Россияне оценили желаемый безусловный доход Москвичам пообещали самый теплый день с начала лета 13 июня 2021, 10:08 Текст: Ксения Панькова

Воскресенье будет самым теплым днем с начала лета, температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, температура воздуха 13 июня ощутимо повысится, в этот день она станет на 4 градуса выше среднестатистической нормы, передает РИА «Новости». «Уже на 8 часов в Москве было плюс 21,7 градуса. Сегодняшний день точно будет самым теплым в текущем июне, он не будет последним самым теплым. Но в июне так тепло еще не было», – сказал Тишковец. Он уточнил, что температурный рекорд для этого дня побит не будет. Ранее Тишковец рассказал газете ВЗГЛЯД, что с 12 июня в Центральной части России начнется потепление, а к концу июня придет жара, которая в июле немного спадет, а температура приблизится к норме и станет комфортной.

Путин поздравил жителей страны с Днем России 12 июня 2021, 12:44

Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин на церемонии вручения госпремий и награждения героев труда поздравил всех собравшихся в Кремле и жителей страны с Днем России. Президент отметил, что эта дата «знаменует не только современное развитие отечества, но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений». По его словам, «это богатейшее наследие создавалось многими поколениями наших предков», передает РИА «Новости». «Их трудовые и ратные подвиги, бесконечная преданность родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными их героических судеб, хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения вперед», – заявил Путин. День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году. В ЛНР заявили об использовании ВСУ оружия НАТО при убийстве пяти ополченцев 12 июня 2021, 14:45

Текст: Вера Басилая

Украинские диверсанты, напавшие на наблюдательный пост народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, использовали оружие натовского образца, заявил офицер оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко. «Пули калибром 5,56 миллиметра, извлеченные из тел погибших, применяются в оружии, состоящем на вооружении стран НАТО и поставляемом на Украину в рамках помощи от США», – цитирует РИА «Новости» Филипоненко. Уточняется, что пули приобщены к материалам уголовного дела как вещественные доказательства. Ранее в ЛНР сообщили, что 11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций «Запад» ВСУ на наблюдательном посту народной милиции в районе населенного пункта Голубовское Луганской народной республики были убиты пятеро ополченцев. Меркель заявила, что обсудила с Байденом «Северный поток – 2» 12 июня 2021, 17:23

Текст: Ксения Панькова

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что провела встречу с президентом США Джо Байденом и обсудила его будущую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, а также «Северный поток – 2». «У меня действительно была встреча с американским президентом, у нас также будет возможность в скором времени поговорить подольше. Мы сегодня говорили прежде всего о его будущей встрече с Владимиром Путиным, в том числе и на совещаниях, и обменялись мнениями в этой связи, также о саммите НАТО и по вопросу Афганистана», – заявила на полях саммита канцлер ФРГ, передает РИА «Новости». Говоря о «Северном потоке – 2», Меркель заявила, что Украина должна остаться партнером в поставках газа из России. «Мы (с Байденом) также коротко обсудили тему «Северного потока – 2». Вы знаете, что тут идут переговоры с американским правительством и экспертами федерального правительства. Считаю, что мы на правильном пути, для нас обоих существенно... что Украина должна и впредь оставаться партнером в транзите природного газа», – отметила она. Накануне стало известно, что Меркель лично направится с визитом в Вашингтон для урегулирования спора о реализации проекта «Северный поток – 2». Ранее Бундестаг отклонил резолюцию с требованием отказаться от «Северного потока – 2». Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. На первой нитке начнутся пусконаладочные работы. Ученые предупредили об изменении основных симптомов COVID 12 июня 2021, 18:30

Текст: Ксения Панькова

Специалисты из Королевского колледжа Лондона сообщили об изменении общих симптомов коронавируса, отметив, что самые распространенные больше напоминают простуду, пишет Mirror. По мнению ученых, национальная служба здравоохранения Великобритании все еще перечисляет в качестве главных признаков COVID-19 лихорадку, продолжительный кашель, потерю обоняния и вкуса. Однако мутации вируса привели к тому, что самыми распространенными симптомами инфекции стали головная боль, насморк и боль в горле, передает РИА «Новости». Профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор отметил, что «индийский вариант» коронавируса больше напоминает обычную простуду. Он предупредил, что людям с такими симптомами нужно обязательно пройти тестирование, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Как подчеркнул специалист, человек не осознает этого и думает, что у него какая-то сезонная простуда. «Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше», – заключил профессор. Ранее китайские ученые заявили, что они обнаружили партию новых коронавирусов у летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, схожих с SARS-CoV-2, который стал причиной пандемии. Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID 12 июня 2021, 15:21

Текст: Вера Басилая

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников столицы. «Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников», – сообщается в блоге Собянина. Мэр уточнил, что «длинные выходные» в Москве продлятся девять дней – с 12 по 20 июня. По его словам, это решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным (воскресеньям). Также, по словам мэра, с 13 по 20 июня 2021 временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания на вынос). В крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. «Длинные выходные» помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый из нас проявит в эти дни максимальную осторожность. И конечно, надо активнее вакцинироваться. Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию, город будет постоянно лихорадить. Все пункты вакцинации в выходные дни будут работать, приходите», – добавил Собянин. За минувшие сутки в России выявили 13 510 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6701. Мясников рассказал о пользе и вреде супов 12 июня 2021, 16:42 Текст: Вера Басилая

Суп необходим для системы пищеварения, но это высококалорийный продукт с большим содержанием соли, заявил врач и телеведущий в эфире телеканала «Россия 1» Александр Мясников. «Где больше всего содержится соли, которую мы едим в течение дня? Наиболее солесодержащие продукты – это хлеб и суп», – цитирует РИА «Новости» доктора. По его словам, люди старше 50 лет, а также страдающие гипертонией или другими болезнями сердца должны потреблять не больше 2,5 грамма соли в день, а в супе ее концентрация значительно выше. Мясников также подтвердил пользу куриного бульона для запуска системы пищеварения, но порекомендовал совмещать небольшие порции супа со вторыми блюдами. Ранее Мясников рекомендовал исключить жирную пищу из рациона и сократить потребление соли и сахара при повышенном артериальном давлении. Кот-оракул Ахилл предсказал поражение сборной России в стартовом матче Евро-2020 12 июня 2021, 11:33

Текст: Вера Басилая

Эрмитажный кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной Бельгии над командой России в матче чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Санкт-Петербурге 12 июня. «Кот выбрал Бельгию», – сказала ведущая церемонии в официальном аккаунте Instagram Ахилла. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АхиллAchillesTheCat (@achillcat) По традиции миски с кормом разместили рядом с флагами России и Бельгии, кот Ахилл сделал выбор в пользу одной из них. Первое предсказание Ахилла сбылось: в пятницу в городском пресс-центре Евро-2020 кот предсказал победу сборной Италии над командой Турции в матче открытия чемпионата. В итоге итальянцы выиграли со счетом 3:0. Следующие предсказания состоятся 14 и 16 июня в Эрмитаже. Кот-оракул Ахилл предскажет исход матчей Польша – Словакия, Финляндия – Россия. Напомним, кот Ахилл был предсказателем Кубка конфедераций-2017 по футболу, а также оракулом ЧМ-2018 в России. Кот предсказал победу сборной России в матче группового этапа ЧМ-2018 против команды Египта. Ахилл занял первое место в рейтинге популярных котов в 2018 году. Сурков: Минские соглашения – во многом заслуга Путина 12 июня 2021, 18:41

Текст: Ксения Панькова

Бывший помощник президента России Владислав Сурков в интервью WarGonzo заявил, что Минские соглашения – это во многом личная заслуга самого президента России Владимира Путина. «Минские соглашения – это во многом личная заслуга самого Путина. Они так сформулированы, что я выгоднее для Донбасса не могу представить соглашений. И я удивлен, что тогда благодаря его влиянию благодаря тому, что достойно очень держалось ополчения, эти не только все страны Европы их признали и Америка, но и очень быстро это стало документом Совбеза ООН. От них теперь просто так не отмахнешься. Они крайне выгодны и русскому делу на Украине, и России. Я могу доказать это вам с этими соглашениями на столе. Это одно из высших достижений российской дипломатии», – приводит его слова Страна.ua. Сурков также рассказал о сути Минских соглашений, отметив, что их базой является «решение Совбеза ООН, где прописаны параметры особого статуса». «Собственно, особый статус – это то, ради чего все это затевается. Что такое особый статус, о котором есть даже закон принятый? Я автор этого закона, соавтор вместе с украинскими товарищами и с теми, кто тогда воевал, поскольку именно их тогдашние успехи позволили это соглашение заключить достаточно успешно, на мой взгляд, для России и для всего русского мира», – цитирует экс-помощника президента RT. По его словам, наделение Донбасса соответствующим статусом в рамках Минских соглашений означает, что «в Донбассе не действуют законы Украины». «Повторяю, это закон Украины – о том, что на Донбасс не распространяются законы Украины. Это главное в этих соглашениях... Максимум, на что может претендовать Украина, на мой взгляд, по этим соглашениям – это... то, что я называю символическим суверенитетом над Донбассом. Пример тут трудно привести, но можно. Например, Канада, Австралия. Там глава государства – британский монарх, но на самом деле, как мы понимаем, это ни о чем. Но это там написано», – пояснил он. Ранее президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель заявили, что минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. В Раде оценили влияние достройки «Северного потока – 2» на Украину 13 июня 2021, 07:52

Текст: Антон Никитин

Достройка газопровода «Северный поток – 2» станет серьезным ударом по Украине и затронет каждого жителя страны, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич в эфире телеканала «Наш». «Сегодня мы уже можем сказать, что произошли два очень печальных для украинцев (события). В вопросе «Северного потока – 2» это коснется каждого украинца, к сожалению… Это коснется всех, потому что это очень будет серьезный удар по нашей экономике», – приводит слова парламентария РИА «Новости». Шуфрич посетовал на то, что Киев не смог обезопасить себя, вместо этого повторяя «как мантру» слова о том, что трубопровод не будет достроен. «Что это означает? Что нам изначально надо было бороться, наверно, не за закрытие «Северного потока – 2», а за обеспечение себя транзитным контрактом, не на четыре года, а на 14-25 лет», – заключил украинский парламентарий. В четверг оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке. В прошлую пятницу президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Похитившую в Подмосковье ребенка няню нашли и задержали 12 июня 2021, 17:47 Текст: Ксения Панькова

Пропавшую из Видного двухлетнюю девочку нашли. Женщину, которая без ведома матери увела ребенка, задержали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Задержана 34-летняя уроженка города Москвы, которая скрылась в неизвестном направлении с малолетней дочерью заявительницы», – цитирует РИА «Новости» Волк. Она подчеркнула, что женщину с ребенком обнаружили в городском округе Балашихе. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Как сообщает ГСУ СК по Подмосковью, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения. Ранее в СК сообщили, что в городе Видное в Подмосковье пропал двухлетний ребенок. В полицию обратилась мама девочки после того, как ее подруга увела дочку в неизвестном направлении. Следователи организовали проверку, ребенка и женщину ищут. Лидеры G7 договорились о едином подходе к Китаю 12 июня 2021, 22:58

Текст: Антон Никитин

Лидеры стран Группы семи (G7) на саммите в английском курортном городе Карбис-Бэй достигли консенсуса относительно необходимости выработки единого подхода к Китаю, сообщил осведомленный источник Reuters в администрации президента США Джо Байдена. «Я сказал бы, что было достигнуто единодушие в вопросе желания указать на нарушения прав человека и нарушение основных свобод, которые касаются тех ценностей, которые мы разделяем», – приводит ТАСС слова источника в американской администрации. «Была [продемонстрирована] приверженность ответным действиям на то, что мы видим», – добавил он, обратив внимание, что прошли те времена, когда Китай не упоминался в итоговом коммюнике «семерки». Источник также сообщил, что лидеры G7 согласились с тем, что требуется единый подход «семерки» к практике экспорта Китая по «несправедливо низким ценам», а также с необходимостью обеспечить устойчивость цепочки поставок. По словам источника, во время дискуссий в субботу по теме Китая «у всех преимущественно было одинаковое понимание». Напомним, в начале мая страны G7 высказались за стабильные отношения с Россией. Газзаев оценил решение УЕФА о запрете лозунга на форме сборной Украины 12 июня 2021, 13:20 Текст: Вера Басилая

Бывший тренер сборной России по футболу, глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял правильное решение, сделав все согласно регламенту, запретив сборной Украины использовать лозунг «Героям слава!» на майках. «В регламенте УЕФА четко отмечено, что политических лозунгов в спорте быть не должно. Ни на майках, ни в высказываниях. Поэтому УЕФА принял правильное решение. Все сделано по регламенту», – цитирует РИА «Новости» слова Газзаева. Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы – 2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма. В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт. Однако исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины. В ГИБДД нашли позволяющую не платить штрафы лазейку 12 июня 2021, 11:19

Текст: Наталья Ануфриева

Некоторые водители после смерти родственников не регистрируют автомобиль на себя и ездят по документам уже умершего собственника, уклоняясь от уплаты налогов и штрафов, заявили в управлении ГИБДД по Кировской области. В ведомстве указали, что «выявление таких правонарушений осуществляется при ежедневном контроле за дорожным движением инспекторами ДПС и с помощью средств фотовидеофиксации нарушений ПДД», передает РИА «Новости». Подчеркивается, что родственники после смерти собственника должны обратиться в ГИБДД, чтобы заново зарегистрировать машину. В ином случае водителю грозит штраф до 800 рублей, а также изъятие госномера и документов на автомобиль. Ранее Минюст предложил упростить взимание штрафов ГИБДД. В Китае у летучих мышей обнаружили новые коронавирусы 12 июня 2021, 15:12

Текст: Ксения Панькова

Китайские ученые заявили, что они обнаружили партию новых коронавирусов у летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, схожих с SARS-CoV-2, который стал причиной пандемии, говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале Cell. Специалисты из Китайской академии наук и Шаньдунского университета собрали образцы слюны и продуктов жизнедеятельности у небольших летучих мышей в период с мая 2019 года по ноябрь 2020 года. «В общей сложности мы собрали 24 новых генома коронавируса от разных видов летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, подобных SARS-CoV-2», – говорится в отчете, сообщает CNN. Отмечается, что один образец (под названием RpYN06), обнаруженный у подковообразных летучих мышей, имел отличие только в шипованном белке, шишковидной структуре, которую вирус использует при прикреплении к клеткам. Как отметили ученые, вирусы, тесно связанные с геномом, который стал причиной пандемии COVID-19, продолжают циркулировать в популяциях летучих мышей, а в некоторых регионах это может происходить весьма часто. По словам ученых, данное исследование подчеркивает, что летучие мыши являются хорошо известными природный резервуарами для различных вирусов, вызывающих тяжелые заболевания у людей и связанных с распространением вируса Хендра, вируса Марбург, вируса Эбола и коронавирусов. «Помимо летучих мышей и людей, коронавирусы могут инфицировать множество домашних и диких животных, включая свиней, крупный рогатый скот, мышей, кошек, собак, кур, оленей и ежей», – добавили специалисты. Напомним, в начале февраля эксперты ВОЗ обнаружили в Ухане некие «важные улики», касающиеся возникновения COVID-19. Тогда же член международной научной группы ВОЗ, доктор Питер Дасзак подтвердил наиболее распространенную версию – инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей. С другой стороны, регулярно озвучиваются предположения об искусственном происхождении коронавируса либо об утечке «естественного» вируса из научной лаборатории – что столь же регулярно опровергается Пекином. Песков заявил об отсутствии решения объявить «длинные выходные» по всей России 12 июня 2021, 16:45 Текст: Вера Басилая

Решений о возможности распространения выходных дней с 15 по 19 июня на всю Россию в настоящее время нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объяснив московские антиковидные меры реализацией полномочий региона. «По федеральному уровню в настоящее время решений нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли введение мер, аналогичных московским, на уровне всей страны, передает РИА «Новости». Также он назвал полномочиями региона решение московских властей ввести в городе «длинные выходные» с новыми ограничениями в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. «Главы регионов реализуют свои особые полномочия», – приводит ТАСС слова Пескова. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников столицы.