Завод «Вымпел» спустил на воду самое большое судно в своей истории

Судостроительный завод «Вымпел» в Рыбинске спустил на воду самое большое за всю свою 90-летнюю историю судно – морской корабль «Геннадий Дмитриев» проекта 20360М, предназначенный для Минобороны, сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

«Первого июня в Рыбинске на судостроительном заводе «Вымпел» спущен на воду морской корабль «Геннадий Дмитриев» проекта 20360М. Он создан по заказу министерства обороны России и стал самым большим из выпущенных на предприятии. Его вес – более 2200 тонн, длина – 77 метров, ширина – 16 метров, высота – 14 метров. Водоизмещение – более 3,6 тыс. тонн», - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Новое судно предназначается для приема, хранения и транспортировки боеприпасов на подводные лодки и корабли. В модели предусмотрены ледовое усиление корпуса, двойное дно и двойные борта, два грузовых трюма, площадка для перевозки грузов в контейнерах, кран грузоподъемностью 20 тонн и носовая вертолетная посадочная площадка.

Губернатор региона Дмитрий Миронов отметил, что строительство подобного судна – настоящее достижение рыбинских кораблестроителей.

«В скором времени предприятие «Вымпел» войдет в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация». В рамках Петербургского экономического форума планируем подписать с ней соглашение, которое станет основой для обеспечения рыбинского завода новыми заказами, встраивания его в производственные цепочки», – сказал глава области.

«Геннадий Дмитриев» будет переведен на сдаточную базу «Вымпела» в Севастополе, где пройдет испытания. Нести службу корабль будет на Черноморском флоте, передает РИА «Новости».

Завод «Вымпел» основан в Рыбинске в 1930 году и является одним из ведущих российских предприятий отрасли кораблестроения.

В конце прошлого года океанографическое исследовательское судно (ОИС) проекта 02670 «Евгений Горигледжан», построенное на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде, спустили на воду.