Утверждены списки кандидатов от «Единой России» в Госдуму Эксперт назвал преимущества федерального списка кандидатов ЕР 20 июня 2021, 12:31 Текст: Елизавета Булкина

Федеральный список кандидатов «Единой России» достаточно выверен: никто из предложенных людей не имеет высокого антирейтинга и отторжения со стороны потенциальных сторонников партии, заявил президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Это позволяет «Единой России» сконцентрироваться на тех направлениях, которые партия считает выигрышными (защита, внешняя политика, врачи, образование, дети). По ним у провластно настроенных избирателей имеется консенсус», – приводятся его слова на сайте «Единой России». Виноградов назвал участие губернаторов в региональных списках ожидаемым, как и их состав. «При условии наличия глав регионов от оппозиционных партий деление губернаторов на членов «Единой России» и беспартийных утратило былую актуальность, а приход [губернатора Пермского края] Дмитрия Махонина и [главы Иркутской области] Игоря Кобзева в списки прогнозировался в регионах», – сказал политолог. В целом, по словам Виноградова, съезд оказался достаточно заметным событием, итоги которого будут хорошо обсуждаться в позитивном или нейтральном ключе. «Для «Единой России» символически и политически значимо участие Владимира Путина, который по сути взял на нем на себя и содержательное лидерство, и подготовку проекта федерального списка», – заключил он. Напомним, съезд «Единой России» прошел 19 июня в Москве. Партия выдвинула на выборы в Госдуму более 600 кандидатов по одномандатным округам и территориальным группам. Президент России Владимир Путин рекомендовал «пятерку» лидеров федерального списка партии на выборах в сентябре, все кандидатуры были одобрены участниками Съезда. Помимо министра обороны Сергея Шойгу, в нее вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева, а также уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. В свою очередь глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, член фракции ЕР Василий Пискарев, отметил, что из федерального списка партии следует вывод, «какие магистральные, фундаментальные направления будут являться теми путями, по которым нам предстоит идти вперед в ближайшее время». По словам Пискарева, главы Минобороны и МИД России в этом списке символизируют защиту государства от иностранного вмешательства, сохранение ее суверенитета и целостности, передает РИА «Новости». «Дальше идет тоже очень важное направление –не случайно были названы и фамилии уполномоченного по правам ребенка Кузнецовой Анны Юрьевны, и Дениса Проценко, главного врача известной больницы, которая занимается как раз лечением граждан, – врач и детский омбудсмен. Это защита детей, защита здоровья наших граждан. Не случайно было сказано, что семья, дети – это одно из самых главных направлений, приоритетов и в нашей дальнейшей работе», – подчеркнул глава думского комитета. Он добавил, что речь идет о «перспективах, будущем нашей страны». «Елена Шмелева – один из ярких политических деятелей, которые как раз занимаются вопросами формирования будущего, она курирует вопросы одаренных детей, а это тоже наше будущее. Поэтому здесь три ярких фундаментальных направления вместе объединены, и над этим и будем дальше работать», – заключил парламентарий. Выборы в Госдуму планируется провести во второй половине сентября 2021 года, избирательная кампания началась 17 июня. ЕР стала первой партией, которая провела съезд и выдвинула списки, теперь они должны быть заверены ЦИК. Напомним, в субботу ЕР также утвердила проект предвыборной программы партии на выборы.

Тайное голосование на съезде «Единой России» пройдет в отдельном помещении 18 июня 2021, 12:35 Текст: Алина Назарова

Тайное голосование на съезде «Единой России» для соблюдения мер безопасности пройдет в отдельно стоящем помещении и на расстоянии социальной дистанции между участниками процедуры. Как отметили в партии, особое внимание организаторы съезда уделят процедуре тайного голосования делегатов. Его проведут в отдельно стоящем помещении «Экспоцентра». Потоки участников будут разделены, расстояние между голосующими строго регламентировано. В зоне голосования все участники смогут обработать руки санитайзерами. Также дезинфицировать будут тач-панели, с помощью которых пройдет голосование, и все помещения, где установят обеззараживатели воздуха. Кроме того, на съезде будет работать пункт экспресс-тестирования на ковид, говорится в сообщении на сайте «Единой России». Онлайн-трансляцию для представителей прессы и всех желающих организуют на официальном сайте «Единой России» и в социальных сетях. На месте освещать работу съезда будет сокращенный пул федеральных телеканалов, печатных и интернет-СМИ. Напомним, съезд «Единой России» пройдет 19 июня в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной в Москве. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой партия предприняла исчерпывающие меры для обеспечения безопасности участников мероприятия. Число его делегатов и гостей сокращено втрое. Все они накануне должны пройти ПЦР-тестирование и иметь при себе во время регистрации справку об отсутствии коронавируса. Всем участникам будут выдавать защитные маски и обновлять их каждые полчаса. Делегаты съезда утвердят список кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в сентябре, а также основные направления предвыборной программы партии. После этого документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений от граждан и представителей экспертного сообщества. Путин предложил освободить семьи с двумя детьми от налога с продажи квартиры при покупке новой 19 июня 2021, 15:21

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой. «Предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья», – приводит РИА «Новости» слова президента. «Бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение, родился еще ребенок. И квартира становится уже слишком мала для этой семьи», – сказал Путин. Он пояснил, что при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог. «Порой эта сумма для конкретной семьи является значительной, именно ее и не хватает для того, чтобы эта семья при рождении детей последующих смогла быстрее купить новое жилье», – объяснил президент. Ранее Путин назвал поддержку семей с детьми одним из приоритетов ЕР. Мероприятие проходит на фоне роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничений в столице, поэтому число гостей и делегатов сокращено втрое. По данным партии, съезд проводится с учётом всех эпидемиологических мер безопасности. Нынешний съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам. Съезд открыл председатель партии Дмитрий Медведев. Ранее пресс-секретаря президента Дмитрий Песков заявлял, что глава государства подготовил «важное содержательное выступление». Отвечая на вопрос, поступало ли предложение возглавить список партии Путину, который с 2008 по 2012 годы был председателем единороссов, а также возглавлял список на выборы в Госдуму пятого созыва, представитель Кремля сказал, что «никакого решения на эту тему не принималось». Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Путин предложил пятерку лидеров списка ЕР на выборах 19 июня 2021, 15:39

Фото: кадр из опубликованного видео

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин на съезде «Единой России» в пятерку федерального списка ЕР предложил главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, детского омбудсмена Анну Кузнецову и сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву. «На мой взгляд этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике – у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые. Но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни», – цитирует президента ТАСС. Он также пожелал кандидатам от ЕР успехов на выборах. «В достижении стоящих перед нами амбициозных – прямо скажем – целей – значим вклад каждого, и уверен: всех нас объединяет общая ответственность за успешное развитие страны, за благополучие нашего народа, за судьбу нашего Отечества. Я хочу пожелать вам успешной работы – успешной работы съезда, успехов на выборах в интересах России и за Россию», – обратился к ним Путин. Председатель ЕР, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил надежду, что в партии поддержат предложение главы государства по кандидатурам списка. «Федеральный список «Единой России», как только что сказал президент нашей страны, должны возглавить самые достойные люди. Наши товарищи, наши единомышленники, которые уже сегодня работают на общий результат партии в самых разных направлениях», – сказал Медведев. «Я рассчитываю, что вы, уважаемые коллеги, поддержите предложение президента», – указал председатель партии. Глава государства отметил, что сейчас все партии готовятся к выборам, определяют стратегию, тактику, планируя показать максимальный результат. «Уверен, что «Единая Россия» ставит перед собой самую высокую планку – подтвердить лидерство, добиться победы на выборах», – приводит слова президента РИА «Новости». Общей же для всех задачей, указал Путин, должно быть проведение честных выборов, отражающих волю народа. По его словам, необходимо сделать все, чтобы «выборы прошли честно и в соответствии с законом, чтобы их результаты выражали истинную волю народа, пользовались безусловным доверием со стороны граждан страны». «Избирательная кампания – это всегда испытание, в том числе для политической системы в целом, она проверяется на прочность, эффективность. У «Единой России» и здесь особая роль. Партия-лидер обязана быть примером в создании атмосферы открытого, конкурентного политического состязания», – подчеркнул он. Песков подтвердил личное участие Путина в съезде «Единой России» 18 июня 2021, 13:28

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Текст: Мария Бобылева

Съезд «Единой России» из-за пандемии пройдет с ограничениями, но президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии лично, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент готовится к завтрашнему выступлению на съезде «Единой России», который пройдет со всеми ковидными ограничениями. Президент тоже примет участие со всеми ковидными ограничениями. Условия диктуют такую необходимость. Но в то же время ожидаем его важное содержательное выступление», – рассказал Песков, передает РИА «Новости». Он добавил, что график президента пока не меняется из-за обострения ситуации с распространением коронавируса в стране. В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. По его словам, столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса. Путин подписал указ о сентябрьских выборах в Госдуму 17 июня 2021, 22:46

Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября, сообщила пресс-служба Кремля. По закону с момента официальной публикации документа в России начинается федеральная избирательная кампания, передает ТАСС. Текст указа «О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва» опубликован на сайте Кремля. «Назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на 19 сентября 2021 года, – говорится в документе. – Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования». Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев сообщил, что порядок голосования на выборах депутатов Госдумы будет принят «вероятно, на этой неделе», передает РИА «Новости». Позднее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что заседание Центризбиркома, на котором планируется утвердить календарный план избирательной кампании, состоится 18 июня. На заседании будет принято и решение о длительности голосования на выборах в Госдуму. Напомним, председатель Центризбиркома Элла Памфилова провела встречу с экспертами и политологами, чтобы обсудить вопрос о применении многодневного голосования на выборах в сентябре. Путин в интервью американской телекомпании NBC указывал, что политическая система в России развивается, в частности в различных выборных процессах в сентябре будут принимать участие 32 партии. Оглашен общефедеральный список «Единой России» на выборы 19 июня 2021, 17:09 Текст: Алексей Дегтярев

В общефедеральную часть списка ЕР на выборы в Госдуму в сентябре вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и главврач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко. Список зачитал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак на съезде «Единой России» в субботу, передает ТАСС. Также участники съезда утвердили проект предвыборной программы партии на выборы, документ планируется представить во второй половине августа на втором этапе съезда, сообщает РИА «Новости». Председатель ЕР Дмитрий Медведев назвал предвыборную программу партии «народной», по его словам, регионы смогли направить свои предложения по ее формированию. Турчак отметил, что предложения отбирались не только от регионов, но также из муниципалитетов, чтобы «каждый житель увидел в этой программе себя». Напомним, в субботу президент Владимир Путин предложил в пятерку федерального списка ЕР предложил главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, детского омбудсмена Анну Кузнецову и сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву. Шойгу заявил, что постарается оправдать доверие в случае поддержки включения его в список лидеров «Единой России». Кузнецова предложила выплачивать «декретные» для бабушек и дедушек 19 июня 2021, 17:22 Текст: Вера Басилая

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, выступая на съезде «Единой России», предложила предусмотреть «декретные выплаты» для бабушек и дедушек, которые помогают с детьми, а годы, которые родители тратят на воспитание детей, включать в трудовой стаж. «Не могу не сказать о той традиции, которая сложилась в России – помощь наших бабушек и дедушек в воспитании семей. Почему бы их не поддержать и не предусмотреть на этот период специальные декретные выплаты для бабушек и дедушек? Это тоже могло бы служить большим подспорьем, в том числе и для молодых семей особенно», – цитирует РИА «Новости» Кузнецову. По ее словам, размер материнского капитала должен расти, формы поддержки нужно расширять. «Очень важно уважительно относиться к труду родителей, например, те годы, которые папа, мама тратят на воспитание детей учитывать в стаже. Конечно, мы понимаем, что это было бы очень важно для многодетной семьи, но, мне кажется, эта мера поддержки может быть актуальной для многих семей», – отметила она. Ранее президент Владимир Путин на съезде «Единой России» в пятерку федерального списка ЕР предложил детского омбудсмена Анну Кузнецову, а также главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко и сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву. Политолог рассказал о выявленных попытках зарубежного вмешательства в российские выборы 18 июня 2021, 19:49

Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Текст: Елена Лексина

«Раз за разом на региональные выборы выезжают группы людей, которые под видом журналистов занимаются провокациями и распространяют дезинформацию в Сети», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев. Сегодня в Совете Федерации был представлен доклад о попытках зарубежного вмешательства в предстоящие думские выборы. «Мы проводим совместные заседания с комиссией Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Наблюдаем, как раз за разом на региональные выборы выезжают группы людей, которые под видом журналистов занимаются провокациями и распространяют дезинформацию в Сети. На основе полученных данных уже можно пресечь такую деятельность», – рассказал руководитель рабочей группы Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием, директор Института проблем демократии Максим Григорьев. «Мы информируем наши общественные штабы в регионах. Наши наблюдатели присутствуют на всех избирательных участках. Они видят, что происходит. При этом наши общественные штабы отслеживают, какая информация потом размещается в Сети, кто приезжает, на какие участки и в каком составе», – указывает Григорьев. По его мнению, в попытках заранее скомпрометировать результаты будущих парламентских выборов заинтересованы власти Соединенных Штатов. «Они и не скрывают этого. США проводят политику по сдерживанию России, одним из инструментов которой остается подрыв авторитета общественно-политических институтов, – пояснил собеседник. – Кроме того, после провальной фальсификации выборов у себя в стране американские политики стараются показать, что другие страны в этом отношении ничем не лучше». «Но у нас имеются все необходимые возможности для пресечения подрывной деятельности. Если вдруг будут замечены какие-то фейки, то мы с необходимыми доказательствами на руках сможем либо остановить их распространение, либо опровергнуть. Гражданское общество России не допустит фальсификации итогов парламентских выборов», – заключил Григорьев. Напомним, глава мониторинговой группы комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Владимир Джабаров представил промежуточный отчет о попытках зарубежного вмешательства в российские выборы этого года. По словам Джабарова, рабочей группой комиссии зафиксированы попытки еще в ходе выборной кампании организовать ее компрометацию. Как следует из отчета, «иностранные центры, прежде всего американские, стран ЕС, НАТО и Украины, еще до официального объявления российских парламентских выборов начали активную, масштабную и системную работу по их дискредитации». В комиссии уточнили, что конкретная деструктивная работа была начата весной и координируется Госдепартаментом США. Как указали в комиссии, в частности, планируется выдвижение многочисленных кандидатов в депутаты Госдумы из числа лиц, которые заведомо не имеют законных оснований быть зарегистрированными, либо цель которых – получить не статус кандидата, а отказ в регистрации. То есть главная задача этих лиц – создать условия для раздувания скандалов и информационных поводов для антироссийской пропаганды, указали в Совфеде. Кроме того, с использованием современных информационно-компьютерных технологий, включая технологии «искусственного интеллекта», предусмотрена фабрикация видеоматериалов на основе записей с веб-камер на участках для голосования. Впоследствии такого рода подтасовки предполагается использовать в качестве псевдодоказательств неких массовых нарушений, уточнили в комиссии. «При этом, судя по всему, конечной целью этой работы является максимальная дискредитация всей избирательной системы России к президентской избирательной кампании 2024 года», – отмечается в документе. Между тем в Совфеде подчеркнули, что российская политическая система надежно защищена, а ее законодательство, включая недавно принятые законы, закрывает многие лазейки, которыми пытались пользоваться различные антироссийские зарубежные центры. Выборы-2021: ЕР борется за экологию, а эсеры спасают животных 18 июня 2021, 08:50 Текст: Андрей Самохин

Думская фракция ЕР отчиталась о своих инициативах в сфере экологии. «Новые люди» предложили запретить горсоветам выбирать мэров. Эсеры внесли законопроект о защите животных от жестокого обращения. Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия») заявила, что уходящий состав Госдумы оказался самым «экологичным» за всю историю нижней палаты, что не было случайностью. Тема экологии, по ее мнению, оказалась сегодня у избирателей на втором месте по важности после здравоохранения. В числе главных заслуг партии в этой сфере Тимофеева назвала «мусорную реформу», законы о регулировании вредных выбросов, об ответственности за разлив нефти, об открытом доступе к экологической информации. Вице-спикер выразила надежду на то, что новый созыв Госдумы продолжит работу над решением экологических проблем, в частности подготовит запрет пластиковой одноразовой посуды. В партии «Новые люди» завершили работу над законопроектом, в соответствии с которым выбирать мэров в России должны только сами жители городов. До сих пор во многих российских городах мэра назначали депутаты горсовета. Как заявила соавтор проекта, руководитель фракции «Новых людей» в новосибирском Заксобрании Дарья Карасева, назначенный мэр «ощущает себя чиновником». «Только в случае прямых выборов повышается личная ответственность градоначальника перед каждым жителем», – добавила она. Проект рассмотрят сначала в парламенте Новосибирской области, а в случае одобрения направят в Госдуму, сообщает АиФ. В думской фракции «Справедливой России» обратились к теме защиты прав животных. Эсеры внесли законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. Инициатива предусматривает повышение штрафов по соответствующей статье 245 УК в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей (сейчас это соответственно 100 тыс. и 300 тыс. рублей). Статью предлагается дополнить примечанием, подробно раскрывающим термин «жестокое обращение с животными». Кроме того, эсеры намерены выделить в отдельный состав преступления против редких и краснокнижных животных. За жестокое обращение с ними предлагается наказывать штрафами от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет, сообщает ТАСС. «Экологические вызовы крайне важны, они требуют пристального внимания законодателей. То, что «Единая Россия» откликается на них, можно только приветствовать, – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. – Однако трудно утверждать, что «зеленая» тема может волновать всю страну, большинство избирателей. Экология важна, но ситуативно. Люди обращаются к этой теме, когда возникает серьезная проблема, касающаяся их жизни и здоровья, как это было с мусорным полигоном в Архангельской области или с разливом топлива в Норильске». Данилин сомневается, что «электоральный отклик» на внесенные партией «зеленые» законопроекты будет велик – в отличие от инициатив единороссов в области соцобеспечения и здравоохранения. «Прямые выборы мэра – популярная идея и хорошая инициатива с электоральной точки зрения», – заявил руководитель Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко, комментируя проект партии «Новые люди». «С помощью этой инициативы партия Алексея Нечаева конкурирует с партиями либерального толка. Этот «фланг» сейчас оголен, так что у «Новых людей» есть возможность захватить достаточно серьезный сегмент либерального поля. К тому же идею изначально представила одно из публичных лиц партии – Сардана Авксентьева, популярность которой выходит далеко за пределы Якутска. Мы видим, насколько удачно сейчас проходят ее поездки по регионам. Авксентьева представляет собой идеального мэра, избранного на прямых выборах», – считает Минченко. «Сам по себе законопроект, предлагающий не назначать, а определять глав российских городов в ходе прямых выборов, очень актуален. Дело в том, что аргументы в пользу непрямых выборов, в пользу идеи «сити-менеджеров» оказались несостоятельны как с точки зрения коррупциогенности, так и эффективности назначенцев в сравнении с избранным мэром», – считает эксперт. Внесенный в Госдуму законопроект «Справедливой России», ужесточающий ответственность за жестокое обращение с животными, отражает запрос общества на гуманизацию в целом и на широкое понимание справедливости, считает Минченко. «Так что эта инициатива СР не вредит общей линии партии. Важно даже то обстоятельство, что она поляризует общество. Кто-то говорит, что надо строже наказывать за жестокое обращение с животными, а кто-то считает, что людей затерроризировали бродячие собаки и пора инициировать их отстрел», – пояснил эксперт. «Для такой нишевой партии, как СР, «поляризующие» инициативы как раз и полезны, хотя и не являются ее центральной повесткой», – подытожил Минченко. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Эксперт: «Единая Россия» находится в отличной форме и пережила настоящее обновление 19 июня 2021, 17:43

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

В первую пятерку «Единой России» вошли люди из совершенно разных сфер, поэтому список оказался мощным и сбалансированным, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Она считает, что партия проведет активную избирательную кампанию и получит весомый результат на предстоящих выборах. Первая пятерка была озвучена Владимиром Путиным на проходящем предвыборном съезде «Единой России». «Первая пятерка «Единой России» очень мощная. В ней оказались люди из совершенно разных сфер», – считает политолог Анна Федорова. Руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, отметила эксперт, символизирует стремление партии к инновациям, а уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова прекрасно владеет социальной проблематикой. «Возглавляющий больницу в Коммунарке Денис Проценко – символ борьбы с коронавирусом. И понятно, что политические тяжеловесы – министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров – создают в целом мощную и сбалансированную первую пятерку списка «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму», – уверена Федорова. По ее словам, появление первой пятерки в таком составе стало серьезным достижением для партии и соответствует лидирующей роли «Единой России» в избирательном процессе. Кроме того, по итогам завершившихся недавно праймериз можно сделать вывод о том, что в целом партия прошла процесс обновления. «Настоящее обновление – это не только появление пятерки лидеров, это изменения в избирательных списках. По итогам праймериз в партию пришло много новых людей. Более того, не будут баллотироваться порядка 30% действующих депутатов, то есть можно говорить о серьезном обновлении. Партия совершила немало кадровых перестановок», – подчеркивает политолог. Что касается прогноза на предстоящие выборы, которые были назначены на 19 сентября, то «Единая Россия» «наберет за 40%». «Партия находится в хорошей форме. Если текущие опросы дают ей около 35%, то во время избирательной кампании рейтинг подрастет естественным образом и можно ожидать 40-45%», – уверена эксперт. Федорова отметила также прозвучавшее на съезде выступление президента. «Владимир Путин – основатель «Единой России» и ее неформальный лидер. ЕР всегда ориентируется на него и называет себя партией президента. Послание главы государства Федеральному Собранию лежит в основе программы партии. То есть «Единая Россия» связана с президентом очень тесно и озвученные Владимиром Путиным инициативы – неплохой импульс для партии», – подытожила Федорова. В субботу президент Владимир Путин предложил на съезде «Единой России» пятерку федерального списка ЕР. «На мой взгляд этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике – у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые. Но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни», – сказал Путин. Глава государства отметил, что сейчас все партии готовятся к выборам, определяют стратегию, тактику, планируя показать максимальный результат. «Уверен, что «Единая Россия» ставит перед собой самую высокую планку – подтвердить лидерство, добиться победы на выборах», – уверен президент. В свою очередь председатель ЕР, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил надежду, что в партии поддержат предложение главы государства по кандидатурам списка. По его словам, необходимо сделать все, чтобы «выборы прошли честно и в соответствии с законом, чтобы их результаты выражали истинную волю народа, пользовались безусловным доверием со стороны граждан страны». Утверждены списки кандидатов от «Единой России» в Госдуму 19 июня 2021, 18:21 Текст: Алексей Дегтярев

На съезде «Единой России» утвердили списки кандидатов на выборы в Госдуму по федеральному округу и одномандатным округам, их утвердили после тайного голосования. В общефедеральную часть списка по предложению президента Владимира Путина вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, передает ТАСС. Список разделили на 57 региональных групп. Выборы в Госдуму планируется провести во второй половине сентября 2021 года, избирательная кампания началась 17 июня. ЕР стала первой партией, которая провела съезд и выдвинула списки, теперь они должны быть заверены ЦИК. Напомним, в субботу ЕР также утвердила проект предвыборной программы партии на выборы. Шойгу пообещал оправдать доверие в случае включения в пятерку лидеров списка ЕР 19 июня 2021, 16:18 Текст: Алексей Дегтярев

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что постарается оправдать доверие в случае поддержки включения его в список лидеров «Единой России». «Начать хочу со слов благодарности за то доверие, которое высказал и выразил нам, мне, наш президент Владимир Владимирович Путин, верховный главнокомандующий, доверие представлять нашу партию на выборах в Государственную думу», – заявил Шойгу, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24». Министр подчеркнул, что это серьезная и ответственная задача, Шойгу пообещал сделать все, чтобы оправдать оказанное доверие в случае включения в партийный список. В субботу президент Владимир Путин предложил в пятерку федерального списка ЕР предложил главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, детского омбудсмена Анну Кузнецову и сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву. «Список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике – у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые. Но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни», – отметил Путин. Путин: Надо не просто слышать людей, а чувствовать их сердцем 19 июня 2021, 15:47 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин на съезде «Единой России» заявил, что нужно не просто слышать людей, а чувствовать их сердцем, отметив, что народные избранники должны ставить интересы граждан выше личных интересов. «Надо обязательно советоваться с людьми, не просто слышать их, а знать, сопереживать их проблемам, заботам, невзгодам подчас, чувствовать, что называется сердцем, чем живет каждый конкретный рядовой гражданин Российской Федерации», – приводит РИА «Новости» слова Путина. Он отметил, что народные избранники должны ставить интересы граждан выше своих личных интересов, стремиться разобраться и помочь в каждой конкретной ситуации. Кроме того, в соответствии с мнением людей расставлять приоритеты в своей работе, программа партии–лидера должна быть по-настоящему народной, добавил он. В свою очередь председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия полностью готова к упорной борьбе на выборах и ставит цель одержать уверенную и честную победу. «Как абсолютно справедливо сказал Владимир Владимирович [Путин], борьба [на выборах] будет действительно непростой, упорной. Но я надеюсь, выражу наше общее мнение: мы к этой борьбе полностью готовы. Одна из наших целей, чтобы выигрыш на выборах прошел уверенно, честно, в открытой борьбе», – цитирует «Как абсолютно справедливо сказал Владимир Владимирович [Путин], борьба [на выборах] будет действительно непростой, упорной. Но я надеюсь, выражу наше общее мнение: мы к этой борьбе полностью готовы. Одна из наших целей, чтобы выигрыш на выборах прошел уверенно, честно, в открытой борьбе», – цитирует ТАСС Медведева. Нынешний съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам. Съезд открыл председатель партии Дмитрий Медведев. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что глава государства подготовил «важное содержательное выступление». Отвечая на вопрос, поступало ли предложение возглавить список партии Путину, который с 2008 по 2012 годы был председателем единороссов, а также возглавлял список на выборы в Госдуму пятого созыва, представитель Кремля сказал, что «никакого решения на эту тему не принималось». Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Путин обозначит основные направления для «Единой России» на ближайшие годы 18 июня 2021, 15:31 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин в субботу на съезде «Единой России» обозначит ключевые направления деятельности партии на ближайшие годы, сообщила пресс-служба Кремля. «Президент России выступит на съезде партии «Единая Россия», который пройдет в Москве 19 июня. В преддверии выборов в Государственную думу и другие избираемые органы власти, которые состоятся 19 сентября в единый день голосования, Владимир Путин обозначит ключевые направления деятельности крупнейшей парламентской партии на ближайшие годы», — передает сообщение ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что съезд «Единой России» из-за пандемии пройдет с ограничениями, но президент Путин примет участие в мероприятии лично. Делегатов с положительным ПЦР-тестом на COVID не допустят на съезд «Единой России» 18 июня 2021, 16:55 Текст: Елена Лексина

Съезд «Единой России» пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в связи с обострением ситуации с заболеваемостью COVID, рассказал газете ВЗГЛЯД эпидемиолог Михаил Лебедев. «Это не рядовое мероприятие, поэтому важно обеспечить самое строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм», – заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. «В каждой зоне мероприятия будут находиться санитайзеры, а воздух будет обеззаражен рециркуляторами», – добавил Лебедев. Он уточнил, что накануне мероприятия все участники должны будут пройти тестирование на коронавирус методом ПЦР и только делегаты с отрицательным тестом смогут принять участие в съезде. Кроме того, в «Экспоцентре» будет работать пункт экспресс-тестирования. «Конечно же, все участники в обязательном порядке будут носить маски, которые необходимо будет обновлять каждые полчаса», – подчеркнул собеседник.



По его словам, между делегатами будет установлена социальная дистанция, она будет соблюдаться даже во время проведения тайного голосования. А само тайное голосование будет проходить в отдельном помещении. Он также напомнил, что число делегатов и гостей съезда будет сокращено почти втрое. «Участникам будут напоминать о соблюдении мер безопасности, в частности, о необходимости вовремя сменить маску. В последние дни ситуация с коронавирусной инфекцией вновь обострилась, поэтому контроль за соблюдением всех предписанных норм крайне необходим», – заключил Лебедев. Съезд «Единой России» пройдет 19 июня в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной в Москве. Делегаты Съезда утвердят список кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в сентябре, а также основные направления предвыборной программы партии. После этого документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений от граждан и представителей экспертного сообщества.