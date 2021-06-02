В России создадут «быстрые» тесты на опасные инфекции

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что к концу года в России создадут «быстрые» тесты на пять опасных инфекций, которые покажут результат за 60 минут.

«Также мы работаем не только над быстрым созданием тестов, но и над быстрыми тестами. Очень важно максимально быстро получать информацию по инфекции, которая циркулирует, которой может быть заражен человек. Уже к концу этого года будут созданы быстрые за 60 минут тесты на пять эпидемически важных инфекций», – сказала Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, передает РИА «Новости».

Как уточнила вице-премьер, тесты планируется создать на коронавирус, грипп, сальмонеллез, туберкулез и устойчивый к антибиотикам стафилококк.

В апреле российская биотехнологическая компания «Биопалитра» запустила в Санкт-Петербурге серийное производство первой в мире комбинированной тест-системы «МультиСКРИН» для диагностики ВИЧ, гепатитов В и С, сифилиса, которая позволяет одновременно проверить наличие сразу четырех этих заболеваний.