Пашинян выступил за размещение российских пограничников на границе с Азербайджаном

Армянские власти выступают за размещение российских пограничников и наблюдателей из других стран Минской группы ОБСЕ на участке Сотк-Хознавар Гегаркуникской области, если Ереван и Баку одновременно дадут согласие на вывод своих войск, заявил и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Мы даем согласие отвести назад свои войска из участка Сотк-Хознавар тогда, когда сопредседатели Минской группы получат готовность об аналогичных шагах от Баку. После этого на этом участке могут быть размещены российские пограничники, если наши российские партнеры согласны с этой идеей. Можно, чтобы там разместились и российские миротворцы, и наблюдатели из других стран Минской группы, после чего начинаем процесс демаркации и делимитации границ», – приводит ТАСС слова Пашиняна.

Ранее Пашинян предложил разместить на границе с Азербайджаном международных наблюдателей.

Напомним, сопредседатели минской группы ОБСЕ призвали Баку и Ереван незамедлительно предпринять шаги по деэскалации конфликта и заявили, что угроза применения силы для разрешения приграничных споров между Азербайджаном и Арменией неприемлема.