«Единая Россия» предложила новые меры поддержки семей с детьми

Участники форума «Большой семейный совет», который провел председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в одном из центров детского творчества в Москве, озвучили свои инициативы касательно многодетных семей.

В форуме приняли участие руководители социальных НКО и родительских объединений. Большой блок новых инициатив касается многодетных семей. Председатель «Единой России» подчеркнул, что необходимо проработать вопросы о поэтапном снижении на них налоговой нагрузки, сообщается на сайте партии.

«Региональные власти до сих пор самостоятельно определяют, какие семьи считать многодетными. Это противоречие нужно устранять, оно создаёт социальный дисбаланс. Нужно определить единый статус многодетной семьи по всей территории России», – сказал Медведев.

Кроме того, в «Единой России» предлагают дать право многодетным семьям получать компенсацию вместо земельного участка. Сейчас не вся земля, предоставляемая им, обеспечена необходимой инфраструктурой, отметила участница предварительного голосования «Единой России», председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева. «Материальная поддержка позволила бы семьям с детьми улучшить жилищные условия», – подчеркнула она.

Также Оргеева предложила предоставлять «Подарок новорожденному» во всех регионах страны вне зависимости от материального положения родителей. В него входят вещи первой необходимости, и такая поддержка востребована семьями.

В свою очередь, руководитель организации «Женщины за развитие» Либкан Базаева отметила, что зачастую в многодетных семьях родители находятся дома с детьми несколько лет подряд и не имеют возможности работать.

«Мы бы хотели предложить поддержать все многодетные семьи нашей страны таким образом – включить в трудовой стаж многодетной матери или отца все периоды времени, проводимые с ребенком», – сказала она, пояснив, что сейчас этот срок ограничен шестью годами.

Член Общественной палаты Краснодара, президент межрегионального Союза общественных объединений многодетных семей, председатель реготделения всероссийского общественного движения «Матери России» Светлана Недилько обратила внимание участников форума на проблему с взысканием алиментов. Зачастую люди не могут получить через суд положенную сумму из-за того, что она не зафиксирована в законе, а зависит от дохода должника.

«Мы просим, чтобы половина от регионального прожиточного минимума была зафиксирована, как обязательная выплата на содержание детей. Наши юристы в судах находятся ежедневно. Некоторые предоставляют справки, что у них зарплата 10 тыс. рублей, чтобы не платить», – сказала Недилько.

На встрече также предложили развивать программу материнского капитала. Руководитель фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь», победитель предварительного голосования «Единой России» Наталья Москвитина (Республика Мордовия) озвучила идею включить текущие потребности в список возможных трат.

«В первую очередь, это ремонт квартиры, потому что не все семьи готовы сейчас вкладывать деньги в ипотеку, но им хотелось бы сделать ремонт в том доме, квартире, где они живут. Второе – это покупка автомобиля, это особенно важно для тех, у кого много детей. И, конечно, покупка газового оборудования», – сказала Москвитина.

Кроме того, семейному бюджету помогло, если бы программа кешбэка за детский отдых стала постоянной, считают в «Единой России». В свою очередь, координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова обратила внимание, что сейчас дети до пяти лет имеют право на бесплатный проезд в электричках, а с 5 до 7 – нет. При этом 48 регионов ввели собственную льготу. «Нужно внести изменения в закон для всей страны. Это справедливо», – подчеркнула она.

Руководитель региональной общественной организации «Семейный клуб «Перово» Татьяна Яковлева предложила ввести еще одну «транспортную» меру поддержки – в обязательном порядке оборудовать такси детскими автокреслами и не взимать за них плату.

Также в «Единой России» выступили с инициативой приоритетно зачислять в одну школу братьев и сестер вне зависимости от места их регистрации. По действующему законодательству для этого дети должны быть прописаны на одной жилплощади. В противном случае семья лишается права приоритетного зачисления в учебное заведение. Идею поддержали в Минпросвещения.

В завершении форума Дмитрий Медведев отметил, что все прозвучавшие инициативы будут проработаны вместе с Правительством и войдут в предвыборную Программу «Единой России».