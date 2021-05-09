В Петербурге начался парад Победы Путин: Нет прощения воплощающим в жизнь русофобию Хинштейн рассказал об отношении молодого поколения ко Дню Победы 9 мая 2021, 10:26 Текст: Андрей Резчиков

Наша задача заключается в том, чтобы для наших детей, правнуков Великая Отечественная война оставалась личной историей, чтобы у них было личное отношение ко Дню Победы, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн. В воскресенье Россия празднует 76-ю годовщину Дня Победы. «День Победы – это праздник, который каждый воспринимает через призму своей семьи, своего прошлого, это то, что касается каждого. Поэтому для меня это не абстрактный красный день календаря, а совершенно личная и конкретная история. Мой дед погиб на фронте и память о нем всегда жила у меня в семье. С раннего детства мое отношение к этому дню было очень трепетным и искренним», – сказал глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, координатор партпроекта «Единой России» «Историческая память» Александр Хинштейн. Депутат добавил, что его дед был художником-архитектором, на фронт ушел в 1941 году, а погиб 23 августа 1943 года при освобождении Харькова. В 2013 году Хинштейн нашел в селе Пролетарское Змиевского района Харьковской области братскую могилу, где был похоронен его дед, и полностью восстановил мемориал. Всего там похоронено более 1200 бойцов и командиров из разных регионов бывшего СССР. «Сейчас, к сожалению, по понятным причинам, я не могу поехать туда, но и для нынешнего поколения – четвертого – это уже не так близко и искренне. Для них вполне объяснимо, что война не носит такого личного характера, у них нет такого острого восприятия, какое было в моей семье. Тем не менее наша задача сделать так, чтобы для наших детей, правнуков этого поколения Великая Отечественная война тоже оставалась личной историей и у них было личное отношение к этому. По крайней мере так я воспитываю своих детей» – поделился политик. Хинштейн добавил, что ему трудно выбрать самое значимое для него произведение о Великой Отечественной войне, «потому что есть большое количество замечательных памятников от литературных до кинематографических и музыкальных, посвященных войне, начиная от Симфонии №7 (Ленинградская) Шостаковича и заканчивая произведениями Симонова, Твардовского, Василь Быкова, Бакланова». «Но в детстве одно из самых сильных впечатлений произвела на меня книга Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Я очень явственно представлял себе подвиг этих пятерых девчонок-зенитчиц и как Рита Осянина могла оставить своего маленького ребенка и то, как старшина Васков все-таки сумел выжить и воспитать этого мальчика», – подытожил Хинштейн. В воскресенье Россия празднует 76-ю годовщину Дня Победы. По всей стране проходят парады, митинги и различные мероприятия, чествование ветеранов ВОВ. В Москве вечером будет минута молчания. Результаты опроса ВЦИОМ показали, что среди фильмов о Великой Отечественной войне россияне больше всего любят картину «В бой идут одни старики». Однако, как следует из данных опроса книжного сервиса MyBook, самым важным произведением о Великой Отечественной войне большинство респондентов – 66% – назвали роман «А зори здесь тихие». На втором месте – произведение «Судьба человека» Михаила Шолохова, на третьем – «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого.

Соловьев дал совет выступившему против парада Назарову 8 мая 2021, 17:21

Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на высказывание актера театра и кино Дмитрия Назарова, который выступил против проведения в России парада в честь Дня Победы, посоветовав артисту создать «союз вольных театральных деятелей» и существовать на доход от творческой деятельности. «Почему не проявить принципиальность Назарову и не отказаться от званий и оклада и уйти на вольные хлеба. Вырваться из «лап государства» и коллег, «созвучно мыслящих» с собой прихватить. Создать «союз вольных театральных деятелей» и существовать на доход от своей творческой деятельности. Заодно оценить реальный уровень народной любви и количество единомышленников в стране», – написал Соловьев в своем Telegram. Ранее Назаров продекламировал стихотворение, в котором выступил против проведения в России «бессмысленного», по его словам, парада в честь Дня Победы. В Сети видеозапись вызвала волну возмущения. «Еще один деятель культуры – о «бессмысленном параде». Заслуженный артист России, между прочим. И народный», – отметил военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц в своем Telegram-канале. «Жалкие падшие кумиры за тридцать серебряников продавшие свои души ради минут суетной славы, последней славы их бессмысленной жизни», – отметил военный эксперт Алексей Леонков в Telegram. «Вот и еще одна культурная звезда взошла на оппозиционном небосклоне. Видео, похоже, сделано прямо у МХТ, где служит Народный артист РФ Дмитрий Назаров», – высказался глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Заслуженный артист Дмитрий Назаров выступил против «бессмысленного парада» 8 мая 2021, 15:56

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Советский и российский актер театра и кино Дмитрий Назаров продекламировал стихотворение, в котором выступил против проведения в России «бессмысленного», по его словам, парада в честь Дня Победы. В стихотворении он задается вопросом, зачем в России «оттачивать парад». «Парад чего? Парад бессилья, парад запретов и оград», – говорит он в видео. «Воинственные железяки везут воинственных ребят. Росгвардия и автозаки замкнут бессмысленный парад», – такими строками заканчивается «произведение» Назарова. В Сети видеозапись вызвала волну возмущения. «Еще один деятель культуры – о «бессмысленном параде». Заслуженный артист России, между прочим. И народный», – отметил военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц в своем Telegram-канале. «Парад Победы надо проводить всегда! Ибо только благодаря ему, ежегодно, из подполья и чуланов вылазит всякая нечисть, которая долгое время рядилась в «одежды светлы». (…) Жалкие падшие кумиры за тридцать серебряников продавшие свои души ради минут суетной славы, последней славы их бессмысленной жизни», – отметил военный эксперт Алексей Леонков в Telegram. Высказывание артиста также возмутило корреспондента RT Игоря Жданова. «Читать такую пошлятину – в принципе стыд и позор. Читать на камеру не выучив, с клишированными, бульварными интонациями, будучи артистом – вдвойне стыд и позор. А уж для «народного» и «заслуженного» так и вовсе заявка на профнепригодность», – написал Жданов в своем Telegram. В свою очередь глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предположил, что видео было записано около Московского художественного театра им. А.П.Чехова. «Вот и еще одна культурная звезда взошла на оппозиционном небосклоне. Видео, похоже, сделано прямо у МХТ, где служит Народный артист РФ Дмитрий Назаров», – написал он в своем Telegram-канале. Напомним, в субботу в Москве были задержаны четыре человека за попытку сорвать репетицию парада Победы. Между тем президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что 9 Мая остается главным праздником в России. Шендерович заявил, что русский народ «гордится позором и преступлением» 8 мая 2021, 18:46

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Публицист Виктор Шендерович раскритиковал празднование Дня Победы в России, заявив, что русский народ «гордится позором, стыдом и преступлением». Выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы», он выразил свое мнение относительно Великой Отечественной войны и празднования Дня Победы, отметив, что не следует подчеркивать решающую роль Советского Союза в победе над нацизмом: «Это лишнее». «Мы развязали эту войну, мы за нее заплатили дороже всех. Но не сделали никаких выводов», – добавил он. По мнению публициста, русские на самом деле гордятся «ужасом, позором, стыдом и преступлением». Шендерович также заявил, что общество России страдает амнезией, когда предлагает миру «можем повторить». Он потребовал «открыть архивы» и опубликовать «историческую правду», вместо того чтобы устанавливать монументы. Их он, кстати, тоже раскритиковал, назвав «освоением средств». Высказывания Шендеровича уже прокомментировали многие, в частности, журналист Аббас Джума отметил, что «мало кто делает больше для разжигания антисемитизма в России», чем Шендерович, передает «Царьград» Напомним, Шендерович славится критикой в отношении России. Так, в январе прошлого года он приравнял современную Россию к Германии 1930-х годов, когда к власти пришел Адольф Гитлер. В июле писатель поддержал актера Вахтанга Кикабидзе в его ненависти к СССР, назвав негативную реакцию общественности на его слова «проявлением тяжелого комплекса неполноценности». В январе этого года Шендерович заявил, что получил гражданство Израиля, поскольку не исключает, что в России может «сложиться ситуация бегства». При этом писатель подчеркнул, что не собирается переезжать насовсем. Канделаки резко отреагировала на высказывания Кожухова о «двойном стыде» перед Грузией 8 мая 2021, 11:46

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Телеведущая Тина Канделаки, комментируя заявление журналиста и путешественника Михаила Кожухова о «двойном стыде» перед грузинами, подчеркнула, что ее утомили мнения некоторых российских интеллигентов об «обиженной Россией» Грузии. «А давайте немного поговорим о Грузии, проданной за галстуки американцам, а теперь еще и туркам? Вот как грузинам смириться со своим правительством, распродающим Грузию по кускам? Путин что-то ничего никому не продает, а только принимает тех, кто был на правах гостя у себя дома. А вот Грузию продают», – написала она в своем Telegram-канале.



По словам Канделаки, сейчас разгорается феерический скандал вокруг долины реки Риони. «Риони – абсолютно, если можно так сказать, картвельская река: берет начало в Геби (Рача) и впадает в Черное море в районе Уреки. Долина полна полезных ископаемых, но самое главное – она была центром Колхети, Аиа и является сакральной. Гора Хвамли, входящая в «проданную» через долгосрочную аренду территорию, тоже сакральна и хранит в себе уникальную информацию», – объяснила телеведущая. «Продал Мишенька кусок грузинской земли — «грузинские патриоты» и глазом не моргнули. Таким, конечно, с Россией не по пути», – заключила Канделаки. Напомним, Кожухов заявил, что испытывает чувство двойного стыда перед грузинами – за себя и Отечество, которое, по словам журналиста, якобы «ведет себя по отношению к Грузии, как дворовая шпана». В США рассказали о шагах НАТО в случае войны России и Украины 8 мая 2021, 20:52 Текст: Ксения Панькова

Адмирал ВМС США в отставке и экс-главком Североатлантического альянса Джеймс Ставридис заявил, что в случае начала войны между Россией и Украиной Москва, скорее всего, одержит победу, поскольку Вашингтон и НАТО будут «категорически возражать, но не предпримут никаких мер». В статье для Bloomberg он объяснил, что в этом случае принцип НАТО «нападение на одного – это нападение на всех» не действует. Следовательно, Украина не подпадает под гарантию безопасности Североатлантического альянса, передает РИА «Новости». По мнению Ставридиса, в случае обострения отношений столкновение может произойти в акватории Черного моря. Он допустил, что в вероятной войне Россия будет использовать быстроходные патрульные катера с крылатыми ракетами класса «поверхность-поверхность» и «земля-земля», вертолеты для переброски спецназа с десантных кораблей и дизельные подводные лодки. Отставной адмирал предположил, что в таком случае Москва одержит полную победу. При этом, как отметил Ставридис, войска НАТО не успеют достигнуть региона достаточно быстро, даже если захотят этого. Ранее читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали американского президента Джо Байдена за попытки развязать «никому не нужную» войну с Россией из-за Украины и призвали США заняться своими делами и перестать окружать РФ со всех сторон. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пушков высмеял поднятые кулаки Зеленского и Блинкена 8 мая 2021, 18:20

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Сенатор Алексей Пушков высмеял поднятые после встречи в Киеве кулаки президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена. «Поднятые кулаки Зеленского и Блинкена после встречи в Киеве – не более, чем ритуальный жест, призванный обозначить тесные и прочные отношения между Вашингтоном и Киевом. Но кулаки можно было и не поднимать. Зеленский рвется в НАТО – хоть тушкой, хоть чучелом», – написал Пушков в своем Telegram. США, по его словам, рады поддержать стремление Украины вступить в НАТО на словах, но не на деле. Как отметил сенатор, с учетом категорического несогласия Западной Европы со вступлением Украины в альянс, США не могут обеспечить Киеву место в НАТО. «Да и сами не хотят быть заложниками конфликтной политики Киева, а также его стремления паразитировать на Западе. В этих условиях администрация Байдена намерена сама определять модальности и объем поддержки Киева. А поднять кулак – дело несложное, денег не стоит», – добавил он. (фото: Ukrainian Presidential Office/imago images/Xinhua/ТАСС) Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «продуктивным времяпрепровождением» свой визит в Киев и встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. По завершении визита глава украинского МИД Кулеба заверил, что приезд Блинкена на Украину неким образом приведет к деэскалации конфликта в Донбассе. Как считают политологи, «визит Блинкена продемонстрировал американскую поддержку Зеленскому и компании при том условии, что президент Украины будет беспрекословно выполнять распоряжения из Белого дома». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что получил президент Украины от Вашингтона в ответ. Порошенко в обращении к украинцам перед Днем Победы заговорил о Путине 8 мая 2021, 17:01

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам в преддверии Дня Победы и вспомнил российского президента Владимира Путина. Свое обращение к украинцам Порошенко опубликовал в соцсети. Политик посвятил текст «преступлениям» коммунистического режима. Также он в очередной раз высказался о якобы «агрессии» России и ее президента Владимира Путина. Кроме того, экс-президент Украины подчеркнул стремление Киева поддержать «европейскую традицию» памяти о Победе, а свое обращение завершил грубым высказыванием в адрес Путина, передает РИА «Новости». На Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая, в День памяти и примирения. Ранее МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа». В Британии призвали США отойти от границ России 8 мая 2021, 17:45

Фото: U.S. Army/Gertrud Zach

Текст: Ксения Панькова

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали американского президента Джо Байдена за попытки развязать «никому не нужную» войну с Россией из-за Украины и призвали США заняться своими делами и перестать окружать РФ со всех сторон. Многие из читателей британского таблоида сомневаются в самой способности Байдена решать вопросы с Россией, сообщает «ИноСМИ». «В последний раз, когда Джо и Барак Обама были у власти, они ничего с Россией не сделали. И я здорово сомневаюсь, что Джо сделает что-нибудь на этот раз», – написал читатель под ником So tired of this. «Мы стремительно шагаем к новой, никому не нужной войне…Было бы мудро пригласить Россию в НАТО, чтобы избежать конфликта», – считает AAK123. Другие пользователи призвали США заняться своими делами и перестать окружать Россию со всех сторон, если они хотят «пожить еще немного». «У США своих хлопот полон рот…Мы – Рим эпохи распада», – заявил dc co. Нашлись и те, кто призвал Байдена провести дебаты с Путиным без использования наушников и суфлеров. «Путин умеет отвечать на вопросы часами. Интересно, сдюжит ли Байден хотя бы парочку», – написал Tommy. «У Байдена все конференции по заранее разыгранному сценарию. А Путин дважды в год общается с народом – без домашних заготовок. Вот, собственно, и все, что надо знать», – подчеркнул Casaloco. Пользователь под ником Daveyboy17 допустил, что президент США может начать вторжение на Аляску, потому что думает, «что там до сих пор русские». «Русские одолели Наполеона и Гитлера, и я не сомневаюсь, что они справятся с кучкой гендерфлюидных вояк с косичками», – отметил Moonmad. «Америка не сдержит даже Иран – даже не надейтесь. А если попытается, за него вступится Китай, а за ним и Россия. США разорены и разбрасываются ресурсами», – считает Darren. Напомним, 21 апреля президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией, подчеркнув, что «организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели». Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков разъяснил, что в Кремле считают «красными линиями» в отношениях между Москвой и Западом. Глава МИД Сергей Лавров в свою очередь предупредил о готовности Москвы реагировать на любые попытки США пересечь «красные линии», а также подтвердил готовность России жить в условиях холодной войны. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД, раскрыл смысл «жестких сигналов» Западу в послании Путина. В Сети отреагировали на заявления Кожухова о Грузии 8 мая 2021, 12:22

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

«Извинения» телеведущего Михаила Кожухова перед Грузией вызвали обсуждения в сети. Блогеры и авторы напомнили путешественнику о военной кампании 2008 года. «Телеведущий Кожухов кается за нас перед Грузией. Все-таки, было что-то хорошее, когда из СССР перестали выпускать трудовую интеллигенцию шляться по заграницам. (…) Знаменитому петушественнику позабыли рассказать, что свою позорную военную кампанию 080808 грузины начали с удара по расположению миротворцев с мандатом ООН, убив сразу же два десятка граждан России. Любая страна после такого начинает боевые действия. А воображаемая страна Кожухова, она что делает в таких случаях?» – написал журналист Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале. «Нам тоже стыдно за нашу страну. За утраченный инстинкт самосохранения. За людей, ответственных за соблюдение государственных интересов в медиасфере. За то, что мы не можем, подобно американцам, за одно такое похрюкивание в социальных сетях навсегда отлучить неблагодарную свинью от корыта бюджетного финансирования», – добавил автор Telegram-канала «Майор и Генерал». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев обратился к Кожухову со словами: «Лия Меджидовна [Ахиджакова], перелогиньтесь». Ахеджакова ранее заявляла, что у россиян якобы есть «национальная идея» – искать все время врага, где его нет: «то американцы у них виноваты, то англичанка гадит, то Украина мешает нам жить, то Грузия неприятна». «Пусть уйдет в грузинский монастырь...», – прокомментировал заявления Кожухова журналист Виталий Третьяков в Twitter. Напомним, Кожухов заявил, что испытывает чувство двойного стыда перед грузинами – за себя и Отечество, которое, по словам журналиста, якобы «ведет себя по отношению к Грузии, как дворовая шпана». Телеведущая Тина Канделаки, комментируя заявление Кожухова о «двойном стыде» перед грузинами, подчеркнула, что ее утомили мнения некоторых российских интеллигентов об «обиженной Россией» Грузии. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли российское гражданство, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 – российские военнослужащие. Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. В апреле 2021 года бывший заместитель министра иностранных дел Грузии времен президентства Михаила Саакашвили Серги Капанадзе, ныне один из лидеров оппозиции, признал, что грузинские военные во время войны-2008 бомбили Цхинвал запрещенными международной конвенцией кассетными бомбами. Посол России в ФРГ назвал сроки завершения «Северного потока – 2» 8 мая 2021, 19:26

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Посол России в Германии Сергей Нечаев выразил надежду на то, что строительство газопровода «Северный поток – 2» будет завершено до выборов в Бундестаг, которые пройдут в сентябре. «Сейчас особенно важны погодные условия. Мы сможем быстрее вести работы, если погода улучшится», – сказал дипломат в эфире радиостанции Redaktionsnetzwerk Deutschland, передает РИА «Новости». Нечаев также отметил, что решения, связанные с судьбой проекта, на данный момент принимаются европейской стороной. «Мы сотрудничаем с Германией в сфере поставок газа уже более пятидесяти лет, и оно продолжалось даже в худшие времена холодной войны. И теперь возник вопрос: хотим ли мы похоронить 10 млрд евро на дне океана?» – подытожил он. 3 мая немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток – 2». При этом в Федеральном морском и гидрографическом агентстве (BSH) сообщили, что иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения регулятора на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлены с конца мая. Напомним, в МИД России заявляли, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. Тем временем судно-трубоукладчик «Академик Черский» в конце апреля приступило к укладке газопровода в территориальных водах Дании. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вокруг проекта «Северный поток – 2» много спекуляций, но это попытка недобросовестной конкуренции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Премьер Чехии призвал страны ЕС выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату 8 мая 2021, 14:46

Фото: Abir Sultan/REUTERS

Текст: Елизавета Булкина

Страны Евросоюза должны выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату в знак поддержки после инцидента во Врбетице, в причастности к которому Прага обвиняет российские спецслужбы, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш на саммите ЕС в Порту. «Мы всегда должны это [инцидент во Врбетице] воспринимать так, что когда нападению подверглось одно из государств-членов, то это, собственно, нападение на всех», – передает его слова РИА «Новости». Отношение других государств к этому он надеется увидеть на следующем саммите. По словам Бабиша, накануне вечером на полях встречи в Порту состоялась длительная дискуссия об инциденте во Врбетице, в которой выступили, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Саммит носит формальный характер, поэтому никаких письменных решений не принималось. Бабиш добавил, что более широкая дискуссия об отношениях с Россией ожидается на следующем саммите Евросовета в конце мая. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. При этом президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. Экс-глава военной разведки Минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор заявил об отсутствии убедительных доказательств причастности агентов ГРУ к подрыву складов во Врбетице. Сенатор Алексей Пушков заметил, что доказательств просто не существует, организатором скандала нужна была лишь пропагандистская атака. Участница Pussy Riot бросила православного активиста и ушла к депутату Люсе Штейн 9 мая 2021, 00:30

Фото: кадр канала «Дождь»

Текст: Антон Антонов

Участница Pussy Riot Мария Алехина и муниципальный депутат Басманного района Москвы Люся Штейн рассказали о том, что состоят в романтических отношениях. Прежде у Алехиной был роман с так называемым православным активистом Дмитрием Энтео (Цорионовым). Штейн рассказала «Дождю» о том, что встречается с Алехиной. Сообщается, что отношения у них «завязались прошлой осенью». В Facebook Алехина в ответ на соответствующий вопрос заявила, что Энтео «сам по себе теперь», а за нее и Штейн «вроде как рад». На Алехину заведено уголовное дело о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Как указывает следствие, из-за призывов Алехиной и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, «создав угрозу массового заболевания», передает РИА «Новости». Большинство фигурантов отправлены под домашний арест. С конца января Алехина также находится под домашним арестом. Штейн в апреле изменили меру пресечения на запрет определенных действий. 8 мая Дорогомиловский суд Москвы арестовал на пять суток другую участницу Pussy Riot Веронику Никульшину за неповиновение полиции. В марте Пресненский суд Москвы приговорил Александра Мучаева, обвиняемого в наезде на автомобиле на полицейского в ходе акции 23 января, к одному году колонии условно. Мучаев был за рулем автомобиля, в котором находились Алехина и Штейн. Когда полицейские попытались задержать девушек, машина начала движение и бампером задела одного из них. Напомним, Энтео прославился в связи с так называемыми «православными дружинами». Однако в 2017 году Мила Одегова заявила, что стала главой скандально известного движения «Божья воля», заняв место Энтео, который «сдружился с нераскаянными богохульниками». Путин заявил о нехватке рабочих рук в России 8 мая 2021, 18:59

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

России не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики, заявил президент Владимир Путин, отметив, что власти делают все, чтобы приезжающие в страну трудовые мигранты чувствовали себя комфортно. Российский лидер на встрече в Москве с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном обратил внимание на тему трудовых мигрантов, назвав ее важной. «Знаю, что этот вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно. Тем более, что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики», – цитирует ТАСС Путина. «Ну и достаточно большой объем для поддержки семей люди направляют из России к себе домой. Я считаю, что это абсолютно положительный процесс», – добавил он, передает РИА «Новости». Российский лидер также подчеркнул, что ситуация в Афганистане обоснованно вызывает озабоченность в соседнем Таджикистане. «Очень важными являются вопросы безопасности в регионе в связи с событиями, которые происходят в Афганистане», – отметил Путин, говоря о повестке встречи. Он подчеркнул, что Москва делает все для поддержки Душанбе в этой сфере. В частности, российская сторона, как отметил глава государства, работает над укреплением своей военной базы в Таджикистане и таджикских вооруженных сил. Кроме того, Путин поблагодарил Рахмона за приезд в Москву на 9 мая, отметив, что это общий праздник для народов двух стран. «Я очень рад вас видеть. Вы в этот раз приехали в связи с Днем Победы... Это наш общий праздник. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время и приехали. Я знаю, что в годы Великой Отечественной войны почти треть всех таджикистанцев, которые ушли на войну, назад домой не вернулись и погибли», – сказал президент России. Путин отметил, что среди жителей республики очень много Героев Советского Союза, кавалеров орденов Славы. «Знаю, что вы лично относитесь к этому празднику как к святому празднику и все делаете для того, чтобы в Таджикистане всегда люди об этом помнили. Это наша совместная победа, это наш общий праздник», – российский лидер. В марте Путин на заседании коллегии МВД призвал решать вопросы допуска иностранной рабочей силы в Россию в соответствии с реальными потребностями экономики и исходя из защиты интересов россиян на рынке труда. В Сети оценили украинский «клон» американского ЗРК Patriot 8 мая 2021, 14:08

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Проект ЗРК «Кильчень» украинского конструкторского бюро «Южное», созданный сотрудниками предприятия в инициативном порядке, копирует американский Patriot и является очередным способом «распила бабла», считают пользователи Сети. Инженеры показали, как будет выглядеть пусковая установка комплекса, а также некоторые тактико-технические характеристики комплекса. Однако в соцсетях высмеяли новое украинское «оружие возмездия» и отметили сходство между ЗРК «Кильчень» и американским Patriot. «И почему с самого начала прочтения статьи, у меня закралось подозрение, что «кто-то» пытается клонировать американский Patriot?» – цитирует одного из пользователей ФАН. При этом в Сети оценили хорошую графику на представленных КБ «Южное» рендерах перспективной системы, однако усомнились, что ее смогут воссоздать в металле. Некоторые считают, что проект похож на очередной «распил бабла». «Заоблачные технологии Незалежной – это заоблачные идеи при полном отсутствии материальной и производственной базы. Но вот графику они и правда отлично освоили!» – заявил пользователь Сети. «Последние двадцать лет Украина только и делает, что рисует и выкладывает интересные картинки, не более. Видно, что специалист по компьютерному моделированию у них хороший, не уверен, правда, что с украинской фамилией, да и то, что на территории Украины проживает — тоже не факт. Ну а реально, не обладая технологиями производства именно ЗРК, любая попытка его создания выглядит только хорошим поводом для распила бабла и не более», – добавил другой комментатор. Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, американские ЗРК Patriot должны быть размещены на Украине, которая «держит оборону против России». По его словам, Украина «держит оборону не только для себя, но и для Запада». «А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие – в Польше», – сказал он. Ермак заявил: «Они должны быть здесь» Военный эксперт Игорь Коротченко заявил газете ВЗГЛЯД, что «с практической точки зрения запрос Киева на получение ЗРК Patriot не будет реализован, потому что украинские хотелки никого не интересуют». Польский эксперт объяснил антиамериканские настроения Германии 8 мая 2021, 13:31

Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Германия до сих пор не смирилась с утратой лидерских позиций после Второй мировой войны, поэтому для немцев характерны антиамериканские настроения, заявил эксперт по международным делам Ярослав Гузы в интервью польскому порталу Niezalezna. По данным опроса, проведенного институтом маркетинговых исследований Latana, 36% граждан ФРГ считаю, что действия США представляют угрозу демократии в их стране. 33% немцев видят эту угрозу в лице Китая, и только для 29% немцев назвали угрозой Россию. При этом же 51% немцев уверены, что влияние США в целом на состояние демократии в мире отрицательное, 32% – положительно, передает RT. Гузы объяснил такие результаты опроса наличием среди немецкого населения комплексов. «Эти результаты меня не удивляют, так как они уже были подтверждены в ходе другого опроса», – сказал эксперт. При этом он признает, что с точки зрения Польши позиция немцев в отношении демократии в мире не может не вызывать удивления. Политолог считает антиамериканские настроения в Германии весьма сложной проблемой, которая, с одной стороны, связана с усиливающемся самодовольством немцев ввиду их экономических успехов, а с другой стороны, с появлением некого скрытого антиамериканизма, который отмечается в немецком обществе длительное время. «Что касается исторических событий, то, возможно, это объясняется прогрессивным ростом значения Германии во Вьетнамской войне. Именно это помогло распространить такие антиамериканские настроения, и из поколения в поколение, и в левых группах, которые изначально составляли меньшинство, но в последние десятилетия в немецком обществе стали составлять большинство», — пояснил эксперт. Гузы также указал, что такое отношение присутствует не только в Германии, но и в других странах Западной Европы. «В этом и состоит разница между Восточной и Западной Европой. В странах, в которых был коммунизм, отношение к США куда лучше. В Западной Европе, при всех различиях среди стран, этот антиамериканизм присутствует», – добавил он. «Что касается основных стран Западной Европы, то этот антиамериканизм также вызван ощущением потери лидерских позиций после Второй мировой войны. С тех пор США бесспорный лидер в западном мире», – заключил эксперт. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ благодарна США за «руку примирения», протянутую после окончания Второй мировой войны.