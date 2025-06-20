Песков отметил сложность устранения раздражителей в отношениях России и США

Tекст: Александра Юдина

Песков отметил, что образно называет это «авгиевыми конюшнями» двусторонних отношений и считает ситуацию крайне запущенной. Он отметил, что процедура налаживания контактов между странами проходит «вязко» и требует времени, передает ТАСС.

Песков отметил, что Москва и Вашингтон ведут обсуждение нормализации отношений и урегулирования конфликта на Украине по разным дипломатическим трекам. По его словам, существуют отдельные каналы для обсуждения украинского вопроса и для решения двусторонних проблем. Пресс-секретарь президента России уточнил, что работа идет по обоим направлениям, но диалог по Украине особенно сложен.

Песков добавил, что среди американских дипломатов есть мнение о необходимости увязывать нормализацию отношений с урегулированием на Украине. В то же время, российская сторона считает, что избавление от раздражителей в отношениях с США будет способствовать скорейшему урегулированию ситуации на Украине.



Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков назвал приоритетом готовность к пошаговому сближению России и США. Диалог между Россией и США продолжается на фоне сохраняющихся сложностей и большого числа нерешенных вопросов в двусторонних отношениях.