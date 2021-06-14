Путин осадил журналиста NBC за некорректное поведение

Президент России Владимир Путин во время интервью американскому телеканалу NBC заявил, что поведение журналиста Кира Симмонса было некорректным, поскольку тот не раз перебил главу государства.

В ходе интервью Симмонс несколько раз перебил российского лидера, после чего Путин заметил, что в интересах интервьюера дать ему ответить на поставленные вопросы, передает РИА «Новости».

В частности, в ходе интервью речь зашла о том, что в России некоторым представителям оппозиции и журналистам присваивают статус иностранных агентов. Путин напомнил, что закон об иноагентах был принят в США еще 30-е годы, он гораздо более жесткий, чем у России.

«Но, господин президент, просто в Америке мы называем то, что Вы сейчас делаете, «а сами-то вы что, на себя посмотрите» – вот так говорят в Америке. Прямой вопрос задам, откровенный», – сказал журналист NBC.

«Дайте мне ответить, Вы же мне задали вопрос. Вам не нравится мой ответ, и Вы меня сразу прерываете. Это некорректно», – сказал глава российского государства.

По мнению Симмонса, Путин считает, что страны не должны вмешиваться во внутренние дела других стран и не должны комментировать политику, однако президент России «делает именно это».

«Нет. Если Вы наберетесь терпения и дадите мне сказать до конца то, что я хочу сказать, Вам все станет ясно. Но Вам не нравится мой ответ, Вы не хотите, чтобы мой ответ слышали Ваши зрители, вот в чем проблема. Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски?» – отреагировал Путин.

Напомним, Путин дал интервью в преддверии саммита Россия–США в Женеве, в том числе заявив о деградации отношений США и России до самой низкой планки, назвал НАТО рудиментом холодной войны, а также прокомментировал учения НАТО у границы с Россией.