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Азербайджан поддержал предложение России по приграничному вопросу
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Баку поддержал предложение России о создании трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
«Азербайджан начал процесс по определению своей приграничной инфраструктуры и готов решить вопрос приграничных линий с Арменией в конструктивном русле», – сказал он, выступая на заседании Совета глав правительств стран – участниц СНГ в Минске, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Азербайджана.
По словам Асадова, «в этой связи Баку поддержал предложение российской стороны о создании соответствующей трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией».
«Определение приграничных линий является техническим процессом, и этот процесс должен основываться на серьезной международно-правовой основе», – подчеркнул он.
Ранее и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян выступил за размещение российских пограничников на границе с Азербайджаном.
Напомним, в четверг Минобороны Азербайджана заявило о взятии в плен шестерых армянских солдат при попытке перейти границу и заминировать пути снабжения. В Баку назвали переход границы армянскими военными провокацией. В свою очередь Минобороны Армении заявило, что шестеро военных попали в плен, когда «проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области» на границе с Азербайджаном.
В пятницу минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций в нахичеванском направлении на границе с Арменией и ранении азербайджанского военнослужащего. Ереван опроверг эти заявления. В тот же день сопредседатели минской группы ОБСЕ призвали Баку и Ереван незамедлительно предпринять шаги по деэскалации конфликта и заявили, что угроза применения силы для разрешения приграничных споров между Азербайджаном и Арменией неприемлема.
В Египте утонул экс-глава Службы внешней разведки Украины
Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь, занимавший пост в 2014-2016 годах, погиб в Египте во время занятия дайвингом, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
«По имеющейся информации, 28 мая во время дайвинга на египетском курорте Дахаб экс-руководителю Службы внешней разведки Украины Виктору Гвоздю стало плохо», – приводит «Интерфакс-Украина» сообщение пресс-службы.
Отмечается, что спасатели подняли тело Гвоздя на поверхность воды без признаков жизни. До приезда скорой ему делали интенсивные реанимационные меры, однако медики констатировали смерть экс-главы СВР.
В министерстве уточнили, что украинское посольство находистя в контакте с египетской стороной для выяснения причины смерти, а также поддерживает связь с родными. По данным СМИ, мужчина занимался подводным плаванием на глубине в несколько десятков метров, после чего слишком быстро вынырнул.
Гвоздь был назначен главой Службы внешней разведки Украины после государственного переворота в феврале 2014 года. Его уволили в апреле 2016 года указом президента.
Псаки объявила о санкциях США против Белоруссии
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С 3 июня США повторно введут отмененные санкции против белорусских госпредприятий, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Кроме того, США решили приостановить соглашение с Белоруссией об авиасообщении.
Против девяти предприятий вводятся санкции, которые отменялись «серией генеральных лицензий» минфина США. «США приостановят применение соглашения с Белоруссией об авиасообщении от 2019 года», – приводит ее слова ТАСС.
Соглашение от 3 декабря 2019 года дает право авиакомпаниям из США и Белоруссии летать и приземляться в обеих странах, передает РИА «Новости».
Псаки также сообщила, что США «в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзниками разрабатывают список адресных санкций против ключевых членов режима Лукашенко», которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за «нарушения прав человека и коррупцию», а также «фальсификацию выборов» и инцидент с самолетом Ryanair в Минске.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. В итоговом заявлении саммита Евросоюза говорится о том, что белорусским самолетам хотят запретить летать в небе ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Ряд стран (в частности, Польша, Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия, Литва, Франция, Украина) запретили самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство.
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Украине предрекли превращение в страну третьего мира с эскадронами смерти
Украине грозит будущее страны третьего мира – нищета и эскадроны смерти, заявил киевский политолог Андрей Золотарев.
Золотарев осудил политику президента Украины Владимира Зеленского, которая разрушает социальное государство и ведет к деиндустриализации. Эта политика, по мнению политолога, делит граждан на «правильных» и «неправильных», переписывает историю. В результате страна неизбежно скатывается до состояния стран третьего мира как в экономике, так и в политике.
«Со всеми вытекающими отсюда прелестями, свойственными странам третьего мира. Это цензура, закрытие неугодных медиа, убийства и похищение неугодных политиков, несудебные расправы, эскадроны смерти», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал UkrLife.
Напомним, Золотарев заявлял, что из-за открытия рынка земли Украина в ближайшем будущем может лишиться аграрного потенциала, как когда-то она потеряла промышленный.
Белоруссия назвала условия возвращения режима свободной торговли с Украиной
Белоруссия вернет режим свободной торговли с Украиной, когда Киев пересмотрит свои меры в отношении белорусских товаров, сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.
«Мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей», – заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов, передает ТАСС.
Он также добавил, что Украина в последнее время систематически нарушает режим свободной торговли, который прописан в договоре о зоне свободной торговли стран СНГ, и белорусская сторона уже продолжительное время анализирует все меры, которые Украина принимала в отношении республики.
Ранее Белоруссия на полгода ввела режим индивидуального лицензирования для некоторых украинских товаров, поступающих по импорту.
Напомним, что Минск пригрозил принять болезненные ответные меры против государств, занявших враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через территорию Белоруссии.
В России изменили порядок выдачи загранпаспортов для некоторых граждан
В России решили изменить правила выдачи заграничных паспортов для тех, кто проживает за рубежом.
Граждане, проживающие за границей, теперь должны будут приехать в Россию для получения документа, передает «Парламентская газета».
Отмечается также, что от уплаты пошлины за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность освобождены лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях. К этому же относятся случаи кражи паспорта.
Для оформления документа нового образца необходимо сдать отпечатки пальцев.
Нововведения вступают в силу с 30 мая.
Ранее в МВД разъяснили порядок выдачи россиянам электронных паспортов.
Движение по проливу Босфор остановлено из-за аварии танкера
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В Стамбуле остановлено движение по проливу Босфор из-за поломки потерявшего управление танкера, сообщило турецкое телевидение.
Танкер Rava с грузом нефти из-за поломки рулевого управления начал дрейфовать к берегу у жилого квартала Еникей и был остановлен в 300 метрах от берега срочно прибывшими буксирами береговой охраны, передает РИА «Новости».
В настоящее время танкер перекрыл движение по Босфору в обе стороны.
Босфор – пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий Черное море с Мраморным. Является самым узким межконтинентальным проливом в мире. В паре с Дарданеллами соединяет Черное море с Эгейским, которое является частью Средиземного. На обеих сторонах пролива расположен крупнейший турецкий город Стамбул.
Ранее Суэцкий канал был заблокирован на пять дней контейнеровозом Ever Given, направлявшимся из Китая в Нидерланды, который сел на мель на 151-м километре канала. Руководство не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given. 29 марта навигация по каналу возобновилась, через него начали проходить первые суда. Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить 1 млрд долларов. Владелец контейнеровоза Ever Given хочет разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала мирным путем, не доводя дело до суда.
Несколько команд-участниц ЧМ решили снять национальные флаги в знак солидарности с Беларусью
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Несколько команд-участниц ЧМ по хоккею в Риге выразили желание снять свои флаги в знак солидарности с Белоруссией, сообщил президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис.
Калвитис раскритиковал замену официального белорусского национального флага в гостинице командного чемпионата мира на красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. Он также добавил, было бы лучше, если бы флаг поменяли у здания Рижской думы, но не в местах, связанных с ЧМ, передает латвийское издание LSM.LV.
Кроме того президент ЛХФ признал, что политики явно используют спорт в своих целях, но возлагать ответственность на спортсменов неправильно. Калвитис также сообщил, что в знак солидарности с Беларусью несколько команд выразили желание снять свои флаги.
По его словам, замена флага встревожила белорусских игроков. Были и «другие проявления», которые побудили организаторов усилить безопасность белорусской команды.
Уточняется, что Калвитис обеспокоен тем, что безопасность латвийского флага может быть поставлена под угрозу на следующем чемпионате мира. ЧМ-2022 пройдет в Финляндии, ЧМ-2023 – в России.
Ранее Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгарда Ринкевича уголовное дело за действия, направленные на возбуждение национальной вражды, после инцидента с флагом республики.
Напомним, послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию после того, как вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.
Британия поддержала подозрения США о лабораторном происхождении COVID-19
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Великобритания, как и США, не исключает версию о лабораторном происхождении коронавируса, сообщают СМИ.
Как пишет Telegraph со ссылкой на высокопоставленный официальный источник, британская разведка провела собственное расследование после появления заявлений о появлении COVID-19 из лаборатории в Китае. Лондон «предоставляет те разведданные, которые у есть по Уханю, а также предлагаем помощь американцам с тем, чтобы подкрепить и проанализировать все имеющиеся у них разведданные». Британская сторона полагает, что нельзя сбрасывать со счетов версию о происхождении коронавируса из уханьской лаборатории.
Администрация США заявила, что версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. Разведка США рассматривает две версии – о лабораторном происхождении COVID-19 и о передаче коронавируса человеку от животного, передает РИА «Новости».
Напомним, США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.
В МИД оценили публикацию о «планах» СССР передать Японии два острова
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Российский МИД отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что в 1970-х годах Советский Союз якобы был готов передать Японии два из четырех южнокурильских островов, на которые претендует Токио.
Речь идет о публикации агентства Kyodo, в которой анализировались материалы бывшего архива ЦК КПСС, передает РИА «Новости».
«В целом можем сказать, что изучать и комментировать письменные источники прошлых лет – прерогатива историков, тем более если речь идет о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера», – сказали в министерстве.
Ведомство напомнило, что и советские, и позже российские дипломаты продвигали такую позицию: Южные Курилы стали частью России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ним неоспорим.
Ранее в Японии заявили о планах СССР передать Токио часть Курил.
До этого в японском МИДе заявили, что Токио продолжит «упорные» переговоры с Россией по Южным Курилам и намерена заключить мирный договор на основе своей базовой позиции. В Токио также призвали выработать «солидарный подход» в отношении России.
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Космический мусор повредил МКС
Космический мусор пробил в канадском дистанционном манипуляторе на МКС небольшую дырку, сообщило Канадское космическое агентство.
В агентстве сообщили, что «попадание было обнаружено во время обычного осмотра манипулятора Canadarm2 12 мая». ККА и НАСА провели совместную работу для оценки повреждений. Сообщается, что «удар» на «работе манипулятора не сказался», повреждена «маленькая секция на балке манипулятора и теплозащитном покрытии».
Canadarm2 применяют для обслуживания внешней поверхности МКС, замены оборудования, транспортировки грузов и космонавтов, а также ловли космических кораблей для их присоединения к МКС. Управлять Canadarm2 можно как с МКС, так и с Земли, передает РИА «Новости».
Напомним, российская Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве в 2020 году зафиксировала 220 опасных сближений МКС с объектами космического мусора.
Названы выгоды России от строительства «Пакистанского потока»
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«Со строительством «Пакистанского потока» Исламабад оттянет на себя ряд поставок газа с других рынков, в том числе европейского, где начнут усиливаться позиции России», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Так он отреагировал на подписание Россией и Пакистаном соглашения о строительстве «Пакистанского потока».
«Название «Пакистанский поток» выбрано скорее с пиар-точки зрения. Это уже такой бренд – российские газопроводы должны называться потоками. Но в реальности этот проект существенно отличается от предыдущих «потоков» прежде всего тем, что не предполагает поставок российского газа. Россия участвует там даже не силами Газпрома, а других компаний и выступает де-факто как подрядчик», – пояснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.
Но говорить о сроках полноценного старта этого проекта пока рано, «сперва стоит дождаться начала строительства, потому что сейчас речь идет о политических и административных договоренностях».
«Для России «Пакистанский поток» выгоден тем, что нам заплатят деньги за его строительство. Во-вторых, он улучшит газификацию самого Пакистана. Чем больше Пакистан будет потреблять газа, тем лучше для России, даже если мы сами не будем поставлять туда топливо. Этот газопровод предполагает строительство приемного СПГ-терминала, а значит, сюда будут оттягиваться другие поставщики, прежде всего Катар, который доминирует в данном регионе. Соответственно, это позволит уменьшить конкуренцию российских компаний с катарскими на европейском и на азиатском рынках СПГ, а на китайском рынке – с нашим трубопроводом «Сила Сибири», – пояснил эксперт.
Что касается поставок российского газа в Пакистан, то это будет возможно благодаря обменным операциям с другими странами. «Просто гнать газ с Ямала или даже с Сахалина не представляется экономически целесообразным. Но такие операции возможны с Катаром, который начнет отдавать газ «Новатэку» в Пакистане, а «Новатэк» будет передавать свой газ Катару в Европе или Азии», – добавил собеседник.
Как пояснил Юшков, речь может идти о так называемых своповых поставках, когда компании обмениваются газом. По такой же схеме Газпром продает газ Великобритании, который она получает по трубопроводу из Норвегии. Таким образом компании не тратят деньги на доставку, но выполняют свои обязательства по контракту. «Газпром отчитывается о том, что он чуть ли не крупнейший поставщик газа в Великобританию, но в реальности российский газ в эту страну физически не доходит. Аналогичные объемы Газпром отдает, как правило, в Голландии или Бельгии, а те отпускают газ по своим контрактам. Своповые операции проводят, если они выгодны обеим компаниям», – рассказал эксперт.
Он также объяснил, почему Пакистан выбрал именно российских подрядчиков, которые пока не умеют строить приемные терминалы СПГ, как и крупнотоннажные заводы-СПГ на десятки млн тонн. «В России только-только появляются новые технологии с «болезнями роста». А вот с газопроводами у нас дело обстоит хорошо еще с советских времен. Мы выпускаем всю номенклатуру труб, сами строим, прокладываем. Я уверен, что российские компании предложили Пакистану хорошую цену, поэтому этот контракт отдали нам», – подытожил Юшков.
Накануне Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток» (бывший «Север-Юг»). Реализация проекта начнется в ближайшее время, заявило министерство энергетики России. «Подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии», – заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.
Межправительственное соглашение по строительству газопровода «Север-Юг» страны подписали в 2015 году. Стоимость газопровода протяженностью 1,1 тыс. километров (пропускная способность – до 12,4 млрд куб. м в год) составит 2-2,5 млрд долларов. Он свяжет терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в портовом городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахор на севере страны. Там должны построить электростанции, работающие на СПГ.
В марте стало известно, что компания «РТ Глобальные ресурсы» (входит в группу «Ростех») прекратит участие в проекте. Как сообщал «Коммерсант», ее заменят на компанию, номинированную компетентным органом российской стороны, которую будет учреждать ФГУП «Центр эксплуатационных услуг» Минэнерго РФ, ООО «Евразийский трубопроводный консорциум» и «Трубная металлургическая компания» бизнесмена Дмитрия Пумпянского.
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Air France возобновила рейсы из Парижа в Москву
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Французская авиакомпания Air France после трехдневного перерыва возобновила рейсы из Парижа в Москву, сообщил источник в службах парижского аэропорта Руасси – Шарль де Голль.
Источник сообщил, что «самолет авиакомпании Air France вылетел», передает ТАСС.
Последние несколько дней пассажиров французской авиакомпании перевозила российская авиакомпания «Аэрофлот».
Ранее Air France отменила рейсы из Парижа в Москву в среду, четверг и пятницу. Полеты были отменены по техническим причинам после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии.
Вместе с тем субботний пассажирский рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines получил разрешение России на выполнение полета из Вены в Москву по альтернативному маршруту, который проходит не через воздушное пространство Белоруссии.
«Мы можем совершить запланированный полет из Вены в Москву и обратно. Все в порядке», – сказал представитель австрийского авиаперевозчика.
В компании уверены, что дальнейшие рейсы также будут получать разрешение на ежедневной основе.
Ранее в Кремле заявили, что случаи отказа Москвы принимать рейсы из Евросоюза, летящие в обход территории Белоруссии, вызваны техническими моментами по согласованию точек влета в воздушное пространство России.
В пятницу российская сторона выдала австрийской авиакомпании Austrian Airlines разрешение на осуществление в пятницу пассажирского рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту вне воздушного пространства Белоруссии.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционер Роман Протасевич, вызвала резкую реакцию Запада. В итоговом заявлении саммита Евросоюза говорится о том, что белорусским самолетам могут запретить летать в небе ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Ряд стран (в частности, Польша, Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия, Литва, Франция, Украина) запретили самолетам белорусских авиакомпаний входить в свое воздушное пространство.
Сына Байдена поймали на лжи о наркотиках
Сын президента США Хантер Байден рассказал, что употреблял крэк с экс-главой Вашингтона Мэрионом Бэрри, сообщают СМИ.
Daily Mail приводит запись беседы. На ней голос, который, как утверждает издание, принадлежит сыну Джо Байдена, заявляет: «Знаешь, я на самом деле курил крэк с Мэрионом Бэрри». Издание пишет, что Байден-младший употреблял наркотик, когда учился на втором курсе Джорджтаунского университета.
Указывается, что запись 2019 года получена с ноутбука Хантера Байдена, который утверждал, что арест за хранение кокаина еще в подростковом возрасте отпугнул его от наркотиков на время до тех пор, пока он не окончил университет, передает РИА «Новости».
Мэрион Бэрри занял пост мэра Вашингтона в 1978 году, после чего трижды переизбирался. Его репутация пострадала из-за наркотиков, в 1990 году политика приговорили к шести месяцам тюрьмы за их хранение.
В апреле Хантер Байден признался, что потратил полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma деньги на алкоголь и наркотики. Сын главы государства подробно рассказывает о том, как боролся с наркоманией после смерти своего брата от рака в 2015 году.
Путин и Лукашенко завершили переговоры
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжались более пяти часов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Как сообщил Песков, «переговоры только что завершились», передает РИА «Новости».
В пятницу Путин и Лукашенко встретились в сочинской резиденции Бочаров Ручей российского лидера. Лукашенко привез на переговоры с Путиным дипломат с документами и пообещал рассказать о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Он заявил о попытках раскачать ситуацию в Белоруссии. Кроме того, Лукашенко рассказал о рекордном росте товарооборота между Россией и Белоруссией.
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Глава «Белавиа» назвал подлостью санкции Запада против компании
Генеральный директор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец назвал подлостью введение Западом ограничений на полеты против компании без результатов международного расследования инцидента с самолетом Ryanair.
«Совет ИКАО собрался и принял решение расследовать посадку самолета Ryanair в Минске до 25 июня. Но сегодня, не дожидаясь даже начала расследования, вышеперечисленные страны фактически ввели санкции против «Белавиа», которая никаким боком… к данному инциденту», – написал Чергинец на своей странице в Facebook.
Он увидел в шагах западных стран «явно спланированные действия» по закрытию не только их стран для посадки бортов белорусской авиакомпании, но и воздушных коридоров.
«Издеваются над нами, над людьми вне зависимости от паспорта. И это до расследования инцидента, в котором, может, и есть виновные, но точно не «Белавиа». Это, конечно же, полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную «Белавиа», да еще и не начав толком расследование. Подлость», – подчеркнул гендиректор.
Он напомнил западным странам, как в период закрытия границ и отмены авиарейсов в рамках борьбы с коронавирусом «Белавиа» вывозила домой застрявших граждан стран, которые вводят теперь против нее ограничения.
«Белавиа» получила тысячи благодарностей от этих людей, и нас это грело и греет. «Белавиа» получила десятки благодарностей, без кавычек, от премьер-министров, министров иностранных дел, послов и так далее», – написал он. Гендиректор заметил, что теперь компания почувствовала эту незабытую «благодарность» на себе. Чергинец заявил, что авиакомпания не будет сокращать свой персонал на 50% на фоне сложившейся ситуации и «прорвется…, останется в небе, будет летать».
Ранее Международной организации гражданской авиации (ИКАО) сообщила, что начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске. Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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