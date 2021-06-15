Госдума одобрила повышение возраста приобретения охотничьего оружия

Госдума во втором чтении одобрила законопроект, вводящий дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия; одна из поправок повышает возраст приобретения охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны до 21 года.

В одобренной поправке указывается, что «право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане России, достигшие возраста 21 года», передает ТАСС.

Это правило не будет распространяться на прошедших и проходящих военную службу, а также служащих в государственных военизированных организациях, имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции. В действующей редакции закона «Об оружии» ограничение в 21 год касается только приобретения гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения.

При этом предлагается сохранить право на приобретение охотничьего оружия с 18 лет за коренными малочисленными народами, профессиональными охотниками и работниками юридических лиц с особыми уставными задачами.

Кроме того, с 18 лет можно будет приобрести «охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом для занятий спортом».

Положения о приобретении с 18 лет газового, спортивного, сигнального оружия и холодного клинкового оружия для ношения с национальными костюмами и казачьей формой решили оставить без изменений.

Законопроект также вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. В данный момент в перечень таких оснований входит, в частности, наличие непогашенной судимости за умышленное преступление или погашенной судимости за тяжкое или особо тяжкое преступление с применением оружия.

Также законопроект запрещает выдавать лицензии на оружие и россиянам с двумя и более погашенными судимостями. Кроме того, вводится временный запрет для лиц, подвергнутых административному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде либо передачу управления своим автомобилем нетрезвому водителю – до истечения года с окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым такому наказанию.

Вместе с тем лицензия не будет выдаваться также людям со снятой или погашенной судимостью за умышленные преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, либо совершенные с применением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных техсредств, наркотических средств и др. Это коснется и имеющих снятую или погашенную судимость за преступление террористической (экстремистской) направленности, или совершенное в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма.

Лицензию не выдадут и осужденным за умышленное преступление, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетнего.

Продлевается действие временного запрета на выдачу лицензии на оружие для лиц, привлеченных к административной ответственности за употребление наркотиков, такой же временный запрет вводится для совершивших правонарушение, за которое полагается административный арест в качестве одного из видов наказания.

Вводится запрет на распространение в СМИ и интернете инструкций по «незаконному изготовлению или переделке оружия, основных частей огнестрельного оружия». На данный момент такое правило действует только в отношении инструкций по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Вместе с этим в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вносятся поправки, позволяющие относить к единому реестру запрещенных сайтов порталы со сведениями о способах, методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконного изготовления или переделки оружия, основных частей огнестрельного оружия.

Также вводятся дополнительные основания для аннулирования лицензий и разрешений на оружие: отказ предоставить доступ Росгвардии к местам хранения оружия для проверки условий его хранения и отказ предоставить оружие для осмотра.

Предлагается запретить хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии и запрещается хранение юрлицами оружия в помещениях, не оборудованных охранной сигнализацией с выходом на пульт охраны.

Об ограничениях, связанных с оружием, заговорили после того, как 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок.

В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.

После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.