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Россию заподозрили в хищении пособий американцев
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США потеряли порядка 400 млрд долларов из-за поддельных заявлений на пособия по безработице, большая часть денег осела в руках преступников из России, Нигерии и Китая, сообщили эксперты в сфере борьбы с мошенничеством интернет-изданию Insider.
Как заявил изданию Блэйк Холл, руководитель компании ID.me, занимающейся предотвращением мошенничества, средства похищались с помощью фальшивых заявлений на пособия по безработице. По данным Insider, для того чтобы получать пособия, злоумышленники зачастую воруют чужие личные данные, с помощью которых через посредников снимают деньги в банкомате, а затем переправляют за рубеж, передает РИА «Новости».
Глава компании LexisNexis Risk Solutions Хэйвуд Талков утверждает, что из США вывели по меньшей мере 70% похищенных средств. При этом, по его словам, преступные группы, причастные к хищениям, «определенно действуют при поддержке правительства». Свое предположение эксперт ничем не обосновал.
Накануне в администрации Байдена допустили новые меры против России.
Ранее в Кремле заявили о непричастности России к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, при этом выразили сожаление об отсутствии сотрудничества с США в борьбе с киберугрозами.
Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива на восток США, подверглась атаке вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США власти Соединенных Штатов объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.
В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide. По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы.
Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн долларов выкупа, чтобы возобновить поставки топлива на Восточное побережье США. Однако впоследствии американские власти вернули Colonial Pipeline часть заплаченного хакерам выкупа. При этом после выплаты требуемой суммы хакерам Colonial Pipeline вновь столкнулась с проблемами. Позже стало известно, что взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили по меньшей мере 90 млн долларов от 47 компаний. Власти США призвали американские компании готовиться к новым кибератакам.
Президент США Джо Байден признал отсутствие данных о причастности России к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим». Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от России прекратить кибератаки на США. Посольство России в Вашингтоне категорически отвергло обвинения в причастности к ситуации с Colonial Pipeline.
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Американцы предсказали неутешительный для Байдена итог саммита с Путиным
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Читатели Wall Street Journal ответили сенатору Робу Портману, давшему президенту США Джо Байдену совет перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным.
Издание опубликовало статью конгрессмена, вернувшегося из турне по Украине, Литве и Грузии, где он встретился с главами этих стран и с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Портман посоветовал Байдену занять на переговорах жесткую позицию, поднять вопросы по ситуации в Белоруссии и «выступить против Путина в вопросе Украины». Кроме того, он призвал содействовать принятию Украины и Грузии в НАТО, а также пересмотреть решение по «Северному потоку – 2».
Некоторые из читателей WSJ поспешили объяснить сенатору, что его советы расходятся с объективной реальностью.
«Соединенные Штаты больше не в силах служить делу демократии в мире. Этот поезд ушел в ноябре прошлого года. <...> На этой неделе Путин разорвет Байдена на части, как жареного цыпленка, прямо у всех на глазах. <...> Команда Джо Байдена настолько слаба, что Соединенные Штаты предстанут еще большим посмешищем на мировой арене», – передает РИА «Новости» слова читателя с именем William Gianopulos.
«Портман как будто живет в каком-то другом времени и месте – в черно-белую эпоху Джимми Стюарта. Путин вряд ли мог бы радоваться сильнее. Это будет как в поединке Майка Тайсона и Майкла Джонсона: 39 секунд – и нокаут», – привел аналогии из спорта Jeffrey Ihnen.
«Путин играет в шахматы, а Байден – в шашки. Этим все сказано», – продолжил в том же ключе Marjoy Smith.
«Байден скорее играет с шашками. Я сомневаюсь, что он на самом деле способен играть в шашки – если, конечно, рядом с ним нет помощников, нашептывающих ему на ухо», – добавил Robert Hutchings.
«Да, несомненно, президент Байден призовет Путина отступить, как это когда-то сделал его бывший босс, президент Обама. И президент Путин обратит на этот призыв ровно столько же внимания, сколько в прошлый раз – нисколько!» – заключил Richard Lindo.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж» возле древнеримских руин в окружении уникальных розариев. Вилла находится на территории одноименного парка на берегу Женевского озера.
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Песков объяснил, почему Путин согласился встретиться с Байденом
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут саммит в Женеве из-за плохих отношений между странами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
По данным телеканала, Песков заявил, что Путин встречается с Байденом, так как проведения саммита требует «плохое состояние отношений» между США и Россией, передает РИА «Новости».
Переговоры Путина и Байдена пройдут 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж» возле древнеримских руин в окружении уникальных розариев. Вилла находится на территории одноименного парка на берегу Женевского озера.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет. После этого американский посол в Москве заявил, что с нетерпением ждет возможности присоединиться к Байдену в Женеве.
7 июня в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Путин сравнил Байдена и Трампа
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден сильно отличается от главы 45-й американской администрации Дональда Трампа, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.
Глава российского государства, слова которого были приведены на английском языке, отметил, что «президент Байден, конечно, сильно отличается от Трампа». Путин констатировал, что Байден является карьерным политиком. «Он фактически всю взрослую жизнь занимался политикой», – приводит слова президента России ТАСС.
Путин допустил, что у Байдена могут быть «некоторые преимущества, некоторые недостатки». Российский лидер также выразил надежду на то, что «со стороны действующего президента США не будет импульсивных шагов».
При этом президент России подчеркнул, что уважает 45-го американского лидера Дональда Трампа. «Даже сейчас я считаю, что бывший американский президент господин Трамп – неординарная личность, талантливый человек, иначе он не стал бы президентом США», – отметил российский лидер.
«Он – яркая личность. Он может нравиться вам или нет. Но он пришел не из американского истеблишмента, он не был частью большой политики до этого, и некоторым это нравится, некоторым нет, но это факт», – добавил Путин.
Ранее глава государства констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Байдену не пытаться в Женеве навязывать Путину какие-либо требования или «играть мускулами».
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Мишустин прекратил действие меморандума между Россией и США по «открытой суше»
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия меморандума между Россией и США «О понимании в отношении открытой суши», документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Принять распоряжение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения Меморандума о понимании между правительством РФ и правительством Соединенных Штатов Америки в отношении «открытой суши», подписанного в городе Вашингтоне 17 июня 1992», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что уведомить американскую сторону о принятом решении должен МИД России.
Напомним, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.
Эксперт указал на «безумную пошлость» новой хартии США и Британии
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«Это безумное опошление исторической памяти Атлантической хартии 1941 года. Тогда в мире было абсолютное зло, и все понимали, что с ним надо бороться», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя подписание новой Атлантической хартии между главой британского правительства Борисом Джонсоном и президентом США Джо Байденом.
«Это безумное опошление исторической памяти Атлантической хартии 1941 года. Тогда в мире было абсолютное зло, и все понимали, что с ним надо бороться. Хартия имела отношение к общечеловеческой борьбе с нацизмом», – напомнил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«В 1941 году закончились трения между США и Британией. Ранее между ними наблюдалась в определенной степени холодная война. И все, что делают западные лидеры сейчас, выглядит мелко и пошло, несмотря на всю высокопарность их речей», – указал эксперт.
«Поэтому нынешней Атлантической хартии не стоит придавать особого значения, – убежден собеседник. – Ее можно рассматривать как подготовку к созданию «Альянса демократий», который готовит лидер США Джо Байден. И именно этот альянс должен заменить все имеющиеся формы организации так называемых демократий».
Говоря о новой Атлантической хартии как союзе США и Британии, эксперт отметил, что «Британия сейчас пытается восстановить особые трансатлантические отношения с Соединенными Штатами, существовавшие между странами в конце 30-х и начале 40-х ходов». Но «Альянс демократий» будет связан не только с Британией, «там важную роль будут играть европейские союзники».
«Также в «Альянсе демократий» достаточно серьезная роль отведена Канаде, Австралии и Новой Зеландии, а это все страны Британского содружества, которые вовсю стараются противодействовать Китаю, – указал собеседник. – Поэтому Британия занимает особое место в этом альянсе, но она хочет больше определенности, особенно после выхода из ЕС».
Дробницкий указал и на тот факт, что хартия была подписана накануне саммита «Большой семерки». «Это свидетельствует о том, что формат G7 уходит в прошлое, он неадекватен современному положению дел. Это не семь крупнейших экономик мира, потому что туда не входит Китай. Это не семь сильнейших стран, потому что туда не входит Россия. Соответственно, год от года значение G7 падает», – заключил эксперт.
Напомним, в городе Карбис-Бэй в английском графстве Корнуолл глава британского правительства Борис Джонсон и президент США Джо Байден подписали новую Атлантическую хартию о «более мирном и процветающем будущем».
Документ состоит из восьми пунктов. Лондон и Вашингтон заявили, что «намерены защищать» демократию, которая должна быть способна «противостоять самым важным вызовам нашего времени». Стороны собираются «продвигать транспарентность, поддерживать верховенство права, помогать гражданскому обществу и независимым СМИ», а также «бороться с несправедливостью и неравенством и защищать достоинство и права человека».
Британия и США заявили о планах укреплять институты и нормы, которые позволят международному сотрудничеству справиться с новыми вызовами. Стороны «привержены принципам суверенитета, территориальной целостности и мирного разрешения споров». Они выступают против вмешательства во внутренние дела государств «посредством дезинформации или других злонамеренных попыток распространения своего влияния, в том числе на выборах».
Лондон и Вашингтон готовы защищать свои «инновационные прорывы в науке и технологиях». Также они заявили, что подтверждают «общую ответственность по поддержанию коллективной обороны и международной стабильности» и противостоянию киберугрозам.
В документе сказано о намерении «строить инклюзивную, справедливую, экологичную, устойчивую и основанную на правилах глобальную экономику», актуальную для XXI века, «бороться с коррупцией и нелегальными финансовыми потоками». Отдельно говорится о необходимости борьбы с изменением климата.
Британия и США «привержены совместной работе с партнерами, которые разделяют демократические ценности, и противодействию попыткам тех, кто стремится подорвать» эти «союзы и институты».
Политолог Андрей Кортунов, комментируя решение премьер-министра Великобритании и президента США принять новую Атлантическую хартию, заявил, что документ «свидетельствует об отказе западных лидеров признать реалии современного мира и желании навязать всем устаревшую модель мироустройства». Атлантическая хартия, подписанная Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом 14 августа 1941 года, считается одним из основных документов антигитлеровской коалиции. Позже в сентябре 1941 года хартию поддержал СССР.
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Захарова назвала беспрецедентным сравнение Госдепом ФБК и «Свидетелей Иеговы»
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Сравнение ФБК** (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) с сектой «Свидетели Иеговы*» (признана экстремистской), сделанное Госдепом США, является беспрецедентным, заявила представитель МИД Мария Захарова.
«Это удивительное заявление... Заметьте, это не Министерство иностранных дел России сравнило две секты. А это был, так сказать, посыл наших американских партнеров, которые непосредственно провели параллели между этими двумя структурами, сравнили реакцию России и их деятельность. Но, правда, они забыли сказать, что у нас есть наше внутреннее законодательство, что оно применяется точно так же, как оно применяется в различных других странах, но, я считаю, что это войдет в историю», – сказала Захарова в эфире передачи «Полный контакт с Владимиром Соловьевым», передает РИА «Новости».
Она отметила, что такое сравнение беспрецедентно.
«Вот так вот взять и сравнить ФБК** и Навального с «Свидетелями Иеговы*» – это действительно, так сказать, уравнять в общественном сознании две структуры, проведя параллель между сектами... Но мы теперь, вооружившись этим заявлением Госдепа, не забудем об их емком и очень четком сравнении», – указала представитель ведомства.
Напомним, Госдепартамент США сравнил решение суда против ФБК с вынесенным в 2017 году решением суда о признании экстремистской организацией «Свидетелей Иеговы».
В среду Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан (оба включены Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов) и общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями. ФБК по решению суда ликвидирован. Заседание проходило в закрытом режиме. По оценке прокуратуры, подавшей иск, связанные с блогером Алексеем Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».
Эксперт объяснил суть новой Атлантической хартии США и Британии
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«Эта хартия свидетельствует об отказе западных лидеров признать реалии современного мира и желании навязать всем устаревшую модель мироустройства», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя намерение премьер-министра Великобритании и президента США принять новую Атлантическую хартию по «защите демократии».
«Скорее всего, этот документ будет направлен против России и Китая. Для Джо Байдена и, вероятно, Бориса Джонсона главная линия водораздела в мировой политике проходит между либерально-демократическими режимами и всеми остальными. В этом смысле Россия и Китай – наиболее явные противники», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По его словам, новую хартию наверняка поддержат страны Евросоюза и члены НАТО. «Но проблема в том, что формулировка целей этого документа порождает очень большую «серую зону». Если это альянс демократий, то к кому относится Турция – к авторитарным или демократическим государствам? С одной стороны, она движется в сторону авторитаризма с религиозным уклоном. С другой – не включить ее в этот союз нельзя, поскольку Турция – основа южного фланга НАТО и вторая по величине армия альянса после американской», – отметил собеседник. «В схожей ситуации оказывается и Саудовская Аравия», – добавил Кортунов.
Кроме того, по мнению эксперта, многие восточноевропейские страны выступают против России, но далеко не все готовы бороться с Китаем. «Так что здесь очень много нюансов», – рассуждает политолог.
Эксперт отметил и ключевые различия нового документа с Атлантической хартией 1941 года. «Тогда было ясно, кто друг и кто враг. Также были определены базовые принципы, по которым можно отделить первых от вторых. В новой хартии этой ясности нет, поэтому, вероятнее всего, серьезного значения это соглашение иметь не будет. Оно больше похоже на демонстрацию намерений, чем на какие-то практические шаги», – пояснил Кортунов.
Политолог предполагает, что для Байдена важность документа определяется желанием показать России ценность либеральной демократии. «Для него это не пустой звук. Что касается Джонсона, то он пытается найти новую внешнеполитическую роль для Великобритании. После выхода из Евросоюза она уже не может играть роль посредника между Европой и США. При этом Лондон не хочет превратиться во второй Пуэрто-Рико, то есть в подмандатную США территорию без права голоса на Капитолийском холме», – утверждает Кортунов.
По мнению эксперта, России лучше всего проигнорировать это соглашение, по крайней мере, пока на его основе не последуют какие-то конкретные внешнеполитические шаги. «В таком случае по линии российского МИД наверняка будут предприняты ответные меры», – прогнозирует политолог.
Кроме того, проведение исторических параллелей с Атлантической хартией 1941 года выглядит искусственным, считает собеседник. Он напомнил, что Советский Союз в числе первых присоединился к хартии, и это стало основой антигитлеровской коалиции. «У Рузвельта и Черчилля хватило мудрости и здравого смысла не увязывать этот документ с вопросом о ценностях. Если бы они тогда заняли позицию противопоставления демократических стран авторитарным, то антигитлеровская коалиция не сложилась бы, и мировая история пошла бы по другому пути. Не факт, что нам удалось бы остановить фашизм», – отметил собеседник.
«А нынешняя хартия свидетельствует об отказе западных лидеров признать реалии современного мира и желании навязать всем устаревшую модель мироустройства. Поэтому сравнения с 1941 годом выглядят, повторюсь, искусственными», – заключил Кортунов.
Напомним, в результате переговоров главы британского правительства Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена в четверг стороны должны принять новую Атлантическую хартию по «защите демократии», об этом сообщила канцелярия премьера Великобритании.
Отмечается, что готовящийся документ по своему духу будет похож на Атлантическую хартию 1941 года, подписанную премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем (1874-1965) и 32-м президентом США Франклином Рузвельтом (1882-1945), в которой были заложены основы будущего послевоенного мира, пишет ТАСС.
Новая Атлантическая хартия будет состоять из восьми ключевых тем, по которым Джонсон и Байден планируют «работать сообща на благо человечества». «Многие из них опираются на наши многолетние ценности, включая защиту демократии, коллективную безопасность, строительство справедливой и устойчивой глобальной торговой системы. Однако хартия также будет посвящена актуальным вызовам, в частности мерам по борьбе с кибератаками, изменением климата, защите биоразнообразия и, разумеется, противостоянию пандемии коронавируса и восстановлению экономики», – указывается в заявлении.
«Если перед Черчиллем и Рузвельтом был поставлен вопрос, как помочь миру восстановиться после разрушительной войны, то сегодня мы имеем дело с абсолютно другим, но не менее пугающим вызовом – как восстановить экономику после пандемии коронавируса. В связи с этим сотрудничество между Великобританией и США – самыми близкими партнерами и величайшими союзниками – будет ключевым для будущей мировой стабильности и процветания», – сказал Джонсон.
В заявлении подчеркивается, что в результате встречи Джонсона и Байдена стороны планируют «усилить борьбу с пандемией коронавируса» и начать теснее взаимодействовать друг с другом для предотвращения будущих вспышек. «Ожидается, что два лидера согласятся активизировать совместную работу по геномному секвенированию и определению штаммов», – указывается в нем.
Кроме того, Джонсон и Байден в ходе встречи обсудят углубление американо-британских связей в сфере безопасности и обороны. «Отношения между нашими странами в области безопасности уже можно назвать самыми близкими, глубокими и значимыми в мире. В будущем мы будем сильнее сотрудничать в космосе и киберпространстве, включая борьбу с онлайн-преступностью и незаконными финансовыми потоками», – сказано в тексте.
В распространенном канцелярией Джонсона заявлении отмечается, что Великобритания и США намерены работать над возобновлением авиасообщения между странами в кратчайшие сроки. Также стороны хотят обсудить пути укрепления экономических отношений, в том числе ситуацию с торговыми пошлинами в связи с неурегулированным спором по делу о субсидировании авиаконцернов Airbus и Boeing, который рассматривается Всемирной торговой организацией.
Атлантическая хартия, подписанная Черчиллем и Рузвельтом 14 августа 1941 года на военно-морской базе Арджентия на Ньюфаундленде, считается одним из основных документов антигитлеровской коалиции. Принципы, изложенные в этой декларации, легли в основу создания ООН и всего политико-экономического миропорядка после Второй мировой войны. 24 сентября 1941 года согласие с принципами хартии выразили представители СССР, а также ряда правительств, находившихся в изгнании.
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Названо место встречи Путина и Байдена в Женеве
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 16 июня встретятся в Женеве на вилле «Ла Гранж», сообщила официальный представитель МИД Швейцарии.
«Встреча пройдет на вилле «Ла Гранж» в Женеве 16 июня», – отметила она, передает ТАСС.
Позже в Кремле подтвердили, что переговоры президента России и его американского коллеги пройдут 16 июня на женевской вилле Ла Гранж, передает РИА «Новости».
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет. После этого американский посол в Москве заявил, что с нетерпением ждет возможности присоединиться к Байдену в Женеве.
7 июня в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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В Пентагоне назвали армию России «экзистенциальной угрозой»
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Российские военные представляют для Соединенных Штатов экзистенциальную угрозу, заявил директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал Скотт Беррьер на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил.
«Российские военные представляют для США экзистенциальную угрозу. Россия располагает растущей возможностью, чтобы проецировать силу с помощью высокоточных крылатых ракет дальнего действия. Вложения [России] в обычные вооружения, стратегические ядерные вооружения и средства стратегического сдерживания подвергают США риску», – приводит слова американского генерала ТАСС.
По мнению генерала, Россия и Китай модернизируют свои силы для операций в космосе и повышения противокосмического потенциала.
«Разведывательное управление работает над тем, чтобы обеспечить США и их союзникам преимущество в принятии решений на всех театрах военных действий и во всех географических границах над соперниками, которые намерены бросить вызов, ограничить или превзойти наш военный потенциал, – утверждал он. – Потенциал соперников включает более смертоносные баллистические и крылатые ракеты, ядерные арсеналы, а также <…> [связанные с ними] иностранные силы, информационное манипулирование, кибератаки и экономическое принуждение».
Пекин, по версии Беррьера, остается долгосрочным стратегическим соперником Вашингтона. «В качестве растущей угрозы Китай представляет главный вызов в сфере безопасности. Пекин использует многосторонний подход, включая военный, дипломатический и экономический шпионаж, для достижения своих стратегических целей», – считает генерал.
Россия неоднократно выступала за налаживание диалога с США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, выработку норм поведения в космосе. В свою очередь член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в феврале заявил, что Пекин никогда не стремился бросить вызов или занять место Вашингтона в мире и не намерен делить с ним сферы влияния.
Ранее президент Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Путин: Я привык к атакам с разных сторон
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Политики на международной арене являются партнерами и соперниками, а не «женихом и невестой», которые клянутся в вечной любви, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, добавив, что привык к выпадам в свой адрес.
Путин заявил в интервью, фрагмент которого на русском языке был показан в субботу в эфире Первого канала, что «мы с теми людьми, с которыми мы работаем, спорим на международной арене, мы не жених и невеста, не клянемся друг другу в вечной любви и дружбе», передает ТАСС.
«Мы партнеры и в чем-то соперничаем друг с другом», – подчеркнул он.
Комментируя скандальные заявления американского лидера Джо Байдена в свой адрес, Путин отметил, что «таких обвинений слышал десятки».
«Я привык за время своей работы к атакам с разных сторон, по очень многим поводам, разного качества и остроты. Меня это ничего не удивляет», – сказал глава государства.
Ранее Путин заявил, что Байден сильно отличается от главы 45-й американской администрации Дональда Трампа.
Он также констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет.
В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Российский лидер поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Госдеп заявил о скором возвращении посла США в Москву
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Администрация США рассчитывает, что американский посол Джон Салливан вернется в Москву в ближайшие недели, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Сейчас посол «активно участвует в подготовке к предстоящей встречи» президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, «контактирует с представителями Белого дома и госдепартамента». При этом Прайс заявил, что Салливана не «изгоняли» и не «заставляли уехать» из России, он вернулся в США для «консультаций с членами новой администрации», передает РИА «Новости».
Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет.
16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон.
Байден собрался послать России в Женеве «жесткие сигналы»
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что глава американской администрации Джо Байден на предстоящем саммите в Женеве намерен послать России «довольно жесткие сигналы».
«Я думаю, что президент Байден даст довольно жесткие сигналы. Я в полной мере одобряю такой подход», – приводит мнение Джонсона ТАСС.
«Я сделал так же, когда в последний раз видел господина Путина. Я сказал, что не будет нормализации отношений между <…> Россией и Соединенным Королевством, пока Россия не изменит свое поведение», – заявил Джонсон в интервью телеканалу CNN.
«Думаю, что президент Байден заявит то же самое», – добавил британский премьер. Он отказался уточнить, какой исход встречи лидеров России и США будет считать успешным.
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
Ранее президент Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Байдену не пытаться в Женеве навязывать Путину какие-либо требования или «играть мускулами».
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Путин оценил состояние отношений России и США
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Российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.
«Наши отношения упали до низшей точки за последние годы», – приводит слова Путина ТАСС.
Ранее в администрации президент США Джо Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Байдену не пытаться в Женеве навязывать Путину какие-либо требования или «играть мускулами».
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В Киеве захотели не допустить договоренностей России и США по Украине
Киев не допустит договоренностей по поводу Украины без ее участия в любом формате, в том числе на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.
«Абсолютно железным правилом, которое мы внедряем: никаких договоренностей об Украине без Украины… Поэтому меня абсолютно не волнует, что президент Байден будет говорить с президентом Путиным. Но мы не допустим и не будем воспринимать никаких договоренностей, достигнутых в любом формате относительно Украины за нашей спиной, без нас. Это жесткая и принципиальная позиция», – приводит РИА «Новости» заявление Кулебы, сделанное им в эфире телеканала «Украина 24».
При этом фразу «никаких разговоров об Украине без Украины» он назвал закомплексованным бредом, так как все разговаривают со всеми.
Ранее СМИ сообщили, что администрация Байдена передумала проводить встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским перед российско-американским саммитом.
Напомним, Зеленский заявлял, что действия Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. Также Зеленский сравнивал отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана.
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Американцы оценили слова Путина о Байдене и Трампе
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Читатели сайта Fox News оценили слова российского лидера Владимира Путина о президенте Соединенных Штатов Джо Байдене и главе 45-й американской администрации Дональде Трампе.
«Президент России знает, что Байден – слабак! Демократы годами настаивали на «сговоре России» с Трампом и не привели никаких доказательств. Путин понимал, что Трамп не из робкого десятка», – приводит мнение пользователя 408-208line РИА «Новости».
«Путин нанес превентивный удар по Байдену перед встречей», – уверен jeff11038.
«Байден просто бесхребетный, слабый политик, который существует для защиты бюрократической системы. <…> Все остальное не имеет значения. Путин без особых усилий словесно нейтрализовал его», – считает FBtry3of43.
«Путин запросто проглотит Байдена. А потом, смеясь, покинет переговорную», – уверен argon21.
«Очевидно, что президент России не уважает Байдена, и с ним согласна половина нашей страны», – отметил FranNC994.
«Путин держит Байдена прямо там, где ему и нужно, – под своей пятой», – убежден abby9472619.
«Владимир посмеивается над способностью Джо подниматься по лестнице», – сыронизировал howaboutnow.
«Байден был политиком 47 лет, голосовал по законопроектам и молчал, когда разгорались споры по ним. Он никогда не принимал серьезных решений. У Демократической партии есть команда высокого уровня для этого. А Байден лишь подчиняется своему начальству. Трамп сам принимает важные решения. С точки зрения рынка Байден подходит на должность менеджера, исполнителя, а Трамп способен основать бизнес и быть руководителем», – подытожил austin2020.
Накануне Путин в интервью телеканалу NBC сравнил Байдена с Трампом.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед. В Совфеде посоветовали Байдену не пытаться навязывать Путину какие-либо требования.
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