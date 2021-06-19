Путин: Лучше привиться, чем болеть

Президент Владимир Путин, говоря о пандемии коронавируса, заявил, что лучше «привиться, чем болеть».

«Еще раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть. Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире», – приводит РИА «Новости» слова Путина, сказанные на съезде «Единой России».

По словам президента, последствия коронавируса до сих пор изучаются, еще предстоит выяснить, к чему это ведет. Он призвал работать правительство и Минздрав в штабном режиме, и подключиться к этому и ЕР.

Также Путин подчеркнул, что технологическое обновление и кадровое укрепление здравоохранения являются важнейшим приоритетом на сегодняшний день.

Президент Владимир Путин объявил о необходимости реализовать в РФ программу по созданию системы реабилитации, рассчитанной до 2026 года в объеме минимум 100 млрд рублей.

«Скажем прямо, система медицинской реабилитации после операций, травм, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, безусловно, нуждается в качественности развитии», – заявил президент.

Он отметил, что особенно это важно сейчас, когда многие столкнулись с последствиями перенесенной коронавирусной инфекции.

«Прошу вас с правительством запустить уже с этого года специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно. Выделить на эти цели, на эту программу не менее 100 млрд рублей», – сказал Путин.

Основной объем средств, 60 млрд, нужно предусмотреть на ближайшее время, чтобы «развернуть работу широким фронтом», добавил он.