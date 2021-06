В США сыронизировали над позицией Байдена по «Северному потоку – 2» Американцы предсказали неутешительный для Байдена итог саммита с Путиным Американский эсминец «Лабун» направился в Черное море 11 июня 2021, 08:48 Текст: Дмитрий Зубарев

Американский ракетный эсминец «Лабун» движется в сторону Черного моря для проведения операций по обеспечению безопасности, сообщает Шестой флот ВМС США. Корабль ВМС США «Лабун» начал движение в северном направлении в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море в регионе. ВМС США регулярно работает с нашими союзниками по НАТО и партнерами в Черном море», – передает РИА «Новости» сообщение флота. BREAKING: #USSLaboon (DDG58) began its northbound transit into the #BlackSea to conduct #maritimesecurity operations in the region. The @USNavy routinely operates with our @NATO Allies & partners in the Black Sea!#PowerForPeace pic.twitter.com/4bnFTyuOgQ — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) June 11, 2021 Эскадренный миноносец ВМС США «Лабун» типа «Арли Берк», введенный в эксплуатацию в 1995 году, имеет на вооружении две пусковые установки системы «Иджис», которые позволяют нести до 56 крылатых ракет «Томагавк», оснащаемых ядерными боеголовками. Также на борту корабля размещается вертолет SH-60 «Си Хок». Экипаж эсминца составляет 337 человек. Напомним, 10 мая американский корабль береговой охраны «Гамильтон» зашел в Одесский морской порт после учений, проведенных в Черном море с участием ВМС Украины. Ранее в Национальном центре управления обороной России сообщили, что Черноморский флот следит за действиями сторожевого корабля «Гамильтон» береговой охраны США, зашедшего в Черное море. Шестой флот ВМС США информировал, что корабль вошел в Черное море «для поддержки союзников и партнеров по НАТО».

Мишустин прекратил действие меморандума между Россией и США по «открытой суше» 10 июня 2021, 20:27 Текст: Елена Мирошниченко

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия меморандума между Россией и США «О понимании в отношении открытой суши», документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Принять распоряжение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения Меморандума о понимании между правительством РФ и правительством Соединенных Штатов Америки в отношении «открытой суши», подписанного в городе Вашингтоне 17 июня 1992», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Уточняется, что уведомить американскую сторону о принятом решении должен МИД России. Напомним, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок. Захарова назвала беспрецедентным сравнение Госдепом ФБК и «Свидетелей Иеговы» 10 июня 2021, 10:38

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Сравнение ФБК** (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) с сектой «Свидетели Иеговы*» (признана экстремистской), сделанное Госдепом США, является беспрецедентным, заявила представитель МИД Мария Захарова. «Это удивительное заявление... Заметьте, это не Министерство иностранных дел России сравнило две секты. А это был, так сказать, посыл наших американских партнеров, которые непосредственно провели параллели между этими двумя структурами, сравнили реакцию России и их деятельность. Но, правда, они забыли сказать, что у нас есть наше внутреннее законодательство, что оно применяется точно так же, как оно применяется в различных других странах, но, я считаю, что это войдет в историю», – сказала Захарова в эфире передачи «Полный контакт с Владимиром Соловьевым», передает РИА «Новости». Она отметила, что такое сравнение беспрецедентно. «Вот так вот взять и сравнить ФБК** и Навального с «Свидетелями Иеговы*» – это действительно, так сказать, уравнять в общественном сознании две структуры, проведя параллель между сектами... Но мы теперь, вооружившись этим заявлением Госдепа, не забудем об их емком и очень четком сравнении», – указала представитель ведомства. Напомним, Госдепартамент США сравнил решение суда против ФБК с вынесенным в 2017 году решением суда о признании экстремистской организацией «Свидетелей Иеговы». В среду Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан (оба включены Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов) и общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями. ФБК по решению суда ликвидирован. Заседание проходило в закрытом режиме. По оценке прокуратуры, подавшей иск, связанные с блогером Алексеем Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Эксперт объяснил суть новой Атлантической хартии США и Британии 10 июня 2021, 11:14

Фото: Tasos Katopodis, Kay Nietfeld/

Global Look Press

Текст: Елена Лексина,

Наталья Макарова

«Эта хартия свидетельствует об отказе западных лидеров признать реалии современного мира и желании навязать всем устаревшую модель мироустройства», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя намерение премьер-министра Великобритании и президента США принять новую Атлантическую хартию по «защите демократии». «Скорее всего, этот документ будет направлен против России и Китая. Для Джо Байдена и, вероятно, Бориса Джонсона главная линия водораздела в мировой политике проходит между либерально-демократическими режимами и всеми остальными. В этом смысле Россия и Китай – наиболее явные противники», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, новую хартию наверняка поддержат страны Евросоюза и члены НАТО. «Но проблема в том, что формулировка целей этого документа порождает очень большую «серую зону». Если это альянс демократий, то к кому относится Турция – к авторитарным или демократическим государствам? С одной стороны, она движется в сторону авторитаризма с религиозным уклоном. С другой – не включить ее в этот союз нельзя, поскольку Турция – основа южного фланга НАТО и вторая по величине армия альянса после американской», – отметил собеседник. «В схожей ситуации оказывается и Саудовская Аравия», – добавил Кортунов. Кроме того, по мнению эксперта, многие восточноевропейские страны выступают против России, но далеко не все готовы бороться с Китаем. «Так что здесь очень много нюансов», – рассуждает политолог. Эксперт отметил и ключевые различия нового документа с Атлантической хартией 1941 года. «Тогда было ясно, кто друг и кто враг. Также были определены базовые принципы, по которым можно отделить первых от вторых. В новой хартии этой ясности нет, поэтому, вероятнее всего, серьезного значения это соглашение иметь не будет. Оно больше похоже на демонстрацию намерений, чем на какие-то практические шаги», – пояснил Кортунов. Политолог предполагает, что для Байдена важность документа определяется желанием показать России ценность либеральной демократии. «Для него это не пустой звук. Что касается Джонсона, то он пытается найти новую внешнеполитическую роль для Великобритании. После выхода из Евросоюза она уже не может играть роль посредника между Европой и США. При этом Лондон не хочет превратиться во второй Пуэрто-Рико, то есть в подмандатную США территорию без права голоса на Капитолийском холме», – утверждает Кортунов. По мнению эксперта, России лучше всего проигнорировать это соглашение, по крайней мере, пока на его основе не последуют какие-то конкретные внешнеполитические шаги. «В таком случае по линии российского МИД наверняка будут предприняты ответные меры», – прогнозирует политолог. Кроме того, проведение исторических параллелей с Атлантической хартией 1941 года выглядит искусственным, считает собеседник. Он напомнил, что Советский Союз в числе первых присоединился к хартии, и это стало основой антигитлеровской коалиции. «У Рузвельта и Черчилля хватило мудрости и здравого смысла не увязывать этот документ с вопросом о ценностях. Если бы они тогда заняли позицию противопоставления демократических стран авторитарным, то антигитлеровская коалиция не сложилась бы, и мировая история пошла бы по другому пути. Не факт, что нам удалось бы остановить фашизм», – отметил собеседник. «А нынешняя хартия свидетельствует об отказе западных лидеров признать реалии современного мира и желании навязать всем устаревшую модель мироустройства. Поэтому сравнения с 1941 годом выглядят, повторюсь, искусственными», – заключил Кортунов. Напомним, в результате переговоров главы британского правительства Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена в четверг стороны должны принять новую Атлантическую хартию по «защите демократии», об этом сообщила канцелярия премьера Великобритании. Отмечается, что готовящийся документ по своему духу будет похож на Атлантическую хартию 1941 года, подписанную премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем (1874-1965) и 32-м президентом США Франклином Рузвельтом (1882-1945), в которой были заложены основы будущего послевоенного мира, пишет ТАСС. Новая Атлантическая хартия будет состоять из восьми ключевых тем, по которым Джонсон и Байден планируют «работать сообща на благо человечества». «Многие из них опираются на наши многолетние ценности, включая защиту демократии, коллективную безопасность, строительство справедливой и устойчивой глобальной торговой системы. Однако хартия также будет посвящена актуальным вызовам, в частности мерам по борьбе с кибератаками, изменением климата, защите биоразнообразия и, разумеется, противостоянию пандемии коронавируса и восстановлению экономики», – указывается в заявлении. «Если перед Черчиллем и Рузвельтом был поставлен вопрос, как помочь миру восстановиться после разрушительной войны, то сегодня мы имеем дело с абсолютно другим, но не менее пугающим вызовом – как восстановить экономику после пандемии коронавируса. В связи с этим сотрудничество между Великобританией и США – самыми близкими партнерами и величайшими союзниками – будет ключевым для будущей мировой стабильности и процветания», – сказал Джонсон. В заявлении подчеркивается, что в результате встречи Джонсона и Байдена стороны планируют «усилить борьбу с пандемией коронавируса» и начать теснее взаимодействовать друг с другом для предотвращения будущих вспышек. «Ожидается, что два лидера согласятся активизировать совместную работу по геномному секвенированию и определению штаммов», – указывается в нем. Кроме того, Джонсон и Байден в ходе встречи обсудят углубление американо-британских связей в сфере безопасности и обороны. «Отношения между нашими странами в области безопасности уже можно назвать самыми близкими, глубокими и значимыми в мире. В будущем мы будем сильнее сотрудничать в космосе и киберпространстве, включая борьбу с онлайн-преступностью и незаконными финансовыми потоками», – сказано в тексте. В распространенном канцелярией Джонсона заявлении отмечается, что Великобритания и США намерены работать над возобновлением авиасообщения между странами в кратчайшие сроки. Также стороны хотят обсудить пути укрепления экономических отношений, в том числе ситуацию с торговыми пошлинами в связи с неурегулированным спором по делу о субсидировании авиаконцернов Airbus и Boeing, который рассматривается Всемирной торговой организацией. Атлантическая хартия, подписанная Черчиллем и Рузвельтом 14 августа 1941 года на военно-морской базе Арджентия на Ньюфаундленде, считается одним из основных документов антигитлеровской коалиции. Принципы, изложенные в этой декларации, легли в основу создания ООН и всего политико-экономического миропорядка после Второй мировой войны. 24 сентября 1941 года согласие с принципами хартии выразили представители СССР, а также ряда правительств, находившихся в изгнании. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Госдеп заявил о скором возвращении посла США в Москву 10 июня 2021, 22:33

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Администрация США рассчитывает, что американский посол Джон Салливан вернется в Москву в ближайшие недели, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Сейчас посол «активно участвует в подготовке к предстоящей встречи» президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, «контактирует с представителями Белого дома и госдепартамента». При этом Прайс заявил, что Салливана не «изгоняли» и не «заставляли уехать» из России, он вернулся в США для «консультаций с членами новой администрации», передает РИА «Новости». Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет. 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон. В США указали на преимущество российской пехоты над американской 10 июня 2021, 14:04 Текст: Алексей Дегтярев

Пехота армии России обладает существенным преимуществом перед американскими военными, заявил американский военный аналитик Кайл Мизоками в материале для The National Interest. Аналитик сравнил структуру механизированных и пехотных подразделений ВС США и России, он также сравнил их боевые возможности в своей статье, пишет ФАН. Мизоками отметил, что солдаты с обеих сторон побывали в большом количестве горячих точек, у них богатый боевой опыт. Российские войска имеют преимущество, которое заключается в возможности выставить в колонну пехотных и механизированных взводов на 25% больше, чем американцы. Такое преимущество дает большую тактическую свободу на полях сражений, указал эксперт. У российских ВДВ также выше тактическая мобильность, чем у американских коллег. У России есть десантируемая техника, они могут высаживаться на значительном удалении от цели и добираться до нее своим ходом, не ставя под удар транспортную авиацию. Газета ВЗГЛЯД писала о том, в каком состоянии находится сейчас военно-транспортная авиация (ВТА) России, и почему сейчас стране срочно необходимы военно-транспортные самолеты. Американцы предсказали неутешительный для Байдена итог саммита с Путиным 11 июня 2021, 09:01

Фото: Chris Kleponis,Kremlin Pool/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Читатели Wall Street Journal ответили сенатору Робу Портману, давшему президенту США Джо Байдену совет перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным. Издание опубликовало статью конгрессмена, вернувшегося из турне по Украине, Литве и Грузии, где он встретился с главами этих стран и с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Портман посоветовал Байдену занять на переговорах жесткую позицию, поднять вопросы по ситуации в Белоруссии и «выступить против Путина в вопросе Украины». Кроме того, он призвал содействовать принятию Украины и Грузии в НАТО, а также пересмотреть решение по «Северному потоку – 2». Некоторые из читателей WSJ поспешили объяснить сенатору, что его советы расходятся с объективной реальностью. «Соединенные Штаты больше не в силах служить делу демократии в мире. Этот поезд ушел в ноябре прошлого года. <...> На этой неделе Путин разорвет Байдена на части, как жареного цыпленка, прямо у всех на глазах. <...> Команда Джо Байдена настолько слаба, что Соединенные Штаты предстанут еще большим посмешищем на мировой арене», – передает РИА «Новости» слова читателя с именем William Gianopulos. «Портман как будто живет в каком-то другом времени и месте – в черно-белую эпоху Джимми Стюарта. Путин вряд ли мог бы радоваться сильнее. Это будет как в поединке Майка Тайсона и Майкла Джонсона: 39 секунд – и нокаут», – привел аналогии из спорта Jeffrey Ihnen. «Путин играет в шахматы, а Байден – в шашки. Этим все сказано», – продолжил в том же ключе Marjoy Smith. «Байден скорее играет с шашками. Я сомневаюсь, что он на самом деле способен играть в шашки – если, конечно, рядом с ним нет помощников, нашептывающих ему на ухо», – добавил Robert Hutchings. «Да, несомненно, президент Байден призовет Путина отступить, как это когда-то сделал его бывший босс, президент Обама. И президент Путин обратит на этот призыв ровно столько же внимания, сколько в прошлый раз – нисколько!» – заключил Richard Lindo. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж» возле древнеримских руин в окружении уникальных розариев. Вилла находится на территории одноименного парка на берегу Женевского озера. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Минобороны оценили разрабатываемую в России военную технику 10 июня 2021, 15:02 Текст: Наталья Ануфриева

Разрабатываемая техника отвечает современным требованиям, ее ждут в войсках в ближайшей перспективе. Образцы по ряду основных тактико-технических характеристик превосходят существующие, заявил замглавы Минобороны Алексей Криворучко. Криворучко на испытательном полигоне Смолино в Нижегородской области ознакомился с новыми видами вооружений в рамках гособоронзаказа, в том числе осмотрел модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М с новым комплексом управляемого вооружения, передает «Царьград». Делегация во главе с Криворучко ознакомилась и с новыми возможностями артиллерийских комплексов: были проведены стрельбы по движущимся и стационарным мишеням из самоходных орудий «Флокс», «Лотос», «Магнолия», «Мальва», а также самоходной противотанковой пушки «Спрут». Замминистра также осмотрел в действии новый самоходный миномет «Дрок». «Разрабатываемая техника, в целом, отвечает современным требованиям, и ее ждут в войсках в ближайшей перспективе. Представленные образцы по ряду основных тактико-технических характеристик превосходят существующие образцы», – заявил Криворучко по итогам демонстрации вооружений. Также он провел совещание с представителями ВПК по новым образцам оружия для воздушно-десантных войск, морской пехоты и сухопутных войск. Ранее сообщалось, что Россия решила вывести на экспортный рынок боевые вертолеты Ка-52М. Госдеп обещал продолжить борьбу с «Северным потоком – 2» 11 июня 2021, 00:59

Фото: Jens Büttner/dpa/

picture-alliance/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Трубопровод «Северный поток – 2» является геополитическим проектом России, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс. Он заявил, что «Северный поток – 2» якобы «угрожает европейской энергобезопасности и в действительности подрывает безопасность некоторых» американских «близких партнеров, включая Украину и другие государства на восточном фланге НАТО», передает ТАСС. Как отметил Прайс, у президента США Джо Байдена «будет возможность встретиться» с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G7, чтобы «обсудить тесные и глубокие отношения» двух стран. В Госдепе признали, что «в любых отношениях, даже если они являются столь важными и широкими, как эти, имеются сферы противоречий». «И речь идет об одной из них», – сказал Прайс. По его словам, США «продолжат принимать меры в отношении лиц и компаний, участвующих в попадающей под санкции деятельности, чтобы демонстрировать сохраняющееся несогласие» со строительством трубопровода. В Вашингтоне «Северный поток – 2» считают «плохой сделкой» для европейских партнеров США. Прайс заявил, что США будут продолжать усилия, чтобы Россия «не смогла использовать энергию в качестве инструмента принуждения в отношении Украины или какой-либо другой страны», передает РИА «Новости». Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. На первой нитке начнутся пусконаладочные работы. США обвинили Турцию в нарушении обязательств по НАТО из-за С-400 11 июня 2021, 00:17

Фото: Turkish Defense Ministry/Xinhua/

Handout/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Приобретение российских ЗРК С-400 не соответствует обязательствам Турции как члена НАТО, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. По его словам, российские системы «несовместимы с оборудованием НАТО» и «угрожают безопасности технологий» альянса. США «продолжают предупреждать Турцию не принимать эту систему». Прайс подчеркнул важность Турции для НАТО и заявил, что Анкара сама должна понять несоответствие покупки С-400 своим обязательствам, передает РИА «Новости». Прайса спросили, не предлагали ли США компромисс – оставить С-400 на базе Инджирлик под американским контролем. Он ответил, что Вашингтон «никогда не сигнализировал о том, что готов согласиться с наличием у Турции систем С-400». Прайс отказался обсуждать какие-либо «частные дипломатические переговоры» и комментировать возможные предложения, которые могла делать администрация Дональда Трампа, передает ТАСС. В марте посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Однако турецкий МИД заявил, что вопрос о приобретении Турцией С-400 окончательно закрыт. США повысили прогноз по урожаю пшеницы в России 11 июня 2021, 06:40

Фото: Pavlo Pakhomenko/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В 2021 году Россия может получить второй по размеру урожай пшеницы, который будет уступать только рекордному урожаю 2017 года, следует из прогноза минсельхоза США. Американское ведомство повысило прогноз по урожаю пшеницы в России с 85 до 86 млн тонн. США также снизили прогноз по экспорту с 39,5 до 38,5 млн тонн в нынешнем сельскохозяйственном году (с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года), в 2021–2022 сельхозгоду ожидается экспорт 40 млн тонн, передает ТАСС. Напомним, Минсельхоза России ожидает в 2021 году урожай пшеницы в 81 млн тонн. Экспорт, согласно прогнозу российского ведомства, составит 37 млн тонн. В 2017 году Россия собрала рекордный урожай пшеницы – 86,003 млн тонн (в чистом весе). Военные России, Белоруссии и Сербии провели совместное десантирование 10 июня 2021, 23:58 Текст: Антон Антонов

В рамках подготовки к учениям «Славянское братство – 2021» прошло совместное десантирование военных России, Белоруссии и Сербии, сообщило российское Минобороны. В десантировании участвовали спецназ вооруженных сил Сербии и военнослужащие отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения сил спецопераций вооруженных сил Белоруссии. Десантировались с использованием «управляемых парашютных систем типа «Крыло», а также «беспарашютным способом на канатах из вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор». Десантирование на парашютных системах спецназначения проводилось на полигоне Раевский с высоты 2 тыс. м. Перед этим военные трех стран «прошли предпрыжковую подготовку на тренажерах воздушно-десантного комплекса» гвардейского Кубанского казачьего полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, передает ТАСС. Накануне в Новороссийск прибыли сербские военнослужащие. В учениях будут принимать порядка 100 военнослужащих спецбригады ВС Сербии, 350 военных Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций ВС Белоруссии на 60 единицах военной техники, а также более 500 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ России. Россия упрекнула США в «бряцании оружием» на Балтике 11 июня 2021, 01:56 Текст: Антон Антонов

Посольство России в США раскритиковало Пентагон за участие американских бомбардировщиков Boeing B-52H Stratofortress в учениях НАТО Baltops–2021 («Балтийская операция – 2021»). Дипломаты заявили, что использование B-52H, которые могут нести ядерное оружие, является «очередной провокацией». Как подчеркнуло посольство, такое «бряцание оружием» лишь «нагнетает напряженность в Европе» и «омрачает атмосферу» перед саммитом России и США. Российская сторона призвала Вашингтон «пересмотреть подходы к безопасности на континенте», а также «прекратить опасную активность у границ» России, передает ТАСС. Напомним, 6 июня крупные военные учения НАТО и США Baltops начались в регионе Балтийского моря, участие принимают около четырех тысяч военнослужащих из 18 стран, 40 военных кораблей, 60 самолетов. Российский СУ-35 сопроводил самолет ВВС США над акваторией Тихого океана 10 июня 2021, 16:34 Текст: Елена Мирошниченко

Российский истребитель СУ-35 обнаружил и сопроводил стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США над акваторией Тихого океана, сообщил отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа. «Десятого июня 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Тихого океана была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель», – цитирует сообщение РИА «Новости». Уточняется, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота. «Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», – отметили в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы России не было допущено. Ранее сообщалось, что российский МиГ-31 сопроводил самолет патрульной авиации ВВС США над Баренцевым морем. Стартовали масштабные учения Тихоокеанского флота 10 июня 2021, 11:02 Текст: Дмитрий Зубарев

В центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне, сообщает Минобороны России. «В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил (войск) Тихоокеанского флота на 2021 год, в центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны. «В рамках учения отрабатываются задачи управления разнородной группировкой сил на значительном удалении от пунктов базирования при охране и обороне морских (океанских) коммуникаций, а также организации взаимодействия оперативной группировки кораблей и авиации по поиску и слежению за подводными лодками и корабельными группировками условного противника», – добавили в российском военном ведомстве. Отмечается, что общее руководство оперативным учением разнородных сил в центральной части Тихого океана осуществляет командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. Кучениям Тихоокеанского флота привлечены до 20 надводных кораблей, подлодки и суда обеспечения, совершившие переход в 4 тыс. километров. «Корабельные тактические группы Тихоокеанского флота, совершив переход протяженностью около 4 тысяч километров из пунктов базирования и районов несения дежурства, произвели развертывание группировки сил флота в назначенном районе Тихого океана для выполнения учебных задач. К учению в дальней морской зоне привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения», – говорится в сообщении. Отмечается, что среди них – ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», оснащенные управляемым ракетным оружием, фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Громкий», «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов», а также суда материально-технического обеспечения. Также в учении задействовано около 20 летательных аппаратов, в том числе дальние противолодочные самолеты Ту-142мз, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие самолеты ВКС России. Ранее на Камчатке экипажи самолетов Ил-38 противолодочной эскадрильи войск и сил на Северо-востоке России отработали выполнение задач в ближней зоне ответственности Тихоокеанского флота. В США сыронизировали над позицией Байдена по «Северному потоку – 2» 11 июня 2021, 08:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент США Джо Байден непоследователен в своем отношении к «Северному потоку – 2», и это иронично, написал в статье для журнала National Interest автор Майкл Рубин. Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству российского трубопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. В середине мая США отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, сославшись на противоречие национальным интересам Штатов. Публицист отметил, что Вашингтон пошел на такой шаг ради улучшения отношений с Берлином и другими союзниками в Европе. «Однако логика этого расчета неубедительна», – передает РИА «Новости» слова Рубина. Автор считает ироничным начатое Байденом «продвижение» российского проекта и одновременное сворачивание тех трубопроводов, от которых Соединенные Штаты могли бы получить выгоду. Колумнист напомнил, что в январе американский лидер подписал указ, блокирующий строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и США. «Если бы изменение климата действительно было «величайшей угрозой для Америки», как сказал Байден американским войскам во время своего визита в Европу, то он бы усилил сопротивление «Северному потоку – 2», а не дал бы ему зеленый свет», – говорится в статье. Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена.