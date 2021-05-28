В Кремле выразили сожаление из-за решения США не возвращаться в ДОН

Решение Вашингтона не возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН) вызывает сожаление в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь можно только выразить свои сожаления», – сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать данное решение Вашингтона, передает ТАСС.

Песков указал, что Договор по открытому небу после выхода из него России и США во многом утратит жизнеспособность.

Ранее в МИД подтвердили, что Вашингтон уведомил Москву, что не вернется в Договор по открытому небу. При этом Москва назвала решение США не возвращаться в ДОН политической ошибкой.

Депутаты Государственной думы 19 мая единогласно поддержали внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу. В МИД заявили, что Россия выйдет из ДОН примерно в декабре, согласно процедурным нормам.

Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.