Для США спрогнозировали «абсолютный кошмар» при конфликте с Россией и КНР

США пытаются настроить против Китая американское и западное общество, но в случае, если Пекин и Москва объединятся в «отчаянной схватке с противником», Вашингтон ждет поражение, пишет Global Times.

«США надеются создать фундаментальную оппозицию мировым тенденциям, с помощью которой они смогут насильственно организовать миропорядок, в котором доминируют западные страны, исключая Китай и Россию», – цитирует издание РИА «Новости». В статье отмечается, что новая администрация США способствует росту очагов конфронтации в мире, а также прикладывает усилия для того, чтобы настроить против Китая не только американское, но и западное общество.

Китайское издание советует США «не вести стратегическую игру с огнем», в публикации отмечается, что сегодняшняя мощь России и Китая гораздо больше, чем у некогда существовавшего военного блока СССР и стран Восточной Европы. СМИ отмечает, что Россия и Китай придерживаются стратегических ограничений, но в случае, если страны решат противостоять им, то потерпят катастрофу.

«Стратегическое единство Китая и России будет в первую очередь направлено против гегемонии американцев. Другие силы не должны увлекаться и думать, что за их спиной всегда стоят США», – пишет издание. Автор публикации призвал Пекин и Вашингтон сбалансировать отношения и снизить конфронтацию с Россией.

Ранее читатели японского портала Yahoo News Japan прокомментировали итоги встречи глав МИД G7 в Лондоне и выразили опасения из-за сближения Москвы и Пекина.

Напомним, 23 марта Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве, международную систему под эгидой ООН. В этой связи Китай призвал все страны вернуться к основным целям и принципам Устава ООН и дорожить системой, основанной на международном праве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил, что некоторые западные государства во главе с США хотят любой ценой сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике.