В администрации Байдена допустили новые меры против России

Эксперт объяснил суть новой Атлантической хартии США и Британии

«Эта хартия свидетельствует об отказе западных лидеров признать реалии современного мира и желании навязать всем устаревшую модель мироустройства», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя намерение премьер-министра Великобритании и президента США принять новую Атлантическую хартию по «защите демократии».

«Скорее всего, этот документ будет направлен против России и Китая. Для Джо Байдена и, вероятно, Бориса Джонсона главная линия водораздела в мировой политике проходит между либерально-демократическими режимами и всеми остальными. В этом смысле Россия и Китай – наиболее явные противники», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По его словам, новую хартию наверняка поддержат страны Евросоюза и члены НАТО. «Но проблема в том, что формулировка целей этого документа порождает очень большую «серую зону». Если это альянс демократий, то к кому относится Турция – к авторитарным или демократическим государствам? С одной стороны, она движется в сторону авторитаризма с религиозным уклоном. С другой – не включить ее в этот союз нельзя, поскольку Турция – основа южного фланга НАТО и вторая по величине армия альянса после американской», – отметил собеседник. «В схожей ситуации оказывается и Саудовская Аравия», – добавил Кортунов.

Кроме того, по мнению эксперта, многие восточноевропейские страны выступают против России, но далеко не все готовы бороться с Китаем. «Так что здесь очень много нюансов», – рассуждает политолог.

Эксперт отметил и ключевые различия нового документа с Атлантической хартией 1941 года. «Тогда было ясно, кто друг и кто враг. Также были определены базовые принципы, по которым можно отделить первых от вторых. В новой хартии этой ясности нет, поэтому, вероятнее всего, серьезного значения это соглашение иметь не будет. Оно больше похоже на демонстрацию намерений, чем на какие-то практические шаги», – пояснил Кортунов.

Политолог предполагает, что для Байдена важность документа определяется желанием показать России ценность либеральной демократии. «Для него это не пустой звук. Что касается Джонсона, то он пытается найти новую внешнеполитическую роль для Великобритании. После выхода из Евросоюза она уже не может играть роль посредника между Европой и США. При этом Лондон не хочет превратиться во второй Пуэрто-Рико, то есть в подмандатную США территорию без права голоса на Капитолийском холме», – утверждает Кортунов.

По мнению эксперта, России лучше всего проигнорировать это соглашение, по крайней мере, пока на его основе не последуют какие-то конкретные внешнеполитические шаги. «В таком случае по линии российского МИД наверняка будут предприняты ответные меры», – прогнозирует политолог.

Кроме того, проведение исторических параллелей с Атлантической хартией 1941 года выглядит искусственным, считает собеседник. Он напомнил, что Советский Союз в числе первых присоединился к хартии, и это стало основой антигитлеровской коалиции. «У Рузвельта и Черчилля хватило мудрости и здравого смысла не увязывать этот документ с вопросом о ценностях. Если бы они тогда заняли позицию противопоставления демократических стран авторитарным, то антигитлеровская коалиция не сложилась бы, и мировая история пошла бы по другому пути. Не факт, что нам удалось бы остановить фашизм», – отметил собеседник.

«А нынешняя хартия свидетельствует об отказе западных лидеров признать реалии современного мира и желании навязать всем устаревшую модель мироустройства. Поэтому сравнения с 1941 годом выглядят, повторюсь, искусственными», – заключил Кортунов.

Напомним, в результате переговоров главы британского правительства Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена в четверг стороны должны принять новую Атлантическую хартию по «защите демократии», об этом сообщила канцелярия премьера Великобритании.

Отмечается, что готовящийся документ по своему духу будет похож на Атлантическую хартию 1941 года, подписанную премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем (1874-1965) и 32-м президентом США Франклином Рузвельтом (1882-1945), в которой были заложены основы будущего послевоенного мира, пишет ТАСС.

Новая Атлантическая хартия будет состоять из восьми ключевых тем, по которым Джонсон и Байден планируют «работать сообща на благо человечества». «Многие из них опираются на наши многолетние ценности, включая защиту демократии, коллективную безопасность, строительство справедливой и устойчивой глобальной торговой системы. Однако хартия также будет посвящена актуальным вызовам, в частности мерам по борьбе с кибератаками, изменением климата, защите биоразнообразия и, разумеется, противостоянию пандемии коронавируса и восстановлению экономики», – указывается в заявлении.

«Если перед Черчиллем и Рузвельтом был поставлен вопрос, как помочь миру восстановиться после разрушительной войны, то сегодня мы имеем дело с абсолютно другим, но не менее пугающим вызовом – как восстановить экономику после пандемии коронавируса. В связи с этим сотрудничество между Великобританией и США – самыми близкими партнерами и величайшими союзниками – будет ключевым для будущей мировой стабильности и процветания», – сказал Джонсон.

В заявлении подчеркивается, что в результате встречи Джонсона и Байдена стороны планируют «усилить борьбу с пандемией коронавируса» и начать теснее взаимодействовать друг с другом для предотвращения будущих вспышек. «Ожидается, что два лидера согласятся активизировать совместную работу по геномному секвенированию и определению штаммов», – указывается в нем.

Кроме того, Джонсон и Байден в ходе встречи обсудят углубление американо-британских связей в сфере безопасности и обороны. «Отношения между нашими странами в области безопасности уже можно назвать самыми близкими, глубокими и значимыми в мире. В будущем мы будем сильнее сотрудничать в космосе и киберпространстве, включая борьбу с онлайн-преступностью и незаконными финансовыми потоками», – сказано в тексте.

В распространенном канцелярией Джонсона заявлении отмечается, что Великобритания и США намерены работать над возобновлением авиасообщения между странами в кратчайшие сроки. Также стороны хотят обсудить пути укрепления экономических отношений, в том числе ситуацию с торговыми пошлинами в связи с неурегулированным спором по делу о субсидировании авиаконцернов Airbus и Boeing, который рассматривается Всемирной торговой организацией.

Атлантическая хартия, подписанная Черчиллем и Рузвельтом 14 августа 1941 года на военно-морской базе Арджентия на Ньюфаундленде, считается одним из основных документов антигитлеровской коалиции. Принципы, изложенные в этой декларации, легли в основу создания ООН и всего политико-экономического миропорядка после Второй мировой войны. 24 сентября 1941 года согласие с принципами хартии выразили представители СССР, а также ряда правительств, находившихся в изгнании.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД