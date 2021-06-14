В Ленобласти перевернулся экскурсионный автобус с 45 пассажирами При пожаре на АЗС в Новосибирске пострадали шесть человек 14 июня 2021, 14:59

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

В результате пожара на автозаправочной станции в Октябрьском районе Новосибирска пострадали шесть человек, сообщили экстренных службах. В Новосибирске по улице Гусинобродское шоссе, 60 горит автозаправочная станция, в том числе машин на газовом топливе. Происходят взрывы резервуаров с топливом, передает РИА «Новости». Площадь пожара составляет 800 кв. метров. «Площадь пожара выросла с 500 до 800 кв. метров. Номер сложности пожара повышен со второго до третьего», – сказал источник. «Всего пострадали шесть человек, четверо из них персонал станции и двое пожарных, которые вели борьбу с огнем», – сказал источник ТАСС. Он добавил, что ранее поступившая информация о пострадавшем ребенке не подтвердилась. В то же время, по данным регионального Минздрава, в результате пожара пострадали пять человек. «Мужчины, один тяжелый, остальные – средней тяжести, плюс пятый пострадавший легкий», – сказала главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова. В ГУМЧС также сообщили, что в связи с пожаром Гусинобродское шоссе полностью перекрыто от торгового центра «Дружба» до улицы Доватора. Также перекрыты трамвайные пути.

Байден сказал, почему Путин не меняет позицию из-за давления США 13 июня 2021, 17:55

Фото: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Текст: Елена Мирошниченко

Президент США Джо Байден заявил, что не может дать гарантии изменения позиции России. На вопрос о том, почему российский лидер Владимир Путин не меняет позицию из-за давления Вашингтона, Байден ответил, потому что «он Владимир Путин». «Нет гарантии, что я смогу изменить поведение человека или поведение страны. У автократов есть огромная власть, им не надо отвечать перед обществом, и очень может случиться, что если я буду отвечать (Путину) должным образом, что я и буду делать, это его не переубедит, и он продолжит в том же духе», – цитирует Байдена РИА «Новости». Байден выступил на пресс-конференции в Корнуолле по итогам встречи «Большой семерки». Также на пресс-конференции Байден согласился с оценкой Путина, что отношения между Россией и США находятся на низкой точке. «Я думаю, он прав, что они (отношения) находятся на низкой точке», – сказал американский лидер. На вопрос о том, почему российский лидер Владимир Путин не меняет позицию из-за давления Вашингтона, Байден ответил, потому что «он Владимир Путин». «Не буду вдаваться в это, потому что мне надо сесть за стол переговоров с ним, буду рад потом с вами поговорить», – добавил он. Говоря о решении не проводить совместную пресс-конференцию с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что это не конкурс, кто лучше выступит перед журналистами. Он отметил, что на пресс-конференции намерен ясно обозначить условия улучшения отношений с Россией. Накануне президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. На Украине захотели получить часть акций оператора «Северного потока – 2» 14 июня 2021, 08:36

Фото: Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Украина сможет заработать на «Северном потоке – 2», если после запуска газопровода ей передадут часть акций компании-оператора, заявил украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. «Окей, мы понимаем, что «Северный поток – 2» может быть выгодней для вас. Давайте, из-за того, что мы теряем, это вопрос политический, сделаем Украину сособственником «Северного потока – 2», дайте нам 5-7-10%, чтобы мы могли компенсировать свои убытки», – заявил эксперт, передает РИА «Новости». По его словам, часть газа, который пойдет через трубопровод, может попадать в украинские газовые хранилища. «Давайте об этом говорить, что Украина станет участником «Северного потока – 2»... Продайте или передайте украинскому Нафтогазу 5% стоимости этого «Потока», и мы будет акционерами, будем зарабатывать на нем», – сказал он. Бортник добавил, что пока газопровод не запущен, данный вариант «возможен». При этом, по его мнению, более реальны варианты с созданием российско-европейского консорциума, который станет владельцем украинской ГТС и обеспечит через нее транзит газа, или заключение долгосрочного контракта на прокачку топлива через Украину с Газпромом. «Но это надо взять свою позицию, отказаться от позиции американских партнеров и продвигать свой нарратив, свои национальные интересы», – отметил эксперт. При этом он предположил, что после истечения текущего контракта, который действует до 2024 года, Киев могут вынудить снизить цену на транзит, так как прокачка через «Северный поток – 2» будет дешевле, или же украинскую ГТС «просто вырубят». 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке. 4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. Захарова прокомментировала заявление G7 о России 13 июня 2021, 20:24 Текст: Елена Мирошниченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила G7, что предсказуемость России подтверждена годами, дело за «семеркой». «Семерка высказала заинтересованность в «стабильных и предсказуемых» отношениях с Россией. Раньше они заявляли, что Россия должна быть более стабильной и предсказуемой. Теперь эта задача считается сферой совместных отношений, то есть зависящей от всех сторон. Учитывая, что наша предсказуемость подтверждена годами и делами, дело за «семеркой», у которой с этой сферой не очень», – написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что лидеры Группы семи (G7) выступают за стабильные и предсказуемые отношения с Россией, однако призывают Москву прекратить поведение, которое они считают дестабилизирующим. У Нетаньяху отобрали пост премьера Израиля 13 июня 2021, 21:00

Фото: Yoav Dudkevitch/POOL/ТАСС

Новым премьер-министром Израиля стал лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет, трансляцию голосования ведет официальный телеканал Кнессета. Кнессет проголосовал за вотум доверия новому правительству Израиля, которое на ближайшие примерно два года возглавит Беннет, затем, согласно коалиционным договорённостям, его сменит лидер «Еш Атид» Яир Лапид. За проголосовали 60 парламентариев, против – 59. Об этом сообщает РИА «Новости». Ожидается, что после голосования министры принесут присягу, затем состоится первое заседание кабинета. Нафтали Беннет с 2006 по 2008 год присоединился к тогдашнему лидеру оппозиции Биньямину Нетаньяху и работал в качестве начальника его канцелярии. В 2010 году Беннет был избран генеральным директором Совета поселений Иудеи, Самарии и Газы и возглавил борьбу против замораживания строительства поселений в 2010 году. В 2011 года стал соучредителем внепарламентского движения «Мой Израиль». В 2012 году основал движение «Израильтяне». Впоследствии Бенет ушел из «Ликуда» и присоединился к партии «Еврейский дом». После занял пост партийного лидера «Еврейского дома». В 2018 году покинул партию «Еврейский дом» и стал одним из основателей партии «Новые правые». С 2013 года Нафтали Беннет в разное время возглавлял пять министерств Израиля: он занимал посты министра экономики, министра по делам религий, министра по делам диаспоры, министра образования и министра обороны. Беннет неоднократно отмечался как сторонник дружеских отношений между Израилем и Россией. Беннет заявлял, что «у Израиля тесные и прочные, даже теплые отношения с Россией. У нас много выходцев из России живут в Израиле. У меня у самого предки приехали в Израиль из Российской Империи, нас многое связывает. Российские лидеры и президент Путин делают много для того, чтобы у нас цели совпадали, а всякого рода несогласия очень быстро разрешались. Конечно, есть большие вопросы со связями с террористами и Ираном, но эти вопросы сложные и долгоиграющие. Я считаю, что Россия надежный сторонник Израиля». Ранее бывший премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху заявил, что выступит в качестве лидера оппозиции на специальной сессии Кнессета для утверждения нового правительства. Нетаньяху занимал пост премьер-министра 12 лет. Сообщалось, что правительство Израиля в ротации возглавят лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет и лидер «Еш Атид» Яир Лапид. В мае действующий глава кабмина Израиля Биньямину Нетаньяху не смог сформировать коалиционное правительство. 23 марта в Израиле прошли четвертые за два года досрочные парламентские выборы: Кнессет был автоматически распущен в декабре из-за истечения сроков утверждения госбюджета, а в 2019 году парламентариям дважды не удавалось сформировать коалицию. Киев выразил готовность обсудить компенсацию Украине за «Северный поток – 2» 14 июня 2021, 04:05

Фото: Hennadii Minchenko/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Украина рассмотрит возможность получения компенсации в случае запуска газопровода «Северный поток – 2», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Как пояснил министр, если Киеву «предложат переговоры о компенсациях», украинская сторона «на них посмотрит», но «не будет непременно соглашаться на то, что будет предложено». Кулеба не стал говорить, от кого Украина ждет соответствующего предложения. Когда его спросили об устраивающей Киев сумме, министр ответил: «До этого пункта мы пока не дошли». Кулеба сказал, что «в последнее время значительно выросла» готовность США добиться таких компенсаций для Киева, но решение снизить санкционное давление на оператора Nord Stream 2 AG «стало разочарованием» для Украины, передает ТАСС со ссылкой на Die Welt. Напомним, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, если все ухищрения вокруг «Северного потока – 2», направленные на сохранение прокачки российского раза по территории Украины, не сработают, украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – добавил Блинкен. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МХАТ оценил отказ режиссера от сотрудничества из-за спектакля с Бузовой 14 июня 2021, 02:50

Фото: MK-TV МК-ТВ/Youtube

Текст: Антон Антонов

Пресс-служба МХАТ имени Горького прокомментировала решение режиссера Антона Адасинского о прекращении сотрудничества с театром из-за спектакля с участием певицы Ольги Бузовой. В пресс-службе заявили, что «значимых последствий для театра точно не будет». Адасинский «делал мюзикл семейный «Золото». При этом «последний спектакль был 1 июня, в День Защиты детей, сейчас уже конец сезона», а «на следующий сезон репертуар еще не составлен, известны только даты «Чудесного грузина», говорится в сообщении. Отмечается, что договор с режиссером «в некоторой степени уникальный» – Адасинский был приглашенным режиссером. В связи с этим потребуется некоторое время для того, чтобы разорвать договор. В театре выразили надежду, что Адасинский изменит отношение к спектаклю, который «рассказывает без оценок о молодом Сталине». «Абсолютно авангардный спектакль, публика приняла его очень тепло», – приводит РИА «Новости» текст сообщения. В минувшее воскресенье Бузова сообщила, что стала актрисой и готовится к дебюту на сцене МХАТа имени Горького в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. Позже худрук МХАТа признался, что Московский художественный академический театр имени Горького «хайпанул» на решении пригласить Бузову в спектакль о Сталине. Видеофрагмент выступления Бузовой на сцене МХАТа с оригинальным звуком появился в социальных сетях. Основатель Pink Floyd Уотерс послал «придурка» Цукерберга к черту 14 июня 2021, 07:58

Фото: Emerson Santos/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в резкой форме ответил отказом на предложение руководителя Facebook Марка Цукерберга использовать песню Another Brick in the Wall в фильме компании за «гигантские» деньги. Уотерс зачитал письмо от Цукерберга на форуме в поддержку основателя Wikileaks Джуллиана Ассанжа. В письме содержалась «просьба на право использовать песню Another Brick in the Wall (Part) 2 при создании фильма для продвижения Instagram». Уотерс отметил, что «официальное послание» от Цукерберга содержит предложение «гигантской суммы денег». «И мой ответ: иди к черту! Ни за что!» – приводит слова Уотерса РИА «Новости». Основатель Pink Floyd отказался участвовать в «чуши», предложенной Цукербергом. Он заявил, что основная идея песни «очень актуальна и необходима сегодня». «Они хотят использовать ее, чтобы сделать Facebook и Instagram еще больше и мощнее, чем они есть, чтобы продолжать подвергать цензуре всех нас в этой комнате и не допустить, чтобы эта история о Джулиане Ассанже стала достоянием общественности», – сказал Уотерс. Он заявил, что Цукерберг – это «один из самых властных придурков в мире» и «мелкий мерзавец». Отметим, что у Уотерса есть страница в Instagram, на него подписано около одного миллиона пользователей. Напомним, Еврокомиссия начала расследование возможного неконкурентного поведения американской компании Facebook. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на необходимость регуляции действий интернет-гигантов. При этом в феврале Facebook вынудила власти Австралии пойти на ряд уступок компании. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Испании восхитились «подвигами» нацистского пилота под Ленинградом 14 июня 2021, 08:55

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Одна из ведущих газет Испании ABC опубликовала статью о «подвигах» нацистского пилота Ганса-Ульриха Руделя на Восточном фронте в Советском Союзе в годы Второй мировой войны. Автор статьи Мануэль Вильяторо рассказывает, как Рудель, самый результативный пилот пикирующего бомбардировщика Junkers Ju-87, в сентябре 1941 года во время наступления немцев на Ленинград подбил линкор «Марат», считавшийся гордостью Балтийского флота. В результате взрыва погибли более 300 моряков, а корабль весом почти 24 тыс. тонн лег на грунт. «Марат» исчез в облаке дыма высотой около 400 метров; должно быть моя бомба попала в снарядный погреб», – цитирует автор статьи мемуары Руделя, передает РИА «Новости». Рудель, как говорится в статье, также «прославился» уничтожением бронетехники. Так, на его счету свыше 500 подбитых танков. После поражения нацистской Германии Рудель, который был членом партии нацистов, сначала сдался американцам, а затем сбежал в Аргентину. Там он публиковал памфлеты, в которых выражал готовность снова сражаться против большевиков и за «жизненное пространство» на Востоке, по-прежнему необходимое для выживания немецкой нации и выступал в защиту действий Адольфа Гитлера. Нафтогаз собрался подать иск к Газпрому для доступа к транзиту газа из Центральной Азии 14 июня 2021, 12:30

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Алина Назарова

Компания «Нафтогаз Украины» готова обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии, заявил газете Financial Times глава украинской компании Юрий Витренко. Издание пишет, что Газпром «контролирует» транзит газа по трубопроводам из Центральной Азии на Украину. В течение 15 лет транзит газа так и не осуществлялся. Если Газпром не будет содействовать транзиту, Нафтогаз примет меры, пишет газета. В частности, по словам Витренко, компания готовит официальные запросы, чтобы обеспечить поставки газа из региона и намерена получить разрешения на его транспортировку по трубопроводам Газпрома, процесс может занять несколько месяцев, передает РИА «Новости». «Если они (Газпром) скажут «нет», то следующим шагом будет жалоба в (Европейскую комиссию) и арбитраж», – заявил Витренко газете, подчеркнув, что на этот процесс могут уйти годы. Издание отмечает, что Киев может обратиться в Брюссель с просьбой применить закон Евросоюза о конкуренции, поскольку ситуация влияет на поставки газа на рынки ЕС. По словам Витренко, «центральноазиатский газ» может наполнить «всю украинскую газотранспортную систему» – речь идет о десятках миллиардов кубометров. «Это изменит правила игры, потому что, как мы все понимаем, у транспортировки газа из Центральной Азии в Европу огромный потенциал», – заявил глава Нафтогаза. Витренко разговаривал с газетой из Вашингтона, в столице США он пытается убедить администрацию президента Джо Байдена пересмотреть решение об отказе от санкций в отношении «Северного потока – 2». По его словам, даже если проект газопровода будет остановлен, Киев будет призывать Газпром транспортировать менее дорогой газ из Центральной Азии для внутренних нужд Украины и транзита в Европу. Пока же американцы утешают Украину вариантами спасения от запуска «Северного потока – 2», который сами признали неизбежным. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал сразу о трех планах развития ситуации для Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каким США видят транзитное будущее Украины при работе российско-европейского обходного газопровода. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине наливали бесплатное пиво за поражение сборной России на Евро-2020 13 июня 2021, 17:38 Текст: Дарья Григоренко

Во Львове посетители Lviv Fan Festival бесплатно получили 300 бокалов пива по случаю поражения сборной России по футболу в матче с командой Бельгии на Евро-2020, а сервис такси пообещал жителям Киева бесплатные поездки. По словам организаторов фестиваля, посетителям наливали по 100 бокалов пива за каждый гол, забитый в ворота российской команды, передает РИА «Новости». Кроме того, если Россия проиграет Бельгии, сервис такси «Бонд» обещал жителям Киева по 50 гривен на счет. Накануне сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы в Петербурге. Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу команды Бельгии. Бельгийцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы B. Второе место занимает сборная Финляндии, ранее в субботу обыгравшая команду Дании со счетом 1:0. Россияне идут четвертыми. В похоронах эсэсовца в Киеве принял участие президентский полк 14 июня 2021, 11:16

Фото: Александр Имедашвили/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Военнослужащих президентского полка Украины отправили на торжественные похороны участника дивизии СС «Галичина» Ореста Васкула в Киеве, сообщил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский, пообещав выяснить, кто отдал такое распоряжение. «В Михайловском Соборе Киева сегодня отпевали покойного ветерана дивизии СС «Галичина» Ореста Васкула», – написал Бужанский в своем Telegram. Он указал, что не имеет ничего против отпевания, «но заинтересовался, кто отправил на это мероприятие солдат президентского полка, в частности, после (негативной) реакции офиса президента (Владимира Зеленского) на марш эсосовцев (в честь «Галичины») 28 апреля в Киеве». «Согласитесь, если президентский полк отправляют на почетные похороны эсэсовцев, то какие претензии могут быть к эсэсовцам марширующим?» – заметил Бужанский. Он пообещал направить депутатское обращение начальнику Генштаба ВСУ, министру обороны и главнокомандующему сухопутных войск, пояснив, что президентский полк, несмотря на название, не подчиняется офису президента. «Должен сказать, что не каждого эсэсовца хоронят при участии президентского полка и со склоненными государственными флагами Украины», – добавил парламентарий. Васкул добровольно вступил в дивизию СС «Галичина» в 1943 году. После контузии попал в советский плен, но сумел бежать. В 1947 году его поймали и приговорили к 25 годам лагерей. Согласно решению президиума Верховного совета СССР освободился в июне 1956 года. Дивизия СС «Галичина» была сформирована 28 апреля 1943 года во Львове и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила под городом Броды в окрестностях Львова. Войска СС, в состав которых входило указанное подразделение, решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией. НАТО решило пересмотреть стратегическую концепцию из-за России 13 июня 2021, 22:50

Фото: Jaap Arriens/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В связи с политикой России и Китая НАТО пересмотрит свою стратегическую концепцию, заявил Белый дом. Администрация США заявила, что члены НАТО согласятся пересмотреть «основу, которая будет определять подход» альянса к «меняющейся стратегической среде». В частности, речь идет о реакции на «агрессивную политику и действия России», а также «вызовы, которые ставит перед коллективной безопасностью» Китай. Новая концепция будет подготовлена для принятия на саммите НАТО в 2022 году. При этом государства НАТО «возьмут на себя обязательства по реализации новых военных концепций и стратегий, которые укрепят потенциал сдерживания и обороны» для «противодействия угрозам со стороны России и других стран». Кроме того, указывается, что альянс «продолжит отслеживать российские развертывания в и вокруг Украины», передает РИА «Новости». Президент США Джо Байден на предстоящем саммите НАТО подтвердит «прочную трансатлантическую связь через НАТО и нерушимую приверженность» Вашингтона принципу «атака на одного – это атака на всех», которая «встретит коллективный ответ». Сообщается, что лидеры НАТО выступят с набором амбициозных инициатив, чтобы гарантировать безопасность своих граждан до 2030 года и далее. Также НАТО «одобрит новую политику киберзащиты» от действий, совершаемых «государственными и негосударственными субъектами, включая разрушительные атаки программ-вымогателей на критически важную инфраструктуру». «Лидеры подтвердят свою приверженность политике открытых дверей НАТО, которая обеспечивает путь к членству для любой европейской страны, разделяющей наши ценности и выполняющей необходимые обязанности и обязательства», – говорится в заявлении Белого дома. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что «последняя стратегическая концепция была написана в 2010 году, среди прочего она определяет Россию в качестве «конструктивного партнера», и едва ли говорит о Китае вовсе». По его словам, пришло «время обновить стратегическую концепцию НАТО». Как сообщил глава бельгийского правительства Александер Де Кроо, Байден прибыл в воскресенье в Бельгию, где 14 июня примет участие в очном саммите НАТО и 15 июня в саммите ЕС – США. Напомним, СМИ сообщали, что в черновом варианте коммюнике, которое будет опубликовано по итогам саммита НАТО в Брюсселе, содержится пункт, согласно которому «союзники по НАТО готовятся официально выступить против развертывания альянсом ядерных ракет наземного базирования в Европе». Санкции США против госдолга России вступили в силу 14 июня 2021, 00:30

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

С 14 июня вступают в силу американские санкции, в соответствии с которыми финансовым учреждениям США запрещается приобретать новые российские рублевые гособлигации. При этом американцы по-прежнему могут участвовать в торговле российскими гособлигациями на вторичном рынке, передает РИА «Новости». Напомним, в апреле США ввели санкции против российских облигаций федерального займа. Эксперты заявили, что действия США не окажут серьезного влияния и являются, скорее, «сигналом, что далее могут последовать» более жесткие меры. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД СМИ: США при помощи Грузии вытесняют Россию с Южного Кавказа 14 июня 2021, 10:58

Фото: Александр Имедашвили/РИА Новости

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Участие Грузии при поддержке США в обмене 15 армянских военнопленных на карты минных полей в Агдамском районе свидетельствует, что Тбилиси «возвращает себе историческую роль на Кавказе, а Россия теряет свой статус безальтернативного посредника» между Азербайджаном и Арменией, говорится в статье грузинской газеты «Резонанси», выдержки из которой приводит корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Произошел беспрецедентный факт, в результате которого растет роль в регионе США и Запада в целом. До сих пор единственным посредником между Азербайджаном и Арменией во время прошлогодней войны и после нее была только Россия», – отмечает издание. Бывший госминистр по урегулированию конфликтов Паата Закареишвили назвал «чрезвычайно важным» посредничество Грузии и США. «В игру вступают США. Слава Богу, что Грузия рядом с ними, а не с Россией», – заявил он. По его словам, произошедший обмен стал следствием визита в регион исполняющего обязанности заместителя госсекретаря США Филипа Рикера, который посетил на днях Тбилиси, затем Баку и Ереван, а потом снова Тбилиси. «Россия увидит, как США после выборов в этой стране входит в наш регион. Комбинацию блестяще провели США», – считает Закареишвили. 12 июня Азербайджан и Армения при посредничестве госдепартамента США и правительства Грузии произвели обмен – Азербайджан отпустил 15 пленных армян, а Армения передала карты минных полей в одном из районов вокруг Нагорного Карабаха. В Германии предложили «перезапустить» отношения с Россией 14 июня 2021, 09:16 Текст: Алина Назарова

Группа депутатов из фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) представила на рассмотрение бундестага резолюцию, в которой предложила «перезапустить» отношения Москвы и Берлина. Как отмечается в тексте, российско-германские отношения имеют высокое значение как в вопросе обеспечения безопасности стран-членов ЕС, так и в вопросе поддержания стабильности в Европе в целом. Например, такие темы, как контроль над вооружениями, тематика разоружения, климатическая повестка, могут обсуждаться только при участии России, говорится в документе, передает RT. При этом, считают немецкие парламентарии, отношения Москвы и Берлина прежде всего «имеют фундаментальное значение для интересов в сфере безопасности и экономических интересов ФРГ». «Но продолжавшийся до сих пор дипломатический пинг-понг из санкций и ответных санкций, обвинений и встречных обвинений в рамках Европейского союза, широкое участие в нем немецкой внешней политики продолжают вести в тупик», – уточняется в проекте резолюции. Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, Москва вынуждена укреплять сотрудничество с Пекином, в том числе в экономической, военной и космической областях, пишут немецкие депутаты. Они также напоминают о заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что «отношения России с ЕС разрушены». Такие слова, по мнению представителей бундестага, следует рассматривать как «ещё один чёткий сигнал из Москвы о серьезности ситуации». В связи с этим члены фракции считают, что Германия должна активно усиливать диалог с Россией. В частности, в АдГ предлагают «немедленно создать межведомственную рабочую группу» для выработки устойчивой стратегии сотрудничества с Россией, «настойчиво добиваться» возобновления работы Совета Россия – НАТО, больше не соглашаться в Европейском совете с предложениями продлить санкции против России и отказаться от идеи отключения Москвы от международной платёжной системы SWIFT. Ранее бундестаг в ходе голосования отклонил проект партии зеленых о пересмотре политики по отношению к России и об отказе от строительства «Северного потока – 2».