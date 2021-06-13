В России выявили 14,7 тыс. новых случаев коронавируса

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Путин прокомментировал предстоящую встречу с Байденом

13 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:39  |  vz.ru
Разделы

Банк России заставил рубль укрепляться

Российской валюте пророчат возврат к 68 за доллар Алексей Сухоруков/РИА Новости
Центробанк России чуть было не шокировал рынки резким повышением ставки сразу на один процентный пункт. Однако рисковать поспешной борьбой с инфляцией он не стал. Ставку подняли на ожидаемые 0,5 п. п. Уже одно это ожидание помогло российскому рублю начать расти. До этого он довольно долго игнорировал идущую вверх нефть. Какие новые высоты пророчат рублю? Подробности...
Перейти в раздел…

За что поляки не любят Россию

Еще в 1990-х годах отношения Москвы и Варшавы были в целом нормальными Михаил Воскресенский/РИА Новости
В научных кругах Польши предложили объяснение, почему поляки настолько ненавидят русских. Это объяснение понравится славянофилам, поскольку сводится к тому, что политический класс поляков ориентируется в русском вопросе на мнение Вашингтона. То есть, если США избавятся от русофобии, в Польше ее тоже не будет. Насколько справедлива такая гипотеза? Подробности...
Перейти в раздел…

Коронавирус приспособился к лекарствам

Московским врачам все тяжелее помогать пациентам с коронавирусом Денис Гришкин/Агентство «Москва»
Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня: в субботу в Москве был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, а врачи утверждают, что коронавирус стал хуже поддаваться лечению. Чем вызван новый всплеск заболеваемости COVID-19 и как дальше будет развиваться ситуация? Подробности...
Перейти в раздел…

Литва угрожает тюрьмой за правду о распаде СССР

Литва сделала из политика и журналиста Альгирдаса Палецкиса политического заключенного Vilmantas Povilaitis/YouTube
Девять лет тюрьмы – такой срок грозит литовскому политику и журналисту Альгирдасу Палецкису только за то, что он отстаивает историческую правду о событиях 1991 года. Официально Палецкиса обвиняют в «шпионаже на Россию», в реальности в Литве под уголовным делом может оказаться любой, кто положительно отзывается о России и публично отрицает постулаты литовской политической пропаганды. Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
Перейти в раздел…

В чем был смысл декларации о суверенитете России

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
О конфликтах и войнах, случившихся по итогам распада СССР, жалеют сегодня не только на Украине. Не только в Грузии, Армении и Азербайджане. Жители стран Прибалтики хотят вернуть утраченные экономические связи с Россией. Даже поляки сегодня любят и понимают русских. Подробности...
Обсуждение: 177 комментариев

Почему «раскололся» Протасевич

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В Гозманах, Быковых, Шендеровичах, сколь бы они, возможно, ни были кому-то неприятны, все же есть чего ломать. В Протасевиче – здравствуй, племя младое, незнакомое – ломать нечего. Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев

Без свободы человек может обходиться свободно

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Можно считать оптимизм привычкой видеть плюсы даже на кладбище. Как по мне, кладбище, на котором еще не лежишь – уже повод для оптимизма. Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий
Перейти в раздел…

Байден на «сосисочной войне»

Украине запретили «героев» и «славу»

Обсуждение: 15 комментариев

«Литва краснеет от стыда»

Перейти в раздел…

Празднование Дня России 12 июня

12 июня отмечается государственный праздник – День России. По всей стране проходят праздничные мероприятия, среди которых выставки, концерты и конкурсы. Многие акции оказались массовыми и запоминающимися
Подробности...

Морская слизь из Турции угрожает Черному морю

Берег Мраморного моря в районе Стамбула покрылся густой морской слизью. Турецкие ученые бьют тревогу, уровень кислорода в воде серьезно снизился. Разрастание слизи угрожает различным морским организмам, в том числе устрицам, мидиям и морским звездам
Подробности...

В Красноярском крае в начале лета появились глубокие сугробы

В природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края установилась холодная температура и выпало большое количество снега. Отдыхающие в парке туристы фотографируют глубокие сугробы, стоя по пояс в снегу
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
  • Англия

  • Бельгия

  • Германия

  • Испания

  • Италия

  • Нидерланды

  • Португалия

  • Россия

  • Франция

  • Хорватия

  • Другая страна
Электросамокаты на улицах города – это в первую очередь:
  • Удобство

  • Опасность
Какую проблему вы считаете главной для России?
  • Бедность

  • Безработица

  • Внешние угрозы и санкции

  • Демография

  • Инфляция и рост цен

  • Коррупция

  • Качество медицины

  • Уровень образования

  • Технологическая отсталость
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин прокомментировал предстоящую встречу с Байденом
    Сборная России крупно проиграла Бельгии на Евро-2020 Лидеры G7 договорились о едином подходе к Китаю В России выявили 14,7 тыс. новых случаев коронавируса Мэр Кисловодска после падения с электросамоката впал в кому
    В деле о краже с самолета «Судного дня» появились новые обстоятельства Минск решил ответить на санкции Запада военными мерами На Украине сравнили встречу Путина и Байдена со «страшным сном» Японцев восхитили автомобили Aurus
    Пушков оценил отказ футболистов сборной России преклонять колено перед матчем с Бельгией В Раде оценили влияние достройки «Северного потока – 2» на Украину Среди сделавших первую прививку от коронавируса москвичей разыграют автомобили Россию заподозрили в хищении пособий американцев

    Главная тема


    За что поляки не любят Россию

    Евро-2020


    Врач сборной Дании рассказал о спасении жизни упавшего без сознания на поле Эриксена

    «превентивный удар»


    Американцы оценили слова Путина о Байдене и Трампе

    саммит G7


    Меркель заявила, что обсудила с Байденом «Северный поток – 2»

    Видео

    националистический слоган


    Украина досрочно потерпела политическое поражение на Евро-2020

    советское наследие


    Армянский коньяк сдался Евросоюзу

    спор Британии с ЕС


    Байден вмешался в «сосисочную войну»

    авиакатастрофа в донбассе


    Суд по малайзийскому Boeing подрывает антироссийскую пропаганду

    особый класс


    Дмитрий Дробницкий: Глобальный либерализм создает мнимые сущности

    привычка оптимизма


    Алексей Алешковский: Без свободы человек может обходиться свободно

    ломать нечего


    Максим Соколов: Почему «раскололся» Протасевич

    Случайный выстрел


    Как перевернулось дело инспектора из-под Новосибирска, застрелившего нарушителя

    на ваш взгляд


    Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?

    В России выявили 14,7 тыс. новых случаев коронавируса

    13 июня 2021, 11:17

    Текст: Ксения Панькова

    За минувшие сутки в России выявили 14 тыс. 723 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 14 723 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7704, Московской области – 953, Санкт-Петербурге – 862.

    Всего в стране выявлено 5 208 687 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 801 335 человек, из них 9 166 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 357 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 126 430 человек.

    Накануне, 12 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 13 510. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1213.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    Ученые предупредили об изменении основных симптомов COVID
       12 июня 2021, 18:30
    Фото: NIAID-RML/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ксения Панькова

    Специалисты из Королевского колледжа Лондона сообщили об изменении общих симптомов коронавируса, отметив, что самые распространенные больше напоминают простуду, пишет Mirror.

    По мнению ученых, национальная служба здравоохранения Великобритании все еще перечисляет в качестве главных признаков COVID-19 лихорадку, продолжительный кашель, потерю обоняния и вкуса. Однако мутации вируса привели к тому, что самыми распространенными симптомами инфекции стали головная боль, насморк и боль в горле, передает РИА «Новости».

    Профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор отметил, что «индийский вариант» коронавируса больше напоминает обычную простуду. Он предупредил, что людям с такими симптомами нужно обязательно пройти тестирование, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

    Как подчеркнул специалист, человек не осознает этого и думает, что у него какая-то сезонная простуда. «Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше», – заключил профессор.

    Ранее китайские ученые заявили, что они обнаружили партию новых коронавирусов у летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, схожих с SARS-CoV-2, который стал причиной пандемии.

    Коментарии (24)
    Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID
       12 июня 2021, 15:21
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников столицы.

    «Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников», – сообщается в блоге Собянина.

    Мэр уточнил, что «длинные выходные» в Москве продлятся девять дней – с 12 по 20 июня. По его словам, это решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным (воскресеньям).

    Также, по словам мэра, с 13 по 20 июня 2021 временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания на вынос).

    В крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.

    «Длинные выходные» помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый из нас проявит в эти дни максимальную осторожность. И конечно, надо активнее вакцинироваться. Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию, город будет постоянно лихорадить. Все пункты вакцинации в выходные дни будут работать, приходите», – добавил Собянин.

    За минувшие сутки в России выявили 13 510 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6701.

    Коментарии (89)
    В Китае у летучих мышей обнаружили новые коронавирусы
       12 июня 2021, 15:12
    Фото: Franz Christoph Robiller/
    imagebroker/
    Global Look Press
    Текст: Ксения Панькова

    Китайские ученые заявили, что они обнаружили партию новых коронавирусов у летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, схожих с SARS-CoV-2, который стал причиной пандемии, говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале Cell.

    Специалисты из Китайской академии наук и Шаньдунского университета собрали образцы слюны и продуктов жизнедеятельности у небольших летучих мышей в период с мая 2019 года по ноябрь 2020 года. «В общей сложности мы собрали 24 новых генома коронавируса от разных видов летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, подобных SARS-CoV-2», – говорится в отчете, сообщает CNN.

    Отмечается, что один образец (под названием RpYN06), обнаруженный у подковообразных летучих мышей, имел отличие только в шипованном белке, шишковидной структуре, которую вирус использует при прикреплении к клеткам.

    Как отметили ученые, вирусы, тесно связанные с геномом, который стал причиной пандемии COVID-19, продолжают циркулировать в популяциях летучих мышей, а в некоторых регионах это может происходить весьма часто.

    По словам ученых, данное исследование подчеркивает, что летучие мыши являются хорошо известными природный резервуарами для различных вирусов, вызывающих тяжелые заболевания у людей и связанных с распространением вируса Хендра, вируса Марбург, вируса Эбола и коронавирусов. «Помимо летучих мышей и людей, коронавирусы могут инфицировать множество домашних и диких животных, включая свиней, крупный рогатый скот, мышей, кошек, собак, кур, оленей и ежей», – добавили специалисты.

    Напомним, в начале февраля эксперты ВОЗ обнаружили в Ухане некие «важные улики», касающиеся возникновения COVID-19. Тогда же член международной научной группы ВОЗ, доктор Питер Дасзак подтвердил наиболее распространенную версию – инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей.

    С другой стороны, регулярно озвучиваются предположения об искусственном происхождении коронавируса либо об утечке «естественного» вируса из научной лаборатории – что столь же регулярно опровергается Пекином.

    Коментарии (25)
    Песков заявил об отсутствии решения объявить «длинные выходные» по всей России

    12 июня 2021, 16:45

    Текст: Вера Басилая

    Решений о возможности распространения выходных дней с 15 по 19 июня на всю Россию в настоящее время нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объяснив московские антиковидные меры реализацией полномочий региона.

    «По федеральному уровню в настоящее время решений нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли введение мер, аналогичных московским, на уровне всей страны, передает РИА «Новости».

    Также он назвал полномочиями региона решение московских властей ввести в городе «длинные выходные» с новыми ограничениями в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.

    «Главы регионов реализуют свои особые полномочия», – приводит ТАСС слова Пескова.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников столицы.

    Коментарии (6)
    Путин заявил, что уровень иммунизации россиян к COVID должен достичь 60%

    12 июня 2021, 15:48

    Текст: Ксения Панькова

    Уровень иммунизации населения России к коронавирусу должен достичь как минимум 60%, считая тех, кто уже переболел COVID-19, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с лауреатами госпремий в Кремле.

    В ходе беседы митрополит Волоколамский Иларион отметил, что РПЦ поддерживает необходимость более активной вакцинации в России, подчеркнув, что количество привитых от коронавируса должно быть не 18 млн, как сейчас, а 118 млн. «118 млн, может, и не надо», – заметил, в свою очередь, Путин, передает ТАСС.

    «Нам 60% нужно, чтобы имели иммунитет, в том числе имеются в виду и те, кто переболел, [в том числе] и бессимптомно», – сказал глава государства.

    Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса для детей может быть зарегистрирована в России 15–20 сентября.

    За минувшие сутки в России выявили 13 510 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6701

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (12)
    Власти столицы не планируют вводить спецпропуска из-за ситуации с COVID

    12 июня 2021, 16:27

    Текст: Ксения Панькова

    Контроль за соблюдением COVID-требований в Москве будет усилен, сообщили в пресс-службе аппарата мэра столицы, уточнив, что введение спецпропусков на фоне ухудшения ситуации по коронавирусу пока не обсуждается.

    «Обязательно будет усилен контроль за исполнением требований. Ранее мы усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах и на транспорте, а также за исполнением санитарных требований предприятиями и организациями. Сегодня речь идет о том, что с 13 июня начинают работать дополнительные ограничения, и контроль за ними тоже будет установлен», – приводит РИА «Новости» сообщение.

    При этом в пресс-службе уточнили, что власти Москвы пока не обсуждают введение спецпропусков на фоне ухудшения ситуации по коронавирусу.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.

    Коментарии (29)
    Немерюк рассказал о работе кафе в московских парках в «длинные выходные»

    12 июня 2021, 18:45

    Текст: Ксения Панькова

    Предприятия общепита и торговли смогут работать в московских парках 13–20 июня при соблюдении антикоронавирусных мер, этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

    «Кафе, рестораны, летние веранды и объекты нестационарной торговли в парках могут продолжать работать 13–20 июня при строгом соблюдении антикоронавирусных мер», – цитирует ТАСС Немерюка.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.

    Коментарии (2)
    Путин назвал триумфом российской науки создание «Спутника V»

    12 июня 2021, 13:14

    Текст: Вера Басилая

    Наши исследователи добились триумфа, в кратчайшие сроки создали безопасную, эффективную вакцину от коронавируса «Спутник V». Найденные решения открывают путь для появления вакцин от многих других опасных вирусных заболеваний, заявил Владимир Путин на церемонии вручения Госпремий России.

    «Мощь российской науки, российской научной школы ярко проявилась в прошлом году, когда люди всего мира именно от ученых ждали спасения от пандемии коронавируса. И наши исследователи добились успеха, можно сказать – триумфа, в кратчайшие сроки создали безопасную, эффективную вакцину от коронавируса «Спутник V», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По его словам, это позволило России не только обеспечить доступность вакцины для своих граждан, но и оказать жизненно важную помощь другим государствам. «И это ответственность нашей страны, как ведущей научной державы, перед всем миром», – добавил Путин.

    «Подчеркну: такой результат достигнут благодаря накопленным уникальным знаниям, в том числе в ходе создания других вакцин, например от Эболы. Найденные российскими учеными решения открывают путь для появления долгожданных вакцин от многих других опасных вирусных заболеваний», – отметил он.

    Госпремия в области науки и технологий за 2020 год присуждена создателям «Спутника V». Премия досталась директору НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александру Гинцбургу, заместителю директора Центра по научной работе Денису Логунову и начальнику 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковнику медицинской службы Сергею Борисевичу.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (26)
    Президент Аргентины: Россия – надежда в условиях неопределенности пандемии

    12 июня 2021, 19:40

    Текст: Ксения Панькова

    Президент Аргентины Альберто Фернандес поздравил россиян с Днем России и выразил благодарность за возможность использовать российский препарат от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения.

    Он подчеркнул, что Россия является одной из самых важных стран, «задающей направления развития современного мира». «Но сегодня для любого аргентинца Россия – это нечто иное. Россия – это надежда перед лицом неопределенности, связанной с пандемией, затрагивающей каждого. Аргентинцы очень благодарны России, безмерно благодарны, потому что, когда многие двери закрылись перед нами, двери России для нас открылись. Российская наука позволила нам провакцинироваться «Спутником V». Это дало нам спокойствие среди страданий, вызванных этой страшной пандемией. Все это Россия значит для меня и для любого аргентинца», – сказал он в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале Русского центра Университета Буэнос-Айреса, передает ТАСС.

    День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.

    В начале июня президенты России Владимир Путин и Фернандес на полях Петербургского международного экономического форума в режиме видеоконференции дали старт запуску производства российской вакцины «Спутник V» в Аргентине.

    Напомним, Аргентина стала первой из латиноамериканских стран, зарегистрировавших «Спутник V» на своей территории. Это было сделано в рамках ускоренной процедуры. Вакцинация российским препаратом началась в стране в декабре 2020 года.

    Коментарии (2)
    Власти Москвы рассказали о работе детсадов и больниц в «длинные выходные»

    12 июня 2021, 17:18

    Текст: Вера Басилая

    График работы детских садов и поликлиник в Москве в «длинные выходные» не изменится, в прежнем режиме пройдет сдача ЕГЭ, однако учреждения дополнительного образования работать не будут, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

    «С 15 по 19 июня <…> все городские поликлиники, больницы, медицинские учреждения, а также детские сады продолжат свою работу в привычном режиме. Кампания по сдаче ЕГЭ также продолжится. Городские учреждения дополнительного образования временно приостановят свою деятельность», – приводит ТАСС слова Раковой.

    Ранее Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID в Москве. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.

    Коментарии (0)
    Саудовская Аравия решила пустить на хадж не более 60 тыс. проживающих в стране мусульман

    12 июня 2021, 14:38

    Текст: Наталья Ануфриева

    Власти Саудовской Аравии из опасений распространения коронавируса разрешили совершить хадж в 2021 году только проживающим в королевстве мусульманам в количестве не более 60 тыс. человек, передало Саудовское агентство новостей заявление министерства по делам хаджа и умры королевства.

    В заявлении указывается, что «хадж будет ограничен паломниками из числа подданных и резидентов королевства в количестве не более 60 тыс. человек из-за продолжающейся пандемии коронавируса», передает РИА «Новости».

    В 2020 году из-за пандемии коронавируса участие в хадже впервые не смогли принять мусульманские паломники из-за рубежа, из проживающих в стране мусульман были отобраны для хаджа только 10 тыс. человек.

    Паломничество по святым местам Мекки и Медины, которое совершается в определенное время раз в год, называется хаджем, оно является одной из обязанностей мусульман – хадж нужно совершить хотя бы раз в жизни. В этом году хадж будет проходить с 17 по 22 июля.

    Коментарии (0)
    В Москве все контролеры на транспорте будут следить за соблюдением масочного режима

    12 июня 2021, 21:40

    Текст: Ксения Панькова

    Контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в московском транспорте будет усилен из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, на рейды будут выходить 100% штата контролеров, сообщил департамент транспорта столицы.

    «Ситуация с вирусом в городе становится все более тревожной. Эта неделя выходных нужна в первую очередь для того, чтобы избежать перегрузки больниц. Поэтому, пожалуйста, не ездите по городу без крайней необходимости. Обязательно носите маску и перчатки. Берегите себя и окружающих. Это правда сейчас очень важно. Мы усилим контроль за соблюдением масочно – перчаточного режима – для этого выйдет 100% штата контролеров», – сообщается в официальном Telegram-канале дептранса.

    Как уточнили в ведомстве, каршеринг, такси, прокат велосипедов и электросамокатов будут работать. При этом в департаменте транспорта призвали совершать поездки только в случае крайней необходимости, а также надевать маску и перчатки.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID в столице. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.

    Коментарии (3)
    Глава ВОЗ призвал установить происхождение коронавируса
       13 июня 2021, 04:34
    Фото: Pavlo Gonchar/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на саммите G7 в Великобритании призвал установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2 из уважения к жертвам заболевания COVID-19, сообщил таблоид Daily Mail.

    Гебрейесус отметил, что коронавирусом заразились не менее 174 млн человек в мире, 3,75 млн заразившихся умерли. «Я думаю, что уважение, которого заслуживают эти люди, состоит в том, чтобы знать происхождение этого вируса, с тем чтобы мы могли предотвратить повторение (произошедшего)», – приводит слова Гебрейесуса РИА «Новости».

    По сообщению таблоида, отвечая на вопрос о возможности утечки коронавируса из лаборатории, глава ВОЗ отметил, что «все гипотезы должны быть открыты». Гебрейесус добавил, что на начальных этапах расследования, призванного установить происхождение коронавируса, Китай не проявил достаточного уровня «прозрачности и сотрудничества».

    Ранее американские ученые допустили возможность распространения COVID-19 из научного центра в Китае. При этом Пекин сравнил утверждения о появлении нового коронавируса в лаборатории Китая с заявлениями о наличии оружия массового уничтожения в Ираке.

    В прошлое воскресенье 45-й президент США Дональд Трамп призвал выставить Китаю счет на 10 трлн долларов за распространение коронавируса. В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.

    В мае США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.

    Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (6)
    Дополнительные меры из-за ухудшения ситуации по COVID ввели в Карелии

    12 июня 2021, 13:37

    Текст: Вера Басилая

    В Карелии из-за ухудшения ситуации, в том числе и в связи с выявлением новых штаммов COVID-19, ввели дополнительные ограничения: работодателям рекомендовали переводить сотрудников на дистанционный формат работы, запретили посещение массовых мероприятий без масок и перчаток.

    «В последнее время мы отмечаем ухудшение эпидемиологической ситуации в нашей республике и увеличение числа больных коронавирусом среди детей до 17 лет. В первую очередь среди дошкольников. Кроме того, в Карелии выявлены случаи новых штаммов инфекции – южноафриканский, и британский, и новый северо-западный штамм. Учитывая это, вынуждены ввести в Карелии дополнительные противоэпидемические меры», – написал  глава региона Артур Парфенчиков на своей странице во «ВКонтакте».

    Так, работодателям рекомендуется переводить сотрудников на дистанционный формат работы. «Особенно это касается граждан старше 60 лет. А чтобы избежать скопления людей в трудовых коллективах, следует установить гибкий график прибытия и убытия на рабочее место», – уточнил Парфенчиков.

    Организаторам массовых мероприятий, включая спортивные, предписано обеспечить контроль за соблюдением социального дистанцирования и использованием средств индивидуальной защиты (масок у посетителей, масок и перчаток у персонала). Как указал глава региона, к участию в таких мероприятиях предлагается допускать тех, у кого есть справка об отрицательном анализе на коронавирус, полученная не ранее чем за три дня, или документ о вакцинации.

    «В органах исполнительной власти с 15 июня вводим специальный режим работы: в кабинете может находиться только один не переболевший и не вакцинировавшийся работник. То есть для таких граждан работа должна быть организована по сменам: с 8:00 до 14:00 и с 14:00 до 20:00», – подчеркнул глава.

    Накануне глава Карелии предупреждал, что власти в ближайшие дни вновь введут ряд ограничений по коронавирусу из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. По его словам, для новой вспышки коронавируса в регионе, по оценке медиков, характерны более быстрое и агрессивное течение заболевания, а также больший процент тяжелых больны.

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что некоторые регионы, в том числе Карелия, преждевременно приступили к снятию ограничений, введенных из-за коронавируса, они начали этот процесс еще в феврале.

    Напомним, за минувшие сутки в России выявили 13 510 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (1)
    Венесуэла в День России получила новую партию «Спутника V»
       13 июня 2021, 01:57
    Фото: Carol Smiljan/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Венесуэлу, сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

    «Нет ничего более символичного, чтобы отметить День России сегодня, 12 июня, получением в международном аэропорту очередной партии ... вакцины «Спутник V», – приводит слова российского посла РИА «Новости».

    Как отметил дипломат, таким образом Россия укрепляет сотрудничество с Венесуэлой.

    Напомним, 3 мая Мадуро объявил о поставке в страну пятой партии российской вакцины «Спутник V». В конце марта Мадуро предложил оплачивать поставки вакцин в Венесуэлу нефтью. В начале марта президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались от коронавируса российским препаратом «Спутник V», отметив, что после вакцинации и отдыха чувствуют себя хорошо. Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной.

    Первую партию российской вакцины Венесуэла получила 2 октября 2020 года. 13 января Венесуэла выдала регистрацию «Спутнику V», а 15 мая одобрила «Спутник Лайт». Всего республика планирует приобрести 10 млн доз «Спутник V». Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Россию за помощь в вакцинации жителей республики.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (2)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •