В России выявили 14,7 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 14 тыс. 723 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 14 723 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7704, Московской области – 953, Санкт-Петербурге – 862.

Всего в стране выявлено 5 208 687 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 801 335 человек, из них 9 166 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 357 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 126 430 человек.

Накануне, 12 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 13 510. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1213.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.