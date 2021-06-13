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13 июня, воскресенье | Последнее обновление — 21:00 | vz.ru
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Москвичам напомнили о штрафе за использование детских площадок в парках
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За нарушение действующего с 13 по 20 июня запрета на использование объектов городской инфраструктуры в парках, в том числе детских и спортивных площадок, скамеек и беседок москвичам грозит штраф до 4 тыс. рублей, рассказал начальник Главконтроля Евгений Данчиков.
«За последние сутки выявлены неоднократные случаи нарушений горожанами ограничений установленных указом мэра Москвы по использованию инфраструктуры парков. За эти нарушения граждане будут привлечены к административной ответственности в размере до 4 тыс. рублей. Главное, чтобы граждане не подвергали себя и детей риску заразиться COVID-19», – цитирует его ТАСС.
Напомним, в Москве продлили выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения коронавируса. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других организациях. Кроме того, в ресторанах, кафе, барах, а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.
На Москве-реке после падения с катера погиб шестилетний ребенок
На северо-западе Москвы ребенок погиб после падения с катера. Столичная межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по данному делу, сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Екатерина Короткова.
По словам Коротковой, предварительно установлено, что сегодня в районе 67-го километра МКАД под мостом вблизи концертного зала «Крокус сити Холл» с катера за борт упал шестилетний ребёнок, который был доставлен в поисково-спасательную станцию. «От полученных травм скончался», – добавила она, передает РИА «Новости».
По данным агентства городских новостей «Москва», смерть ребенка наступила в результате травмирования винтами катера.
Уточняется, что проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.
На место происшествия выехал заместитель прокурора Николай Грязнов.
При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
Ранее в Москве на улице Маршала Захарова из окна дома с 14-го этажа выпал годовалый ребенок, он погиб. Возбуждено уголовное дело о «причинении смерти по неосторожности».
В России выявили 14,7 тыс. новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 14 тыс. 723 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 14 723 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7704, Московской области – 953, Санкт-Петербурге – 862.
Всего в стране выявлено 5 208 687 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 801 335 человек, из них 9 166 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 357 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 126 430 человек.
Накануне, 12 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 13 510. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1213.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Суд отправил акциониста Крисевича в СИЗО за стрельбу на Красной площади
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Таганский суд Москвы отправил в СИЗО художника-акциониста Павла Крисевича, который устроил стрельбу на Красной площади, сообщили в пресс-службе суда.
«Постановлением суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Крисевича на срок до 11 августа», – рассказала собеседница ТАСС.
Сообщается, что в отношении акциониста Крисевича было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство») за стрельбу на Красной площади. Он сделал два выстрела в воздух из охолощенного оружия, третий выстрел он сымитировал в себя. Адвокат рассказал, что у его подзащитного изъяли мобильный телефон и охолощенный пистолет Р-411. По делу также проходит журналистка Ника Самусик, она снимала акцию на видео.
Как сообщает «Коммерсантъ», своей акцией Крисевич, как он сам потом объяснял в полиции, произвел «устранение собственного страха» перед «политическими репрессиями» в России. Он рассказал, что выбрал отдаленное место, пистолет на посторонних не наводил, преступного умысла не имел.
Напомним, ранее Крисевич был задержан за имитацию распятия Иисуса Христа на Лубянке.
Среди сделавших первую прививку от коронавируса москвичей разыграют автомобили
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 14 июня по 11 июля москвичи, получившие первый компонент вакцины от коронавируса, станут участниками розыгрыша автомобилей.
«С 14 июня по 11 июля 2021 г. граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей», – сообщил мэр в своем блоге.
По его словам, раз в неделю будет разыгрываться 5 машин стоимостью примерно 1 млн рублей. Информация о результатах розыгрышей будет объявляться по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала «Москва 24».
«Но, конечно, главный выигрыш для тех, кто привьется, несоизмерим ни с какой машиной – это собственное здоровье и душевное спокойствие. Добавлю, что сам я привился еще в мае прошлого года. По истечении года титры стали падать, и два дня назад еще раз поставил первый компонент «Спутника V». Чувствую себя хорошо. Чего и вам желаю», – добавил Собянин.
Накануне в Москве продлили выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения коронавируса. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других организациях. Кроме того, в ресторанах, кафе, барах, а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.
Глава ВОЗ призвал установить происхождение коронавируса
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на саммите G7 в Великобритании призвал установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2 из уважения к жертвам заболевания COVID-19, сообщил таблоид Daily Mail.
Гебрейесус отметил, что коронавирусом заразились не менее 174 млн человек в мире, 3,75 млн заразившихся умерли. «Я думаю, что уважение, которого заслуживают эти люди, состоит в том, чтобы знать происхождение этого вируса, с тем чтобы мы могли предотвратить повторение (произошедшего)», – приводит слова Гебрейесуса РИА «Новости».
По сообщению таблоида, отвечая на вопрос о возможности утечки коронавируса из лаборатории, глава ВОЗ отметил, что «все гипотезы должны быть открыты». Гебрейесус добавил, что на начальных этапах расследования, призванного установить происхождение коронавируса, Китай не проявил достаточного уровня «прозрачности и сотрудничества».
Ранее американские ученые допустили возможность распространения COVID-19 из научного центра в Китае. При этом Пекин сравнил утверждения о появлении нового коронавируса в лаборатории Китая с заявлениями о наличии оружия массового уничтожения в Ираке.
В прошлое воскресенье 45-й президент США Дональд Трамп призвал выставить Китаю счет на 10 трлн долларов за распространение коронавируса. В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.
В мае США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.
Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.
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В Москве все контролеры на транспорте будут следить за соблюдением масочного режима
Контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в московском транспорте будет усилен из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, на рейды будут выходить 100% штата контролеров, сообщил департамент транспорта столицы.
«Ситуация с вирусом в городе становится все более тревожной. Эта неделя выходных нужна в первую очередь для того, чтобы избежать перегрузки больниц. Поэтому, пожалуйста, не ездите по городу без крайней необходимости. Обязательно носите маску и перчатки. Берегите себя и окружающих. Это правда сейчас очень важно. Мы усилим контроль за соблюдением масочно – перчаточного режима – для этого выйдет 100% штата контролеров», – сообщается в официальном Telegram-канале дептранса.
Как уточнили в ведомстве, каршеринг, такси, прокат велосипедов и электросамокатов будут работать. При этом в департаменте транспорта призвали совершать поездки только в случае крайней необходимости, а также надевать маску и перчатки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID в столице. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.
Венесуэла в День России получила новую партию «Спутника V»
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Новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Венесуэлу, сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
«Нет ничего более символичного, чтобы отметить День России сегодня, 12 июня, получением в международном аэропорту очередной партии ... вакцины «Спутник V», – приводит слова российского посла РИА «Новости».
Как отметил дипломат, таким образом Россия укрепляет сотрудничество с Венесуэлой.
Напомним, 3 мая Мадуро объявил о поставке в страну пятой партии российской вакцины «Спутник V». В конце марта Мадуро предложил оплачивать поставки вакцин в Венесуэлу нефтью. В начале марта президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались от коронавируса российским препаратом «Спутник V», отметив, что после вакцинации и отдыха чувствуют себя хорошо. Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной.
Первую партию российской вакцины Венесуэла получила 2 октября 2020 года. 13 января Венесуэла выдала регистрацию «Спутнику V», а 15 мая одобрила «Спутник Лайт». Всего республика планирует приобрести 10 млн доз «Спутник V». Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Россию за помощь в вакцинации жителей республики.
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Ведущие вузы перевели сессии и аттестации на удаленку
Сдача экзаменов и итоговой аттестации в некоторых вузах пройдет в дистанционном формате на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Москве и объявления нерабочих дней с 15 по 19 июня.
Так, ректор МГУ Виктор Садовничий подписал приказ о переводе сессий и итоговой аттестации на дистанционный режим с 13 июня. «Доступ в учебные корпуса университета в период с 14 по 19 июня будет осуществляться по спискам, утверждаемым руководителем факультета (эти дни объявлены нерабочими)», – сообщается в группе студсовета вуза во «ВКонтакте».
Об аналогичном решении также заявили в Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Баумана, соответствующий приказ подписал ректор Анатолий Александров, передает РИА «Новости».
Высшая школа экономики частично перейдет на удаленный формат с 13 по 19 июня, занятия и экзамены, которые нельзя принять в дистанционном формате, пройдут очно, об этом сообщается на сайте вуза. «Чтобы снизить риски для студентов и сотрудников, на следующей неделе университет частично вернется на дистанционный режим. Те занятия и экзамены (в том числе ГИА), которые возможно провести онлайн, пройдут удаленно, даже если для этого будет необходимо внести изменения в расписание. Те занятия и экзамены, которые сложно провести дистанционно, пройдут в аудиториях, но при соблюдении ограничительных мер», – говорится в сообщении.
Накануне в Москве продлили выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения коронавируса. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других организациях. Кроме того, в ресторанах, кафе, барах, а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.
Гинцбург рассказал о российских мутациях COVID
Оригинальные варианты мутаций коронавируса есть в России, в частности в Москве, их свойства и отличия от других штаммов изучаются, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем», – цитирует РИА «Новости» Гинцбурга.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о выявленных в России штаммах коронавируса. По ее словам, в стране выявлено более 550 случаев британского штамма COVID-19, десятки – южноафриканского и больше 10 – индийского.
Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, так как двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов.
На въездах в Ивановскую область усилили пропускной режим из-за коронавируса
На въездах в Ивановскую область в костромском, ярославском и московском направлениях решением регионального оперштаба усилен пропускной режим.
«Наряды ДПС на костромском, ярославском и московском направлении. Круглосуточная проверка наличия справок о вакцинации. Для иногородних, въезжающих в область, обязательна 14-дневная самоизоляция. Причина такого решения оперштаба – ухудшение эпидситуации в столице», – говорится в сообщении в группе УМВД во «ВКонтакте».
При этом для тех, кто прошел полный курс вакцинации, имеет справку об отрицательном тесте на коронавирус, который сделан не ранее чем за три дня до въезда в регион, имеет справку о наличии антител, выданную не ранее 1 января 2021 года, въезд в регион будет свободным.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня: в субботу в Москве был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах.
Эпидемиолог назвал отличие симптомов при индийском штамме COVID
При индийском варианте коронавируса больше свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, а вот кашель и лихорадка встречаются значительно реже, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Прежде всего нужно понимать, что все симптомы COVID-19 неспецифические, включая потерю обоняния, встречающуюся в 70-80% случаев. Сейчас отмечается некоторое изменение спектра доминирующих ранних клинических проявлений в связи с появлением новых штаммов SARS-CoV2», – рассказала она РИА «Новости».
Также Пшеничная добавила, что что при индийском варианте коронавируса больше свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта – боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота, а также боль в суставах, потеря слуха.
Как отмечают индийские врачи, в сравнении с начальным периодом пандемии у пациентов чаще стала встречаться диарея и наблюдаются микротромбозы нижних конечностей. В свою очередь зарубежные ученые отмечают, что лихорадка и кашель встречаются при индийском варианте реже, а потеря обоняния даже не входит в первую десятку, рассказала эксперт.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что оригинальные варианты мутаций коронавируса есть в России, в частности в Москве, их свойства и отличия от других штаммов изучаются.
Москвичей предупредили о ливне с грозой и ветром
Главное управление МЧС России по Москве предупреждает москвичей о ливневом дожде, грозе и сильном ветре до 15 м/с в течение дня воскресенья, сообщили в пресс-службе московского главка ведомства.
В ведомстве отметили, что по прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 13 июня в Москве ожидается ливневой дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с, передает ТАСС.
В связи с непогодой рекомендуется во время езды на машине снижать скорость и увеличивать дистанцию, избегать обгонов, опережений и перестроений. Парковать машины лучше вдали от деревьев. Пешеходам стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что воскресенье будет самым теплым днем с начала лета, температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов.
В Подмосковье среди сделавших первую прививку от COVID разыграют квартиру
Жители Подмосковья, получившие первый компонент вакцины от коронавируса с 15 по 25 июня, станут участниками розыгрыша трехкомнатной квартиры, сообщила пресс-служба правительства Московской области.
«В Подмосковье стартует акция для тех, кто сделает прививку от новой коронавирусной инфекции. Это позволит сохранить свое здоровье и одновременно стать претендентом на ключи от квартиры в Московской области», – приводит РИА «Новости» сообщение.
По данным пресс-службы, главное условие – укол первым компонентом вакцины должен быть сделан с 15 по 25 июня 2021 года в пунктах вакцинации минздрава Московской области. При этом препарат можно выбрать любой – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».
Как уточнили в правительстве Подмосковья, приз – трехкомнатная квартира площадью 74,9 квадратных метров в Серпухове, ЖК «Новая пролетарка.
Отмечается, что принять участие может любой гражданин России старше 18 лет, вне зависимости от места регистрации. Для этого необходимо с 15 до 25 июня на региональном портале «Госуслуг» uslugi.mosreg.ru кликнуть на баннер акции, затем подтвердить свое согласие с правилами участия в ней. Далее – указать данные, на почту участника поступит специальный код, подтверждающий регистрацию. Вакцинация – абсолютно бесплатная, следует из релиза.
«27 июня в 19.00 в прямом эфире на ТК «360» методом жеребьевки будет определен победитель. Счастливчик получит СМС-уведомления на номер телефона и электронную почту, указанные при регистрации», – подчеркнули в пресс-службе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 14 июня по 11 июля москвичи, получившие первый компонент вакцины от коронавируса, станут участниками розыгрыша автомобилей.
Москвичам рассказали о погоде в июле
В июле в Москве температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы с дефицитом осадков до 20-40%, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос« Евгений Тишковец.
Отмечается, что на юго-западе Центральной России дефицит дойдет и до 60-80%, передает РИА «Новости».
«В августе отклонения основных метеопараметров от нормы сократятся – среднемесячная температура воздуха только на 0,5-1 градус превысит многолетние показатели, а недобор небесной влаги составит не более 10-20% от положенного»,– добавил Тишковец.
Ранее Тишковец рассказал газете ВЗГЛЯД, что с 12 июня в Центральной части России начнется потепление, а к концу июня придет жара, которая в июле немного спадет, а температура приблизится к норме и станет комфортной. Кроме того, воскресенье будет самым теплым днем с начала лета, температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов.
В Москве решили проверить соблюдение запрета на работу кафе и баров ночью
Столичные заведения общественного питания, а также развлекательные заведения проверят на соблюдение указа мэра и антикоронавирусных мер, сообщил первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.
«В эти «длинные выходные» мы вынуждены ограничить работу развлекательных заведений в ночное время. Сотрудники полиции, Роспотребнадзора, департамента и ОАТИ проведут рейды на предмет соблюдения барами, клубами, караоке, ресторанами запрета на работу с 23.00 до 06.00», – рассказал он ТАСС. Также Немерюк напомнил, что штрафы за нарушение санитарных мер в столице продолжают действовать.
В Москве также проверят соблюдение торговыми центрами требования закрыть фудкорты и детские комнаты.
«Сотрудники департамента и Роспотребнадзора проведут проверки на предмет соблюдения антикоронавирусных мер в торговых центрах, в том числе закрыты ли своевременно фудкорты и детские комнаты... Контроль будет усилен, будем разъяснять коллегам, что необходимо делать для обеспечения эпидбезопасности посетителей и сотрудников», – сказал Немерюк.
Напомним, в Москве продлили выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения коронавируса. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других организациях. Кроме того, в ресторанах, кафе, барах, а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.
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