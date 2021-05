Белоруссия назвала условия возвращения режима свободной торговли с Украиной Эксперт назвал закон о коренных народах на Украине «унижением русских» Украинские силовики 21 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе 28 мая 2021, 21:24 Текст: Дарья Григоренко

В Донбассе украинские силовики за неделю нарушили перемирие 21 раз, сообщил заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин. Басурин заявил, что всего за неделю зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований. «Противник вел огонь по населенным пунктам республики, применяя минометы калибрами 120, 82 и 60 миллиметров, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», – добавил он, передает РИА «Новости». По его словам, в результате обстрелов на западе Донецка повреждены два дома, трансформаторная подстанция и газопровод. Ранее Вооруженные силы Украины 25 раз за неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв из гранатометов и пулеметов территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. Напомним, что 7 мая украинские силовики обстреляли поселок шахты имени Челюскинцев на западе Донецка, попав снарядом на площадку детского сада, пострадавших нет.

Белоруссия прекратила поставлять на Украину бензин А-95 28 мая 2021, 11:22

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Белоруссия приостановила поставку на Украину бензина А-95, сообщил директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн. «Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации – закрыть поставку бензина А-95 на Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, еще один сигнал нам, третий за эту весну», – написал он в Facebook. По данным директора «Консалтинговой группы «А-95», переговоры по поставкам продолжаются. «Но задача стоит нестандартная – найти 50 тысяч тонн «пятого». Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем», – сообщил Куюн. Тем временем украинское правительство на внеочередном заседании в пятницу одобрило запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство страны с 00.00 (совпадает с мск) 29 мая. Ранее Минск пригрозил принять болезненные ответные меры против государств, занявших враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через территорию Белоруссии. Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Минск ввел индивидуальное лицензирование для товаров с Украины 28 мая 2021, 15:47

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Белоруссия на полгода ввела режим индивидуального лицензирования для некоторых украинских товаров, поступающих по импорту, сообщил замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка. «По оперативной информации Белоруссия ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, ДСП и ДВП, обои, туалетную бумагу и упаковку, кирпич, керамическую плитку, стеклянные ампулы, посевную технику, стиральные машины и мебель. Это решение одобрено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая», – написал Качка в Facebook, указав, что решение вступит в силу через десять дней после публикации и рассчитано на шесть месяцев. Он назвал такие действия Минска «неоправданными и дискриминационными». «Правительство проводит консультации с производителями для ликвидации негативных последствий дискриминационных действий правительства Белоруссии», – добавил он. В то же время, комментируя более ранние сообщения о приостановке Белоруссий поставок бензина А-95, Качка выразил мнение, что эти меры «не будут иметь долгосрочных последствий». «Будет усилена политика диверсификации поставок. Но панике пока поддаваться не стоит. Конечно, появление таких новостей в один день способствует появлению теорий заговора, но в этот раз стоит придерживаться рационального объяснения ситуации», – добавил он. Ранее Минск пригрозил принять болезненные ответные меры против государств, занявших враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через территорию Белоруссии. Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. В Египте утонул экс-глава Службы внешней разведки Украины 28 мая 2021, 19:25 Текст: Евгения Шестак

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь, занимавший пост в 2014-2016 годах, погиб в Египте во время занятия дайвингом, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины. «По имеющейся информации, 28 мая во время дайвинга на египетском курорте Дахаб экс-руководителю Службы внешней разведки Украины Виктору Гвоздю стало плохо», – приводит «Интерфакс-Украина» сообщение пресс-службы. Отмечается, что спасатели подняли тело Гвоздя на поверхность воды без признаков жизни. До приезда скорой ему делали интенсивные реанимационные меры, однако медики констатировали смерть экс-главы СВР. В министерстве уточнили, что украинское посольство находистя в контакте с египетской стороной для выяснения причины смерти, а также поддерживает связь с родными. По данным СМИ, мужчина занимался подводным плаванием на глубине в несколько десятков метров, после чего слишком быстро вынырнул. Гвоздь был назначен главой Службы внешней разведки Украины после государственного переворота в феврале 2014 года. Его уволили в апреле 2016 года указом президента. На Украине испугались сближения России и Белоруссии 28 мая 2021, 00:57

Фото: Ovsyannikova Yulia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил мнение, что дальнейшее сближение России и Белоруссии якобы несет в себе угрозу для безопасности Украины. «Нам нужно заботиться о своей национальной безопасности, потому что, безусловно, дальнейшее сближение Белоруссии с Россией – это симметричный рост угрозы использования Российской Федерацией Белоруссии для наращивания агрессии против нашей страны. <…> Возможно, это завершится поглощением Россией Белоруссии», – приводит утверждение украинского министра ТАСС. «Этот тот риск, – добавил Кулеба в эфире телеканала «Один плюс один», – который должны всегда учитывать, принимая те или иные решения». Кулеба считает, что позиция белорусского президента Александра Лукашенко «не оставляет возможность строить с ним какие-либо отношения». «Лукашенко своими действиями приближает свою страну к России. <…> Лукашенко своим действиями лишает возможности цивилизованного диалога и себя, и нас», – добавил глава украинского МИД. Накануне стало известно о намерении украинских парламентариев обратиться к ООН, ЕК, ЕП, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, правительствам стран мира с призывом «о признании режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко представляющим угрозу для международной безопасности». В Раде предложили усилить давление на Белоруссию, в том числе путем введения санкций против окружения Лукашенко. В тот же день глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил перенести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе из Белоруссии в Швейцарию или Финляндию. Напомним, с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией, запретив национальным авиакомпаниям выполнять полеты в воздушном пространстве республики. При этом в Киеве увидели выгоду от такого решения для Украины с экономической точки зрения, поскольку авиакомпании ЕС и других государств мира, которые раньше пролетали над Белоруссией и платили в ее бюджет соответствующие средства, теперь будут пролетать над Украиной, и она, соответственно, будет получать транзитные средства. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ВМС США испытали двигатель гиперзвуковой ракеты 28 мая 2021, 14:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Военно-морские силы США при участии подрядчиков провели в четверг первые огневые (с боевой стрельбой) испытания двигателя гиперзвуковой ракеты. Эти стрельбы стали важным этапом в совершенствовании неядерных средств ВМС и Сухопутных войск США, осуществляющих разработку гиперзвукового оружия, пишут СМИ. «Данные успешные испытания SRM (твердотопливного ракетного двигателя) являются важным этапом на пути к проведению следующих совместных – с участием ВМС и армии – летных испытаний, которые состоятся в первом квартале 2022 финансового года (начнется 1 октября)», – передает ТАСС выдержку из пресс-релиза ВМС США со ссылкой на Defence News. Испытания первой ступени твердотопливного ракетного двигателя – в штате Юта (Промонтори) – были проведены управлением программы создания стратегических систем ВМС (Strategic Systems Programs). Создателем двигателя является корпорация Northrop Grumman, а корпорация Lockheed Martin выступает в качестве главного субподрядчика программы, оказывая ресурсную поддержку ВМС и армии в осуществлении этих разработок. «Первая ступень SRM станет частью нового ускорителя ракеты для этих видов войск и будет объединена с типовым планирующим блоком гиперзвуковой ракеты (Common Hypersonic Glide Body) для создания типовой гиперзвуковой ракеты, – говорится в пресс-релизе ВМС. – Каждый вид войск будет использовать типовую гиперзвуковую ракету, разрабатывая при этом индивидуальные системы вооружения и пусковые установки для запусков с моря и суши». Ранее командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Кеннет Уилсбэк призвал разместить гиперзвуковое оружие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана. Напомним, в феврале 2020 года в вооруженных силах США представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW). Армия США ведет проект Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), в переводе – гиперзвуковое оружие большой дальности. В целях экономии денег в программе используется тот же глайдер, что и в программе ВМС. Разница только в ракете. Планируемая дата постройки прототипа – 2023 год. Запуск будет происходить с наземной мобильной пусковой установки. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как США создают гиперзвуковое оружие против России. В Британии опасаются кибератак против авианосной группы с Queen Elizabeth 28 мая 2021, 18:32

Фото: Rob Arnold/ZUMA/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Британские военные опасаются, что авианосная группа c кораблем Queen Elizabeth в ходе 28-недельного похода может оказаться под ударом групп хакеров, сообщили СМИ. По информации газеты Times, подобные опасения были высказаны после того, как генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о масштабе киберугроз и отработке противодействия им в ходе учений, передает РИА «Новости». По словам командира авианосной группы Стива Мурхауза, на кораблях британской группы присутствует команда экспертов в сфере цифровых технологий, которые должны отслеживать аномалии в этом вопросе. Отмечается, что в ходе похода авианосной группы военных на борту попросят отключить мобильные телефоны и вынуть сим-карты, чтобы предотвратить кибератаки или снизить риск их влияния. Также ожидается, что вражеские государства могут совершить атаки на системы кораблей при их проходе у берегов некоторых стран. Ранее в Сети появились «впечатляющие фотографии», на которых запечатлены недавние совместные учения в Северной Атлантике с участием Ragnar Viking ВМФ Великобритании, Военно-морских сил США, а также ВМС Франции и Королевских ВМС Норвегии. Со стороны Британии были задействован авианосец Queen Elizabeth, эскадренные миноносцы Diamond и Defender типа 45, фрегаты Kent и Richmond типа 23, вспомогательное судно типа Fort Victoria, танкер Tidespring типа Tide и атомная субмарина типа Astute. УВЗ начал создание опытных образцов тяжелого робота «Штурм» 28 мая 2021, 08:18 Текст: Дмитрий Зубарев

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) начала создавать первые опытные образцы тяжелого ударного робототехнического комплекса «Штурм», предназначенного для боя в городе, сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе. «В частности, создается подвижный пункт управления боевыми машинами комплекса и сами машины с разными боевыми модулями, включая модуль со 125-миллиметровым гладкоствольным укороченным орудием. Все машины комплекса строятся на шасси танка Т-72Б3», – сообщил источник РИА «Новости». По словам второго источника, другие варианты боевых модулей комплекса будут включать следующие виды вооружения: блок реактивных огнеметов «Шмель», спаренные 30-миллиметровые автоматические пушки, блок 220-миллиметровых термобарических неуправляемых реактивных снарядов. При этом сами боевые машины комплекса «Штурм» будут иметь высокий уровень защиты от противотанковых средств противника. Источник также пояснил, что укороченное орудие так называемой сниженной баллистики предназначено для действий на ближних дистанциях в условиях городского боя. «Короткий ствол с минимальным выносом за габариты боевой машины обеспечит «Штурму» хорошую мобильность и эффективность в условиях городских узостей или завалов. Учитывая минимальные дальности огневого контакта в урбанистической среде, сниженная из-за короткого ствола начальная скорость снаряда не повлияет на эффективность поражения целей», – уточнил он. По словам источника, основное назначение комплекса «Штурм» – выявление и подавление долговременных огневых точек, уничтожение живой силы противника, в первую очередь противотанковых расчетов, представляющих для бронетехники в городе особую опасность. Напомним, в апреле в Минобороны сообщили, что новейший тяжелый робототехнический комплекс разминирования разрабатывается в интересах российских Вооруженных сил. Назван срок начала ходовых испытаний АПЛ проекта 885М «Новосибирск» 28 мая 2021, 04:34

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М шифр «Ясень-М» «Новосибирск» выйдет на заводские ходовые испытания (ЗХИ) в конце июня, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Подлодка «Новосибирск» выйдет на ЗХИ в конце июня этого года», – приводит слова источника ТАСС. В оборонно-промышленном комплексе уточнили, что после завершения ходовых испытаний последуют государственные испытания, в ходе которых субмарина выполнит стрельбу ракетами «Оникс» и «Калибр-ПЛ». Передача лодки ВМФ запланирована на конец 2021 года. В марте стал известен срок передачи многоцелевой АПЛ проекта 885М «Новосибирск» ВМФ. Напомним также, 7 мая в состав Военно-морского флота России принят атомный подводный ракетный крейсер «Казань» (проекта «Ясень-М»). Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему это событие имеет большое значение для ВМФ, какую угрозу эта лодка несет противникам России на море и что нужно для того, чтобы сделать субмарину еще более эффективной? На разных стадиях строительства на «Севмаше» находятся семь субмарин проекта 885М. Седьмой и восьмой корпуса этого проекта – АПЛ «Воронеж» и «Владивосток» – были заложены 20 июля 2020 года. За закладкой в режиме видеоконференции наблюдал президент России Владимир Путин. Основным ударным оружием субмарин проектов 885/885М являются крылатые ракеты «Калибр-ПЛ», «Оникс» и в перспективе – гиперзвуковые ракеты «Циркон». Белоруссия назвала условия возвращения режима свободной торговли с Украиной 28 мая 2021, 20:55 Текст: Дарья Григоренко

Белоруссия вернет режим свободной торговли с Украиной, когда Киев пересмотрит свои меры в отношении белорусских товаров, сообщила пресс-служба МИД Белоруссии. «Мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей», – заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов, передает ТАСС.

Он также добавил, что Украина в последнее время систематически нарушает режим свободной торговли, который прописан в договоре о зоне свободной торговли стран СНГ, и белорусская сторона уже продолжительное время анализирует все меры, которые Украина принимала в отношении республики. Ранее Белоруссия на полгода ввела режим индивидуального лицензирования для некоторых украинских товаров, поступающих по импорту. Напомним, что Минск пригрозил принять болезненные ответные меры против государств, занявших враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через территорию Белоруссии. У границ России за неделю выявили 48 чужих самолетов и беспилотников 28 мая 2021, 01:33 Текст: Антон Никитин

Российские радиолокационные станции (РЛС) за неделю обнаружили у государственной границы страны 48 летательных аппаратов иностранных государств, в том числе 40 самолетов-разведчиков и восемь беспилотных летательных аппаратов, свидетельствуют данные Минобороны. Согласно опубликованным даным, воздушную разведку вдоль границ России за минувшую неделю вели 40 самолетов-разведчиков и восемь беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все полеты проходили под контролем российских радиолокационных систем, нарушений воздушного пространства России допущено не было, сообщило издание «Красная звезда». Накануне российский истребитель-перехватчик МиГ-31 поднимался для сопровождения норвежского самолета-разведчика над Баренцевым морем. В тот же день в ФСБ заявили об увеличении числа полетов украинских дронов у государственной границы России. Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов 28 мая 2021, 10:41 Текст: Алина Назарова

Украинское правительства на внеочередном заседании в пятницу одобрило запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство страны с 00.00 (совпадает с мск) 29 мая. «Поручили установить с 00.00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными суднами, которые зарегистрированы в реестрах Республики Белоруссия», – сообщил агентству РБК-Украина источник в правительстве. По его словам, кабмин дал соответствующее протокольное поручение министерству инфраструктуры и «Украэроруху». Это значит, что белорусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом. Кабинет министров также поручил минифраструктуры, МИД и «Украэроруху» сообщить о своем решении Минску. Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Украинских чиновников заподозрили во вмешательстве в выборы в США 28 мая 2021, 08:41 Текст: Алина Назарова

Прокуроры в США начали расследование о вмешательстве бывших и действующих украинских чиновников в американские выборы в 2020 году, пишет газета New York Times со ссылкой на информированные источники. По данным газеты, федеральные прокуроры в Бруклине вместе с ФБР расследуют попытку нескольких бывших и действующих украинских чиновников повлиять на американские выборы, распространяя «необоснованные обвинения» в коррупции в отношении президента США Джо Байдена, в том числе через бывшего адвоката экс-главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, передает РИА «Новости». В ходе расследования изучалась поездка Джулиани в Европу в декабре 2019 года, когда тот встречался с несколькими украинцами. При этом по меньшей мере один из тех людей, с которым встречался Джулиани – внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач – находится в центре расследования. Пока не ясно, приведет ли расследование к выдвижению обвинений против граждан Украины, пишет газета. В апреле сообщалось, что Соединенные Штаты намерены ввести против России санкции в связи с якобы имевшим место вмешательством в американские президентские выборы и подозрениями в причастности к взлому программного обеспечения компании SolarWinds. МИД выразил протест временному поверенному в делах Украины 28 мая 2021, 15:23 Текст: Алина Назарова

Министерство иностранных дел России выразило решительный протест временному поверенному в делах Украины Василию Покотило в связи с провокациями украинских националистов у российского посольства в Киеве. «26 мая у здания посольства (России в Киеве) представителями украинских организаций радикального националистического толка был устроен некий «перформанс», в ходе которого оказался заблокированным центральный вход в посольство, звучали угрозы и оскорбления в адрес России и российского руководства», – говорится в сообщении на сайте МИД России. В связи с этим в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в России Василий Покотило, которому выражен решительный протест в связи с продолжающимися провокационными акциями у посольства России в Киеве. Также посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с инцидентом. «Украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Потребовали от украинской стороны принять, наконец, меры по недопущению впредь подобных акций и обеспечить условия для нормальной работы российского дипломатического представительства, его безопасности и неприкосновенности», – указали в МИД. Танкисты ЦВО победили на всеармейском этапе «Танкового биатлона» 28 мая 2021, 14:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Команда из Центрального военного округа (ЦВО) победила на всеармейском этапе конкурса Армейских международных игр — 2021 «Танковый биатлон». Финальные заезды на танках Т-72Б3М состоялись на межвидовом полигоне в Челябинской области. «Серебро» досталось команде Казанского танкового училища, а «бронзу» завоевали экипажи Южного военного округа (ЮВО). «Сегодня мы завершили Всеармейский конкурс по полевой выучке танковых и мотострелковых подразделений АрМИ-2021. Проведенные семь лет назад первые армейские игры как форма совершенствования боевой подготовки вооруженных сил стали одним из самых ярких и масштабных военно-спортивных мероприятий, вызвали огромных интерес не только в России, но и за рубежом. По накалу страстей наши армейские состязания ничем не отличаются от крупнейших мировых спортивных первенств. Здесь, в Челябинской области, зрители увидели высококлассное владение современной военной техникой, слаженное действие танковых и мотострелковых расчетов, умение быстро принимать грамотное решение в сложной обстановке», – передает ТАСС слова командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина. Всеармейский этап «Танкового биатлона» стартовал 17 мая, в состязаниях участвовали лучшие танковые взводы Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск, Казанского высшего танкового командного училища, Московского и Дальневосточного высших общевойсковых командных училищ. Из-за установившейся на Урале жаркой погоды военнослужащие выполняли нормативы при температуре воздуха 30 градусов выше нуля, температура в танке достигала +50 градусов по Цельсию. Эксперт назвал закон о коренных народах на Украине «унижением русских» 28 мая 2021, 21:51 Текст: Елизавета Булкина

Закон о коренных народах Украины, который президент Владимир Зеленский внес в парламент с пометкой «неотложный», по сути еще больше унизит русских, считает политолог Богдан Безпалько. Закон фактически разделяет граждан страны, представляющих различные этносы, на три категории – так называемая титульная нация, коренные народы, которым обещаны привилегии, и все остальные. К ним отнесены не только русские, которые составляют 37% населения страны, но и евреи, венгры, армяне, поляки и цыгане. «Сейчас на Украине ввели в действие закон о функционировании государственного языка. Естественно, что закон о коренных народах еще больше унизит русских. Лишит их возможности для культурного или любого другого развития на Украине. Всех, кто считает себя русским, вне зависимости от своего этнического происхождения. Это те люди, которые предпочитают русский язык, культуру и ориентацию на дружбу Украины с Россией. По крайней мере, если среди коренных народов на Украине не упоминаются русские, это крайне оскорбительно и сравнимо с сегрегацией», – передает слова эксперта «Рен ТВ». «Ну, это не Зеленскому потребовалось. Понятно, что это жестко продавливает и Запад, то есть Украина выстраивается, как страна, враждебная России, на антагонистичности России, которая будет постоянно генерировать вызов для России. Понятно, что закон о коренных народах, принятый сейчас, это, скажем так, в копилку Байдена перед переговорами с Путиным. Это попытка опять наиграть ему козыри, чтобы Байден потом мог выстраивать свою позицию с Путиным максимально жестко», – подчеркнул политолог Кирилл Коктыш. Напомним, Зеленский внес в парламент проект закона «О коренных народах Украины», в перечне коренных народов отсутствует упоминание русских. В документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие. Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений.