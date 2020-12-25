Построенное для Минобороны океанографическое судно спустили на воду в Калининграде

Океанографическое исследовательское судно (ОИС) проекта 02670 «Евгений Горигледжан», построенное на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде, спустили на воду.

В торжественной церемонии спуска судна на воду участие приняли представители заказчика – Минобороны, Объединенной судостроительной корпорации, Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз». По флотской традиции кораблю выбрали «крестную мать», ею стала ведущий конструктор завода «Янтарь» Алина Каунайте, которая разбила о борт судна бутылку шампанского.

«Сегодня мы спускаем на воду океанографическое исследовательское судно. Завод в интересах главного управления глубоководных исследований министерства обороны построил уже два корабля, которые выполняют задачи в мировом океане. Уверен, что личный состав завода в 2021 году с достоинством и честью сдаст этот корабль», – передает РИА «Новости» слова временно исполняющего должность начальника главного управления глубоководных исследований Минобороны контрадмирала Александра Коновалова.

Судно изначально планировалось передать заказчику еще в 2017 году. Но работы затянулись и, как сообщалось ранее, в ноябре 2018 года были официально приостановлены. В январе 2020 года было подписано допсоглашение о продлении срока действия контракта.



«Мы решали вопросы импортозамещения, они достойно решены, корабль сегодня уже передвигается на воду... Дата передачи судна заказчику – ноябрь 2021 года - задание, которое стоит перед заводом «Янтарь» и будет выполнено в срок», – сказал гендиректор ПСЗ «Янтарь» Илья Самарин.



ОИС «Евгений Горигледжан» переоборудуется из спасательного буксирного судна МБ-305, построенного на Щецинской верфи в Польше в 1983 году. Проект 02670 разработан в АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Судно предназначено для проведения подводно-технических работ, экологического мониторинга морской среды, океанографической съёмки, оказания помощи на море.

Напомним, в феврале Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» в Калининграде возобновил активную фазу строительства океанографического исследовательского судна (ОИС) проекта 02670 «Евгений Горигледжан» для Минобороны.