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Путин и Байден выступят с ремарками после встречи в узком составе
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Президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден выступят с краткими ремарками перед журналистами после встречи в узком составе, сообщил телеканал MSNBC.
«Президент Путин и президент Байден встретятся в рамках небольшого мероприятия, взяв с собой по одному человеку и переводчику, вскоре после этого мы ожидаем что-то услышать от обоих, пресс-пул будет в помещении для этих ремарок», – сказал корреспондент телеканала Джонатан Лемир, передает ТАСС.
Он добавил, что после этого оба лидера удалятся на переговоры, которые могут продлиться четыре-пять часов, но могут затянуться и на больший срок.
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.
В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
В Кремле оценили слова Байдена о возможности вступления Украины в НАТО
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Москва обратила внимание на слова президента США Джо Байдена о возможности вступления Украины в Североатлантический альянс, при необходимости лидер России Владимир Путин обозначит позицию по этому поводу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.
«Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО. Это новый элемент. Ранее таких заявлений не делалось. Конечно, в Москве мы обратили на него внимание в полном объеме. Я не сомневаюсь, что при необходимости президент четко обозначит нашу позицию», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины.
В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что Организация Североатлантического договора на данном этапе не рассматривает вариант предоставления Киеву и Тбилиси плана действий, направленного на прием Украины и Грузии в свои ряды.
Путин приехал на переговоры с Байденом на «Аурусе»
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Президент России Владимир Путин на лимузине отечественного производства Aurus прибыл на женевскую виллу Ла Гранж, где пройдет его встреча с главой Белого дома Джо Байденом.
Ил-96 Специального летного отряда «Россия» приземлился в аэропорту Женевы на пару минут раньше планировавшегося времени. Путин в темном костюме спустился по трапу и сразу сел в поданный к борту самолета лимузин отечественного производства Aurus, капот которого украшен флагом России.
Кортеж главы российского государства, состоящий из более чем десяти автомобилей, который направился на виллу Ла-Гранж, сопровождал почетный эскорт мотоциклистов, передает РИА «Новости».
Путин прибыл на место переговоров первым. После того, как президент России вышел из машины, у крыльца перед главным входом его встретил швейцарский коллега. Лидеры пожали друг другу руки и обменялись парой фраз. После этого они прошли на крыльцо ближе ко входу – там установлены флаги двух стран – и сделали совместное фото. Затем президенты зашли внутрь здания, где пройдет саммит.
Живописная вилла Ла Гранж на берегу озера активно используется властями Женевы и федеральным правительством Швейцарии, она создает хорошие условия для переговоров.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Станции РЭБ в Крыму переведут в активный режим работы перед встречей Путина и Байдена
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Станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на границе Крыма и Украины будут переведены в активный режим работы, чтобы не допустить возможные провокации Киева в российском воздушном пространстве перед встречей президентов России и США, сообщил источник в силовых структурах полуострова.
«Станции РЭБ в Крыму будут переведены в активный режим, чтобы предотвратить возможные провокации с украинской стороны. Это максимально сдержанный, но необходимый шаг по недопущению инцидентов», – заявил источник РИА «Новости».
По его словам, любое вхождение украинского беспилотника в воздушные границы Крыма будет считаться актом нападения, после чего последует его уничтожение. «Чтобы не допустить возможность подобного инцидента, проводится активизация станций РЭБ. Мы четко будем видеть, куда направляется дрон, и сразу же его «погасим» до захода в наше воздушное пространство или перехватим управление и развернем его в обратную сторону», – отметил источник.
Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что России необходимо не допустить возможность любой провокации со стороны Украины перед саммитом Россия – США, именно поэтому станции РЭБ на границе с Украиной в Крыму являются оптимальным решением.
«Не сомневаюсь, что официальному Киеву нужна любая провокация, чтобы привлечь к себе внимание в период важных российско-американских переговоров, украинской власти любой пограничный инцидент рядом с Крымом нужен как воздух. Ворваться в повестку переговоров, попытаться потянуть повестку дня на себя – для них это важно. А для нас важно не допустить этого, поэтому предотвратить возможные провокации, используя станции РЭБ – самое мирное и безболезненное решение проблемы», – сказал Белик.
По его словам, Украина мечтает о том, чтобы на границе спровоцировать инцидент, например с использованием дронов. «Они хотят, чтобы мы их сбили, а мы этого не сделаем. Мы просто развернем в случае чего этот дрон обратно к хозяевам, возможно, даже с радиоприветом. Мы мирная страна, и даже с таким агрессивным и непредсказуемым соседом предпочитаем улаживать вопросы не ракетами, а радиоэлектронной аппаратурой», – отметил Белик.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент России прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами.
В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.
Переговоры Путина и Байдена начались в Женеве
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Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена начались на женевской вилле Ла Гранж в узком составе.
Перед этим президент Швейцарии Ги Пармелен пожелал лидерам России и США плодотворного диалога, передает РИА «Новости».
«Уважаемые президенты, желаю вам плодотворного диалога на благо ваших стран и всего мира», – заявил Пармелен.
Встреча президентов проходит в помещении библиотеки. На столике, стоящем между Путиным и Байденом, – небольшой букет белых цветов. Ранее стало известно, что официальный флорист республики Женева подготовила порядка 30 цветочных композиций для украшения виллы Ла Гранж. Все они выполнены в белом и зеленом цветах, которые символизируют основы швейцарской политики – нейтралитет и сдержанность.
Рядом с президентами друг напротив друга – министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.
Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении.
Журналисты до последнего продолжали находиться в помещении, где проходит встреча лидеров России и США. Наблюдалась давка, корреспонденты съемочных групп и фотографы постоянно попадали друг к другу в кадр.
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием и сделали совместное фото.
В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Журналисты США устроили стычку перед встречей Путина и Байдена
Американские журналисты «устроили колоссальную свалку на входе внутрь виллы Ла Гранж перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«Журналисты устроили битву за право первыми попасть на открытую часть переговоров Путина и Байдена», сообщает Life Shot.
«Давка, неразбериха и даже немного драка», – подтверждает в Telegram Смирнов.
В результате, по его словам, «пресса на протокольную часть встречи Путина и Байдена не попала», поскольку «американцы пошли не через свою дверь, устроили давку, президентам надоело слушать крики на пороге, и они ушли в другой зал».
«Сейчас журналистов от двери отогнали и ее охраняет усиленная команда американских секьюрити. Переговоры Путина и Байдена продолжаются», – добавил российский журналист.
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.
В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Байден отказался вводить санкции против Nord Stream 2 по требованию Госдепа
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Госдепартамент США планировал ввести санкции против Nord Stream 2 AG, которая реализует «Северный поток – 2», и ее главы Маттиаса Варнига, но президент Джо Байден выступил против этой инициативы, пишет Washington Post со ссылкой на источники.
Так, госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель Венди Шерман и замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд выступили за ограничения, направленные на блокировку проекта, без исключения для компании-оператора газопровода и ее исполнительного директора, передает РИА «Новости».
Байден и высокопоставленные сотрудники Совета нацбезопасности оказались против, заявив, что это может испортить отношения с Берлином. Как сообщает издание, поскольку проект завершен более чем на 90%, нет смысла ставить под угрозу отношения между США и Германией.
Между тем, министр иностранных дел Германии Хайко Маас допустил возможность введения новых американских санкций в отношении проекта «Северный поток – 2».
4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Также Путин заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
Эксперт: НАТО признал отставание от России в новейших вооружениях
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«Соглашаться на ограничение гиперзвукового оружия ни в коем случае нельзя. Для нас этот вид вооружений является главным инструментом обеспечения национальной безопасности на морских рубежах», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя заявление генсека НАТО о необходимости разработать режимы контроля над новыми видами вооружений, включая гиперзвуковые и автономные системы.
«Очевидно, что НАТО серьезно отстает от России как в разработке гиперзвукового оружия, так и в создании боевых роботов. У нас на вооружении имеются масштабная линейка автономного оружия и системы гиперзвукового оружия, в то время как американцы являются лидерами в сфере производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», – отметил доктор военных наук Константин Сивков.
По его мнению, заявление Столтенберга означает, что Североатлантический альянс признает свое отставание в производстве новейших вооружений и понимает, что догнать Россию в ближайшей перспективе не получится.
Сивков указал на схожесть предложения генсека НАТО и сути Вашингтонского соглашения 1922 года по ограничению морских вооружений. «После Первой мировой войны Великобритания понесла гигантские экономические потери. Ее возможности по поддержанию господства на море были утрачены. В результате этого Британия вместе с США, Японией, Францией и Италией пошли на организацию конференции по ограничению морских вооружений, по итогам которой был закреплен предельный тоннаж крупных боевых кораблей. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем сегодня в сфере гиперзвукового оружия и автономных боевых систем», – пояснил эксперт.
Что касается возможной реакции России на заявление Столтенберга, то «в интересах Москвы было бы сделать контрпредложение – заморозить разработку беспилотных летательных аппаратов, где лидируют американцы, и согласиться на ограничение беспилотных боевых средств наземного базирования, где превосходство имеем мы». «Но соглашаться на ограничение гиперзвукового оружия ни в коем случае нельзя. Для нас этот вид вооружений является главным инструментом обеспечения национальной безопасности на морских рубежах», – заключил Сивков.
Ранее генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг призвал Россию, Китай, США и другие ведущие мировые державы к началу выработки режимов контроля над новыми видами вооружений, в том числе гиперзвуковыми и автономными системами.
«Мы, конечно, приветствуем продление Нового ДСНВ. Но нам нужен контроль над вооружениями, который охватывает больше оружейных систем, особенно сейчас, когда у нас больше нет ДРСМД», – сказал Столтенберг.
Он имел в виду продление Москвой и Вашингтоном в феврале двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В России этот договор чаще всего называют в неофициальном порядке СНВ-3. В США он известен как Новый ДСНВ. Упомянутый Столтенбергом российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил существование после того, как Вашингтон вышел из него в августе 2019 года, обвинив Москву в несоблюдении соглашения. Россия такие выводы США категорически отвергала.
По его словам, участники саммита НАТО, состоявшегося в понедельник, «активно поддержали то, что президент [США Джо] Байден и президент [России Владимир] Путин встречаются» в Женеве и «что контроль над вооружениями занимает первые строчки» в их повестке дня.
В прошлую среду начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун обвинил Китай в наращивании гиперзвуковых вооружений. В начале июня в Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты намерены ускорить развертывание гиперзвуковых вооружений. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках США создать гиперзвуковое оружие против России.
В апреле глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. В марте стало известно, что госиспытания ракет «Циркон» начнутся в начале лета с борта фрегата «Адмирал Горшков».
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Самолет президента России вылетел в Женеву
Самолет президента России Владимира Путина вылетел из Сочи в Женеву, сообщил журналист телеканала «Россия 1» Евгений Попов.
Вылет состоялся около 10.30, сообщает Попов в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент России прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами.
В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.
NYT: Байден в Женеве проявит уважение к Путину
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Президент США Джо Байден в ходе встречи в Женеве проявит уважение к российскому лидеру Владимиру Путину, которого считает «достойным противником».
«Российский лидер, который встретится со своим пятым президентом США с момента прихода к власти в 1999 году, давно добивается уважения Запада. Когда Путин встретится с Байденом в среду в Женеве, у него будет редкая возможность получить это», – пишет New York Times.
К такому выводу издание пришло после заявления Байдена в штаб-квартире НАТО в понедельник. Тогда президент США назвал Путина «достойным противником».
«Москва все еще залечивает раны, нанесенные предыдущей администрацией США, когда надежды на потепление в отношениях между Москвой и Вашингтоном, проистекающие из дружественного подхода президента Дональда Трампа, были разбиты усилением санкций и ростом напряженности. Теперь российские официальные лица слышат, что Байден делает упор на предсказуемость и стабильность, и видят новую возможность изменить курс отношений, которые стали хуже, чем во времена холодной войны», – пишет издание.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Sky News прервал трансляцию выступления Джонсона для показа прибытия Путина в Женеву
Британский телеканал Sky News прервал трансляцию традиционной сессии вопросов и ответов премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона в Палате общин, чтобы показать кадры прибытия президента России Владимира Путина на виллу Ла-Гранж.
Сначала, пока Джонсон выступал, экран был поделен на две части – в одной транслировались ответы главы британского правительства, в другой – движение кортежа российского лидера по улицам Женевы. Затем, когда Путин вышел из автомобиля, телеканал полностью перешел на трансляцию происходящего в Швейцарии, передает ТАСС.
Sky News продемонстрировал, как российского президента встретил швейцарский коллега Ги Пармелен и как политики вошли в здание. Затем телеканал вернулся к трансляции выступления Джонсона в парламенте, но вскоре вновь разделил экран, чтобы показать кортеж американского президента Джо Байдена.
Когда кортеж главы американской администрации остановился перед виллой Ла-Гранж, трансляция выступления Джонсона была вновь прервана на короткое время. Однако, когда оба лидера встретились перед входом в виллу, Sky News в третий раз стал показывать происходящее в Женеве, показав вступительное слово Пармелена, и «вернулся» в Палату общин лишь через несколько минут, чтобы потом вновь переключиться на трансляцию первых кадров со встречи Путина и Байдена
Телерадиовещательная корпорация Би-би-си в свою очередь не стала прерывать трансляцию выступления премьер-министра, однако, когда встреча началась, на какое-то время разделила экран на две части, чтобы также показать кадры из Женевы.
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.
В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Путин и Байден обменялись шутками
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Президент России Владимир Путин обменялся с главой Белого дома Джо Байденом шуткой во время выхода представителей СМИ из зала.
В момент, когда сотрудники безопасности попросили журналистов и телеоператоров выйти из помещения, Путин что-то с улыбкой сказал Байдену, они оба рассмеялись, передает РИА «Новости».
Тем временем журналисты сообщают, что второе рукопожатие президентов состоялось непосредственно перед началом переговоров уже внутри виллы в Женеве. Так, после фотографирования лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки, посмотрев глаза в глаза.
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.
В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
Путин и Байден сделали совместное фото перед началом саммита в Женеве
Президенты России, США и Швейцарии Владимир Путин, Джо Байден и Ги Пармелен сделали совместное фото перед началом российско-американского саммита на женевской вилле Ла Гранж.
Путин, Байден и Пармелен вышли на фотографирование к прессе, соблюдая социальную дистанцию. После этого, Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, передает РИА «Новости».
Церемония фотографирования состоялась на крыльце перед главным входом на виллу Ла Гранж. Лидеры сфотографировались и затем удалились на переговоры в узком составе.
Ранее Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж, где пройдет его встреча с главой Белого дома Джо Байденом. Его встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После российского лидера на виллу прибыл Байден.
В рамках встречи президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
МИД показал подготовку Женевы к саммиту Путина и Байдена
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Министерство иностранных дел России опубликовало фото подготовки Женевы к первой встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
В частности, в своем Telegram ведомство опубликовало фото моста Монблан, увешанного флагами России и США, и женевский фонтан Же-До, который в преддверии саммита окрасился в цвета национальных флагов России и США.
«Переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена пройдут на вилле Ла Гранж. Рядом с ней организован медиа-центр для работы журналистов, всего на саммит аккредитованы 500 представителей СМИ. Во встрече также примут участие глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен», – добавили в ведомстве.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент России прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами.
В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.
В Конгрессе США перед саммитом в Женеве напутствовали Байдена о России
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Группа американских конгрессменов в преддверии саммита в Женеве призвала президента США Джо Байдена взаимодействовать с российским лидером Владимиром Путиным в ряде сфер, касающихся безопасности, экономики и экологии.
В адресованном Байдену письме, опубликованном на сайте члена Палаты представителей Конгресса США Прамилы Джаяпал, американские законодатели отметили, что поддерживают предстоящую встречу лидеров России и США, передает ТАСС.
«Каждый американский президент с Франклина Рузвельта встречался лично с лидерами Советского Союза или России. Мы поддерживаем ваше решение продолжить эту традицию и сделать стабильными и предсказуемыми отношения между США и РФ в целях поддержания стратегической стабильности в Европе и во всем мире», – подчеркнули конгрессмены.
«Мы надеемся, что во время этих консультаций для вас будет приоритетом возможность взаимодействия между США и Россией с целью снижения напряженности в спорных сферах и сотрудничества в представляющих важность для всего мира областях, таких как контроль над вооружениями и предотвращение новой ядерной гонки, противодействие изменению климата, борьба против экстремизма, уменьшение угроз в киберпространстве для экономик и инфраструктуры стран, а также сокращение экономического неравенства в мире», – отмечается в письме.
Законодатели констатировали, что «США и Россия вместе располагают более чем 90% всех ядерных боеголовок в мире». Они подчеркнули необходимость «дипломатического взаимодействия» между Вашингтоном и Москвой для предотвращения «кошмарного ядерного конфликта». Кроме того, конгрессмены призвали к «пересмотру и отмене имеющихся предложений по увеличению расходов на ядерные вооружения». Они выразили надежду на то, что саммит в Женеве позволит «добиться мирного разрешения конфликта в таких регионах, как восточная Украина».
«Мы считаем, что конфликт между Россией и США стал бы катастрофой для обеих стран, для Европы, наших союзников и всего мира», – говорится в письме. Его авторы подчеркнули, что поддерживают установление стабильных и предсказуемых отношений между Москвой и Вашингтоном. «Мы надеемся, что этот саммит станет важным шагом вперед на этом направлении», – добавили они. Документ подписали 15 членов нижней палаты Конгресса США. Все они входят в объединение, которое добивается принятия в США законов, поддерживаемых прогрессивным крылом Демократической партии.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент России прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами.
В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.
Рубль вырос на фоне встречи Путина и Байдена
Курс рубля в ходе валютных торгов Московской биржи отреагировал ростом на встречу президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена в Женеве.
В настоящее время доллар находится на уровне 71,86 рубля, евро – 87,12 рубля, передает ТАСС.
В среду днем Путин прибыл на женевскую виллу Ла Гранж на встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После Путина на виллу прибыл Байден. Перед началом встречи Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием, сделали совместное фото и затем удалились на переговоры в узком составе.