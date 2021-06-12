Общество «Знание» установило рекорд по числу участвующих онлайн в квиз-игре команд

В День России состоялся отборочный этап всероссийского квиз-марафона, организованного обществом «Знание», который собрал более 8 тыс. участников из 315 городов страны. Общество установило российский рекорд по проведению квиз-игры с наибольшим количеством команд, играющих одновременно в онлайн-формате.

Так, в отборочном этапе соревновались 1278 команд – данный результат был зарегистрирован в Книге рекордов России и объявлен в прямом эфире трансляции квиз-марафона, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Самыми эрудированными и сообразительными стали команды из Йошкар-Олы, Москвы, Стерлитамака, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга, которые заняли первые строчки рейтинга. Команды соревновались в знании истории и географии России, науки, культуры, искусства и спорта.

Гендиректор общества «Знание» Максим Древаль заявил, что широкий охват и география участников показывает, что формат развлекательных интеллектуальных конкурсов востребован среди молодых людей.

«Мы с нетерпением ждем полуфинала, чтобы пообщаться со всеми участниками вживую, получить обратную связь и планировать новые активности, которые будут отвечать интересам молодежи и мотивировать ее на развитие и поиск новых знаний», – отметил он.

Отмечается, что 500 команд, получивших наибольшее количество баллов, будут приглашены к участию в следующем этапе квиз-марафона «Знание», где им предстоит побороться за поездку в Москву на финальный турнир. Полуфинал состоится 19 июня и пройдет одновременно в разных городах России в очном формате. По его результатам сильнейшие 100 команд отправятся в Москву, чтобы 26 июня сразиться за главный приз. Организаторы конкурса подготовили призы для всех финалистов – каждый участник заключительного московского этапа марафона получит сертификат на поездку по России. 10 команд-победителей, а также 5 команд, которые станут лучшими в специальных номинациях, смогут выбрать путешествие мечты в одно из самых необычных мест России: Плато Путорана, озеро Байкал, в Карелию, на Камчатку или Алтай. Кроме этого, партнер квиз-марафона «Знание», платформа «Другое Дело», начисляет всем участникам баллы, которые пользователи смогут обменять на различные бонусы: от автографа космонавта и подписки на онлайн-кинотеатры до билетов на Чемпионат Европы по футболу, посещения Байконура и стажировки в ведущих российских и международных компаниях. Каждый финалист получит 2 тыс. баллов, полуфиналист – 1 тыс. баллов, остальные – по 500 баллов.