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Путин объявил благодарность сотрудникам центра Гамалеи
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Президент России Владимир Путин объявил благодарность группе сотрудников Центра имени Гамалеи за активное участие в создании вакцины от коронавируса, сообщается на официальном портале правовой информации.
В опубликованном на портале документе говорится, что благодарность объявлена ведущему инженеру лаборатории Анастасии Телегиной, младшему научному сотруднику лаборатории Анне Ковыршиной, водителям Андрею Курнееву и Алексею Лебедеву, передает ТАСС.
Путин объявил благодарность учителям, медикам и ученым из регионов за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, также он распорядился о вручении почетных грамот, передает РИА «Новости».
В частности, речь идет о сотрудниках Башкирского государственного медицинского университета, Красногвардейской центральной районной больницы в Адыгее, Республиканской клинической больницы имени Каткова в Мордовии, научных сотрудниках, врачах, медсестрах Уфы, Новоуренгойска, Волгограда, ЯНАО, Калужской области и не только, представителях образовательных учреждений Красноярска, Тобольска, Тюмени, Калуги, Курска, Горно-Алтайска, Новосибирска и других городов.
В августе Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Она была разработана центром Гамалеи и получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.
В России раскритиковали идею пускать в ЕС после одобренной EMA прививки
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Российские парламентарии раскритиковали предложение Еврокомиссии пускать в Евросоюз только после проведения вакцинации от коронавируса сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препаратами.
Сенатор, член российской делегации в ПАСЕ Александр Башкин заявил, что ЕК не заботится о гражданах стран ЕС, а только строит лишние преграды. «Изобретая дополнительные ограничения, некоторые страны и политики стреляют себе в ногу. <…> Иначе в Европе давно бы сертифицировали «Спутник V», – заявил парламентарий РИА «Новости».
По его мнению, инициатива Еврокомиссии напоминает санкции, поэтому ее не примут. «Любые разумные страны не пойдут на это предложение», – подытожил Башкин.
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, увидел в этой идее предпосылки для возникновения «ковидного занавеса». «Решение пока не принято. Но если действительно будут введены такие меры, они будут способствовать установлению своеобразного ковидного занавеса, по крайней мере на какой-то период», – сказал депутат. Он напомнил, что предлагается жесткий список вакцин для допуска в ЕС.
«Это также элемент манипулирования для продвижения препаратов определенных марок на мировые рынки. Мол, хотите в Европу, привейтесь только оговоренной продукцией. Такая фармцензура», – заявил Слуцкий. При этом он призвал не торопиться с выводами.
Напомним, в конце апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что все страны Евросоюза будут принимать туристов после вакцинации от коронавируса сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препаратами. В тот же день канцлер Германии Ангела Меркель назвала условие покупки российской вакцины.
В апреле глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что для начала поставок в Германию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» препарат должен быть одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а ЕС должен получить возможность осмотреть производство и получить необходимые данные для заключения о вакцине.
В марте еврокомиссар Тьерри Бретон выступил с утверждением, что Евросоюзу якобы «абсолютно не нужен» «Спутник V». Позже он заявил, что даже если российскую вакцину разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Также еврокомиссар усомнился в том, что в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз «Спутник V». Вопреки этому в начале мая инспекторы из ЕС собираются в Россию. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
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В Индии предложили ввести общенациональный карантин
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Лидер крупнейшей оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рахул Ганди во вторник призвал власти Индии ввести общенациональный карантин для борьбы с распространением коронавируса.
«Единственный способ остановить распространение коронавируса сейчас – это полная изоляция с защитой минимального дохода для уязвимых слоев населения. Бездействие убивает много невинных людей», – передает ТАСС заявление политика.
Ряд штатов страны, в частности Махараштра и Гоа, а также Национальный столичный округ Дели уже ввели ограничения на передвижение граждан, однако возможность введения нового общенационального карантина власти Индии отрицают.
Первый общенациональный карантин в Индии был введен в конце марта прошлого года, когда в стране было всего 500 заразившихся коронавирусом. Спустя три месяца, когда число инфицированных в Индии превысило 300 тыс., власти отменили карантин и разрешили возобновить экономическую деятельность в полном объеме.
12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
Напомним, в конце апреля президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщил о решении поставить в страну экстренную гуманитарную помощь в связи с ухудшением в Индии ситуации с коронавирусом.
И.о. вице-премьера Армении привился «Спутником V»
Исполняющий обязанности вице-премьера Армении Мгер Григорян вакцинировался российским препаратом против коронавируса «Спутник V», сообщили в пресс-службе правительства республики.
«Григорян привился вакциной против коронавируса «Спутник V», – говорится в сообщении кабмина, передает РИА «Новости».
Также вакцину от COVID-19 получил и секретарь Совбеза республики Армен Григорян. Он призвал граждан вакцинироваться и таким образом предотвратить цепочку распространения коронавирусной инфекции. При этом он не сообщил, какую вакцину принял, сообщает Sputnik Армения.
Днем ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян также сделали прививку от коронавируса. Однако они не уточнили, каким именно препаратом он привились.
В рамках борьбы с коронавирусом в Армении до 11 июля объявлен карантин. По последним данным в стране выявлены 217 407 случаев COVID-19, скончались свыше 4,1 тыс. человек.
В Армении сейчас вакцинируют от COVID-19 препаратами «Спутник V» и AstraZeneca. Также в республику доставили 100 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac. Заявленная цель властей – вакцинировать от коронавируса до конца года около 700 тыс. человек.
Вакцина «Спутник V» одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
Шри-Ланка получила первую партию «Спутника V»
Первая партия препарата российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставлена в Шри-Ланку, сообщили разработчики препарата.
«Первая партия вакцины «Спутник V» прибыла в Шри-Ланку», – сообщается в официальном Twitter российской вакцины от коронавируса.
В январе посол Шри-Ланки в Москве Михалгаланде Дураге Ламаванса привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». 4 марта Шри-Ланка зарегистрировала вакцину «Спутник V» по ускоренной процедуре. В том же месяце власти Шри-Ланки решили приобрести «Спутник V» для программы вакцинации населения.
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Украина заявила о создании прототипа вакцин от COVID-19
Украинские учены разработаны прототипы вакцин от коронавируса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Украина имеет необходимый научный потенциал для разработки собственной вакцины от COVID-19 и три группы отечественных ученых уже разработали прототипы вакцин. Для завершения доклинических испытаний необходима лаборатория соответствующего класса защиты BSL-3», – написал Данилов в колонке для «Украинской правды».
По его словам, «должна быть достигнута автономизация производства внутри страны, когда государство способно самостоятельно обеспечить безусловный базовый безопасный набор гражданина (питание, лечение, технологии и правопорядок) в условиях кризиса». «Тогда мы сможем создать механизм нового качества социального доверия между гражданином и государством, что позволит максимизировать усилия в преодолении любых национальных вызовов», – написал он, передает РИА «Новости».
Сейчас на Украине используются три вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (произведенные в Индии и в Южной Корее), CoronaVac от Sinovac Biotech, а 18 апреля начали использовать вакцину Pfizer.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину. В то же время правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса.
Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне
Глава американского государства Джо Байден заявил, что надеется встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время своей поездки в Европу в июне.
Отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли он на встречу с Путиным в рамках своего визита в Европу, Байден заявил, что «надеется и ожидает, что так и будет», передает РИА «Новости».
«Мы над этим работаем», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.
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Стало известно о безуспешных попытках Киева добиться от США вакцин от коронавируса
Соединенные Штаты, несмотря на запросы Украины, с декабря так и не предоставили стране конкретного содействия в вопросе вакцинации от коронавируса, пишет газета Politico.
«Недавнее решение администрации президента Джо Байдена отправить партию вакцин в Индию создало напряженность с Украиной, которая увеличила запросы на получение препаратов в преддверие визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев (5-6 мая)», – говорится в статье.
Там же отмечается, что офис украинского президента Владимира Зеленского с декабря добивается от Вашингтона помощи в получении вакцин. В последние недели переговоры шли на дипломатическом уровне, и это стало фоном в ходе телефонного разговора между Зеленским и Байденом 2 апреля, передает ТАСС.
По мнению издания, администрация США стремится увеличить свою международную помощь по вакцинам «в противовес России и Китаю». Однако Киеву конкретного содействия предоставлено не было, поскольку американские власти «не определились в расстановке приоритетов по оказанию помощи на фоне запросов из разных стран», отмечают знакомые с положением дел представители администрации.
«Диалог с Украиной по пандемии отражает растущее противоречие между желанием администрации Байдена стать крупнейшим в мире донором вакцин и решением отложить многие поставки, пока большинство американцев не будет вакцинировано», – говорится в статье.
По словам одного из участников переговоров, Украина сейчас не нуждается в вакцинах так сильно, как Индия. В то же время некоторые чиновники федерального правительства США сомневаются, стоит ли направлять партии прививок в другие страны, учитывая, что ход вакцинации в стране замедлился. «Из-за снижения спроса становится труднее оценить, сколько доз можно сэкономить», – пишет издание.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину. При этом в октябре 2020 года Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса, назвав ее «уникальной». Однако с тех пор об этом ничего не сообщалось.
Также правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В апреле на Украине началась кампания по вакцинации населения от коронавируса препаратом американской компании Pfizer.
В Австрии подсчитали количество умерших после прививки от коронавируса
Число летальных исходов после вакцинации от нового коронавируса в Австрии увеличилось за неделю с 82 до 92. При этом прямая связь с использованной вакциной прослеживается только в одном случае, сообщило Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения в докладе за отчетный период с 27 декабря 2020 года по 30 апреля 2021 года.
«Федеральному ведомству по безопасности в сфере здравоохранения было сообщено о 92 смертельных случаях, близких по времени к прививке от COVID-19 (79 – BioNTech – Pfizer, 6 – Moderna, 7 – AstraZeneca», – передает ТАСС передает ТАСС текст доклада.
Как отмечает надзорная служба, за время вакцинации пока только в одном случае видна связь смерти с вакциной, у шести умерших человек после прививки не последовало защитного эффекта. Причины смерти 30 человек выясняются. Во всех остальных случаях прямая связь с вакциной не установлена.
Ведомство отмечает, что естественные осложнения без связи с вакциной, но вплоть до летального исхода, могут возникать в основном у пожилого населения.
Напомним, в апреле в Великобритании после вакцинации препаратом англо-шведской компании AstraZeneca 19 человек скончались, еще у 79 выявлено образование тромбов.
Зафиксирован минимальный с конца сентября прирост коронавирусных больных за сутки
В России за последние сутки зафиксировали 7770 новых случаев коронавируса, это минимальный прирост с 26 сентября 2020 года, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением заболевания.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 7 770 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 945 (12,2%) без клинических проявлений... В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 839 514 случаев коронавирусной инфекции», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».
Темп прироста, по этим данным, составляет 0,16%, 26 сентября было зарегистрировано 7523 новых случая коронавируса.
Напомним, за прошлые сутки в России выявили 8489 новых случаев коронавируса.
Названы сроки начала действия ковид-паспортов в ЕС
Европейский сертификат вакцинации от коронавируса начнет действовать на всей территории ЕС со второй половины июня, заявил премьер-министр Италии Марио Драги, предложив туристам начинать бронировать путешествия.
«Наступило время бронировать поездки в Италию, мы ждем возможности снова вас принять», – сказал Драги, открывая пресс-конференцию по итогам виртуальной встречи министров туризма «большой двадцатки».
По его словам, для восстановления туризма необходимы ясные и простые правила, которые позволят обеспечить безопасность путешественников. «У нас есть национальный «зеленый сертификат», который позволит людям переезжать из региона в регион, и он будет действовать к середине мая. Со второй половины июня заработает пропуск вакцинации ЕС», – сказал Драги, передает РИА «Новости».
Премьер Италии подчеркнул, что туризм будет играть решающую роль для восстановления страны, которая снова готова принимать гостей после вынужденного временного закрытия. Он добавил, что процесс снятия ограничительных мер в области туризма будет продолжен и ускорится. «У меня нет сомнений, что туризм в Италии вернется и будет еще крепче, чем раньше», – сказал Драги.
Говоря об итогах виртуальной встречи «туристической двадцатки», премьер отметил, что ее «руководящие принципы относительно будущего туризма предлагают четкую стратегию восстановления туризма во всем мире». «Они подчеркивают важную роль, которую туризм будет играть в восстановлении, а также подтверждают необходимость сделать туризм более инклюзивным, устойчивым, защищающим окружающую среду и вовлекающим местные сообщества», – сказал Драги.
Ранее СМИ сообщили, что главы министерств туризма стран Группы двадцати (G20) по итогам встречи во вторник намерены выступить в поддержку мер по введению паспортов вакцинации от коронавируса.
В воскресенье Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ранее Европаламент заявил, что сертификаты о вакцинации от коронавируса должны быть введены в Евросоюзе на срок максимум 12 месяцев.
В ЕС приступили к исследованию китайской вакцины от коронавируса
Комитет по медикаментам для человека европейского регулятора EMA приступил к рассмотрению вакцины против коронавируса от китайской компании Sinovac.
Решение комитета рассматривать вакцину основано на «предварительных результатах лабораторных исследований (неклинические данные) и клинических исследований». Эти исследования показывают, что вакцина вызывает выработку антител, нацеленных на SARS-CoV-2, передает «Интерфакс».
Регулятор «будет оценивать данные по мере их поступления, чтобы решить, перевешивают ли преимущества от применения возможные риски». Обзор вакцины будет продолжаться до тех пор, пока не будет доступно достаточно информации для официальной заявки на получение разрешения на продажу вакцины в Европе.
Вакцина компании Sinovac называется инактивированной. Это означает, что она содержит инактивированный (убитый) вирус SARS-CoV-2, который при попадании в тело человека не может вызвать у него болезнь, однако его иммунная система определит вирус как чужеродный и выработает антитела против него. Также вакцина содержит вещество «адъювант», которое помогает усилить иммунный ответ на вакцину.
Нынешнее рассмотрение вакцины – это нормативный инструмент, который европейский регулятор использует для ускорения оценки перспективности лекарства во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.
Поручение Путина позволит решить проблему обновления парка школьных автобусов
Поручение президента Владимира Путина дополнительно закупать не менее 4 тыс. школьных автобусов ежегодно позволит комплексно решить проблему обновления парка этого транспорта, заявил глава Общероссийского объединения пассажиров, участник предварительного голосования «Единой России» Илья Зотов.
По словам Зотова, ежегодно автобусный парк школ обновлялся не более, чем на 10% от общего объема. В конечном счете, это привело к необходимости почти полной замены техники. Предложенная «Единой Россией» мера, которая вошла в перечень поручений по итогам послания президента, – это важный шаг по обеспечению транспортной доступности учащихся, особенно в отдаленных населенных пунктах, говорится в сообщении на сайте «Единой России».
В то же время Зотов отметил, что также нужно решить вопрос нехватки запчастей и отсутствия гаражей. «Эти вопросы также необходимо решать комплексно, чтобы обеспечить более длительный срок службы автобусов. К примеру, президент поручил построить 1,3 тысячи школ в ближайшие годы, и нам бы хотелось, чтобы в новых школах, которые построят, был гараж», – отметил он.
Аналогичная ситуация складывается и в случае с обновлением парка скорых на селе. «Здесь также большое количество уже действующих машин выходит из строя, парка не хватает. Дополнительное оснащение позволит решить и этот вопрос», – резюмировал Зотов. Теперь по поручению президента в период 2021-2023 годов в регионы поставят 5 тыс. карет скорой помощи.
В свою очередь председатель Российского союза сельской молодежи, участник предварительного голосования «Единой России» Юлия Оглоблина указала, что выполнение поставленных в послании задач даст возможность реально улучшить жизнь сельской молодежи. По ее мнению, понимание того, что теперь есть существенная господдержка, побудит их оставаться в своих населенных пунктах и саморелизовываться на местах.
Среди основных задач, которые будут реализованы по итогам послания, и которые в качестве предложений «Единая Россия» направляла в адрес главы государства – бесплатное подключение людей к газу. «Очень много обращений ежегодно поступает по газификации на «прямую линию» президента. И в мой адрес такие вопросы тоже приходят. Иногда речь идет развитии предпринимательства на селе, ведении фермерского хозяйства. Но как можно заниматься фермерством, если у нас газа в селе нет? Даже в Подмосковье, рядом со столицей, очень много населенных пунктов не газифицированы», – отметила Оглоблина.
Не менее важным она назвала вопрос оказания медицинской помощи в сельских поселениях и проблему дорог, потому что иногда скорым просто невозможно добраться до пациентов в отдаленных населенных пунктах. «По итогам послания регионам будет оказана существенная поддержка. Не во всех программах, нацпроектах отдельно выделяют село. Как правило, все ресурсы стекаются в города, а к сельским территориям относятся по остаточному принципу. Будем на всех наших площадках обсуждать вопросы по сельским дорогам, в том числе по удешевлению стоимости их строительства», – пояснила общественница.
Организация досуга, по словам Оглоблиной, волнует представителей сельской молодежи не меньше. «Когда проводим опросы, почему вы собираетесь в город, раньше на первое место выходило наличие работы, а сейчас – интернет, досуг. И в этом смысле перезагрузка сельских ДК становится дополнительным аргументом для переезда», – добавила она.
Напомним, в своем ежегодном послании глава государства поддержал ряд социальных инициатив «Единой России», которые были проработаны с жителями регионов на площадке партпроектов. Они войдут в программу, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму в сентябре 2021 года.
Глава МИД Мексики провел переговоры с центром «Вектор» по вакцине от COVID-19
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что в ходе визита в Россию провел переговоры с российским центром «Вектор» о возможной поставке вакцины от коронавируса.
«Есть и другая вакцина, которую производит центр «Вектор», с которым мы провели разговор, его вакцина также зарегистрирована в России и имеет эффективность около 94%. Они нам будут предоставлять информацию, хотя мы не думаем, что это (возможная поставка) произойдет скоро, но мы открыли дорогу», – сказал Эбрард, передает РИА «Новости».
В ходе визита в Москву, который состоялся на прошлой неделе, Эбрард провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, посетил институт Гамалеи, где разрабатывают вакцину «Спутник V», выступил перед студентами Дипломатической академии и возложил венок к могиле Неизвестного солдата.
Очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» была доставлена в Мексику в конце апреля, самолет с грузом препарата совершил посадку в международном аэропорту Мехико.
Блинкен: Разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США
Возможный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена лицом к лицу пойдет на пользу странам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Думаю, также полезно, чтобы два президента смогли говорить напрямую, лицом к лицу. … Президент Байден твердо считает, что важно говорить ясно и прямо, и один из лучших способов сделать это – встретиться лицом к лицу», – сказал Блинкен в интервью Financial Times, передает РИА «Новости».
По его словам, дипломатия заключается именно в прямом общении. «Меня как дипломата всегда поражало, что люди порой думают, что это (дипломатия) вызывает вопросы или показывает слабость. Но общение с кем-либо ведь не исключает слово «нет» из вашего словаря», – добавил Блинкен.
Он повторил ранее выраженную позицию, что США предпочитают «более предсказуемые» отношения с Россией и не добиваются эскалации, но готовы отвечать на «безрассудные и агрессивные действия». Он также заявил, что страны могут сотрудничать по ряду вопросов, таким как стратегическая стабильность.
Ранее Блинкен заявил, что президент США Джо Байден хочет провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о стабилизации отношений двух стран.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел по телефону беседу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и обсудил возможную встречу Путина и Байдена.
Путин продлил срок службы замсекретарю Совбеза Попову
Президент России Владимир Путин продлил срок службы до 30 мая 2022 года заместителю секретаря Совета Безопасности России Михаилу Попову, следует из распоряжения, опубликованногоо на интернет-портале правовой информации.
«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 30 мая 2022 года заместителю секретаря Совета безопасности РФ Попову Михаилу Михайловичу», – передает РИА «Новости» текст документа.
Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, с 20 января 2012 года Попов занимал должность помощника секретаря СБ России, затем 29 марта 2013 года был назначен заместителем секретаря Совбеза. Путин переназначил Попова заместителем секретаря СБ в марте 2020 года.
Напомним, в августе Попов заявил, что Россия применила корабли Военно-морского флота для сопровождения трубоукладчика и двух других судов, которые будут задействованы в достройке трубопровода «Северный поток – 2», из-за возможных провокаций со стороны других стран.