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Мощности расположены в Тольятти – АО «АвтоВАЗ», ОАО «Lada Запад Тольятти», а также в Ижевске – ООО «Lada Ижевск». Продукция марки Lada состоит из пяти семейств: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. Продажи компании на российском рынке по итогам 2020 года составили 343,5 тысячи машин (минус 5% к 2019 году).

«Вашим зрителям важно понимать, что мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального, <...> и мы готовим еще один пакет санкций, который также будет применяться в связи с этим», – заявил Салливан в эфире CNN, передает ТАСС. США также продолжат вводить новые санкции против российских компаний, которые принимают участие в «Северном потоке – 2», добавил он. 4 июня президент России Владимир Путин объявлял о завершении прокладки труб первой нитки «Северного потока – 2». Также Путин заявлял, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» дал старт пусконаладочным работам на первой ветке. Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что разговор об Алексее Навальном между президентами звучал в дежурном ключе. Путин подготовил статью о Великой Отечественной к 22 июня 20 июня 2021, 14:08 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин подготовил статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны, ее вскоре опубликуют. Подготовленный президентом России материал опубликуют в одном из немецких изданий в День памяти и скорби, 22 июня, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1». Глава государства в этот день также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и выступит с речью. В 2020 году статья Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» была опубликована в журнале National Interest на английском языке, а также в «Российской газете» и на сайте президента. В ней российский лидер привел многочисленные исторические факты, поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил не прошлому, а настоящему и будущему – урокам войны и вопросам международного сотрудничества. Названы причины победы над COVID в одном из районов Белгородской области 20 июня 2021, 12:45

«Массовая информационная кампания, слаженная работа органов власти и удобство получения прививки позволили нам добиться успехов», – заявил газете ВЗГЛЯД начальник департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Ранее стало известно, что в Краснояружском районе с 1 по 19 июня не выявлено ни одного человека с COVID, а сама область занимает второе место в России по темпам вакцинации взрослого населения. «Мы понимаем, что вакцинация эффективна при борьбе с коронавирусом. Любая пандемия в мире, сколько их было за всю историю, побеждалась именно вакцинацией. Многие, к сожалению, этого не понимают. Поэтому мы совместно с главами местного самоуправления и администрацией области проводим массовую информационную кампанию, убеждая людей в том, что лучше сделать прививку, чем потом заболеть», – отметил начальник департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Он указал, что вакцинация населения была организована таким образом, чтобы людям было удобно прививаться. «Во-первых, конечно, прививку можно сделать в поликлинике, записавшись через портал госуслуг. Во-вторых, у нас работают выездные мобильные бригады в торговых и развлекательных центрах, во всех парках и скверах, на рынках. В-третьих, организованы и выезды на дом. Во всех муниципалитетах работает комплексная бригада – врач, глава сельского поселения или глава управы в городе, соцработник», – перечислил Иконников. «Краснояружский район сейчас у нас лидер по вакцинации. В районе практически на 90% выполнили план для того, чтобы достичь популяционного иммунитета. А главная наша цель – привить население и, собственно, достичь популяционного иммунитета», – подчеркнул начальник депздрава. «Однако нельзя дать стопроцентную гарантию, что прививка полностью исключает возможность заболеть. Надо понимать, что вакцинация дает иммунитет. Если человек сделает прививку и заболеет, то у него не будет осложнений. Это касается любой вакцинации, в том числе и от гриппа, – указал собеседник. – За весь период вакцинации в Белгородской области только 30 человек заболело после прививки – все в легкой форме, все быстро выздоровели. Ни одной смерти привитого человека не зарегистрировано. А привито у нас порядка 400 тыс. человек». «Это большой пласт работы, – продолжил Иконников. – Мы понимаем, что вакцинация действует и эффективно защищает от коронавируса. Я привился еще 1 октября, работал в «красной зоне». Но, к счастью, не заболел. Поэтому, на мой взгляд, вакцинация – основной действующий фактор при борьбе с коронавирусом». «Поэтому, если работодатели, органы власти, муниципалитеты заинтересованы в том, чтобы побыстрее избавиться от этой болезни, то все получится. Мы, медицинские работники, понимаем, что можем заняться просветительской работой, можем уколоть, но поднять население крайне сложно. Поэтому только слаженная работа всех органов власти позволит вернуться к прежней жизни без ограничений», – заключил Иконников. В воскресенье стало известно, что в Краснояружском районе Белгородской области с 1 по 19 июня не выявлено ни одного человека с коронавирусом. Район является лидером по числу вакцинированных граждан, прививку двумя компонентами вакцины сделали 56% взрослого населения. Кроме того, Белгородская область занимает второе место в России по темпам вакцинации взрослого населения от COVID-19. За минувшие сутки в регионе выявлено 75 случаев заражения коронавирусом. Всего же за все время в Белгородской области зарегистрировано 39 904 случая коронавируса, скончались 704 человека, говорится в сообщении на сайте администрации региона. Напомним, в России за минувшие стуки выявлено 17 611 новых случаев коронавируса, всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 5,3 млн случаев инфекции. В Германии заявили о крахе концепции «конца истории» с развалом СССР 21 июня 2021, 05:58

Запад совершил «роковую ошибку», поверив в концепцию американского политолога Фрэнсиса Фукуямы о «конце истории» после развала СССР, заявил колумнист Михаэль Штюрмер в своей статье для Die Welt. По словам автора, после развала СССР в США распространилась идея о том, что наступил «конец истории» – западная цивилизация одержала победу во всем мире, что свидетельствовало о конце эпохи идеологических противостояний, глобальных революций и войн, передает РИА «Новости». Однако это было всего лишь фантазией. Как отмечает Штюрмер, данная идея была слишком красивой, чтобы быть правдой, а эйфория продлилась недолго. «Из руин Советского Союза через неимоверную боль и революционные преобразования» возродилась Россия, при этом западные страны очень необдуманно подошли к решению восточноевропейского вопроса, с улыбкой победителя приняв Польшу и Прибалтику в ЕС и НАТО без учета мнения Москвы, написал автор. «России пришлось скрывать досаду под улыбкой. Но старые счета открыты по сей день», – выразил мнение колумнист. Как считает Штюрмер, «старые демоны» взяли свое, и «на европейском континенте» возникла система, созданная не на основе баланса, а на гегемонии с США в роли абсолютного лидера. Однако впоследствии ситуация изменилась, так как Россия под новым руководством начала заявлять о своем нежелании мириться со второстепенной ролью в новом миропорядке и вернулась на международную арену. Как отмечает Штюрмер, Запад недооценил Россию, так как короткий период слабости после развала Советского Союза не был ее концом. Конфронтация с реальностью превратила привлекательную идею о «конце истории» в «роковой самообман». По словам автора, оглядываясь назад, можно понять, что лучший шанс на создание ориентированного на Запад и западные ценности миропорядка был между агониями России и триумфами США. При этом этот шанс уже упущен, и неизвестно, представится ли еще одна такая возможность, заключает колумнист. Ранее сенатор Алексей Пушков заявил о начале крушения мирового порядка под предводительством США и группы поддерживающих Вашингтон стран. В сентябре 2020 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о движении мира к многополярному устройству. В апреле того же года президент России Владимир Путин перед визитом в Китай отверг претензии США на единоличное глобальное лидерство. Ранее в США признали потерю статуса важнейшего игрока на мировой арене, а Пентагон объявил о попытках России и Китая создать новый миропорядок. Умер тележурналист Анатолий Лысенко 20 июня 2021, 14:02

Советский и российский тележурналист, генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Анатолий Лысенко скончался на 85-м году жизни, сообщили в пресс-службе ОТР. «Анатолий Григорьевич умер после продолжительной болезни», – передает сообщение ТАСС. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Лысенко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Анатолий Лысенко родился 14 апреля 1937 года в Виннице Украинской ССР. В 1960 году окончил экономический факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта. С 1960 года Лысенко работал на Центральном телевидении. Был одним из создателей телепередачи «Взгляд». Генеральный директор ВГТРК (1990-1996), один из основателей телеканала «ТВ-Центр» (1997). В 2012 году указом президента РФ был назначен генеральным директором ОТР. Заслуженный деятель искусств РФ (1999). Заслуженный журналист РФ (2018). Лауреат Государственной премии СССР в области литературы и искусства (за документальный цикл «Наша биография»), премии Правительства РФ в области средств массовой информации («За персональный вклад в развитие средств массовой информации»). Награжден орденами Дружбы (1996), «За заслуги перед Отечеством» IV (2007) и III (2011) степеней, Почета (2016), а также другими наградами. Немцев возмутили слова Меркель о стыде в день начала войны с Россией 21 июня 2021, 07:55

Жители Германии выразили возмущение по поводу слов канцлера Германии Ангелы Меркель о стыде немцев в день начала Великой Отечественной войны (ВОВ). Меркель в своей речи назвала эту дату поводом для стыда немцев, Германия, по ее словам, признает свою ответственность за преступления нацистского режима, к этому относится и сохранение памяти о случившемся. При этом она отметила, что Берлин по-прежнему нуждается в диалоге с Россией, между странами есть тесная историческая, межобщественная и экономическая связь, передает РИА «Новости». Немецкие пользователи отреагировали на обращение канцлера в комментариях под видео, опубликованным в официальном аккаунте немецкого правительства в Facebook. «Какое отношение имеют к этому мои внуки в возрасте 19 лет и 21 года? Абсолютно никакого. Перестаньте, наконец, постоянно напоминать про это данным поколениям», – написал Hans-Joachim Baldamus. «В восьмидесятый раз... Я не виновата в том, что произошло за 40 лет до моего рождения», – выразила недовольство Nad Ja Mullewapp. «Для меня это такой же день, как и любой другой, мне не стыдно. Все участники мировой войны из моей семьи уже умерли. Мне приходилось слушать их истории десятилетиями. Как внук, я все это прошел и больше не думаю об этом», – заявил Lars Wiemann. Часть пользователей при этом выступили с критикой в адрес Меркель из-за низкого уровня отношений с Россией. «Канцлер несет значительную ответственность за плохие отношения с Россией. Стыд – нет, память – да. Нигде меня так тепло не принимали, как в России», – отметил Karl Roland. «Вы, канцлер, как никто другой способствуете ухудшению отношений с Россией», – отметил Christian Burkhard. «А как насчет походов крестоносцев? Стоит ли нам стыдиться этого? Мне стыдно за нынешнее отношение к России!» – добавил Sven Brenner. Напомним, в мае президент России Владимир Путин заявил об участившихся попытках исказить историю Великой Отечественной войны, пересмотреть роль Красной армии в победе над фашизмом. 9 мая Путин во время главного военного парада в честь 76-й годовщины Победы, который проходил на Красной площади в Москве, поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы, подчеркнув, что этот день всегда будет для России священным. Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей 20 июня 2021, 12:57 Текст: Елизавета Булкина

Из русел рек в Керчи, Ялте и других городах Крыма достали более 70 автомобилей, которые затопило во время наводнения, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. «На данный момент эвакуирована 31 машина в Керчи, 39 – в Ялте и четыре – в населенном пункте Приозерное Ленинского района. Это машины, передвижение которых самостоятельно невозможно», – передает сообщение ведомства РИА «Новости». В Ялте машины оказались в русле рек Дерекойка и Водопадная. При этом некоторые автомобили пострадали очень сильно: они сдавлены, у них отсутствуют колеса и стекла. В МЧС уточнили, что работы по эвакуации таких автомобилей еще продолжаются, поэтому приведенная цифра не окончательная. Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 24 человека, один мужчина погиб, двое значатся среди пропавших без вести. Мэр Ялты Янина Павленко призвала жителей подтопленных многоквартирных домов соглашаться на эвакуацию. В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки. В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Украина пригрозила России турецкими беспилотниками 21 июня 2021, 04:56

Киев закупил у Турции ударные беспилотники, чтобы Россия «дважды подумала», прежде чем «атаковать» Украину, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в интервью Anadolu. «Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину...», – приводит слова чиновника РИА «Новости». Кулеба добавил, что Украина якобы закупает вооружения «для защиты». «Если Россия атакует и втянется в крупномасштабный военный конфликт с нами, тогда мы будем применять беспилотники в любой части украинской территории, чтобы защитить себя», – добавил Кулеба в ответ на вопрос о том, может ли Украина применять БПЛА в Донбассе. При этом глава МИД Украины пожаловался, что Россия якобы прикладывает усилия для того, чтобы отговорить другие страны от продажи оружия Киеву. Кулеба также высоко оценил качество турецких беспилотников и заявил о планах оснастить их украинскими двигателями и локализовать производство. Накануне стало известно о планах Польши использовать турецкие беспилотники на востоке НАТО. Ранее Киев договорился с Анкарой о выпуске турецких «Байрактаров» на территории Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в договоренностях Украины и Турции. В апреле Владимир Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией. Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации. Вашингтон не увидел причин для изменения политики в отношении России 21 июня 2021, 08:22

Женевская встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Закон требует, чтобы мы продолжали рассматривать цели санкций, связанные с применением химического оружия», – заявила Псаки, слова которой приводит New York Times. Издание отмечает, что по словам Псаки, период, когда прозвучали слова Салливана, не имеет значения. По словам пресс-секретаря Белого дома, в этом плане после состоявшегося 16 июня в Женеве саммита Россия – США «ничего не изменилось», передает РИА «Новости». Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят «новый пакет санкций» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний России, строящих трубопровод «Северный поток – 2». Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США начали готовить новые санкции против России. В тот же день Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона. Как указал посол Анатолий Антонов после возвращения в США, «это не тот сигнал, которого все ждали после саммита в Женеве». Ранее президент Владимир Путин указал, что если после саммита в Женеве США введут против России новые санкции, то это очередная упущенная возможность в отношениях. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт объяснил принцип формирования федерального списка «Единой России» 20 июня 2021, 14:05 Текст: Олег Исайченко

«Сегодня люди хотят заботы, внимания, защиты и внятной политики на внешнем контуре. Этим и продиктовано появление в федеральной пятерке Шойгу, Лаврова, Проценко, Кузнецовой и Шмелевой», – заявил газете ВЗГЛЯД политконсультант Алексей Куртов, комментируя утверждение списков кандидатов от «Единой России» в Госдуму. «Я вспоминаю, с чего начиналась партия «Единство» (в декабре 2001 года реорганизована в «Единую Россию» – прим. ВЗГЛЯД). Тогда жителям страны была предложена конструкция партии, в которой первые лица олицетворяли собой силу, мужество, защиту и заботу. Речь идет о Сергее Шойгу, генерале Александре Гурове и Александре Карелине – самом сильном человеке того времени. Это были символические, эмоциональные фигуры. Мне кажется, сейчас партия пошла примерно по этому же пути», – отмечает президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. «Сегодня люди хотят заботы, внимания, защиты и внятной политики на внешнем контуре. Этим и продиктовано появление в федеральной пятерке Шойгу, Лаврова, Проценко, Кузнецовой и Шмелевой, – указал собеседник. – Такая пятерка олицетворяет чаяния людей». Это же касается и региональных списков «Единой России». «Партия начала работать с главами территорий. Самые заметные, на мой взгляд, это мэр столицы Сергей Собянин и глава Татарстана Рустам Минниханов. Если брать Татарстан, то там очень здорово налажена работа по схеме «партия – управление республикой – избиратели». Эта «троица» работает постоянно, в ней нет разрывов. Кому как ни Минниханову возглавлять список?» – риторически добавил Куртов. Что касается Москвы, «то именно с Собяниным связаны самые большие надежды по преодолению кризиса и пандемии». «Поэтому партия правильно ставит во главе региональных списков людей, вызывающих безусловное уважение», – подчеркивает эксперт. «Кроме того, Москва – это город с традиционно высокими политическими требованиями к партиям. «Единая Россия» не блещет сверхвысокими показателями, потому что требовательность и понимание политических процессов в столице самые высокие. На мой взгляд, сейчас важно, чтобы ЕР вместе с управленцами довела до избирателей информацию о том, что партия взяла контроль над бюрократией. И в случае успешной кампании, большая часть списка партии окажется проходной», – заключил Куртов. В свою очередь президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов счел федеральный список кандидатов от «Единой России» выверенным. «Это позволяет «Единой России» сконцентрироваться на тех направлениях, которые партия считает выигрышными (защита, внешняя политика, врачи, образование, дети). По ним у провластно настроенных избирателей имеется консенсус», – приводятся его слова на сайте «Единой России». В целом, по словам Виноградова, съезд оказался достаточно заметным событием, итоги которого будут хорошо обсуждаться в позитивном или нейтральном ключе. «Для «Единой России» символически и политически значимо участие Владимира Путина, который, по сути, взял на нем на себя и содержательное лидерство, и подготовку проекта федерального списка», – заключил он. Напомним, съезд «Единой России» прошел 19 июня в Москве. Партия выдвинула на выборы в Госдуму более 600 кандидатов по одномандатным округам и территориальным группам. Президент России Владимир Путин рекомендовал «пятерку» лидеров федерального списка партии на выборах в сентябре, все кандидатуры были одобрены участниками съезда. Помимо министра обороны Сергея Шойгу, в нее вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева, а также уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Также в субботу ЕР утвердила проект предвыборной программы партии на выборы. Выборы в Госдуму планируется провести во второй половине сентября 2021 года, избирательная кампания началась 17 июня. ЕР стала первой партией, которая провела съезд и выдвинула списки, теперь они должны быть заверены ЦИК. Врачи указали на правила безопасности при жаре 20 июня 2021, 16:54

«Жара вредна для всех, поэтому важно обезопасить себя тенечком и панамками», – заявил газете ВЗГЛЯД врач-терапевт Александр Карабиненко. Так он отреагировал на сообщения о жаркой погоде, которая установилась в столичном регионе на фоне дефицита осадков и облаков. «Все люди разные и с разными угрозами возникновения тех или иных заболеваний. Но несмотря на индивидуальность, главное – сообразно обстановке не перегреваться на солнце. Это вредно для всех», – рассказал врач-терапевт и пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко. «Люди должны сами включать свой мозг и прятаться в тенечек, надевая панамки. Если у кого-то слабое горло – зачем ему баловаться в жару мороженым или холодными напитками? Это также может привести к неприятным последствиям», – добавил собеседник. «Тем не менее такие жаркие периоды в Москве и других регионах России были и ранее. И до 40 градусов жара доходила. Но ничего, все остались живы. Поэтому, повторюсь, важно не перегреваться на солнце и обезопасить себя тенечком и панамками», – подытожил Карабиненко. В то же время врач-терапевт Александр Барвинский напомнил, что прямые солнечные лучи для человека опасны риском получить тепловой удар. Поэтому в жаркую погоду необходимо следовать некоторым простым правилам. «В первую очередь следует носить головной убор белого цвета и не проводить слишком много времени на солнце. Кроме того, нужно стараться проводить время в лесу или просто в тени. Также необходимо своевременно охлаждаться, пить достаточно жидкости и не переедать. А если избегать стрессов и нормально высыпаться – тогда наша устойчивость в жару возрастет», – убежден Барвинский. Напомним, в воскресенье синоптики пообещали москвичам жаркую погоду. Кроме того, в июле и августе в Москве ожидается дефицит осадков, температура воздуха вернется в климатическую норму ближе к середине августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Настоящее лето – это надолго», – добавил синоптик. В свою очередь глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об опасности перегрева в жару и призвал граждан, в том числе вакцинирующихся против коронавируса, избегать перегрева. «Всем гипертоникам, всем диабетикам надо быть аккуратными, на жаре только марафонцы могут некоторое время себя комфортно чувствовать. От перегрева надо оберегаться, не надо себя ставить в экстремальные условия», – пояснил ученый. Также он рассказал, что нет никаких противопоказаний против купания в водоемах после вакцинирования, главное – не делать марафонских заплывов, чтобы у организма оставались силы на выработку антител к коронавирусу. «Если люди просто купаются, плескаются, окунаются – сколько хотите. Не истощать себя, не изматывать физически... А утренняя зарядка, растяжка даже рекомендуются», – рассказал ученый. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Танки сгорели на трассе в Польше после аварии грузовиков 20 июня 2021, 18:20

В Польше столкнулись грузовики, перевозившие танки, после столкновения начался пожар, и военная техника загорелась, сообщают местные СМИ. Происшествие случилось недалеко от города Щецин на трассе A6, после столкновения произошло возгорание, пишет портал Wszczecinie. Также на месте были слышны взрывы, полиция оцепила место происшествия и заблокировала проезд для автотранспорта. На место прибыли пять пожарных расчетов. О пострадавших не сообщается, также нет данных о том, сколько именно танков сгорело и насколько серьезными оказались повреждения. В начале мая на репетиции Дня Победы в Уфе загорелся советский танк Т-26. В МЧС сообщали, что возгорание произошло из-за розлива топлива. Танк относился к частной коллекции. Авиакомпания «Победа» решила возобновить рейсы Москва – Анталья 20 июня 2021, 11:17 Текст: Елена Мирошниченко

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») принял решение возобновить полеты из Москвы сразу в два аэропорта турецкой Антальи, рейсы будут возобновлены с 1 июля, сообщила журналистам представитель компании. «Победа» с 1 июля начнет летать из московского Внуково сразу в два аэропорта Антальи – Анталью и Газипашу. Продажа на ежедневные рейсы возобновилась сегодня», – сказала представитель перевозчика. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что лоукостер «Победа» с 12 июня открывает рейсы из Москвы в Рим. Напомним, российский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром. Возобновление и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня. Онколог перечислил признаки рака печени 20 июня 2021, 19:05 Текст: Алексей Дегтярев

Признаки развития онкологического заболевания печени трудно разобрать самостоятельно, пациентам необходимо опираться на «малые признаки», заявил врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев. «Есть так называемый синдром малых признаков, который характерен и для целого ряда других онкологических заболеваний: это апатия, слабость, потеря веса, болевые ощущения. Такие симптомы возникают. А дальше все будет зависеть от того, где находится опухоль. Если опухоль находится в воротах печени и прижимает желчные протоки, пациент может пожелтеть, если опухоль находится на периферии и растягивает капсулу печени, будут достаточно выраженные болевые ощущения», – рассказал Пылев в радиостанции «Говорит Москва». По его словам, необходимо регулярно проводить обследование, это поможет выявить заболевание на ранней стадии. В мае главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков отмечал, что ранними симптомами онкологических заболеваний могут быть немотивированное похудение, наличие уплотнений и изменение давно существовавших родимых пятен. Европа начала скупать российские товары на фоне пандемии 20 июня 2021, 14:50 Текст: Елена Мирошниченко

Взаимный торговый оборот России и Европы за первые четыре месяца 2021 года составил 70,3 млрд евро, так, Россия стала одним из главных поставщиков товаров для стран ЕС, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС). Отмечается, что ЕС традиционно остается основным торговым партнером России. На его долю в первом квартале пришлось 35,5% внешнего товарооборота. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФТС. Как сообщает ФТС, преимущественно ЕС покупает продукцию топливно-энергетического комплекса, поставки природного газа на фоне аномально холодной и затяжной зимы значительно выросли. «Газпром» отмечает, что за три месяца этот показатель увеличился на 30,7% в годовом исчислении. В свою очередь Россия получает технологии, комплектующие, исходники для аграрного сектора. Ранее сообщалось, что оборот торговли между Россией и Украиной вырос в январе-апреле и составил 3,292 миллиарда долларов, увеличившись на 1,4% в годовом выражении.