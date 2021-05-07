Парламентарии США начали расследование причин пандемии нового коронавируса

Республиканцы Палаты представителей Конгресса США заявили о начале собственного расследование причин распространения нового коронавируса в мире, и настаивают на изучении версии утечки вируса из Уханьского института вирусологии КНР, сообщила The Washington Post.

Члены Конгресса настаивают на необходимости тщательно изучить версию об утечке нового коронавируса якобы из Уханьского института вирусологии КНР. Конгрессмены требуют от федерального правительства США обнародовать по этому поводу все имеющиеся у него данные. Республиканцы отправили письма с просьбой предоставить соответствующие сведения в Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний, Госдепартамент, а также в неправительственную организацию «EcoHealth Alliance» сотрудничающую с китайским институтом, передает ТАСС.

Ранее представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявила, что Соединенные Штаты и некоторые другие страны мешают Китаю выявить происхождение новой коронавирусной инфекции, выводя вопрос о поисках ее источника в политическую плоскость.

Посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай заявил, что специалистам следует искать источник распространения COVID-19 по всему миру, а не только в Китае.

Напомним, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружили в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции. 45-й президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.