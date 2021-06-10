Президент Чехии призвал Европу не делать из Навального героя Эксперт назвала справедливым признание структур Навального экстремистскими Депутат: Запад рассчитывал, что структуры Навального спровоцируют беспорядки на выборах 10 июня 2021, 17:40 Текст: Елизавета Булкина

Запад рассчитывал вмешаться в дела России во время кампании по выборам в Думу при помощи структур блогера Алексея Навального, заявил глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев, комментируя реакцию Вашингтона и Лондона на признание «ФБК*» и других структур Навального экстремистскими. «В последнее время едва ли не каждое заявление внешнеполитических ведомств США и Великобритании по России дает новый повод говорить о вмешательстве в наши внутренние дела. Создается впечатление, что они поставлены на поток и лепятся как пирожки», – приводятся его слова в Telegram-канале комиссии. Решения о признании ФБК* экстремистской организацией осудили представитель Госдепартамента Нед Прайс и глава МИД Великобритании Доминик Рааб.



«Заявления западных дипломатов и некоторых НПО, таких как Human Rights Watch, появились с поразительной скоростью, когда еще не успели высохнуть чернила на решении суда, что, пожалуй, лишний раз подтверждает, в чьих интересах действовали структуры, признанные экстремистскими», – отметил Пискарев.



«Огорчение наших заграничных «доброжелателей» можно понять» – сказал Василий Пискарев, обратив внимание на упоминание в заявлении Прайса сентябрьских выборов в Госдуму. – «Судя по всему, на Западе всерьез рассчитывали, что структуры Навального в ходе электоральной кампании спровоцируют новые несанкционированные акции и беспорядки на улицах российских городов, что станет поводом для вмешательства в выборы в России», – констатировал парламентарий. Глава думской комиссии напомнил, что подобное уже было два года назад, накануне единого дня голосования. «С тех пор так и не получили внятного ответа о роли в тех событиях посольства США в Москве, которое опубликовало на своем сайте и в соцсетях карту с маршрутом движения и точками сбора в помощь участникам незаконных акций», – отметил Пискарев. В среду Мосгорсуд признал ФБК*, Фонд защиты прав граждан (оба включены Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов) и общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями. ФБК по решению суда ликвидирован. Заседание проходило в закрытом режиме. По оценке прокуратуры, подавшей иск, связанные с блогером Алексеем Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».

Умерла Лариса Шойгу 10 июня 2021, 14:11

Фото: Анна Исакова/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

На 69-м году жизни скончалась депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия», сестра министра обороны Сергея Шойгу Лариса Шойгу, об этом сообщил руководитель фракции Сергей Неверов. «Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу. Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной думе», – сообщил Неверов в своем Facebook. Депутат благодаря своим человеческим и профессиональным качествам и стремлению помогать людям заслужила любовь и уважение коллег, товарищей и общественности, добавил он. «Ее уход – большая потеря для всех нас. Светлая память Ларисе Кужугетовне. Сил и мужества родным и близким пережить эту трагическую утрату», – заключил Неверов. Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов сообщил, что в ЕР соболезнуют в связи со смертью парламентария. «Ушел из жизни сильный, светлый человек! Добрая память Ларисе Кужугетовне, она навсегда в наших сердцах. Скорбим вместе с родными и близкими. Сегодня мы не будем обсуждать судьбу списка из уважения к памяти Ларисе Кужугетовне», – пояснил Перминов РИА «Новости». Ранее Шойгу победила на праймериз ЕР, набрав порядка 40 тыс. голосов. Лариса Шойгу является сестрой министра обороны Сергея Шойгу. В 1977 году окончила Томский медицинский институт, трудилась на должности врача-психиатра в Туве. С 1976 по 1998 год работала в Тувинской республиканской психиатрической больнице, завершила карьеру в медицине на посту заместителя главврача по лечебной работе. С 1998 года была первым заместителем министра здравоохранения региона, также была судебным психиатром, руководителем судебно-психиатрической комиссии. Имеет звание «Заслуженный врач России». В конце 1998 года переехала в Москву, в 1999 году устроилась на работу на должность врача-рефлексотерапевта в центральную поликлинику МЧС России. С 2000 по 2007 год трудилась на должности заместителя начальника по страховой медицине центральной поликлиники МЧС России в Москве. В конце 2007 года была избрана депутатом Госдумы. В 2011 году переизбралась на второй срок, в 2016-м – на третий. Президент Чехии призвал Европу не делать из Навального героя 10 июня 2021, 14:41

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Европа не должна делать из осужденного блогера Алексея Навального героя, поскольку тот высказывался в поддержку националистов, заявил президент Чехии Милош Земан. «В своих публичных выступлениях Навальный поддерживал русских националистов. <…> Он также довольно толерантно и почти одобрительно высказывался о некоторых моментах прошлой российской политики. Например, о массовых депортациях. Эти факты надо знать и помнить, чтобы избавить фигуру господина Навального от мифа», – передает его слова ТАСС.



Земан также считает, что европейские страны не должны поддерживать Навального, так как ранее он поддержал воссоединение Крыма с Россией. В среду Мосгорсуд признал ФБК*, Фонд защиты прав граждан (оба включены Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов) и общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями. ФБК по решению суда ликвидирован. Заседание проходило в закрытом режиме. По оценке прокуратуры, подавшей иск, связанные с блогером Алексеем Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». ФБК и «Штабы Навального» признаны экстремистскими организациями 9 июня 2021, 22:50 Текст: Антон Антонов

Мосгорсуд по иску столичной прокуратуры признал ФБК* и общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями, сообщили в пресс-службе суда. Суд удовлетворил административное исковое заявление столичной прокуратуры к НКО «Фонд борьбы с коррупцией*» и «Фонд защиты прав граждан» (обе признаны в России иноагентами), а также к «Штабам Навального», передает ТАСС. В пресс-службе Мосгорсуда сообщили что суд постановил ликвидировать ФБК*, ФЗПГ (признаны иноагентами) и запретил деятельность «Штабов Навального». «Решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций», – приводит РИА «Новости» текст сообщения. Прокуратура заявила, что считает решение суда законным и обоснованным. Сотрудник прокуратуры Москвы Алексей Джафяров сообщил, что суд «полностью согласился с тем, что данные организации регулярно организовывали проведение несанкционированных массовых мероприятий, что нередко заканчивалось беспорядками». Кроме того, они «вовлекали в них несовершеннолетних, что создавало угрозу их жизни и здоровью», а «предоставили ФБК* разжигали ненависть в отношении представителей государственной власти и ее сторонников». В пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что «суд постановил обратить имущество» ФБК*, «оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, в собственность Российской Федерации». Напомним, по мнению прокуратуры, связанные с Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Мосгорсуд уже утвердил «меры предварительной защиты», согласно которым указанным структурам Навального было запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а с банками можно взаимодействовать только по узкому кругу вопросов. Захарова назвала беспрецедентным сравнение Госдепом ФБК и «Свидетелей Иеговы» 10 июня 2021, 10:38

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Сравнение ФБК** (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) с сектой «Свидетели Иеговы*» (признана экстремистской), сделанное Госдепом США, является беспрецедентным, заявила представитель МИД Мария Захарова. «Это удивительное заявление... Заметьте, это не Министерство иностранных дел России сравнило две секты. А это был, так сказать, посыл наших американских партнеров, которые непосредственно провели параллели между этими двумя структурами, сравнили реакцию России и их деятельность. Но, правда, они забыли сказать, что у нас есть наше внутреннее законодательство, что оно применяется точно так же, как оно применяется в различных других странах, но, я считаю, что это войдет в историю», – сказала Захарова в эфире передачи «Полный контакт с Владимиром Соловьевым», передает РИА «Новости». Она отметила, что такое сравнение беспрецедентно. «Вот так вот взять и сравнить ФБК** и Навального с «Свидетелями Иеговы*» – это действительно, так сказать, уравнять в общественном сознании две структуры, проведя параллель между сектами... Но мы теперь, вооружившись этим заявлением Госдепа, не забудем об их емком и очень четком сравнении», – указала представитель ведомства. Напомним, Госдепартамент США сравнил решение суда против ФБК с вынесенным в 2017 году решением суда о признании экстремистской организацией «Свидетелей Иеговы». В среду Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан (оба включены Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов) и общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями. ФБК по решению суда ликвидирован. Заседание проходило в закрытом режиме. По оценке прокуратуры, подавшей иск, связанные с блогером Алексеем Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Госдума приняла закон об усилении ответственности за пьяную езду 9 июня 2021, 12:12

Фото: Vladimir Mucibabic/YAY/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон об увеличении до трех лет срока лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде. Законопроект был внесен в Госдуму правительством России в начале апреля. Изменения вносятся в статью 264-1 УК РФ («в части усиления уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения»). В пояснительной записке к документу отмечается, что «актуальность обозначенных изменений обусловлена увеличивающейся степенью общественной опасности при управлении транспортным средством в состоянии опьянения и необходимостью применения более строгих санкций за неоднократное его совершение», передает РИА «Новости». Авторы приводят статистику, которая свидетельствует «об устойчивой тенденции роста повторных преступлений по статье 264.1 УК и неэффективности действующих санкций». В связи с этим принятый закон увеличивает сроки лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения – до трех лет взамен установленных в настоящее время до двух лет. Также увеличивается размер штрафа за подобное деяние – от 300 до 500 тыс. вместо 200–300 тыс. рублей «или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет» взамен «от одного года до двух лет». Кроме того, в качестве наказания предусмотрены исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы до трех лет и принудительные работы, также на срок до трех лет. Также виновный будет лишен права «занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью» на срок до шести лет. Напомним, 25 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении до трех лет срока лишения свободы в отношении тех, кто ранее уже был судим за пьяную езду и вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Эксперт: Публикация переписки Ильи Яшина была выгодна Леониду Волкову 7 июня 2021, 19:40 Текст: Андрей Самохин

«Переписка выглядит правдоподобно. Обсуждаются события, которые реально происходили в то время. Опровержений мы так и не увидели. Так что, думаю, это достоверный «слив», - заявил газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло. Ранее в Сети появилась переписка, которую, предположительно, вели оппозиционеры Илья Яшин, Леонид Волков и Иван Жданов. Скандал вокруг переписки станет дополнительным ударом для сторонников блогера Алексея Навального, считает член Общественной палаты, корпоративный юрист Илья Ремесло. «Безусловно, поклонников у радикалов теперь станет еще меньше. Мы и так по социологии видим – причем даже по опросам иноагента «Левады» – доверие к Навальному обвалилось в два раза с его пикового уровня, когда он пиарился своим арестом и судами, то есть с января. Все, о нем все стали забывать. Так что все эти показатели постепенно будут только падать», – прогнозирует эксперт.



«Интерес к Навальному и его окружению уже невозможно поднять даже такой демонстрацией публике их грязного белья. Про поддержку я уж и не говорю», – заключил Ремесло. По его мнению, хуже всего в этой переписке выглядит Яшин: «Какой-то он безвольный в семейной жизни. Жена от него бегает, дома не ночует. Яшин ей нотации какие-то читает, просит что-то у нее постоянно. А вот Волков выглядит не так уж и плохо – на него-то там компромата особого нет, если не считать пары моментов. Не берусь предположить, кто именно «слил» переписку. Видимо, кто-то из своих – чтобы подтопить конкурента. Кстати, сам Волков, в принципе, мог и слить». «У них там всегда было змеиное гнездо – объем выделяемых денег на всю эту псевдооппозиционную деятельность ограничен. И каждый хочет побольше себе забрать. Они, естественно, конкурируют за эти деньги, вся их публичная активность направлена на то, чтобы «освоить» побольше этих средств», – полагает член Общественной палаты. «Что касается моральной репутации лидеров нашей радикальной оппозиции, то вряд ли она еще упадет, поскольку падать ниже там уже некуда. Про Яшина, по-моему, все знают все. Его жена в открытом доступе выкладывала фотографии, на которых она сидит с чужими мужчинами в ванне. Это не «слив», а факт, и все над Яшиным тогда смеялись. Но Яшин делал вид, что все нормально. Как теперь выяснилось, изнанка там не очень хорошая», – подчеркнул Ремесло. Заслуженный артист России Вячеслав Манучаров на своей странице в Instagram также дал свою оценку переписке оппозиционеров. «Помните крылатую фразу, «за 10 лет в России меняется все, за 200 ничего»? – заметил Манучаров, – Аргументы в пользу цикличности истории нам то и дело подбрасывает сама жизнь, которая, как известно, богаче фантазии. Вот один из них. 104 года назад в России произошла катастрофа. Власть захватил люмпен-пролетариат, дремучий, грязный, невежественный и жестокий. Сегодня им на смену рвется новая свора – беспринципных, лицемерных предателей». «Мы все не без греха, но когда ты строишь из себя святого, невольно возникает вопрос, а судьи кто. И ответ, не в пользу судей», – добавил артист. В пятницу в Сеть попало содержание рабочих и личных чатов главы Красносельского муниципального округа Москвы, оппозиционера Ильи Яшина, в частности его переписка с Леонидом Волковым, руководителем предвыборного штаба Алексея Навального. В переписке в нелицеприятном духе обсуждаются их коллеги по оппозиции, отмечают издания Ura.ru и Life. Так, собеседники уничижительно отзываются о директоре фонда «Городские проекты» Максиме Каце как о «жулике», а Леонида Гозмана Яшин именует «гнилым мужиком», сотрудничающим с властью. Волков также просит муниципального депутата не ретвитить в своем Twitter украинских ботов, которые «в нужные моменты мочат» российских оппозиционеров «за нерешительность». Обнаруживаются и признания директора Фонда борьбы с коррупцией* Ивана Жданова в утаивании от сторонников информации, что решения по его жалобам в ЕСПЧ придется ждать десять лет. Ранее сообщалось, что за последние три года фонд расходов на содержание главы Совета депутатов столичного муниципального округа Красносельский, которым с 2017 года руководит Яшин, увеличился на 71,4%, или на 1,3 млн рублей. Эксперт объяснил решение суда о признании ФБК экстремистской организацией 9 июня 2021, 22:58 Текст: Наталья Макарова

«Правоохранителям давно следовало пресечь и деятельность Фонда борьбы с коррупцией*, и других организаций Алексея Навального. То, что это сегодня произошло, – абсолютно правильно и законно», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-сенатор Франц Клинцевич, комментируя признание структур блогера Алексея Навального» экстремистскими. «Люди, которые участвовали в этих организациях, обезумели от безнаказанности и вседозволенности. Они вели себя так, как ни один нормальный человек не может вести себя в своей стране, если только он своей стране не враг, - убежден бывший член Совета Федерации, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. – Что они только ни творили: и оскорбляли ветеранов, и представителей власти! Я уже не говорю про агитацию и инструктаж молодых людей, которым ради прикола поручили участвовать в акциях гражданского неповиновения. Они пользовались наивностью молодых людей, которым казалось участие в таких уличных акциях интересным и прикольным». Однако, по его мнению, речь шла о призывах не просто к уличным протестам, а к насилию против полицейских, а также к общей дестабилизации страны. «Какая бы власть в стране ни была, все вопросы, любые претензии надо решать строго в правовом поле. А не выводить молодежь на улицу с призывами к свержению существующего строя. Правоохранителям давно следовало пресечь и деятельность Фонда борьбы с коррупцией*, и других организаций Алексея Навального. То, что это сегодня произошло, – абсолютно правильно и законно. Власть сегодня показала, что она в России существует», – заключил Клинцевич. В среду Мосгорсуд признал ФБК*, Фонд защиты прав граждан (оба включены Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов) и общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями. ФБК по решению суда ликвидирован. Заседание проходило в закрытом режиме. По оценке прокуратуры, подавшей иск, связанные с блогером Алексеем Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Мосгорсуд еще в апреле утвердил «меры предварительной защиты», согласно которым указанным структурам Навального уже было запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах. С банками им можно было взаимодействовать только по узкому кругу вопросов. Политолог Павел Данилин объяснял, почему «Штабы Навального» могут признать экстремистскими организациями. Политолог разъяснил, почему «Штабы Навального» могут признать экстремистскими организациями 8 июня 2021, 16:53 Текст: Олег Исайченко

Деятельность «Фонда борьбы с коррупцией*», «Фонда защиты прав граждан» и «Штабов Навального» была нацелена на свержение власти в России насильственным образом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя процесс в Мосгорсуде по признанию этих организаций экстремистскими. «Однозначно, «Фонд борьбы с коррупцией*» и «Фонд защиты прав граждан» (обе организации включены Минюстом в реестр НКО - иностранных агентов), а также «Штабы Навального» будут признаны экстремистскими организациями. Их многочисленные действия попадают под статью о применении экстремизма. В частности, речь идет о последовательных призывах к насильственным действиям, к протесту», – полагает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Эксперт напомнил о том, что в США подобные действия обычно приводят к массовым уголовным искам. «На примере штурма Капитолия в начале года мы видели, как теперь около 450 человек проходят по делу о попытке госпереворота», – отметил Данилин. «А у нас заявления блогера Алексея Навального и его коллег о необходимости свергать власть в России насильственным образом проходят как хиханьки-хаханьки. При этом подобное в демократических странах заканчивается жесткими приговорами. Причем у Навального и его коллег это не единичные призывы, а система», – считает собеседник. «Также в этих организациях часто звучат призывы к массовым репрессиям, уничтожению неугодных и акциям морального давления на неугодных, в особенности это касается преследования сотрудников правоохранительных органов», – указал политолог. «В 2019 году сторонники Навального пытались создать в России что-то похожее на украинский сайт «Миротворец», а в 2021 году по белорусскому сценарию они распространяли личную информацию о полицейских», – напомнил Данилин. Мосгорсуд в четверг продолжит рассматривать по существу иск прокуратуры о признании «ФБК*» (организация признана Минюстом иностранным агентом), «Фонд защиты прав граждан» и «Штабов Навального» экстремистскими организациями, сообщает РАПСИ. В ходе прокурорской проверки установлено, что под прикрытием либеральных лозунгов указанные организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции», отмечали в прокуратуре. Ранее Росфинмониторинг внес общественное движение «Штабы Навального» в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Прокуратура приостановила деятельность общественного движения «Штабы Навального». Приостановка деятельности – обеспечительная мера в рамках иска о признании вышеуказанных организаций экстремистскими. Также прокуратура Москвы представила в Мосгорсуд материалы, из которых следует, что ФБК, «Фонд защиты прав граждан» (включены в России в реестр НКО-иноагентов) и «Штабы Алексея Навального ведут экстремистскую деятельность. Госдума осудила законопроект об исключении русских из числа коренных народов Украины 8 июня 2021, 11:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины. «Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации считает сам факт этой законодательной инициативы президента Украины вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами. Росчерком пера права считать себя коренными народами на территории Украины лишаются миллионы русских (17,2% населения, по данным последней переписи), сотни тысяч белорусов (0,57%) и молдаван (0,54%), входящих в тройку самых крупных национальных меньшинств на Украине», – передает РИА «Новости» текст заявления, принятого нижней палатой единогласно. Депутаты также обращают внимание на то, что в случае принятия закона к коренным народам не смогут отнести себя «ни венгры и русины Закарпатья, ни евреи, ни болгары в Одесской области, ни греки в Приазовье». В целом, в заявлении отмечается, что Госдума рассматривает внесенный президентом Украины законопроект как «оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины». Также содержится указание, что Дума подтверждает все сделанные ранее заявления о пагубности национальной политики украинских властей, продолжающих подрывать основы собственной конституции, законы и международные обязательства. По оценке парламентариев, законопроект «О коренных народах Украины» является «идеологическим обоснованием продолжения гражданской войны на востоке Украины под лозунгом изгнания «оккупантов», то есть русского и русскоязычного населения Донбасса». При этом, отмечается в документе, Украина не приняла ни одного законодательного акта в поддержку крымских татар, «предпочитая подталкивать лидеров незарегистрированного на самой Украине «Меджлиса крымско-татарского народа*» (запрещенная в России организация) к столкновениям с русским и украинским населением в Крыму». Согласно постановлению, депутаты Госдумы обратятся к Межпарламентской ассамблее СНГ, парламентским ассамблеям ОДКБ, ОБСЕ и Совета Европы, парламентам стран-членов ЕС «с призывом осудить предпринятую на Украине попытку разделить ее население на «коренное» и «некоренное», которая может иметь самые серьезные последствия для самого существования Украины как государства». Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что внесенный Зеленским в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины» является «циничным неприкрытыми нацизмом». Напомним, Зеленский внес в парламент проект закона «О коренных народах Украины», в перечне коренных народов отсутствует упоминание русских. В документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие. Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений. Напомним, политолог Богдан Безпалько заявил, что закон о коренных народах Украины, который Зеленский внес в парламент с пометкой «неотложный», по сути еще больше унизит русских. Эксперт оценил перспективы структур Навального после признания их экстремистскими 9 июня 2021, 13:04 Текст: Елена Лексина

«Рассмотрение дела ФБК* в Мосгорсуде – это полезная процедура и адекватный ответ на антигосударственные действия», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, комментируя ход слушаний Мосгорсуда о признании «Фонда борьбы с коррупцией*» экстремистским. «Обоснования, которые выдвигаются в адрес ФБК*, и других организаций, признанных иностранными агентами, вполне рациональны. Что понимается под экстремистской организацией? Это организация, нацеленная на силовое свержение действующей власти. И необязательно речь идет об оружии. Вполне подходит способ, когда участники организации в рамках незаконных акций выводят на улицы толпы людей и пытаются спровоцировать их на столкновения с силовиками. Все это – известные сценарии «цветных революций». С этого все начиналось на Украине, была подобная попытка и в Белоруссии», – отметил председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов. По его мнению, сейчас во всем мире ужесточаются меры против организаций, признанных иностранными агентами или экстремистскими, вплоть до уголовного преследования. Кабанов полагает, что рассмотрение дела ФБК в Мосгорсуде – это полезная процедура и адекватный ответ на антигосударственные действия. «А люди, которые называют себя сторонниками этих организаций, сами разделили мир на своих и чужих. Их посыл сводится к тому, что «если ты не с нами, значит ты против нас». Кто их враг и почему – не уточняется», – добавил собеседник. При этом, по мнению Кабанова, надо дать возможность людям понять суть проблемы. «Это как в секте – нельзя брать всех в одну кучу и сажать на пять лет за участие в экстремистской организации. Нужно объяснить сторонникам, что эта за организация и каковы ее истинные цели», – полагает эксперт. Он также отметил, что все, что сейчас происходит, зиждется на «либеральной болезни», которая пришла из 1991 года и которую всегда поддерживал Запад». «Для них выгодно устранение сегодняшней системы управления в России. Никому не нужны конкуренты на международной арене. А чтобы развалить страну и осуществить перераспределение ресурсов, нужна революция. Для этого и создаются организации-агенты влияния», – уточнил Кабанов. Что касается будущего организаций, признанных экстремистскими, то, по мнению собеседника, их участники сразу попадут в зону уголовной ответственности. «В связи с этим наверняка будет какое-то противодействие со стороны либеральной общественности. Но массовых уголовных дел не последует, поскольку эта тема интересна далеко не всем россиянам», – заключил Кабанов. В среду Мосгорсуд рассматривает иск о признании ФБК, Фонда защиты прав граждан (обе организации включены Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов) и «Штабов Навального» экстремистскими. Заседание проходит в закрытом режиме. По мнению прокуратуры, связанные с Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Напомним, ранее Мосгорсуд утвердил «меры предварительной защиты», согласно которым указанным структурам Навального уже запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а с банками можно взаимодействовать только по узкому кругу вопросов. Ранее политолог Павел Данилин объяснил, почему «Штабы Навального» могут признать экстремистскими организациями. В Госдуме разъяснили поправки в закон о деятельности НКО в России 8 июня 2021, 18:46 Текст: Ксения Панькова

Поправки в закон о деятельности некоммерческих организаций (НКО) помогут обеспечить прозрачность в их деятельности, однако контроль за прохождением финансирования не помешает НКО в достижении их уставных целей, сообщил автор поправок, депутат Госдумы Василий Пискарев. «Государство сможет увидеть, сколько денег поступило на их счета, сколько израсходовано и на какие цели», – приводит слова Пискарева Telegram-канал «Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне». Он отметил, что контроль за прохождением финансирования не помешает некоммерческим организациям в достижении их уставных целей, но при этом закроет лазейки для финансирования деструктивной деятельности иностранных и международных неправительственных организаций на территории нашей страны. По данным Минюста, как отметил депутат, в 2020 году на счета 3581 российской НКО поступило из иностранных источников около 72 млрд рублей. «Подавляющее большинство организаций добросовестно осуществляют свою уставную деятельность, внося свой вклад в развитие гражданского общества», – подчеркнул он. Ранее в Госдуме запланировали рассмотрение поправки об обеспечении прозрачности деятельности некоммерческих организаций (НКО), она внесена к закону о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Госдума ужесточила правила медкомиссии для кандидатов на владение оружием 9 июня 2021, 12:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, ужесточающий правила медкомиссии для кандидатов на владение оружием и владельцев оружия. Медосвидетельствование будет проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями, но платно. Оно должно включать исследование на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психиатрическое освидетельствование, передает ТАСС. Чтобы исключить возможность предоставления подложных медсправок, заключения по итогам медкомиссии теперь будут напрямую поступать в Росгвардию в электронном виде. Бумажные справки таким образом упраздняются. Медкомиссия должна проводиться раз в пять лет. Проходить ее будут как впервые приобретающие оружие, так и владельцы оружия, в том числе наградного (за исключением военных). Кабмин РФ будет устанавливать перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием. О выявлении, в том числе внеплановом, у гражданина таких заболеваний Росгвардия будет также проинформирована в электронном виде, а владелец оружия должен будет незамедлительно сдать лицензию (разрешение) и оружие в Росгвардию. Такие требования будут касаться также лиц, которые коллекционируют или экспонируют оружие. После этого в течение двух месяцев гражданин должен будет пройти внеочередное медосвидетельствование либо лишиться права владения оружием. Предлагается также вести электронный учет патронов, оружия и его владельцев в государственной информационной системе (ГИС) Росгвардии. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2022 года. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, предлагаемые изменения не позволят зарегистрировать оружие человеку с неустойчивой психикой. «Справки покупают, обращаться с оружием не умеют, человек сам может пострадать от этого оружия. Новый порядок не позволит взять в руки оружие, тем более зарегистрировать его», – сказал он. Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы. После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Госдума одобрила передачу Генпрокуратуре функций по защите интересов России за рубежом 8 июня 2021, 14:23 Текст: Ксения Панькова

Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве Генпрокуратуры представлять Россию в международных инстанциях и обращаться в Конституционный суд страны для обжалования решений межгосударственных органов. Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, за Генпрокуратурой предполагается закрепить функции по обеспечению представительства и защиты интересов России в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах), а также определить порядок реализации этих функций, передает РИА «Новости». Генпрокуратуру также могут наделить правом обращаться в Конституционный суд России с запросом о возможности исполнения решения международного органа или суда, налагающего обязанности на Россию, если это решение противоречит основам публичного правопорядка страны. Также в целях обеспечения представительства и защиты интересов России в международных органах и судах Генпрокуратура может создавать рабочие группы из представителей федеральных госорганов, органов госвласти регионов, местного самоуправления, привлекать (в том числе на договорной основе) российские и иностранные организации, адвокатов, экспертов и других специалистов. Согласно законопроекту, надзорное ведомство обеспечивает представительство и защиту интересов России в ЕСПЧ. В случае получения уведомления о подаче в ЕСПЧ жалобы против России Генпрокуратура РФ должна незамедлительно информировать об этом заинтересованный федеральный государственный орган, орган власти субъекта РФ или местного самоуправления. Помимо этого, ведомство должно вести с ними переговоры об урегулировании в досудебном порядке спора и при посредничестве ЕСПЧ заключать с заявителем мировое соглашение. Уточняется, что Генпрокуратура может подать в ЕСПЧ от имени России жалобы о нарушении другими государствами – членами Совета Европы положений конвенции о защите прав человека и основных свобод и выступать в качестве третьей стороны при рассмотрении ЕСПЧ жалоб, поданных против других европейских стран. Обеспечение представительства и защиты интересов страны осуществляется уполномоченным Росси при ЕСПЧ. Комментируя внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что этот документ позволит обеспечить защиту прав россиян, преследуемых за рубежом. По его словам, после принятия законопроекта «появляется возможность использовать весь арсенал полномочий Генпрокуратуры и предусмотренных законодательством средств воздействия для отстаивания в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) интересов РФ и ее граждан». Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в отношении них преступления. Госдума рассмотрит поправку о деятельности НКО в России 8 июня 2021, 10:47 В Госдуме запланировали рассмотрение поправки об обеспечении прозрачности деятельности некоммерческих организаций (НКО), она внесена к закону о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. «Необходимо обеспечить прозрачность деятельности НКО, поскольку мы можем видеть, сколько денег было израсходовано (НКО отчитываются), но не знаем, сколько денег они получили», – приводит слова автора поправки, депутата Госдумы Василия Пискарева Telegram-канал «Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне». Поправка позволит установить дополнительные меры по противодействию деструктивной деятельности иностранных и международных неправительственных организаций на территории России, отмечается в сообщении. Отмечается, что такой контроль над прохождением финансирования НКО действует по всему миру, но «установленная в России планка стала лазейкой для бесконтрольного финансирования НКО». Глава Комиссии Госдумы подчеркнул, что поправка не станет угрозой для функционирования НКО. «Поэтому абсолютно прозрачная инициатива. Она никак не отразится на деятельности НКО. Как известно, их более 200 тыс. в нашей стране. Просто уполномоченные структуры будут видеть приход, как говорится, и расход, чтобы они совпадали», – заключил Пискарев. В Госдуме заявили об усилении попыток вмешательства в дела России на фоне выборов 9 июня 2021, 10:58 Западные спецслужбы пытаются использовать предстоящие выборы в России как повод для вмешательства во внутриполитические процессы в стране, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев. «Будем откровенны, против нашей страны давно уже развязана беспрецедентная информационная или как еще называют гибридная война. И по мере того, как крепнет наше государство, давление извне на Россию только нарастает. Что же касается выборов, то это как раз очень удобный повод для вмешательства как раз в тот период, когда в стране разворачивается общественная дискуссия о путях ее развития, различные политические силы соревнуются в борьбе за умы избирателей», – заявил Пискарев в интервью «Комсомольской правде». Он добавил, что организаторы кампаний по вмешательству не без оснований считают, что государство уязвимо с точки зрения воздействия на общественно-политическую ситуацию, эти силы попытаются «провести своих ставленников в органы государственной власти». Глава комиссии пояснил, что закон, запрещающий причастным к работе экстремистских организаций, участвовать в выборах, не поражает в правах граждан. «Да, я видел такие публикации, слышал утверждения о том, что чуть ли не 37-й год наступает и «все пропало». Хочу пояснить – нельзя воспринимать этот закон как известное в нашей истории поражение в правах, когда навсегда лишались возможности участвовать в выборах представители определенных классов. Да, законом вводится барьер, ограничение для ряда лиц избираться в депутаты различных уровней представительной власти, но строго на оговоренный в законе срок. Причем их причастность должна быть установлена судом», – подчеркнул депутат. Рядовым же участникам экстремистских организаций, или тем, кто причастен к их деятельности, такой срок определен на три года, по истечении которых они смогут избираться, как и другие. «Для учредителей и руководителей срок больше – пять лет. Таким образом, и они не лишаются своих прав навсегда. Это закон, если хотите заградительный и предупредительный, и в реальности он коснется очень узкого круга лиц. Те, кто изменил свои взгляды, утратил связь с экстремистский организацией, в будущем могут быть избраны в органы власти», – добавил парламентарий. Он привел в пример молодежные волнения в Европе в середине XX века, среди которых было немало людей с «весьма радикальными взглядами», но в будущем они стали влиятельными политиками. «Среди них, например, Даниель Кон-Бендит, заседающий сегодня в Европарламенте. Думаю, наш закон не стоит воспринимать как клеймо, а скорее, как предупреждение и профилактическую меру для тех, кто оступился и совершает ошибку. Эти несколько лет дают им возможность переоценить и пересмотреть свои взгляды. Законодательная логика тут, согласитесь, максимально прозрачная: не будьте экстремистами и у вас не будет никаких проблем и ограничений», – сказал Пискарев. Депутат также высказался о законопроекте, подготовленном комиссией, вводящем ответственность за участие в обучении на зарубежных курсах и семинарах нежелательных организаций. «Речь идет не об обучении за рубежом вообще, а о подготовке на тех самых курсах, семинарах, тренингах, которые я назвал современными школами Абвера. О подготовке в центрах, организованных исключительно нежелательными в России организациями. Вот за это действительно предусмотрена нашей поправкой ответственность. Но ведь и знания они там передают весьма специфические. Например, обучают методам конспирации и сбору секретной информации, обходу блокировок Роскомнадзора, координации массовых беспорядков. Понятно, для чего проходят такую подготовку, и какую опасность представляют выпускники подобных курсов», – рассказал глава комиссии. По его словам, таких людей готовят во время выборов, одним из примеров он назвал признанную в России нежелательной американскую неправительственную организацию с названием «Национальный Демократический Институт Международных Отношений». Эта структура, уточнил парламентарий, провела множество вебинаров для участников российских избирательных кампаний разных уровней. «В распоряжении нашей комиссии есть десятки методичек и инструкций американских политтехнологов и НПО по влиянию на избирательные кампании в России. Налицо методическая подготовка «агентов влияния». Примечательно, что как раз в ходе этих «просветительских» мероприятий по выборной тематике обсуждались вопросы применения опыта боевиков Майдана на территории нашей страны», – подчеркнул Пискарев.