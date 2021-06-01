Дегтярев рассказал чиновникам, как привлечь инвестиции в Хабаровский край

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев выступил с докладом о ситуации с бизнесом в регионе на совещании с полпредом Юрием Трутневым, представителями Генпрокуратуры и работниками министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Анализ обращений, мои личные встречи с предпринимателями показывают, что за конкретными, частными вопросами кроются системные проблемы. Доверие бизнес-сообщества к институтам власти на территории края подорвано, накопились хронические недостатки в коммуникации с предпринимательским сообществом. Немало случаев, когда чиновники могли реально помочь в расшивке проблемных вопросов по конкретным инвестиционным проектам, но не делали этого, прикрываясь формальными причинами и «отписками», – сказал Дегтярев, по его мнению, многие годы чиновники были якорем для бизнеса. Об этом сообщается на сайте MD-News.

По словам главы региона, сейчас необходимо сделать так, чтобы в Хабаровский край «пошли большие деньги». Для этого нужно вернуть доверие и крупных инвесторов, и бизнесменов среднего звена: инвесторы готовы идти в те регионы, где у власти прозрачная позиция и минимум бюрократии.

«Нам сегодня нужны рабочие места, нам сегодня нужны вложения в нашу экономику. Мы всем открыты, у нас нет «своих» и «чужих», мы не делим бизнес на чей-то и свой. У нас задачи совершенно другие, государственные: привлечь как можно больше денег в экономику Хабаровского края», – подчеркнул Михаил Дегтярев.

По мнению экспертов, бизнес готов вкладываться в региональные проекты при понятной позиции и гарантиях первого лица, то есть губернатора. Дегтярев рассказал, что порой приходится действовать в «ручном» режиме, оказывая поддержку бизнесу, но сейчас проводятся комплексные реформы для улучшения инвестклимата.

В крае создано «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края». Агентство определено единой площадкой по работе с инвесторами на территории края. На его сопровождении по принципу «одного окна» находится более 60 проектов с общим объемом инвестиций свыше 400 млрд рублей.

Кроме того, руководство региона активно прибегает и к помощи прокуратуры в целях ликвидации административных барьеров. Такие обращения от Дегтярева будут до тех пор, пока ситуация в бизнес-среде региона не стабилизируется.

Ранее Дегтярев раскритиковал позицию Федерального агентства по рыболовству и ряда научных организаций, настаивающих на запрете любительского лова тихоокеанских лососей в бассейне Амура.