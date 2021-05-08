На Камчатке потеряна связь с вертолетом Ми-8

Частный вертолет Ми-8 с двумя пассажирами на борту совершал коммерческий полет на Камчатке, экипаж несколько часов не выходит на связь.

Частный вертолет Ми-8 пропал на Камчатке. На его борту находится только экипаж из двух человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, сейчас по маршруту, который проходил в районе сопок, организованы поиски. Связь с вертолетом отсутствует примерно с 9.45 мск.

В региональном МЧС уточнили, что вертолет летел из города Елизово в сторону реки Островной, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о крушении вертолета МЧС России. Он совершал учебный полет, упал в акваторию Куршского залива Калининградской области.