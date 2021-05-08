Эксперты рассказали об изменении образа СССР в играх о Второй мировой войне

Компьютерные игры на тему Второй мировой и Великой Отечественной войн теряют популярность, однако в разрабатываемых играх стало заметно меньше «клюквы» о СССР, считают российские разработчики и эксперты.

«Вообще тема Второй Мировой в игровой индустрии выходит из моды. Во всяком случае, такая популярная западная серия боевиков о войне, как Call of Duty, перешла на абстрактные конфликты современности или недалекого будущего. Другая популярная серия игр – Medal of Honor – умерла, хотя в прошлом году издатели пытались ее возродить, – рассказал «Ридусу» игровой журналист, бывший редактор журнала «Игромания» Александр Кузьменко.

Он пояснил, что тематические игры «выживают» в основном в узких жанровых нишах, например, среди любителей варгеймов или глобальных стратегий. В целом же игры по военной тематике сейчас в основном эксплуатируют фантастические, фэнтезийные сеттинги или условную современность.

По словам Кузьменко, в России нет игр на тему войны, сопоставимых с такими признанными хитами как World of Tanks или «Ил-2 Штурмовик». Однако россияне продолжают создавать игры о Второй Мировой, популярные не только у отечественной, но и у мировой аудитории.

Основатель студии Gaijin Entertainment, выпустившей популярный многопользовательский симулятор военной техники ХХ века War Thunder и завершающей работу как издатель над онлайн-боевиком о 1939 – 1945 годов Enlisted, Антон Юдинцев рассказал о новых играх на тему войны.

«В War Thunder играет более 40 млн. человек по всему миру, из них в России – менее 20%. Наш новый шутер Enlisted вышел в открытое бета-тестирование только несколько недель назад, поэтому о цифрах говорить рано, но речь также идет о миллионах игроков, из которых 90% и более – не в России», – сказал он.

Основатель студии Gaijin отметил, что сейчас на рынке нет ни одного современного боевика о Второй мировой для актуальных сейчас игровых платформ, кроме Enlisted. Хотя игры Gaijin разрабатываются в нескольких офисах в разных странах Европы, Антон Юдинцев подчеркнул, что «они действительно во многом создаются людьми с русским менталитетом».

При этом эксперты обращают внимание, что российские игры о Второй Мировой крайне серьезно подходят к изображению советско-германского фронта.

«Естественно, в отечественных играх не станут изображать советских солдат преступниками, в западном продукте можно встретить и альтернативное мнение», – сказал Кузьменко.

«Если какие-то «западные» игры принижают или вообще игнорируют «события на Восточном фронте», то в наших играх такое невозможно. На плечи Советского Союза легла основная тяжесть освобождения Европы от нацизма, нам просто невозможно себе представить описание тех событий без упоминания роли русского оружия. В Enlisted, например, самой первой доступной кампанией стала «Битва за Москву», – заметил Юдинцев.

Он отметил, что во многом благодаря влиянию русских игр о Второй Мировой на рынке в играх западных разработчиков стало заметно меньше «развесистой клюквы» о СССР:

«Игроки стали более информированы в целом, и уже не могут простить откровенную клюкву – потому что в курсе реальных обстоятельств. С другой стороны, некоторые западные игры стали просто игнорировать участие Советского Союза в той войне, или откладывать его «на будущие обновления», – пояснил он.

Между тем Кузьменко, напротив, полагает, что на деле «клюква» из зарубежных игр о Второй мировой войне никуда не делась, но это не так уж и плохо. «Чего ждет западный игрок от сеттинга, связанного с Россией? Он ждет шоу. Так что «клюква» еще долго останется с нами. У этого явления есть и другая сторона: даже если советскую сторону изображают злодеями, то тем не менее показывают ее как сторону сильную, с которой лучше почем зря не связываться», – считает эксперт.