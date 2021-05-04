Названы сроки начала действия ковид-паспортов в ЕС

Европейский сертификат вакцинации от коронавируса начнет действовать на всей территории ЕС со второй половины июня, заявил премьер-министр Италии Марио Драги, предложив туристам начинать бронировать путешествия.

«Наступило время бронировать поездки в Италию, мы ждем возможности снова вас принять», – сказал Драги, открывая пресс-конференцию по итогам виртуальной встречи министров туризма «большой двадцатки».

По его словам, для восстановления туризма необходимы ясные и простые правила, которые позволят обеспечить безопасность путешественников. «У нас есть национальный «зеленый сертификат», который позволит людям переезжать из региона в регион, и он будет действовать к середине мая. Со второй половины июня заработает пропуск вакцинации ЕС», – сказал Драги, передает РИА «Новости».

Премьер Италии подчеркнул, что туризм будет играть решающую роль для восстановления страны, которая снова готова принимать гостей после вынужденного временного закрытия. Он добавил, что процесс снятия ограничительных мер в области туризма будет продолжен и ускорится. «У меня нет сомнений, что туризм в Италии вернется и будет еще крепче, чем раньше», – сказал Драги.

Говоря об итогах виртуальной встречи «туристической двадцатки», премьер отметил, что ее «руководящие принципы относительно будущего туризма предлагают четкую стратегию восстановления туризма во всем мире». «Они подчеркивают важную роль, которую туризм будет играть в восстановлении, а также подтверждают необходимость сделать туризм более инклюзивным, устойчивым, защищающим окружающую среду и вовлекающим местные сообщества», – сказал Драги.

Ранее СМИ сообщили, что главы министерств туризма стран Группы двадцати (G20) по итогам встречи во вторник намерены выступить в поддержку мер по введению паспортов вакцинации от коронавируса.

В воскресенье Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ранее Европаламент заявил, что сертификаты о вакцинации от коронавируса должны быть введены в Евросоюзе на срок максимум 12 месяцев.