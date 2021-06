Российский рынок акций открылся ростом Российский рынок акций открылся ростом 14 июня 2021, 10:16 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром в понедельник вырос на 0,13% – до 3846,88 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,19% – до 1681,69 пункта. Следует из данных Московской биржи.

Польское телевидение заменило флаг Украины на российский 13 июня 2021, 15:10

Польский телеканал TVP Sport, анонсируя встречу украинской сборной с Нидерландами, перепутал флаги России и Украины. Напротив украинской сборной оказался российский триколор. Оказалось, что телеканал по ошибке оставили в календаре флаги команд, которые играли накануне. Поэтому вместо флага Украины был показан флаг России, а Нидерланды превратились в Бельгию. Также были перепутаны флаги Англии, Хорватии, Австрии и Северной Македонии, сообщает телеканал «360». На данную ситуацию отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова «Польское телевидение огонь», – написала Захарова в Telegram-канале. Ранее в Wildberries сообщили, что спрос на товары для болельщиков перед чемпионатом Европы по футболу в России вырос на 227%, а больше всего футбольной атрибутики приобрели покупатели из Московского региона и Санкт-Петербурга.

Президент США Джо Байден заявил, что не может дать гарантии изменения позиции России. На вопрос о том, почему российский лидер Владимир Путин не меняет позицию из-за давления Вашингтона, Байден ответил, потому что «он Владимир Путин». «Нет гарантии, что я смогу изменить поведение человека или поведение страны. У автократов есть огромная власть, им не надо отвечать перед обществом, и очень может случиться, что если я буду отвечать (Путину) должным образом, что я и буду делать, это его не переубедит, и он продолжит в том же духе», – цитирует Байдена РИА «Новости». Байден выступил на пресс-конференции в Корнуолле по итогам встречи «Большой семерки». Также на пресс-конференции Байден согласился с оценкой Путина, что отношения между Россией и США находятся на низкой точке. «Я думаю, он прав, что они (отношения) находятся на низкой точке», – сказал американский лидер. На вопрос о том, почему российский лидер Владимир Путин не меняет позицию из-за давления Вашингтона, Байден ответил, потому что «он Владимир Путин». «Не буду вдаваться в это, потому что мне надо сесть за стол переговоров с ним, буду рад потом с вами поговорить», – добавил он. Говоря о решении не проводить совместную пресс-конференцию с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что это не конкурс, кто лучше выступит перед журналистами. Он отметил, что на пресс-конференции намерен ясно обозначить условия улучшения отношений с Россией. Накануне президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Западные СМИ: У сборной России было чувство ужасной неполноценности по сравнению с Бельгией 13 июня 2021, 12:50

«Бельгия не делала ничего, кроме как не допускала грубых ошибок, заботилась о контроле мяча и ждала, пока Россия принесет себя в жертву», – пишут европейские СМИ, комментируя итоги состоявшегося матча первого тура группового этапа чемпионата Европы в Петербурге, который завершился разгромным поражением от бельгийцев. Также европейская пресса остро отреагировала на отказ россиян преклонить колено в поддержку акции Black Lives Matter. «В то время как бельгийцы преклонили колено, чтобы выразить свое неприятие расизма, русские, представители одной из самых смешанных рас на Земле, оставались прямолинейными, безразличными и приветствовали публику. С наполовину заполненных трибун болельщики зловеще свистели в сторону игроков в красных свитерах», – пишет испанская El País. Что касается результатов игры, то, по мнению авторов, «хрупкая сборная России погибла под заброшенными мячами». «В дебюте матча Бельгия не делала ничего, кроме как не допускала грубых ошибок, заботилась о контроле мяча и ждала, пока Россия принесет себя в жертву. И Россия сделала свое дело. Местной сборной потребовалось 10 минут, чтобы сдаться», – указывает испанское издание, назвав сборную России командой, «в которой смешаны исторические комплексы неполноценности со странной беспечностью». В то же время журнал France Football охарактеризовал защиту сборной как «катастрофическую», вратаря Антона Шунина – «далеким от своих прославленных предшественников», а действия россиян в атаке – «робкими». «Бельгийцы причинили боль русским. У них было мало желания, мало контроля, мало уверенности и чувство ужасной неполноценности по сравнению с Бельгией», – констатирует французский журнал. В свою очередь немецкий Der Spiegel указал на то, что Россия «не могла догнать» Бельгию. Также журнал обратил внимание на жалобы тренера Станислава Черчесова относительно вопросов журналистов о BLM. «Это не вопрос, касающийся футбола. Только спортивные вопросы, пожалуйста!», – приводит слова Черчесова немецкое издание. «Матч с Россией оказался слишком легким для Бельгии», – пишет итальянская Gazzetta dello Sport. – Лукаку забил дважды и стал лучшим бомбардиром турнира. Излишне говорить, что он был и лучшим игроком матча. Хотя нам нужно дождаться настоящего испытания, прежде чем мы начнем хвалить Бельгию». Между тем бельгийская пресса наполнена издевками в адрес российской сборной. «Русские оказались не в состоянии показать что-то стоящее. Слабая Россия смирилась с результатом», – говорится в материале Wallfot, передает «Чемпионат.ру». «Лукаку. Ромелу Лукаку. Этот парень испортил России праздник. Фантастическая игра нападающего и центральных защитников. Завалили пьяного русского медведя», – заключает издание HNL. Напомним, сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы в Петербурге. Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу команды Бельгии. В составе «красных дьяволов» дублем отличился Ромелу Лукаку и Тома Менье. Бельгийцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы B. Второе место занимает сборная Финляндии, ранее в субботу обыгравшая команду Дании со счетом 1:0. Россияне идут четвертыми. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, каких политических скандалов стоит ждать на Евро-2020. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Китай назвал G7 небольшой группой стран, неспособной решать судьбы мира 13 июня 2021, 12:43 Текст: Ксения Панькова

Китай считает, что небольшая группа стран уже не может решать «судьбы мира», заявил пресс-секретарь посольства КНР в Великобритании, комментируя стремления лидеров стран G7 выработать единый подход в противостоянии растущему влиянию Китая. «Мы считаем, что страны, крупные и маленькие, сильные и слабые, богатые и бедные, равны и глобальные вопросы должны решаться путем консультаций, в которых участвуют все страны. Времена, когда мировые решения принимались группой стран, давно позади», – приводит РИА «Новости» заявление. Дипломат отметил, что многосторонние отношения должны основываться на целях и принципах Устава ООН, нормах международного права, а не на интересах «небольшой клики или политического блока». Ранее в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что лидеры стран Группы семи (G7) на саммите в английском курортном городе Карбис-Бэй достигли консенсуса относительно необходимости выработки единого подхода к Китаю. Захарова прокомментировала заявление G7 о России 13 июня 2021, 20:24 Текст: Елена Мирошниченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила G7, что предсказуемость России подтверждена годами, дело за «семеркой». «Семерка высказала заинтересованность в «стабильных и предсказуемых» отношениях с Россией. Раньше они заявляли, что Россия должна быть более стабильной и предсказуемой. Теперь эта задача считается сферой совместных отношений, то есть зависящей от всех сторон. Учитывая, что наша предсказуемость подтверждена годами и делами, дело за «семеркой», у которой с этой сферой не очень», – написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что лидеры Группы семи (G7) выступают за стабильные и предсказуемые отношения с Россией, однако призывают Москву прекратить поведение, которое они считают дестабилизирующим. Путин назвал самый важный вопрос перед встречей с Байденом 13 июня 2021, 12:16

Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что вопрос кибербезопасности является одним из самых важных в глобальном масштабе. «Вопрос с кибербезопасностью является одним из самых важных на сегодняшний день. Потому что всякие отключения целых систем ведут к очень тяжелым последствиям. А это, оказывается, возможно», – сказал он в интервью на телеканале «Россия-1», передает РИА «Новости». Также президент сообщил, что Россия готова наладить с США взаимную выдачу преступников, но обе стороны должны брать на себя соответствующие обязательства. «Если мы договоримся о выдаче преступников, значит, Россия пойдет на это, мы будем это делать. Только в том случае, если другая сторона, в данном случае Соединенные Штаты, согласятся с тем же и будут выдавать соответствующих преступников Российской Федерации», – сказал глава государства, говоря о проблеме киберпреступности. Он подчеркнул, что все эти договоренности выражаются в соответствующих межгосударственных документах. «И там, в этих документах, соглашениях, договорах стороны берут на себя определенные обязательства. И они в подавляющем большинстве случаев равнозначны. Обе стороны берут на себя одинаковые обязательства», – добавил российский лидер. Ранее Путин, комментируя предстоящую встречу с американским лидером Джо Байденом, заявил, что обе стороны стараются снизить какую-то негативную риторику, но обольщаться не стоит. Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. У Нетаньяху отобрали пост премьера Израиля 13 июня 2021, 21:00

Новым премьер-министром Израиля стал лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет, трансляцию голосования ведет официальный телеканал Кнессета. Кнессет проголосовал за вотум доверия новому правительству Израиля, которое на ближайшие примерно два года возглавит Беннет, затем, согласно коалиционным договорённостям, его сменит лидер «Еш Атид» Яир Лапид. За проголосовали 60 парламентариев, против – 59. Об этом сообщает РИА «Новости». Ожидается, что после голосования министры принесут присягу, затем состоится первое заседание кабинета. Нафтали Беннет с 2006 по 2008 год присоединился к тогдашнему лидеру оппозиции Биньямину Нетаньяху и работал в качестве начальника его канцелярии. В 2010 году Беннет был избран генеральным директором Совета поселений Иудеи, Самарии и Газы и возглавил борьбу против замораживания строительства поселений в 2010 году. В 2011 года стал соучредителем внепарламентского движения «Мой Израиль». В 2012 году основал движение «Израильтяне». Впоследствии Бенет ушел из «Ликуда» и присоединился к партии «Еврейский дом». После занял пост партийного лидера «Еврейского дома». В 2018 году покинул партию «Еврейский дом» и стал одним из основателей партии «Новые правые». С 2013 года Нафтали Беннет в разное время возглавлял пять министерств Израиля: он занимал посты министра экономики, министра по делам религий, министра по делам диаспоры, министра образования и министра обороны. Беннет неоднократно отмечался как сторонник дружеских отношений между Израилем и Россией. Беннет заявлял, что «у Израиля тесные и прочные, даже теплые отношения с Россией. У нас много выходцев из России живут в Израиле. У меня у самого предки приехали в Израиль из Российской Империи, нас многое связывает. Российские лидеры и президент Путин делают много для того, чтобы у нас цели совпадали, а всякого рода несогласия очень быстро разрешались. Конечно, есть большие вопросы со связями с террористами и Ираном, но эти вопросы сложные и долгоиграющие. Я считаю, что Россия надежный сторонник Израиля». Ранее бывший премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху заявил, что выступит в качестве лидера оппозиции на специальной сессии Кнессета для утверждения нового правительства. Нетаньяху занимал пост премьер-министра 12 лет. Сообщалось, что правительство Израиля в ротации возглавят лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет и лидер «Еш Атид» Яир Лапид. В мае действующий глава кабмина Израиля Биньямину Нетаньяху не смог сформировать коалиционное правительство. 23 марта в Израиле прошли четвертые за два года досрочные парламентские выборы: Кнессет был автоматически распущен в декабре из-за истечения сроков утверждения госбюджета, а в 2019 году парламентариям дважды не удавалось сформировать коалицию. В Сети высмеяли изображение Байдена в очках с отражением Путина на обложке Time 13 июня 2021, 13:24 Текст: Ксения Панькова

Пользователи соцсети Twitter и читатели Fox News оценили обложку журнала Time. На ней президент США Джо Байден изображен в очках, в которых отображается российский лидер Владимир Путин. Некоторые сочли, что Байдену прикрыли глаза очками, чтобы «скрыть испуганный взгляд». Biden takes on Putin https://t.co/8o1tsTV7LD pic.twitter.com/TQGYoSYDF6 — TIME (@TIME) June 11, 2021 «Это подобно вручению Нобелевской премии Обаме: даже не дождались, пока Байден сделает что-нибудь достойное такого заголовка», – считает Oubai Shahbandar, передает РИА «Новости». «Он в солнцезащитных очках, потому что спит», – сыронизировал Josias Teofiofo. «Даже сам Байден посмеялся бы над этим, если бы, конечно, вспомнил, что выиграл», – написал Jay Patel. По мнению пользователя с ником flswingvote502, это «какая-то альтернативная Вселенная». «Увы, никакая аэрография и никакая фильтры не смогут скрыть разрушения», – констатировал он. «Мозг Байдена застрял в 80-х. Он до сих пор думает, что «Лучший стрелок» и Том Круз – до сих пор образ крутого парня. Срамота», – возмутился mansplainer383. «Они ловко прикрыли ему глаза очками, чтобы скрыть испуганный взгляд оленя перед колесами грузовика», – подытожили пользователи. Ранее Путин, комментируя предстоящую встречу с американским лидером Джо Байденом, заявил, что обе стороны стараются снизить какую-то негативную риторику, но обольщаться не стоит. Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. На Украине наливали бесплатное пиво за поражение сборной России на Евро-2020 13 июня 2021, 17:38 Текст: Дарья Григоренко

Во Львове посетители Lviv Fan Festival бесплатно получили 300 бокалов пива по случаю поражения сборной России по футболу в матче с командой Бельгии на Евро-2020, а сервис такси пообещал жителям Киева бесплатные поездки. По словам организаторов фестиваля, посетителям наливали по 100 бокалов пива за каждый гол, забитый в ворота российской команды, передает РИА «Новости». Кроме того, если Россия проиграет Бельгии, сервис такси «Бонд» обещал жителям Киева по 50 гривен на счет. Накануне сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы в Петербурге. Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу команды Бельгии. Бельгийцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы B. Второе место занимает сборная Финляндии, ранее в субботу обыгравшая команду Дании со счетом 1:0. Россияне идут четвертыми. Врач сборной Дании рассказал о спасении жизни упавшего без сознания на поле Эриксена 13 июня 2021, 11:01

Врач сборной Дании Мортен Бесен рассказал о подробностях случившегося с футболистом Кристианом Эриксеном, который потерял сознание в матче 1-го тура групповой стадии Евро-2020 с Финляндией. «Когда Кристиан упал, нас позвали на поле. Когда мы подбежали, он лежал на боку и дышал, а его сердце билось. Затем ситуация изменилась, и мы сделали ему массаж сердца. Мы получили быструю помощь от медицинской бригады стадиона и смогли вытащить Кристиана. Кристиан поговорил со мной перед тем, как отправился в больницу на обследование, – сказал Бесен изданию Berlingske. В свою очередь бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков считает, что действия врачей в ситуации с потерей сознания полузащитником сборной были идеальными и быстрыми. По его словам, в подобных ситуациях главная задача – реанимировать, так как на поле это делать нецелесообразно, успеть передать специалистам в госпиталь и одновременно проводить реанимационные мероприятия, передает ТАСС. «Дело в том, что дороги секунды и минуты. Если человек потерял создание и не дышит, остановка сердца, через пять-семь минут это уже покойник. Уже происходит смерть мозга, потому что он не получает кислорода. Поэтому нужно все делать быстро, без суеты и паники. Сейчас стадионы премьер-лиги оснащены портативным электрокардиографом, дежурит скорая помощь, у нас это есть», – отметил Васильков. По его мнению, УЕФА может обсудить возможность наличия в чаше стадиона реанимобиля, который мог бы выехать сразу на поле в случае подобных ситуаций. Накануне в концовке первого тайма встречи группового этапа чемпионата Европы с командой Финляндии Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен при счете 0:0 и возобновлен спустя более чем полтора часа. Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что состояние Эриксена стабилизировалось. НАТО решило пересмотреть стратегическую концепцию из-за России 13 июня 2021, 22:50

В связи с политикой России и Китая НАТО пересмотрит свою стратегическую концепцию, заявил Белый дом. Администрация США заявила, что члены НАТО согласятся пересмотреть «основу, которая будет определять подход» альянса к «меняющейся стратегической среде». В частности, речь идет о реакции на «агрессивную политику и действия России», а также «вызовы, которые ставит перед коллективной безопасностью» Китай. Новая концепция будет подготовлена для принятия на саммите НАТО в 2022 году. При этом государства НАТО «возьмут на себя обязательства по реализации новых военных концепций и стратегий, которые укрепят потенциал сдерживания и обороны» для «противодействия угрозам со стороны России и других стран». Кроме того, указывается, что альянс «продолжит отслеживать российские развертывания в и вокруг Украины», передает РИА «Новости». Президент США Джо Байден на предстоящем саммите НАТО подтвердит «прочную трансатлантическую связь через НАТО и нерушимую приверженность» Вашингтона принципу «атака на одного – это атака на всех», которая «встретит коллективный ответ». Сообщается, что лидеры НАТО выступят с набором амбициозных инициатив, чтобы гарантировать безопасность своих граждан до 2030 года и далее. Также НАТО «одобрит новую политику киберзащиты» от действий, совершаемых «государственными и негосударственными субъектами, включая разрушительные атаки программ-вымогателей на критически важную инфраструктуру». «Лидеры подтвердят свою приверженность политике открытых дверей НАТО, которая обеспечивает путь к членству для любой европейской страны, разделяющей наши ценности и выполняющей необходимые обязанности и обязательства», – говорится в заявлении Белого дома. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что «последняя стратегическая концепция была написана в 2010 году, среди прочего она определяет Россию в качестве «конструктивного партнера», и едва ли говорит о Китае вовсе». По его словам, пришло «время обновить стратегическую концепцию НАТО». Как сообщил глава бельгийского правительства Александер Де Кроо, Байден прибыл в воскресенье в Бельгию, где 14 июня примет участие в очном саммите НАТО и 15 июня в саммите ЕС – США. Напомним, СМИ сообщали, что в черновом варианте коммюнике, которое будет опубликовано по итогам саммита НАТО в Брюсселе, содержится пункт, согласно которому «союзники по НАТО готовятся официально выступить против развертывания альянсом ядерных ракет наземного базирования в Европе». Москвичам напомнили о штрафе за использование детских площадок в парках 13 июня 2021, 20:51 Текст: Елена Мирошниченко

За нарушение действующего с 13 по 20 июня запрета на использование объектов городской инфраструктуры в парках, в том числе детских и спортивных площадок, скамеек и беседок москвичам грозит штраф до 4 тыс. рублей, рассказал начальник Главконтроля Евгений Данчиков. «За последние сутки выявлены неоднократные случаи нарушений горожанами ограничений установленных указом мэра Москвы по использованию инфраструктуры парков. За эти нарушения граждане будут привлечены к административной ответственности в размере до 4 тыс. рублей. Главное, чтобы граждане не подвергали себя и детей риску заразиться COVID-19», – цитирует его ТАСС. Напомним, в Москве продлили выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения коронавируса. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других организациях. Кроме того, в ресторанах, кафе, барах, а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. Украинские пограничники не пустили в страну российскую актрису дубляжа 13 июня 2021, 19:22 Текст: Елена Мирошниченко

Из-за поездок в Крым российскую актрису дубляжа не впустили в Украину, ей запретили въезд в страну на три года, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел. «Вчера в пункт пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» на украинско-молдавской границе на въезд в Украину прибыла гражданка России. Во время мероприятий контроля пограничники Белгород-Днестровского отряда установили, что иностранка незаконно находилась в Крыму. Правоохранителям 59-летняя россиянка сообщила, что направляется в Одессу, чтобы выступить в театре. Женщина известна в России как актриса озвучивания и дубляжа, а также певица. Поскольку на полуостров она попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда, во въезде на территорию Украины ей отказали. Кроме того, пограничники запретили ей въезд в Украину сроком на три года», – говорится на сайте МВД. Имя актрисы на сайте не указывается, по данным одесского новостного портала «Думская», речь идет о Ларисе Брохман. Ранее российским актерам, которые ехали на Украину со спектаклем «Идеальный свидетель», запретили въезд в страну, в сообщении на официальном сайте погранслужбы не указаны фамилии актеров, но оно сопровождается афишей с фотографиями и именами Игоря Ливанова, Павла Баршака и Елены Кориковой. Киев выразил готовность обсудить компенсацию Украине за «Северный поток – 2» 14 июня 2021, 04:05

Украина рассмотрит возможность получения компенсации в случае запуска газопровода «Северный поток – 2», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Как пояснил министр, если Киеву «предложат переговоры о компенсациях», украинская сторона «на них посмотрит», но «не будет непременно соглашаться на то, что будет предложено». Кулеба не стал говорить, от кого Украина ждет соответствующего предложения. Когда его спросили об устраивающей Киев сумме, министр ответил: «До этого пункта мы пока не дошли». Кулеба сказал, что «в последнее время значительно выросла» готовность США добиться таких компенсаций для Киева, но решение снизить санкционное давление на оператора Nord Stream 2 AG «стало разочарованием» для Украины, передает ТАСС со ссылкой на Die Welt. Напомним, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, если все ухищрения вокруг «Северного потока – 2», направленные на сохранение прокачки российского раза по территории Украины, не сработают, украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – добавил Блинкен. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «Большая семерка» выступила за стабильные отношения с Россией 13 июня 2021, 15:43 Текст: Ксения Панькова

Лидеры Группы семи (G7) выступают за стабильные и предсказуемые отношения с Россией, однако призывают Москву прекратить поведение, которое они считают дестабилизирующим, говорится в проекте коммюнике. «Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. Мы будем продолжать взаимодействовать [с Россией] там, где есть сферы, представляющие взаимный интерес. Мы подтверждаем наш призыв к России прекратить свое дестабилизирующее поведение и злонамеренную деятельность, включая вмешательство в демократические системы других стран, а также [призываем] выполнить свои международные обязательства в области прав человека», – отмечается в проекте итогового заявления, которое должно быть принято в воскресенье по итогам трехдневного саммита «семерки», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Россия неоднократно отвергала утверждения западных стран о том, что ее действия носят дестабилизирующий характер. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что главы государств Группы семи (G7) договорились активизировать борьбу с дезинформацией и киберпреступностью.