Лавров обвинил ЕС во вмешательстве во внутренние дела России

Евросоюз открыто вмешивается во внутренние дела России и союзных государств, при этом Москва все еще заинтересована в диалоге с ЕС на принципах равноправия, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Происходит открытое вмешательство во внутренние дела России и союзных нам государств. Видимо, так вот и должен выглядеть порядок, основанный на правилах, на которые Запад все больше хочет опираться, отходя от универсальных норм международного права», – цитирует РИА «Новости» министра.

По его словам, в отношении России плодятся односторонние, нелегитимные санкции, которые запускаются «с опорой на произвольную атрибуцию по усмотрению Евросоюза, а диалогу, основанному на фактах, предпочитают голословные обвинения в духе highly likely».

По мнению Лаврова, в Евросоюзе решили отгородиться от России, при этом тиражируются утверждения, что именно Москва не уважает ЕС и стремится разъединить Европу. Глава МИД заверил, что «если любая из стран Евросоюза заинтересована в контактах с Россией, мы не будем от таких контактов уклоняться, в Брюсселе это должны прекрасно понимать».

Также он заявил, что Россия заинтересована в диалоге с ЕС и открыта к нему на принципах равноправия и взаимного уважения. По словам министра, общая история свидетельствует, что без Москвы, либо ей во вред, построить прочную архитектуру безопасности на континенте и обеспечить его мирное развитие никогда не получалось.

«Никуда не делись общие трансграничные вызовы и угрозы, международный терроризм, наркотрафик, киберпреступность. Востребована дальнейшая совместная работа по целому ряду международных проблем, таких как ближневосточное урегулирование, иранское ядерное досье, стратегическая стабильность», – добавил министр.

Кроме того, Лавров добавил, что пришло время для налаживания политических контактов между ЕС и Россией, в том числе по линии ЕАЭС. «Пока налажены технические контакты по регулятивным и ряду других вопросов между комиссиями. Но мы считаем, что и для политических контактов время уже пришло», – сказал он.

При этом Лавров подчеркнул, что Россия не оставит без ответа новые недружественные шаги, которые готовятся в Брюсселе. По словам министра, Москва удивлена пассивной реакцией Брюсселя на разрушение Вашингтоном режимов контроля над вооружениями, передает ТАСС.

«Оставлено без внимания развернутое и конкретное предложение президента [России Владимира] Путина о том, как не допустить появления в Европе наземных ракет средней дальности, включая – подчеркну это особо, это пытаются затушевать – согласование механизма верификации с абсолютно конкретными предложениями, которые включают посещение Калининградской области и в ответ посещение американских баз противоракетной обороны в Польше и Румынии», – добавил министр.

Ранее председатель Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что отношения между ЕС и Россией остаются «очень напряженными». Он считает, что ЕС должен «ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом».

Напомним, Евросоюз направил США проект совместного заявления для саммита, который пройдет за день до встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. ЕС предлагает США объявить, что они «едины в принципиальном подходе к России» и «решительно ответят на ее повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий».