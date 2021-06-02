Выборы-2021: ЕР подключает сельчанам газ, а «Коммунисты России» ссорятся с «Rammstein»

Единороссы оперативно подготовили и провели через Госдуму закон о бесплатном подключении участков рядовых граждан к газопроводам. В КПРФ назвали ошибкой то, что Донбасс до сих пор не включен в состав России. Тем временем, «Коммунисты России» пожаловались в прокуратуру на ролик группы «Rammstein».

Госдума приняла поправки «Единой России» в закон о бесплатной газификации для населения. Первый этап подключений будет проведен до 2023 года, второй – до 2030 года. Как отметил руководитель фракции единороссов Сергей Неверов, поправки направлены на решение задачи, которую ставил в послании к парламенту президент Владимир Путин – бесплатно довести газ до каждого участка.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин добавил, что документ позволит огромному количеству людей – не только тем, кто проживает на селе – подключиться к газу. «Уйдут в прошлое печное отопление, поиск дров и угля, а значит, жизнь человека станет более комфортной», – пояснил спикер.

В КПРФ выступили с громким внешнеполитическим заявлением. Москве стоило бы присоединить к своей территории не только Крым, но и ДНР и ЛНР, считает секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. Более того, по мнению Обухова, необходимо проложить сухопутный коридор в сторону полуострова. «Геополитическая ниточка в виде Крымского моста, которая притягивает Крым к России, – это очень слабо. Должна быть решена проблема Новороссии, тогда можно будет говорить, что Крым наш окончательно», – цитирует Обухова сайт КПРФ.

Появившийся в Международный день защиты детей клип солиста немецкой группы «Раммштайн» Тилля Линдеманна «Я ненавижу детей» возмутил руководство «Коммунистов России». Сюжет клипа строится на том, что главный герой мстит одноклассникам за издевательства, пережитые в советской школе. Ролик содержит сцены жестоких убийств – на фоне советской символики. В том числе в клипе фигурирует кровоточащий бюст Ленина.

Лидер партии Максим Сурайкин поручил своим юристам направить в этой связи жалобу в Генпрокуратуру, назвав ролик Линдеманна «клеветой на советскую историю». По мнению Сурайкина, «фактически это китч, который делается обычно, чтобы малозначимый исполнитель привлек к себе внимание», – цитирует политика «Газета.ру». Тем не менее, полагает Сурайкин, ролик «содержит уголовный состав».

«Единая Россия» вполне может записать в свой актив принятый закон о бесплатном подключении к газу, ведь подобных действий в обществе очень ждали, – считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. – Проработка такого сложного – и с правовой, и с экономической точки зрения – закона требует ресурсов. И тут надо отдать должное единороссам. Они отработали очень оперативно и качественно».

Собеседник напомнил, что важная и болезненная для многих регионов тема дороговизны подключения к газу прозвучала в апреле, в послании президента Федеральному собранию, но именно правящая партия сумела быстро претворить поручение Путина в закон. «Логика здесь безупречная: президент, понимая, что в этом есть необходимость у рядовых граждан, ставит задачу. Дума очень быстро ее реализует – это очень точное попадание в запрос со стороны населения», – пояснил Потуремский.

Что касается призыва КПРФ признать республики Донбасса и даже включить их в состав России, эксперт не считает такой предвыборный ход удачным.

«Заявление выглядит как попытка коммунистов вступить в конкуренцию с новой объединенной партией «Справедливая Россия – За правду». Это ведь традиционные лозунги Захара Прилепина. Он требует таких шагов достаточно давно и в резкой форме, – напомнил собеседник. – С чего вдруг такие заявления сейчас делает секретарь ЦК Сергей Обухов? Какой для этого повод? С момента воссоединения с Крымом прошло уже семь лет. Может, в ЦК увидели растущие рейтинги «Справедливой России» – этого нового и достаточно успешного соперника КПРФ?», – задается вопросом эксперт.

«Вообще в последнее время однопартийцы Геннадия Зюганова, выступая на публике, часто не попадают в актуальную повестку. Иногда возникает ощущение, что они разговаривают сами с собой», – резюмировал Потуремский.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов считает, что Максим Сурайкин в истории с «Раммштайном» действует по принципу «скандал – лучшая реклама во все времена».

«Я видел этот клип. Он действительно довольно скандальный, но вполне в стилистике этой группы. «Раммштайн» и лично Линдеманн – ребята из Восточной Германии, леваки-гэдээровцы», – отметил Мартынов.

«Можно по-разному относиться к творчеству «Раммштайна» – да, это провокативное искусство «на грани». Но у них миллионы просмотров на «ютубе», у них – армия поклонников, в том числе и в России. И «Коммунисты России» точно таким же способом привлекают внимание к своей избирательной компании: ведь отрицательной рекламы не бывает. При всем уважении к товарищу Максиму Сурайкину – как раз он-то в этой ситуации и занимается «китчем», – подытоживает Мартынов.

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