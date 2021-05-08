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Пушков высмеял поднятые кулаки Зеленского и Блинкена
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Сенатор Алексей Пушков высмеял поднятые после встречи в Киеве кулаки президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена.
«Поднятые кулаки Зеленского и Блинкена после встречи в Киеве – не более, чем ритуальный жест, призванный обозначить тесные и прочные отношения между Вашингтоном и Киевом. Но кулаки можно было и не поднимать. Зеленский рвется в НАТО – хоть тушкой, хоть чучелом», – написал Пушков в своем Telegram.
США, по его словам, рады поддержать стремление Украины вступить в НАТО на словах, но не на деле. Как отметил сенатор, с учетом категорического несогласия Западной Европы со вступлением Украины в альянс, США не могут обеспечить Киеву место в НАТО.
«Да и сами не хотят быть заложниками конфликтной политики Киева, а также его стремления паразитировать на Западе. В этих условиях администрация Байдена намерена сама определять модальности и объем поддержки Киева. А поднять кулак – дело несложное, денег не стоит», – добавил он.
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(фото: Ukrainian Presidential Office/imago images/Xinhua/ТАСС)
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «продуктивным времяпрепровождением» свой визит в Киев и встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.
По завершении визита глава украинского МИД Кулеба заверил, что приезд Блинкена на Украину неким образом приведет к деэскалации конфликта в Донбассе.
Как считают политологи, «визит Блинкена продемонстрировал американскую поддержку Зеленскому и компании при том условии, что президент Украины будет беспрекословно выполнять распоряжения из Белого дома».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что получил президент Украины от Вашингтона в ответ.
Захарова оценила слова Зеленского о «вездесущих русских»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о «вездесущих русских» на его совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«В ходе этой беседы госсекретарь Блинкен заверял украинских деятелей, что они в безопасности. Не знал госсекретарь Блинкен, что «мы везде», включая головы украинских политических деятелей», – написала Захарова в Facebook.
Зеленский – журналистке ВВС на пресс-конференции после переговоров с Блинкеном: «А вы не слышите меня?»
Журналистка: «У...Опубликовано Марией Захаровой Четверг, 6 мая 2021 г.
В четверг Зеленский на пресс-конференции с Блинкеном пошутил про Россию, заявив, что она повсюду. «Вы не расслышали?», – обратился посреди своего выступления Зеленский к иностранной журналистке, задавшей вопрос. Та в ответ сообщила, что услышала русский перевод.
«Русский перевод? Они здесь, они везде!», – сказал в ответ президент Украины.
Напомним, Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. Сообщалось, что этот визит должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы. В частности, Блинкен заявил, что внешней угрозой для Украины является Россия.
Киев испугался «аннексии» Азовского моря Россией
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Россия может предпринять «ползучую аннексию» Азовского моря.
Он заявил, что «Азовское море сейчас легкая мишень для России», а «после незаконной аннексии Крыма и установления контроля над Керченским проливом Россия может совершить ползучую аннексию Азовского моря». По его словам, Россия якобы «постоянно усиливает там свое военное присутствие и перекрывает торговые пути», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Кулеба выразил беспокойство в связи с военными учениями на юге России. Он заявил, что «даже если это учения, то они отрабатывают окружение Украины, наступательную операцию против Украины», передает ТАСС.
При этом в саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена он «не видит ничего, что противоречило бы интересам Украины, по крайней мере пока». Кулеба сказал, что «смотрит на это с позиции профессионального дипломата». Он не исключил, что саммит позволит Украине выиграть время на фоне роста напряженности в Донбассе, поскольку, по его словам, Россия не будет предпринимать каких-либо действий, пока идет подготовка к встрече.
Глава украинского МИДа собирается обсудить со своим американским коллегой Энтони Блинкеном в Киеве закупку систем ПВО, а также противоснайперского оборудования: «Я хотел бы дать понять, что речь идет не только об их поставках Соединенными Штатами, но и о покупке у США».
Кроме того, Украина надеется, что США будут видеть в ней «восточную границу демократии», это подразумевает включение страны в НАТО. «Путь к членству в НАТО уже находится на столе», – сказал Кулеба, подчеркнув при этом, что вопрос членства в альянсе не может быть решен «за один день», но на Украине хотят получить «пошаговую дорожную карту вступления в НАТО». Кулеба полагает, что «США могут помочь в этом вопросе».
Напомним, глава Госдепа Энтони Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. При этом Госдеп сообщил, что с 2014 года США выделили Украине свыше 4,6 млрд долларов в качестве общего объема помощи.
Госдеп напомнил Украине о потраченных на нее 4,6 млрд долларов
С 2014 года США выделили Украине свыше 4,6 млрд долларов в качестве общего объема помощи, сообщил Госдеп.
В эту сумму входит «помощь, связанная со сферой безопасности и не связанная с ней». Так, для борьбы с коронавирусом Киеву было выделено более 49 млн долларов, 306 млн долларов выделили гуманитарным агентствам для помощи «лицам, перемещенным или иным образом затронутым в результате агрессивных действий России на востоке Украины и в Крыму». Соответствующую справку Госдеп опубликовал перед визитом госсекретаря Энтони Блинкена в Киев, передает РИА «Новости».
Напомним, Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. Сообщалось, что визит Блинкена в Киев должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы.
Российских дипломатов «затошнило» от поведения Запада в СБ ООН
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Реакция представителей стран Запада на обсуждение в СБ ООН преступлений украинских националистов вызвала «ощущение, близкое к тошноте», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Россия провела неформальное заседание СБ ООН «Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине». На нем по видеосвязи выступили участники событий в Одессе, а также жительница Горловки Анна Тув, потерявшая мужа и дочь во время обстрела украинскими военными. Эстония, Ирландия, Франция, Норвегия, Великобритания, США, Бельгия и Германия обвинили Россию в том, что она провела мероприятие, «чтобы снова продвинуть ложный сюжет об Украине».
Полянский признался, что заседание «оставило тяжелое ощущение, близкое к тошноте». Он отметил, что дипломатам не привыкать к «двойным стандартам и лицемерию западных коллег», но «спокойствие давалось непросто». По мнению Запада, на Украине «все беды спровоцировал некий «проект Русская весна», а в докладчики Россия якобы «подобрала провокаторов». «Как они посмели говорить такое в глаза Анне Тув, потерявшей членов своей семьи и оставшейся инвалидом», – приводит слова Полянского РИА «Новости».
Он отметил, что в случае обсуждения в СБ ООН других конфликтов представители стран Запада нередко «приглашают в качестве докладчиков гражданских активистов с Ближнего Востока или из Африки, которые по бумажке на хорошем английском или французском зачитывают складные показания о преступлениях властей отдельных стран и нарушениях прав человека».
«Там их слушать можно, а здесь нельзя, ведь Украина – белая и пушистая по определению, и все зло там творим мы и пророссийские сепаратисты», – заявил российский дипломат, отметив, что на «ярмарке лицемерия» в СБ ООН «перещеголяли всех, наверное, эстонцы, злобно вывалившие на нас всю грязь, которую только могли вообразить».
Полянский заявил: «Очков себе западники этим спектаклем не заработали, но другого выхода у них нет – уж раз начали врать и передергивать, покрывать майданную власть, то надо продолжать». Он выразил уверенность, что на Западе «поддержат любые действия и высказывания украинцев, и историю под них перепишут и все им простят». Однако, по его словам, «правда о трагедии в Одессе, о происходящем и происходившем на юго-востоке Украины в целом постепенно начинает проникать и на площадку ООН», а «западных коллег это бесит». «Ну что ж, будем бесить их и дальше, другого выхода нет», – заявил он.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил представителям Запада: «Некоторые из вас утверждают, что это неверная картина, что это продукт российской пропаганды. Но люди, которых вы видели сегодня, настоящие. Все они стали жертвами постмайданной Украины и решили сегодня поделиться с вами своим опытом». По его словам, «российской пропагандой» окрестили «очень неудобную информацию», которую Западу пришлось «лушать, и тех людей, которые могут предоставить такую информацию».
2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора*» (организация запрещена в России) сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. После здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, в результате трагедии погибли 48 человек.
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Зеленский на встрече с Блинкеном заявил о «вездесущих» русских
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Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном пошутил про Россию, заявив, что она повсюду.
«Вы не расслышали?», – обратился посреди своего выступления Зеленский к иностранной журналистке, задавшей вопрос, передает ТАСС.
Та в ответ сообщила, что услышала русский перевод.
«Русский перевод? Они здесь, они везде!», – сказал в ответ президент Украины.
Напомним, Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. Сообщалось, что этот визит должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы. В частности, Блинкен заявил, что внешней угрозой для Украины является Россия.
При этом в Госдепе заявили, что с 2014 года США выделили Украине свыше 4,6 млрд долларов в качестве общего объема помощи.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и США укрепляют союзнические отношения в Центральной Европе и Черном море для безопасности евроатлантического пространства.
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США поддержали вступление Украины в НАТО
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Соединенные Штаты поддерживают вступление Украины в НАТО, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
На вопрос, поддерживает ли администрация президента США Джо Байдена вступление Украины в Североатлантический альянс, Жан-Пьер ответила: «Да, мы поддерживаем», передает ТАСС.
«Администрация Байдена привержена тому принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности», – цитирует РИА «Новости» Жан-Пьер.
Ранее министр обороны Португалии Жоау Гомеш Кравиньу заявил, что Украина пока не может рассчитывать на членство в НАТО.
Напомним, украинский посол в Берлине заявил Андрей Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. Он также заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев.
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Госсекретарь США назвал главные угрозы для Украины
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Основными внутренними угрозами для Украины являются коррупция и олигархи, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве. При этом внешней угрозой для Украины он назвал Россию.
«Внешняя угроза [для Украины] – это Россия. Но есть и внутренняя угроза – это коррупция и олигархи, то есть мощные люди, которые преследуют собственные узкие интересы незаконными методами за счет народа Украины. Поэтому борьба с коррупцией – это один из ключевых вопросов для украинского народа и решающий для улучшения его жизни», – передает слова Блинкена ТАСС.
В ходе переговоров стороны обсудили евтроатлантические стремления Киева, а также проведение реформ в стране. Зеленский добавил, что они с Блинкеном обсудили также газопровод «Северный поток – 2», конфликт в Донбассе и Крым.
Кроме того, президент Украины пригласил президента США Джо Байдена на так называемую «Крымскую платформу» в августе.
«Мы считаем, что это будет фундаментально новый уровень отношений между Украиной и США. Этот год – фундаментальный для украинцев, год 30-летия независимости, в рамках которого будет важна наша «Крымская платформа» –первая площадка про помощь Крыму. Я пригласил президента США и вице-президента», – заявил Зеленский.
Блинкен в свою очередь отметил, что Байден пока не имеет возможности посетить Киев из-за пандемии коронавируса.
Напомним, Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. Сообщалось, что визит Блинкена в Киев должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы. При этом в Госдепе заявили, что с 2014 года США выделили Украине свыше 4,6 млрд долларов в качестве общего объема помощи.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и США укрепляют союзнические отношения в Центральной Европе и Черном море для безопасности евроатлантического пространства.
Депутат Рады заявил о беде на Украине
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На Украине остро стоит проблема героизации пособников фашистов, с этой бедой необходимо бороться, заявил депутат Верховной Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович в обращении к украинцам в преддверии 9 мая.
«(…) убийц называют героями и едва ли не ежедневно возводят им памятники. Что с этим делать? Бороться! Бороться, несмотря на то, что закрывают телеканалы, которые говорят правду. Мы не должны молча смотреть за тем, как другие телеканалы пропагандируют ненависть и прославляют не тех «героев». (…) Да, в стране беда! (…) Но ведь мы помним, что после 1942-го и 1943-го годов наступил май 1945-го. И я уверен, что нынешних фашистов ждет их «май 45-го», – приводятся слова депутата на сайте партии.
Рабинович подчеркнул, что День Победы будет отмечаться «до тех пор, пока мы, наши дети и внуки будут помнить о той страшной войне, пока будут живы ветераны».
Он добавил, что накануне Дня Победы в кинозале Рады прошел показ цветной копии легендарной киноленты «В бой идут одни «старики». Рабинович отметил, что партия подготовила еще мероприятия в честь Дня Победы.
Напомним, Рабинович заявлял, что совместный просмотр в Раде фильма «В бой идут одни старики» необходим, чтобы напомнить, кто был настоящим героем Украины, а кто – предателем.
С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину.
Кулеба пообещал деэскалацию в Донбассе после визита Блинкена
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с утверждением, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев якобы приведет к деэскалации конфликта в Донбассе.
«Да, это приведет к определенной деэскалации [в Донбассе], но не к снятию угроз, это не будет полной деэскалацией», – приводит слова глава МИД Украины РИА «Новости».
«Мы обсудили, каким образом США могут мотивировать или влиять на Россию, чтобы она выполняла обязательства по «Минску» и не наращивала свою агрессию», – заявил Кулеба в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».
При этом он отметил, что детали этого разговора конфиденциальны. «Мы говорили [о том], в чем именно мы видим роль США, и госсекретарь [Энтони Блинкен] сказал, что они будут работать над теми вопросами, которые я поднял», – сказал глава МИД Украины.
По словам Кулебы, госсекретарь заверил его, что США не будут осуществлять никаких договоренностей по Киеву без участия Украины.
Накануне Блинкен в ответ на вопрос о возможности поставок на Украину американского оружия пообещал изучить «любой запрос» Киева. В тот же день в администрации Джо Байдена поддержали вступление Украины в НАТО.
Напомним, 21 апреля в Госдепе США пообещали Украине оружие «для защиты от российской агрессии». Днем ранее в Киеве сообщили, что США решили выделить Украине миллионы долларов на «противодействие российской агрессии». После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке Киева странами НАТО и готовности к войне.
13 апреля глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявлял, что американские ЗРК Patriot должны быть размещены на Украине, которая «держит оборону против России», причем «не только для себя, но и для Запада». В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал поддержку Украине. В США пообещали продолжить военные поставки Украине, а также допустили увеличение числа американских военных на Украине.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. В МИД подчеркивали, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в «пороховую бочку».
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Баста успокоил поклонников после объявленной украинскими радикалами «охоты»
Российский музыкант Баста (Василий Вакуленко), на которого украинские радикалы объявили «охоту», опубликовал обращение, призвав не беспокоиться за него.
Украинские радикалы объявили награду за информацию о местонахождении Вакуленко, который посетил Киев. В частности, Сергей Стерненко, приговоренный к семи годам за похищение человека, заявил, что «неравнодушные граждане» готовы заплатить около 1 тыс. долларов, другой радикал обещал добавить еще 200 долларов, передает РИА «Новости».
Баста опубликовал в Instagram видео, обратившись ко «всем, кто беспокоился» за него. Он поблагодарил этих людей и заверил, что «все хорошо, беспокоиться не стоило». «Жив, здоров, на связи. Всех обнял, всем спасибо, будьте здоровы, крепко обнимаю», – сказал он.
Напомним, минкультуры Украины внесло Басту в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности страны.
Блинкен и Кулеба обсудили возможное участие США в переговорах по Донбассу
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, обсудив интеграцию Киева в НАТО и возможность присоединения Вашингтона к переговорам по Донбассу, сообщило внешнеполитическое ведомство Украины.
«Стороны уделили особое внимание путям действенного привлечения Соединенных Штатов к дипломатическим усилиям по мирному урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта в тесной координации с Германией и Францией как сторонами нормандского формата», – сообщается на сайте МИД.
Кроме того, главы дипломатических ведомств обменялись мнениями относительно возможной встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина и «договорились координировать позиции» в подготовке к ней.
Блинкен подтвердил «решительную поддержку» со стороны США независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Он отметил, что США готовы присоединиться к «Крымской платформе» и принять участие в ее учредительном саммите.
Также госсекретарь подтвердил готовность США содействовать усилиям Украины по внедрению трансформаций для успешной евроатлантической интеграции и продолжения сотрудничества с МВФ. «Собеседники обсудили дальнейшую интеграцию Украины в НАТО, что имеет важное значение для безопасности Центральной Европы, Черноморского региона и евроатлантического пространства в целом», – уточнили в МИД.
Вместе с тем Кулеба и Блинкен отметили, что частичный отвод российских войск от границы с Украиной «не снимает угрозы дальнейшего обострения со стороны России» и согласились с необходимостью в дальнейшем «внимательно следить за действиями России».
Напомним, Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. Сообщалось, что этот визит должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы. В частности, Блинкен заявил, что внешней угрозой для Украины является Россия.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и США укрепляют союзнические отношения в Центральной Европе и Черном море для безопасности евроатлантического пространства.
ВСУ обстреляли детский сад на западе Донецка
Украинские силовики обстреляли поселок шахты имени Челюскинцев на западе Донецка, попав снарядом на площадку детского сада, пострадавших нет, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.
«Под огнем ВСУ – дети Донецка! Обстрел поселка шахты имени Челюскинцев. Прямое попадание на детскую площадку детского сада №345. К счастью, пострадавших нет. Детей успели завести в здание. По улице Маркина, 12/3 – неразорвавшийся боеприпас, посечены ворота и фасад», – написал в Telegram-канале Кулемзин.
Ранее в ЛНР сообщили, что украинские силовики 25 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, открывали огонь из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия в направлении девяти подконтрольных ЛНР населенных пунктов.
Народная милиция ЛНР обвинила Киев в минировании окраин населенных пунктов в Донбассе. Боевики 14-ой бригады ВСУ установили 80 противотанковых мин возле населенного пункта Орехово, а также 20 противопехотных мин на окраине поселка Трехизбенка.
Также народная милиция ЛНР обвинила вооруженные силы Украины в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса.
Зеленский разрешил украинским мужчинам уходить в декрет
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предоставляющий право мужчинам брать декретный отпуск, сообщает пресс-служба главы государства.
Парламент страны принял соответствующий закон в апреле, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе, передает РИА «Новости».
В данный момент на Украине отец может воспользоваться декретным отпуском только в том случае, если мать ребенка вышла на работу или находится длительное время в больнице.
«Глава государства подписал закон, обеспечивающий равные права матери и отца в получении отпуска по уходу за ребенком. Документ призван обеспечить равные возможности для мужчины и женщины в вопросе совмещения работы с семейными обязанностями. В частности, устраняются законодательные пробелы, ограничивающие право отца на отпуск по уходу за ребенком», – говорится в сообщении.
Закон предлагает предоставить возможность матери или отцу ребенка воспользоваться правом на получение отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, как равное право каждого из родителей ребенка.
Также работодатель за собственные средства может предоставлять одному из родителей частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком.
Кроме того, законом вводится также новый вид отпуска – одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней.
Напомним, в 2019 году в России предлагали ввести декретный отпуск для мужчин. Порядка трети россиян тогда сочли, что отцы могут вести хозяйство и справляться с воспитанием детей не хуже матерей.
Блинкен и Нуланд прибыли на Украину
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Глава Госдепа Энтони Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев, сообщают СМИ.
Самолет Блинкена приземлился в аэропорту Борисполь. На пути следования в сторону Киева на каждой заправке дежурят сотрудники полиции, сообщает «Страна.ua», отметив, что полицейский запретил корреспонденту снимать проезд колонны на видео.
Вместе с Блинкеном в Киев прилетела и Нуланд, на прошлой неделе утвержденная Сенатом США на должность заместителя госсекретаря по политическим делам, передает ТАСС.
6 мая Блинкен планирует встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, премьер-министром страны Денисом Шмыгалем, президентом Украины Владимиром Зеленским и сотрудниками посольства США в Киеве.
Напомним, сообщалось, что визит Блинкена в Киев должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы на российско-американском саммите, который может пройти в начале лета.
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков обратил внимание на негативный багаж отношений с Россией у Нуланд, подчеркнув, что ее назначение в Госдепартамент является актом эскалации со стороны США.
В Сети оценили украинский «клон» американского ЗРК Patriot
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Проект ЗРК «Кильчень» украинского конструкторского бюро «Южное», созданный сотрудниками предприятия в инициативном порядке, копирует американский Patriot и является очередным способом «распила бабла», считают пользователи Сети.
Инженеры показали, как будет выглядеть пусковая установка комплекса, а также некоторые тактико-технические характеристики комплекса. Однако в соцсетях высмеяли новое украинское «оружие возмездия» и отметили сходство между ЗРК «Кильчень» и американским Patriot.
«И почему с самого начала прочтения статьи, у меня закралось подозрение, что «кто-то» пытается клонировать американский Patriot?» – цитирует одного из пользователей ФАН.
При этом в Сети оценили хорошую графику на представленных КБ «Южное» рендерах перспективной системы, однако усомнились, что ее смогут воссоздать в металле. Некоторые считают, что проект похож на очередной «распил бабла».
«Заоблачные технологии Незалежной – это заоблачные идеи при полном отсутствии материальной и производственной базы. Но вот графику они и правда отлично освоили!» – заявил пользователь Сети.
«Последние двадцать лет Украина только и делает, что рисует и выкладывает интересные картинки, не более. Видно, что специалист по компьютерному моделированию у них хороший, не уверен, правда, что с украинской фамилией, да и то, что на территории Украины проживает — тоже не факт. Ну а реально, не обладая технологиями производства именно ЗРК, любая попытка его создания выглядит только хорошим поводом для распила бабла и не более», – добавил другой комментатор.
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, американские ЗРК Patriot должны быть размещены на Украине, которая «держит оборону против России». По его словам, Украина «держит оборону не только для себя, но и для Запада». «А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие – в Польше», – сказал он. Ермак заявил: «Они должны быть здесь»
Военный эксперт Игорь Коротченко заявил газете ВЗГЛЯД, что «с практической точки зрения запрос Киева на получение ЗРК Patriot не будет реализован, потому что украинские хотелки никого не интересуют».
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