Шойгу объявил о начале программы обновления военкоматов Турция пожаловалась на отказ США продавать ЗРК Patriot 10 июня 2021, 06:57

Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Если США не согласятся продать системы ПВО Patriot, Турция может приобрести ЗРК и у других стран, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он указал, что Анкара не раз требовала от США «гарантий» того, что власти США одобрят сделку по продаже Patriot Анкаре, но Вашингтон таких гарантий дать не может. Турция хотела бы приобрести ЗРК у «союзников», хотя Patriot «очень дорогие», передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT Haber. «Если этот вопрос не решается в техническом плане, то как его решить политически?» – заявил министр, добавив, что «если США не принимают это, то Турция может приобрести систему ПВО у другой страны – у России, у любой другой страны». При этом условия Турции «тоже должны быть приняты», проблему нельзя «решить при упрямстве одной из сторон», а в таком случае «пусть друзья» Анкары «обсудят с точки зрения политики пути решения». Чавушоглу отметил, что прежде Франция предлагала Турции разместить ЗРК SAMP-T, но у стран испортились отношения, хотя сейчас ситуация улучшилась, вопрос обсуждался с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом. Кроме того, Турция «получила письмо о намерениях от итало-французского консорциума EUROSAM, есть также предварительное соглашение в связи с приобретением и совместным производством систем ПВО». Он упрекнул западные СМИ в искажении его слов о С-400. Чавушоглу заверил, что «С-400 будут на 100% под контролем» Турции, ими будут управлять турецкие инженеры и военные, идет «процесс обучения». «Но я не использовал фразу «вышлем русских» или другие обидные слова», – сказал министр, отметив, что после окончания процесса обучения и полной настройки С-400 российских военных специалистов в Турции не будет. В марте посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Однако турецкий МИД заявил, что вопрос о приобретении Турцией С-400 окончательно закрыт.

В США обратили внимание на новое российское супероружие 8 июня 2021, 13:17

Фото: Дмитрий Решетников/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Планирующая бомбовая кассета «Дрель» может стать идеальным оружием для уничтожения находящегося в движении врага, пишет обозреватель The National Interest Питер Сучиу. Автор статьи напомнил, что начиная с 2016 года разработкой ПБК-500У СПБЭ-К занималось Научно-производственное объединение «Базальт», госкорпорации «Ростех». Бомба предназначена для поражения бронетанковой техники противника, наземных радиолокационных станций, пунктов управления и даже двигательных установок зенитных ракет, пояснил эксперт. «Это кассетная планирующая бомба-невидимка, управляемая системой ГЛОНАСС. Она весит больше 500 килограммов, а ее радиус действия составляет от 30 до 50 километров», – передает РИА «Новости» слова Сучиу. Отмечается, что «Дрель» оснащена системами идентификации противника и радиоэлектронного противодействия, что делает ее устойчивой к помехам, а также незаметной для радаров. Создатели сделали упор на меньший, чем у других более дорогих платформ, радиус действия, так как это позволит более эффективно поражать цели врага в движении, обращает внимание специалист. Он также добавил, что ПБК-500У СПБЭ-К изначально не задумывалась как оружие для уничтожения наибольшего числа целей противника. В заключение автор отмечает, что бомба представляет собой предельно экономичное средство ведения конфликтов низкой интенсивности. Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что вооруженные силы России в 2021 году получат новую планирующую авиационную бомбу «Дрель». Напомним, авиабомбу «Дрель» представили на форуме «Армия-2019». Гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин отмечал, что боеприпас работает по принципу «пустил – забыл». Кассета сама выберет и идентифицирует цель, а ее поражающие элементы исключают наведение на гражданские объекты. Дальность планирования бомбы составляет 30 километров. Шойгу посетил московский военкомат c внезапной проверкой 8 июня 2021, 09:17

Фото: кадр из видео

Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны России Сергей Шойгу пришел в один из московских военкоматов с внезапной проверкой и отчитал подчиненных за отсутствие компьютеров. На появившихся в Сети кадрах видно, как глава Минобороны заходит в одну из комнат военкомата и отчитывает сотрудников за отсутствие надлежащего оборудования. «Коллеги, я сюда приезжаю третий раз, у вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта... вы что как партизаны-то в дупло письма закладываете? Что это за работа такая», – высказал недовольство министр начальнику военкомата, передает РБК. «Я это не к вам, извините», – обратился глава ведомства к рядовым служащим комиссариата, передает РИА «Новости». Также можно увидеть, как министр обороны заходит в кабинеты столичного военкомата и здоровается со служащими, осматривая попутно сами кабинеты, вероятно, на пригодность к работе, передает «Царьград». Подходя к одному из кабинетов, сопровождающий Шойгу громко крикнул: «Любовь Романовна!». На что Шойгу его одернул, напомнив о хороших манерах. «Не кричите вы так! Ну что вы, честное слово! С уважением к подчиненным», – сказал министр, затем обратившись к находящимся в кабинете женщинам: – Здравствуйте». Ранее Шойгу приказал готовиться к «неблагоприятному развитию» учений НАТО. Эксперт объяснил удивление Шойгу отсутствию компьютеров в московском военкомате 8 июня 2021, 13:34

Фото: кадр из видео

Текст: Елена Лексина

«Скорее всего, Шойгу удивили пережитки прошлого в военкомате в то время как Минобороны многие задачи давно реализует в режиме интерактивного доступа», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя видео с внезапным визитом главы Минобороны России в один из московских военкоматов. «Когда Сергей Шойгу занял пост министра обороны России, практика внезапных проверок военкоматов стала регулярной. Как правило, СМИ узнают об этом постфактум от самих проверяемых органов», – отметил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский. По мнению эксперта, глава Минобороны высказал не какие-то конкретные замечания руководству военкомата, а скорее общее недоумение по поводу отсутствия компьютеров и подключения к базе данных Минобороны. «В этом смысле наше военное ведомство находится на передовых позициях. Из репортажей Национального центра управления обороной страны мы знаем, что министерство имеет круглосуточный доступ к данным любой воинской части. Поэтому Шойгу удивили пережитки прошлого, ведь Минобороны многие задачи давно реализует в режиме интерактивного доступа», – пояснил Мураховский. По поводу отсутствия компьютеров в московском военкомате Мураховский отметил, что это структурное подразделение не только Министерства обороны, но и других силовых ведомств. «Если в номенклатуре укомплектования военкоматов не были указаны компьютеры, то им и взяться было неоткуда. Даже если бы их приобрели за свой счет или с помощью спонсоров, то как их подключить к ведомственной сети, если это не предусмотрено нормативами?» – задает риторический вопрос собеседник. «Сеть Минобороны не общедоступна, поэтому тут требуются не просто бытовые компьютеры, подключенные к интернету, а соответствующие технические средства и программная защита доступа», – объяснил Мураховский. При этом Мураховский указывает на ряд проблем в связи с отсутствием компьютеров в военкоматах. «При проведении медицинского освидетельствования необходимо знать полную историю болезней человека. Тем более, что военкомат освидетельствует не только призывников, но также контрактников и кандидатов на поступление в военные вузы», – уточнил эксперт. Кроме того, по его словам, в военкомате должны знать и сопутствующую информацию о человеке, включая образование. «Сейчас в военкоматах все это вынуждены подтверждать справками. Можно сказать, что они в этом смысле остались на обочине цифровизации», – полагает Мураховский. Он также указал на проблему «потери» дел уклоняющихся от призыва людей. «В отсутствие компьютеров это очень просто сделать. Однако сейчас набирает обороты другая тенденция. В некоторых регионах, особенно на юге страны, среди желающих поступить на службу в ВС России проводится конкурс. И там отмечаются не только случаи «замыливания» своих недостатков по медицинским показаниям, но и случаи коррупции», – рассказывает Мураховский. Собеседник предполагает, что после такой проверки к концу текущего года все военкоматы страны снабдят необходимыми техническими средствами и подключат к системе данных Минобороны России. «По сути, визит министра в военкомат подтверждает известный тезис военного писателя и военачальника Карла фон Клаузевица: «Военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека. Но воевать сложно». И так во всем. Когда начинаешь разбираться, на практике все оказывается гораздо сложнее», – заключил Мураховский. видео , в котором министр обороны России Сергей Шойгу пришел в один из московских военкоматов с внезапной проверкой и отчитал подчиненных за отсутствие компьютеров. «Коллеги, я сюда приезжаю третий раз, у вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта... вы что, как партизаны-то в дупло письма закладываете? Что это за работа такая», – высказал недовольство министр начальнику военкомата. «Я это не к вам, извините», – обратился глава ведомства к рядовым служащим комиссариата. Ранее Шойгу приказал готовиться к «неблагоприятному развитию» учений НАТО. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Фото: mil.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Новейший корвет проекта 20386 «Меркурий» станет первым из российских кораблей, полностью построенным по концепции «стелс», сообщили два источника в судостроительной отрасли. «Корвет «Меркурий» станет первым кораблем ВМФ, получившим радиопоглощающее покрытие по всей площади внешней надводной конструкции. По предварительным оценкам, стометровый корабль будет отражать радиосигнал как небольшая лодка», – сообщил источник РИА «Новости». Кроме покрытия в рамках концепции «стелс», надстройки корвета будут иметь особую форму: на них сведут до минимума число выступающих элементов и щелей, а также применят различные композиционные материалы и специальные краски. Второй источник подтвердил эту информацию, отметив, что планируется провести специальные испытания эффективности стелс-технологий «Меркурия». По данным собеседников агентства, корпус корвета полностью достроен, в настоящее время формируются надстройки корабля. Корвет проекта 20386 «Меркурий» – корабль нового поколения на основе проекта 20385, в котором будет реализован модульный принцип вооружения и возможность базирования беспилотников. «Меркурий» заложили 28 октября 2016 года под названием «Дерзкий». Его передача флоту запланирована на 2022 год. Данный корвет сможет поражать надводные корабли противника крылатыми ракетами, вести поиск и уничтожать подводные лодки, обеспечивать с помощью зенитно-ракетного комплекса противовоздушную оборону и оказывать артиллерийскую поддержку при высадке десанта. В начале апреля источник в ОПК сообщил, что технологический спуск на воду головного корвета проекта 20386 «Меркурий» прошел на «Северной верфи». По словам источника, теперь корабль будет достраиваться на воде. Он не исключил его возвращения в эллинг в будущем. Напомним, 23 апреля 2019 года прошла стыковка блоков корпуса корвета «Меркурий», названного в честь легендарного брига, который в ходе русско-турецкой войны в мае 1829 года одержал победу над двумя линейными кораблями, за что был удостоен кормового Георгиевского флага. Польский МиГ-29 в ходе учений обстрелял истребитель напарника 8 июня 2021, 11:12

Фото: Michael Debets/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Истребитель МиГ-29 ВВС Польши во время учений по ошибке обстрелял летевший с ним в паре такой же самолет, сообщило министерство национальной обороны Польши. В результате второй МиГ-29 получил серьезные повреждения. Пилот не пострадал и сумел посадить машину. Обстрел велся из 30-мм авиационной пушки, передает ТАСС. По предварительным данным, попавший под огонь истребитель не подлежит ремонту, поскольку были повреждены важные элементы конструкции фюзеляжа. Сообщается, что обстоятельства инцидента рассматривает Государственная комиссия по расследованию авиапроисшествий. Ранее истребитель Су-30СМ, который потерпел крушение в Тверской области, разбился в результате ошибки пилотов другого истребителя Су-35С на учениях, сообщил источник Telegram-канала «Военный обозреватель». В Сети распространяются неподтвержденные утверждения, что Су-35 подбил Су-30 из авиационной пушки. Как пишет портал Avia.pro, инцидент произошел во время учебного боя. Сообщается, что экипаж истребителя Су-35С не удостоверился в отсутствии боекомплекта у авиационного орудия или его отключения, в результате чего случайно сбил Су-30С. Пилотам сбитого истребителя удалось спастись: они успели катапультироваться незадолго до того, как самолет со снесенной консолью упал в Тверской области. Официальных комментариев касательно причин произошедшего Минобороны пока не предоставило. Заслуженный военный летчик России Владимир Попов объяснил газете ВЗГЛЯД, как Су-35 мог оказаться в учебном бою с заряженным боекомплектом. Турция заявила о готовности занять аэропорт Кабула после вывода войск США 8 июня 2021, 19:50 Текст: Елена Мирошниченко

Турция заявила о готовности взять на себя охрану и управление аэропортом Кабула после ухода США и других сил НАТО из Афганистана, об этом рассказали турецкие чиновники в интервью агентству Reuters. Собеседники агентства Reuters рассказали, что Турция озвучила свое предложение на встрече НАТО в мае, тогда Вашингтон и союзники согласовали план вывода войск к 11 сентября. «После решения Соединенных Штатов вывести войска из Афганистана Турция сделала предложение обеспечить безопасность кабульского аэропорта. В этих рамках ведутся переговоры с НАТО и США», – цитирует агентство своего источника. Reuters пишет, что желание Турции обеспечить безопасность аэропорта для международных рейсов может помочь улучшить отношения между Анкарой и Западом, которые напряжены из-за покупки Турцией российских ЗРК С-400, а также споров с европейскими странами о правах на бурение в водах восточного Средиземноморья. В понедельник министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью газете Hürriyet заявил, что предложение Анкары связано с поддержкой союзников. «Мы намерены оставаться в Афганистане в зависимости от условий. Каковы наши условия? Политическая, финансовая и материально-техническая поддержка. Если условия будут выполнены, мы можем остаться в международном аэропорту имени Хамида Карзая», – рассказал он. Он также добавил, что своей целью Турция считает «привнесение мира в Афганистан», а афганский народ является братским для Анкары. По его словам, Турция хочет иметь возможность оставаться в Афганистане до тех пор, пока «население будет нуждаться в ее помощи». В свою очередь представители США на условиях анонимности рассказали агентству, что приветствуют предложение Турции, но Анкара просит слишком много американских «вспомогательных подразделений» для своей миссии. Также они высказали обеспокоенность по поводу надежности Турции в свете существующих разногласий, но отметили, что Вашингтон сумеет все организовать. 3 мая появилась информация, что США и запрещенное в России террористическое движение «Талибан» обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к началу июля. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не собираются уходить из Афганистана, несмотря на вывод американских войск. Между тем председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что саммит лидеров союзников состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Истребитель ВВС Болгарии потерпел крушение в Черном море 9 июня 2021, 09:33

Фото: U.S. Air Force

Текст: Дмитрий Зубарев

Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Болгарии МиГ-29, который выполнял тренировочную задачу в рамках учений «Шабла 21», потерпел крушение в Черном море, сообщил телеканал BTV со ссылкой на министерство обороны республики. По данным оборонного ведомства, связь с пилотом истребителя МиГ-29 была потеряна минувшей ночью, передает ТАСС. «Немедленно была начата поисково-спасательная операция, которая продолжается. В ней участвуют силы и средства ВМС, пограничной полиции и ВВС», – передает РИА «Новости» заявление минобороны. На место происшествия выехал министр обороны страны. Тактические учения были приостановлены. Напомним, во вторник истребитель МиГ-29 ВВС Польши во время учений по ошибке обстрелял летевший с ним в паре такой же самолет. Шведский суд отклонил апелляцию турецкой Akfel Gaz по спору с Газпромом 8 июня 2021, 13:44 Текст: Наталья Ануфриева

Апелляционный суд шведского округа Свеа вынес решение после судебных слушаний по спору между Газпромом и частным турецким импортером газа Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A. S. о пересмотре контрактной цены поставок. Иск турецкой компании был отклонен, говорится в тексте решения. В решении указывается, что «в ходе рассмотрения (дела) апелляционный суд пришел к выводу, что не было доказано, что арбитражный суд в каком-то отношении превысил свои полномочия или допустил процессуальные ошибки». Потому «иск Akfel Gaz об отмене арбитражного решения должен быть отклонен», передает ТАСС. При этом турецкая компания возместит российскому концерну судебные издержки в размере 359 тыс. 750 долларов США и 175 тыс. шведских крон (более 21 тыс. долларов), «из которых 350 тыс. долларов США и 175 тыс. шведских крон приходятся на гонорары адвокатов и расходы на сумму 9 тыс. 750 долларов США». Кроме того, «на суммы должны быть выплачены проценты в порядке, установленном судебным решением». Напомним, в феврале 2017 года «Газпром экспорт» направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма уведомление о начале арбитражного разбирательства по пересмотру контрактной цены против нескольких частных турецких компаний, в том числе Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A. S. Тогда решение было принято в пользу Газпрома. Турецкая компания обжаловала его в Апелляционном суде округа Свеа в Швеции. Аналогичную жалобу подал другой турецкий импортер – компания Enerco Enerji A. S. Эти слушания назначены на 7–10 сентября 2021 года. Ректор крупного университета сбежал из Грузии, опасаясь экстрадиции в Турцию 9 июня 2021, 12:48 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Ректор авторитетного Международного черноморского университета Илиас Чилоглу сбежал из Грузии в страну, которую не называет, опасаясь выдачи Турции в связи с подозрением в связях общественным деятелем Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвинила в попытке государственного переворота летом 2016 года. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Чилоглу рассказал грузинскому изданию netgazeti.ge, что данный вуз «ассоциировали с именем Гюлена», хотя в действительности такой связи не было. Против теперь уже бывшего ректора в Турции с 2017 года ведется следствие о его связях с Гюленом. В 2018 году его заочно осудили, Анкара попросила Тбилиси выдать ректора, несмотря на то, что тот имеет, помимо турецкого, гражданство Грузии. «В Грузии я все время ждал похищения, не выходил один из дома, ходил только там, где есть камеры видеонаблюдения и все время разными дорогами. Имел аппликацию срочной связи с полицией», – рассказал Чилоглу. Однако в итоге он решил уехать из Грузии, считая, что государство не сможет его защитить, так как турецкая сторона «не считается с нормами международного права». Минобороны анонсировало начало российско-белорусско-сербских учений под Новороссийском 8 июня 2021, 17:40 Текст: Алексей Дегтярев

Под Новороссийском вскоре начнется активная фаза тактических учений «Славянское братство – 2021», сообщили в Минобороны России. «Торжественное открытие и активная фаза совместных учений пройдет на полигоне Раевский под Новороссийском в период с 16 по 18 июня текущего года. Военнослужащие из Российской Федерации, Республики Белоруссия и Республики Сербия проведут слаживание подразделений для последующей отработки совместных действий в составе многонациональной тактической группы», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. В учениях будут принимать порядка 100 военнослужащих спецбригады ВС Сербии, 350 военных Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций ВС Белоруссии на 60 единицах военной техники, а так же более 500 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ России. Напомним, в сентябре подразделения вооруженных сил Белоруссии, России и Сербии в ходе учений «Славянское братство-2020» отработали действия при выполнении задач по борьбе с терроризмом. Пушков высмеял США после заявлений об НЛО 9 июня 2021, 13:04

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Истерия помогает американским властям управлять государством, заявил сенатор Алексей Пушков на фоне утверждения о влиянии НЛО на работу ядерных объектов в США. «И все же они существуют! И не просто существуют, а проникают в святая святых США – их ядерные программы и на их ядерные объекты», – написал Пушков в Telegram. По мнению сенатора, у бывшего главы секретной программы Пентагона Луиса Элизондо, заявившего о «влиянии» инопланетян, либо «сдала психика», либо он участвует в новом проекте по созданию «массовой истерии вокруг НЛО». «Истерии такого рода – то вокруг Ирана, то России, то Китая помогают американской элите править страной и обеспечивают направление огромных бюджетных средств военно-промышленным концернам», – заключил он. Ранее бывший глава секретной программы Пентагона Луис Элизондо заявил в интервью изданию The Washington Post о том, что «неизвестные воздушные явления вмешивались и фактически отключали ядерный потенциал США». До этого экс-президент США Барак Обама заявил о наличии фотографий НЛО в архивах Петагона и заверил, что в секретных лабораторий с инопланетянами и их кораблями в США нет. Также бывший пилот ВМС США допустил российское происхождение наблюдаемых НЛО. Напомним, 4 июня газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации сообщила, что спецслужбы США не обнаружили свидетельств, что аномальные атмосферные явления, которые в последние годы наблюдали пилоты американских ВМС, могут быть связаны с инопланетными космическими кораблями, что не убедило администрацию США. Турецкая верфь построит для России плавучий док для атомных ледоколов 8 июня 2021, 14:37 Текст: Дмитрий Зубарев

ФГУП «Атомфлот» и турецкая Kuzey Star Shipyard Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi подписали контракт на сооружение плавучего дока для российских универсальных атомных ледоколов проекта 22220, сообщила пресс-служба Росатофлота. Стоимость контракта, заключенного по итогам конкурсных процедур, составила почти 5 млрд рублей. «Подписание контракта является важным шагом в реализации программы подготовки береговой инфраструктуры для обслуживания универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Турецкая верфь обладает необходимыми компетенциями и имеет достойную репутацию на рынке судостроения. Согласно условиям контракта, строительство, включая доставку плавучего дока в порт Мурманск, займет 29 месяцев», – передает РИА «Новости» слова генерального директора Росатомфлота Мустафы Кашки. Строящийся док будет иметь грузоподъемность 30 тыс. тонн. Автономность судна составляет 7 суток (по запасам дизельного топлива, питьевой воды, сбору сточных вод и хозяйственно-бытовых вод и др). Экипаж – около 30 человек. Атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина – 34 метра, водоизмещение – 33,5 тыс. тонн. Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 в сентябре направился от достроечной набережной «Балтийского завода» в Петербурге в порт приписки в Мурманске. 14 ноября он вышел из порта Мурманск 14 ноября, 16 ноября на рейде Кольского залива были проведены наладочные работы, не связанные с ядерной энергетической установкой судна, и затем ледокол направился в акваторию Северного морского пути для осуществления первых в своей истории проводок. Планируется, что ледокол вернется в порт Мурманск в середине декабря, а после пополнения запасов вновь отправится в акваторию Северного морского пути. 24 ноября в Росатоме сообщили, что головной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220, введенный в эксплуатацию в конце октября, завершил первую проводку в акватории Северного морского пути. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как удалось возродить строительство крупнейших в мире атомных ледоколов. Напомним, в декабре четвертый серийный российский атомный ледокол «Чукотка» проекта 22220 заложили на «Балтийском заводе». Производство систем РЭБ в США оказалось под угрозой из-за Китая 7 июня 2021, 11:24 Текст: Алексей Дегтярев

Производство средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в США оказалось под угрозой из-за поставок редкоземельных металлов из Китая, пишут СМИ. Американские военные эксперты представили доклад, посвященный динамике конкретных сегментов военно-технического производства. Как выяснилось, в разработке РЭБ наблюдается стремительный рост. Даже пандемия коронавируса не отразилась на этом сегменте ОПК. Согласно прогнозам, в период с 2021 по 2025 год среднегодовой прирост на рынке РЭБ будет составлять около 3,5%. Несмотря на такой позитив, у США есть серьезный повод для беспокойства. Так, американцы за последние годы «попали в критическую зависимость» на рынке электроники от поставок редкоземельных металлов из Китая. В условиях антикитайской политики Вашингтона такая проблема является странной и даже опасной. Если противостояние между двумя державами усилится, Китай может ограничить поставки сырья в США, жестко ударив по разработке РЭБ-оборудования для американской военной авиации, пишет ФАН. В начале июня президент Соединенных Штатов Джо Байден расширил список связанных с военнослужащими КНР компаний, инвестиции в которые запрещены американским физическим и юридическим лицам. Финляндия, Норвегия и Швеция начали военные учения Arctic Challenge 7 июня 2021, 09:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Военно-воздушные силы (ВВС) Финляндии, Норвегии и Швеции в понедельник открыли международные военные учения Arctic Challenge Exercise, сообщила пресс-служба финских ВВС. В течение двух недель в маневрах, которые будут проходить в воздушном пространстве трех стран, «примут участие свыше 70 воздушных судов», отметила пресс-служба. Помимо многоцелевых истребителей, на учения прибыли грузовые самолеты и самолеты-заправщики, передает ТАСС. От Норвегии в маневрах впервые будут участвовать недавно поступившие в ВВС истребители F-35. От Финляндии участие принимают, в частности, 12 истребителей F/A-18 Hornet и ряд других воздушных судов. Кроме того, в учениях задействованы ВВС Нидерландов, Великобритании, Германии, Дании, США и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления тактической авиацией Е-3A AWACS НАТО. Задачей учений является отработка совместных действий в воздушном пространстве. «Из-за пандемии в этом году число участников маневров сокращено по сравнению с изначально запланированным», – отметили в финских ВВС. Самолеты и вертолеты размещаются на авиабазах в Буде и Эрланн в Норвегии, в Рованиеми в Финляндии и в Лулео в Швеции. Полеты осуществляются над северными регионами трех стран. Ранее на Западе отметили укрепление воздушной обороны Скандинавии из-за «российской угрозы». Россия в 2020 году поставила оружия за рубеж на 15 млрд долларов 7 июня 2021, 14:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Финансовый объем военно-технического сотрудничества (ВТС) России в 2020 году составил более 15 млрд долларов, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «У нас все идет по плану – по тому плану, который мы установили в 2020 году. Мы выполнили, самое главное, показатели прошлого года. У нас объем более 15 миллиардов – 102% от намеченных показателей», – передает ТАСС слова Шугаева. Он добавил, что в 2020 году Россия поставила продукцию военного назначения в 51 страну, есть контакты более чем со 100 странами. «Очень важно отметить, что у нас сохранились регионы, с которыми мы взаимодействуем, прежде всего наши партнеры из азиатского и африканского регионов. Мы поддерживаем сегодня отношения более чем со ста государствами, в 51 страну поставили нашу технику», – сказал он. Шугаев добавил, что сегодня Россия уверенно движется вперед в вопросах торговли оружием. Большую часть поставок составляет военно-воздушная техника и техника ПВО, но и сухопутная и военно-морская техника не остаются без внимания, уточнил глава ФСВТС, передает РИА «Новости». По словам Шугаева, Россия находится под беспрецедентным давлением в вопросах военно-технического сотрудничества. «Мы в этом смысле сталкиваемся с беспрецедентным давлением и являемся свидетелями того, что наши партнеры находятся под весьма и весьма серьезным прессингом. Но мы учитываем интересы и наших старых партнеров и, конечно, стремимся к тому, чтобы с новыми установить добрые отношения, входим в их положение. Как говорится, военно-техническое сотрудничество иногда любит и тишину в том числе», – передает РИА «Новости» слова Шугаева. Напомним, в марте Шугаев рассказал, что Россия ведет переговоры с четырьмя-пятью странами по закупке систем ПВО С-400 и десятью странами – о поставках зенитных ракетно-пушечных систем «Панцирь-С1».