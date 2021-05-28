Азербайджан заявил об обстреле со стороны вооруженных сил Армении

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций в нахичеванском направлении на границе с Арменией и ранении азербайджанского военнослужащего. Ереван опровергает эти заявления.

«В ночь на 28 мая наши позиции в районе населенного пункта Ашагы Бузгов Бабекского района Нахичеванской Автономной Республики подверглись обстрелу со стороны вооруженных сил Армении по нескольким направлениям. В результате военнослужащий Мурадов Эльхан Ильхам оглу получил ранение в плечо. Нашему раненому солдату немедленно оказали первую помощь и доставили в госпиталь. Опасности для жизни нашего военнослужащего нет», – говорится в заявлении военного ведомства, передает РИА «Новости».

Минобороны Азербайджана заявляет, что «ответственность за обострение ситуации в районе Нахичевани на армяно-азербайджанской границе целиком ложится на Армению». «Призываем армянскую сторону воздерживаться от провокаций и других шагов, которые могут обострить ситуацию, и действовать ответственно», – говорится в заявлении.

Между тем министерство обороны Армении опровергло распространенную Баку информацию об обстреле азербайджанских позиций в Нахичевани. «Мы категорически опровергаем эту информацию», – сказал представитель армянского Минобороны.

В четверг Минобороны Азербайджана заявило о взятии в плен шестерых армянских солдат при попытке перейти границу и заминировать пути снабжения. В Баку назвали переход границы армянскими военными провокацией.

В свою очередь Минобороны Армении заявило, что шестеро военных попали в плен, когда «проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области» на границе с Азербайджаном.

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян предложил рассматривать инцидент как похищение, поскольку армянские военные были захвачены Азербайджаном во время минирования приграничной линии с установкой предупредительных знаков. Он также предложил разместить на границе Армении и Азербайджана международных наблюдателей, представляющих Россию или другую страну – сопредседателя Минской группы ОБСЕ.